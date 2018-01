Nowe domy: oczekiwania Kanadyjczyków

Według przeprowadzonych ostanio badań rynku, jedna z firm marketingowych była bardzo zaskoczona wynikiem tych badań: wydawało im się, że większość ludzi poszukuje wielu elementów kojarzących się ze spędzaniem czasu, a to wcale nie jest priorytetem. A więc w przeciwieństwie do powszechnych oczekiwań firm markeingowych i reklamowych, największe zainteresowanie wcale nie jest ukierunkowane na domowe sale kinowe oraz baseny w ogrodach!

Największym zainteresowaniem nowych właścicieli są: pralnia na pierwszym piętrze, duże garderoby (tzw. walk-in closets), oraz posiadanie osobnego prysznica w łazienkach.

Kanadyjczycy w dalszym ciągu lubią kominki, ale tu zainteresowanie zostało nieco schłodzone faktem, że w nowych budynkach nie można budować kominków na drewno, a jedynie gazowe lub ewentualnie elektyczne, co nie daje już takiego miłego efektu. Poza tym w epoce bardziej otwartych przestrzeni, nie ma już takiego nacisku na gromadzenie się w jednym miejscu w celu ogrzania jak było uprzednio bawiąc się w tzw. “family room”.

Jeśli chodzi o wystrój zewnętrzny, to oczywiście preferowane jest wykończenie z cegły lub z kamienia, a nie z okładzin, paneli winylowych czy aluminiowych. Oczywiście pożądane jest posiadanie garażu, najlepiej podwójnego, co w wielu wypadkach zmienia przeznaczenie na rzecz składowiska nieużywanych przedmiotów. Oczywiście, jako Kanadyjczycy, lubimy być aktywni, a więc w garażu będziemy trzymać wszelkiej maści sprzęt typu: rowery, deski do pływania, narty, deskorolki itd. Jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny, to większość klientów przedkłada chęć posiadania luksusowego wyposażenia typu granity, marmury, kwarc, a także luksusowo wykończone prysznice, nawet kosztem zmniejszonej powierzchni mieszkalnej.

Deweloperzy widzą również zwiększone zainteresowanie domami z dwoma głównymi (master) sypialniami. W chwili obecnej Kanada stała się krajem jeszcze bardziej zróżnicowanym kulturowo, więc w wielu wypadkach widzimy wielopokoleniowe rodziny mieszkające pod jednym dachem. W takim wypadku posiadanie dwóch głównych sypialni jest bardzo pożądane.

Obecnie przeprowadzane badania rynku wykazują pewne zmiany preferencyjne – niektóre elementy zanikają, inne stają się bardziej poszukiwane. Wiele pomieszczeń z określoną specjalnością, typu pokój do prac ręcznych, pomieszczenia na wina, sala kinowa, nie mają racji bytu, zwłaszcza w mieszkaniach w apartamentowcach, których teraz stawia się dużo więcej: na to nie ma tu miejsca.

Większe zainteresowanie jest również oknami dachowymi, tzw. skylights. Jest to spowodowane głównie ograniczoną powierzchnią mieszkalną, zwłaszcza w szeregowcach (townhouse), gdzie niekiedy jest mało okien, a te dachowe dają więcej światła, co optycznie powiększa pomieszczenia. Według badań rynku, coraz więcej kupców, bo aż 65,5 procent, zainteresowanych jest posiadaniem domu z ogrodem – to właśnie ten trend spowodował duży wzrost cen w okolicach Toronto. Wielu z klientów woli nawet dłużej podróżować do i z pracy, tylko w celu posiadania możliwości ogodu lub kawałka ziemi. Według uzyskanych danych, 91 procent wszystkich nowych projektów budowlanych to mieszkania w apartamentowcach, a jedynie 9 procent stanowią domy wolnostojące lub bliźniaki oraz szeregowce. Wszyscy posiadający domy oczywiście wolą mieć prywatność oraz nalegają na budowę płotów odgradzających ich od sąsiadów.

Łazienki przylegające do głównej sypialni powinny być luksusowe, koniecznie z oddzielnym, powiększonym prysznicem. Umywalki powinny być podwojne, z dwoma zlewami.

W kuchni, która łączy się oczywiście jako otwarta przestrzeń z resztą parteru, powinna być “wyspa”, blaty w większości granitowe lub kwarcowe. Szafki zaś wykonane z klonu lub dębu, wiele różnego rodzaju wykończeń oraz elementów dekoracyjnych, okuć, uchwytów.

Zwraca się uwagę również na elementy energooszczędne: ale w większym stopniu w celu ograniczenia kosztów eksploatacji niż ochrony naszej planety. Tu przeważają elementy jak energooszczędne okna oraz oświetlenie LED-owe: a tego typu wyrobów jest coraz więcej na rynku!

