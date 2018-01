Patrick Brown traci stanowisko lidera Partii Konserwatywnej

Lider opozycji w Ontario Patrick Brown ustąpił ze stanowiska przywódcy Partii Konserwatywnej w Ontario w związku z zarzutami dwóch kobiet o molestowanie seksualne.

Brown zwołał konferencję prasową na godzine 21.30. Odczytał oświadczenie, w którym “kategorycznie” zaprzecza zarzutom, deklaruje, że będzie się bronił wszelkimi dostępnymi sposobami, a także podkreśla, że zawsze był zwolennikiem praw kobiet do bezpieczeństwa i potępia przemoc seksualną. Brown był wyraźnie poruszony i pełen emocji. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, którzy podążyli za nim pod schodach do czekającegp na niego przez wejściem do Queen’s Park samochodu.

Ze stanowisk zrezygnowali wszyscy bliscy współpracownicy i członkowie ekipy organizującej kampanię wyborczą Browna. W wydanych oświadczeniach poinformowali, że namawiali Browna do ustąpienia, ale nie zgodził się. Dlatego oni zrezygnowali.

W swoim rezygnacyjnym oświadczeniu, Brown poinformował, że po rozmowach ze swoim klubem parlamentarnym, przyjaciółmi i rodziną podjął decyzję ustąpienia ze stanowiska lidera, ale postanowił pozostać posłem w legislaturze.

Jednocześnie stwierdził, że pokonanie Kathleen Wynne jest ważniejsze niż jedna osoba.

39-letni Brown został oskarżony przez dwie kobiety, których oskarżenia ujawniła stacja CTV. Incydenty miały miejsce w okresie, kiedy Brown był federalnym posłem, w domu Browna. Nie podano nazwisk kobiet.

Jedna z nich, obecnie 29-letnia, była wówczas uczennicą szkoły średniej. W sypialni Browna została zmuszona do seksu oralnego z Brownem.

Druga, wówczas studentka uniwersytetu, pracowała w biurze okręgu wyborczego Browna w Barrie i po imprezie, którą miała za zadanie zorganizować, została zaatakowana w jego sypialni. Nie doszło do stosunku.

Obie kobiety były pod wpływem alkoholu, który podawał im Brown. Sam Brown jest abstynentem.

Brown, który był najpierw radnym, został wybrany do federalnego parlamentu w 2006 roku, a następnie wybrano go ponownie w 2008 i 2011 roku.

Przechodząc do polityki prowincyjnej, Brown został wybrany liderem partii w Ontario w 2015 roku. Próbował zyskać poparcie dla torysów w nowych środowiskach, m.in. zabiegając o głosy imigrantow, także polonii. Deklarowal się jako zwolennik prawa kobiet do aborcji i w 2017 roku wziął udział w Paradzie Równości.

Powstaje pytanie, kto zastąpi Browna na stanowisku lidera – wymenione są Lisa MacLeod, Christine Elliott w 2015 roku, ktora przegrała walkę o przywództwo partii z Patrickiem Brownem, i Caroline Mulroney.

Oświadczenie Patricka Browna:

“Ladies and gentlemen.

A couple of hours ago, I learned of troubling allegations about my conduct and character.

I’m here tonight to address them.

First, I want to say: these allegations are false. Every one of them.

I will defend myself as hard as I can, with all the means at my disposal.

I can’t speculate on the motive of my accusers, I can only say they what they are saying is categorically untrue.

It’s never ok for anyone to feel they have been a victim of sexual harassment or feel threatened in any way.

Let me make this clear.

A safe and respectful society is what we expect and deserve.

We need to move forward to eradicate sexual violence and harassment across the province _ across the country. Everywhere.

I know that the court of public opinion moves fast. I have instructed my attorneys to ensure that these allegations are addressed where they should be: in a court of law.

In short, I reject these accusation in the strongest possible terms.”

Nagranie wystąpienia Patricka Browna na konferencji prasowej