Podobne, ale inne: “advise” i “advice”

Tym razem spojrzymy na parę wyrazów, które są blisko ze sobą powiązane pod względem znaczeniowym, oba bowiem odnoszą się do udzielania rad, radzenia. Różnica jednak polega na tym jaką każdy z nich reprezentuje część mowy.

ADVISE

Ten wyraz jest w sensie gramatycznym czasownikiem, a więc znaczy “radzić, doradzać, udzielać rad”. Różni się od drugiego także wymową – końcową spółgłoską jest /z/, a nie /s/ czyli /edvajz/ i to dźwięczne /z/ ma tam wyraźnie brzmieć, aby odróżniało ten czasownik od pokrewnego wyrazu “advice”.

I think we should advise her what to do.

Myślę, że powinniśmy jej doradzić co robić.

ADVICE

Drugi z tej pary wyrazów jest w sensie gramatycznym rzeczownikiem i oznacza “radę, poradę”, np.:

The advice he gave us was perfect.

Rada, której nam udzielił, była idealna.

Ten wyraz ma na końcu bezdźwięczną głoskę /s/ czyli wymawiany jest jako /edvajs/.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, dotycząca rzeczownika “advice” – pamiętajmy, że jest on niepoliczalny, czyli nie wolno użyć przed nim nieokreślonego przedimka “a”. A zatem zdanie polskie