Podobne, ale inne: “adopt” i “adapt”

Wśród wyrazów angielskich używanych nieprawidłowo i często mylonych znajduje się para “adopt” i “adapt”.

Podobne błędy popełniane są w języku polskim w użyciu czasowników “adoptować” i “adaptować”.

ADOPT

Ten czasownik oznacza w obu językach adoptować dziecko:

She adopted a little girl.

Adoptowała małą dziewczynkę.

Angielski czasownik “adopt” oznacza jednak więcej – także przyjęcie czegoś, np. zasad robienia czegoś, nowego systemu, np:

The organization adopted a new membership system.

Organizacja przyjęła nowy system członkostwa.

ADAPT

Czasownik “adapt” ma inne znaczenie – oznacza przystosowywać się do czegoś, albo przystosowywać coś do jakiejś funkcji czy celu, np.:

It was hard to adapt to the hot climate.

Trudno było przystosować się do gorącego klimatu.

We can adapt the shed to serve as a bar.

Możemy przystosować/zaadaptować składzik żeby służył jako bar.

dr Małgorzata P. Bonikowska

