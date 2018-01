Polsko-brytyjski “Twój Vincent” nominowany do Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film Animowany

“Twój Vincent” w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, pierwszy film pełnometrażowy stworzony w całości techniką animacji malarskiej, otrzymał we wtorek nominację do Oscara w kategorii Pełnometrażowy Film Animowany.

Polski Instytut Sztuki Filmowej zrobi wszystko, żeby nominacja dla “Twojego Vincenta” zamieniła się w Oscara – zadeklarował w rozmowie z PAP dyrektor PISF Radosław Śmigulski. To kolejny przykład na to, że polscy animatorzy należą do czołówki światowej – dodał.

Nominacja do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany jest kolejną jego szansą na otrzymanie najważniejsze statuetki – wcześniej film był nominowany m.in. do Złotych Globów. Produkcja dostała też Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu animowanego, Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy oraz nagrodę dla najlepszego filmu animowanego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Szanghaju.

Wśród twórców filmu znaleźli się także kostiumografka Dorota Roqueplo odpowiedzialna za stroje z 1890 roku, kompozytor Clint Mansell oraz debiutujący Robert Gulaczyk, który wcielił się w filmowego Vincenta. Współautorem scenariusza do filmu jest Jacek Dehnel.

Van Gogh zaczął malować w wieku 28 lat i przez osiem lat stworzył ponad 800 płócien. W czasie jego życia sprzedane zostało tylko jedno z nich, sam artysta – jeden z najbardziej rozpoznawalnych twórców na świecie – dopiero pośmiertnie został uznany za ojca sztuki nowoczesnej. Wydarzenia przedstawione w filmie dzieją się rok po jego śmierci i rekonstruują ostatnie dni jego życia. Ich główną osią jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który nigdy nie został wysłany. Bohaterowie filmu próbują pomóc synowi listonosza zaprzyjaźnionego z Vincentem dostarczyć list do Theo, a także wyjaśnić zagadkę śmierci malarza.

“Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana to pierwszy pełnometrażowy film stworzony w całości technologią animacji malarskiej. Na potrzeby jego powstania 125 artystów 15 narodowości namalowało łącznie 65 tys. obrazów. Animacja jest ożywiona, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa van Gogha i ostatnich dni jego życia.

“Twój Vincent” to fenomenalne przedsięwzięcie, które należy oceniać nie tylko w kategorii artystycznej, ale także jako przeciwstawienie się trendowi animacji komputerowej – powiedział PAP krytyk filmowy Tomasz Raczek. Jak ocenił, film ma duże szanse na Oscara.

Dyrektor PISF podkreślił, że znalezienie się na liście pięciu filmów, które są nominowane do Oscara jest “gigantycznym sukcesem”.

Dodał, że gratuluje twórcom produkcji, szczególnie z uwagi na fakt, że “jest to koprodukcja polsko-brytyjska, natomiast reżyserem i głównymi animatorami tego filmu są Polacy”. “To było w większości realizowane w polskich studiach, więc to jest kolejny przykład na to, że polscy animatorzy należą do czołówki światowej” – powiedział.

“Instytut zrobi wszystko, jeżeli chodzi o możliwości organizacyjne, żeby ta nominacja zamieniła się w Oscara. Będziemy pracowali wraz z producentem i reżyserami nad wspólnym planem promocyjnym, żeby to było porządnie zorganizowane i żeby stworzyć szanse dla filmu” – powiedział Śmigulski.

“Cieszę się bardzo z nominacji dla filmu +Twój Vincent+. Ta nominacja jest nie tylko osiągnięciem Doroty Kobieli, ale także osiągnięciem humanistycznego myślenia o filmie, które jest mi bardzo bliskie” – zaznaczył.

Jak podkreślił, możliwości programów komputerowych przeznaczonych do animacji są od dawna doceniane na całym świecie. “Tymczasem Dorota Kobiela zaproponowała film animowany malowany. Najpierw film został zarejestrowany z aktorami, a następnie to, co zagrali, było malowane, ale nie za pomocą komputera tylko przez malarzy. Powstało wiele tysięcy obrazów malowanych przez artystów z różnych krajów. To fenomenalne przedsięwzięcie, które należy oceniać nie tylko w kategorii artystycznej, ale także jako przeciwstawienie się trendowi animacji komputerowej. Widzę duże szanse i życzę Dorocie Kobieli dużych szans na Oscara” – powiedział.

Pytany, kto jeszcze ma szansę na otrzymanie statuetki Raczek odparł, że Christopher Plummer, który zagrał w filmie “Wszystkie pieniądze świata”, pokazał “mistrzostwo zawodowe”. Jak dodał, w wyniku akcji Time’s Up Kevin Spacey stracił rolę we “Wszystkich pieniądzach świata”, a Plummer zastąpił go na planie. “Nominowanie aktora, który zastąpił innego wyrzuconego z produkcji filmu za przekraczanie praw w dziedzinie obyczajowej wobec drugiego człowieka, w tym wypadku chodziło o młodych mężczyzn, wskazuje na obyczajową doniosłość całej sytuacji” – stwierdził krytyk.

“W ciągu kilku tygodni wszedł do nakręconego już filmu i nagrał jeszcze raz rolę, która była zagrana przez innego aktora, nie kopiując jej. To jest najwyższa kategoria mistrzostwa warsztatowego aktorskiego. Tutaj żaden amator by sobie nie poradził, ani ktoś, kogo nazywamy gwiazdą, a niekoniecznie wybitnym aktorem” – ocenił krytyk.

Według niego, nominacja dla Plummera w kategorii aktor drugoplanowy to znak, że podczas tegorocznej gali rozdania Oscarów “będą brane pod uwagę okoliczności polityczne i obyczajowe”. “To rok buntu kobiet w Hollywood, które w ramach akcji Time’s Up i #metoo dopominają się nie tylko o swoje prawa, ale przede wszystkim o rozliczenie wszystkiego, co było nieprawością wobec nich w ostatnich latach” – podkreślił Raczek.