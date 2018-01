Postanowiłeś się odchudzić? Najskuteczniej pod okiem dietetyka!

Jednym z popularniejszych postanowień noworocznych jest odchudzenie się. “Najlepiej udać się do dietetyka, który jest swego rodzaju cerberem i stosować metodę małych kroczków” – mówi PAP Life Agnieszka Piskała i przestrzega, że specjalista rozliczy nas z postępów.

Jak przekonuje w rozmowie z PAP Life dietetyk Agnieszka Piskała, aby zwiększyć wytrwałość w dążeniu do celu, jakim jest noworoczne postanowienie o zgubieniu zbędnych kilogramów, warto swoje pierwsze kroki skierować do specjalisty. Dietetyk zmieni nasz dotychczasowy sposób odżywiania, ale – jak podkreśla Piskała – metodą ewolucji, a nie rewolucji.

“Często chcemy zupełnie wywrócić do góry nogami nasz dotychczasowy sposób odżywiania, co już po kilku dniach budzi nasz wewnętrzny bunt, bo byliśmy przyzwyczajeni do swojego me-nu, więc znowu to postanowienie upada. Dietetyk powinien poradzić zapisywać pacjentowi przez tydzień albo dwa to, co zjadł. Potem specjalista razem z pacjentem analizuje ten jadłospis i dietetyk, który jest też swego rodzaju mentorem pokazuje, które rzeczy warto byłoby zmienić” – opowiada PAP Life Piskała.

I tak dietetyk rozpisuje z pacjentem plan działania. “Przykładowo na początku, że zacznie pić więcej wody. Następnie, że nauczy się jeść śniadania” – wylicza PAP Life Piskała i podkreśla, że do celu najskuteczniej dojść metodą małych kroczków – podobnie jak początkujący biegacz nie od razu przebiegnie maraton.

Piskała zaznacza, że ważne jest podtrzymywanie motywacji pacjenta, bowiem samo postanowienie o schudnięciu to za mało. Liczy się wsparcie, zwłaszcza wtedy, kiedy waga stanie w miejscu, czym nie należy się zrażać.

“W pewnym momencie organizm zatrzymuje proces chudnięcia, co jest absolutnie poprawne fizjologicznie, bo po prostu wchodzi on na tryb oszczędnościowy i spowalnia metabolizm” – tłumaczy PAP Life Piskała i uspokaja, że “machina” odchudzania dalej ruszy.

Jak zauważa Piskała, dietetyk jest swego rodzaju cerberem, do którego trzeba przyjść na następną wizytę, zważyć się i zmierzyć z jego opinią na temat efektów. Wówczas okaże się, czy odchudzający się zboczył z wyznaczonej drogi.

“Wtedy człowiek ma większą pokorę wobec tego, co musi zrobić, bo nie chce usłyszeć od dietetyka, że coś poszło nie tak. Dlatego mając z tyłu głowy, że ktoś będzie nas rozliczał z efektów, paradoksalnie jest to znacznie łatwiejsze do zastosowania niż to, jak sami staniemy na wagę, bo sami rzadko kiedy mamy taką wewnętrzną dyscyplinę, żeby się mobilizować” – mówi.

Profesjonalista poprowadzi nasz proces odchudzania tak, aby było zdrowo, a efekt długotrwały. “Jak przychodzą do mnie osoby na tydzień przed urlopem i mówią, że chcą schudnąć osiem kilo na diecie cud to mówię, że to rzeczywiście będzie cud, jeśli komuś się to uda” – kwituje Piskała.