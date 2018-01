Koniec 2017 roku i co nowego w 2018?

Dane za listopad potwierdziły wzrost sprzedaży nieruchomości w porównaniu z miesiącami ubiegłymi, kiedy to zanotowano spadek. W listopadzie zanotowano 7.374 sprzedanych domów, co stanowiło co prawda 13-procentowy spadek w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku, ale za to wzrost o 256 domów w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Według danych statystycznych, opublikowanych przez Toronto Real Estate Board, średnia cena nieruchomości wyniosła obecnie 762 tysiące dolarów, co stanowi spadek ceny o dwa procent w porównaniu do roku ubiegłego, ale wynikiem tego jest przede wszystkim dużo mniejszy udział sprzedaży domów wolnostojących, natomiast dużo większa sprzedaż mieszkań w apartamentowcach. Podana cena jest więc ceną uśrednioną, gdy wkłada się do “worka” wszystkie typy nieruchomości.

Ceny nieruchomości typu bliźniak (połówki), szeregowiec (townhouse) oraz apartamentów wzrosły, natomiast domów wolnostojących były na poziomie 997 tysięcy dolarów, co stanowiło około 5-procentowy spadek w stosunku rocznym.

Cena średnia apartamentu w wysokościowcu wyniosła prawie 517 tysięcy dolarów. Stanowiło to ponad 16-procentowy wzrost cen!

Natomiast ceny szeregowców w ostatnim miesięcu wzrosły o prawie 5 procent, a więc największy wzrost cen notowany jest w przedziale cen niższych, bardziej dostępnych dla kupujących po raz pierwszy.

Zapotrzebowanie na nieruchomości w ostatnim kwartale 2017 było znacznie większe niż podaż, a także dużo większe niż w latach ubiegłych. Być może zakupy w ostatnich miesiącach podyktowane były zapowiedzią zmian w zawieraniu umów na pożyczki hipoteczne, które wchodzą w życie od stycznia 2018, a które są bardziej rygorystyczne.

Otóż od przyszłego roku wszyscy starający się o pożyczkę będą musieli udowodnić, że będzie ich stać na nią nawet przy dużo większym oprocentowaniu niż obecny, w celu uniknięcia niespodzianek gdy stopa procentowa będzie wyższa.

Na pewno ograniczy to liczbę starających się o taką pożyczkę. Według wstępnych danych około 18 procent kupujących będzie musiało dostosować się do tych wymogów, co ograniczy liczbę potenjalnych kupców prawdopodobnie o połowę. Należy tu dodać, że sytuacja ta dotyczy głównie osób dopiero wchodzących na rynek nieruchomości.

Trzeba przypomnieć, że Bank of Canada podniósł stopy procentowe dwukrotnie w ostatnich paru miesiącach, co doprowadziło do podrożenia wszystkich rodzajów pożyczek hipotecznych, oferowanych przez banki.

W ostatnim miesiącu zanotowano wzrost podaży nieruchomości na rynku, poprzez system MLS: otóż wzrost wyniósł ponad 37 procent w porównaniu do tego samego okresu z roku 2016, kiedy liczba opferowanych nieruchomości była wyjątkowo niska. Oczywiście największym zainteresowaniem kupujących są nieruchomości tańsze, czyli zarówno mieszkania, jak również szeregowce: w tych segmantach nadal obowiązuje “rynek sprzedajacego”, gdzie często widzimy wielokrotność ofert. Bardziej zbalansowany rynek jest w przedziale cen wyższych, na bliźniaki (połówki) oraz domy wolnostojące.

A więc Toronto staje się powoli miastem bardzo pożądanym, tak jak Londyn, Nowy Jork, czy Hong Kong, gdzie wiele osób chce mieszkać, ale staje się niedostępne dla większości z powodów cenowych. Trzeba podkreślić, że miasto się rozrasta, przybywa wielu mieszkańców, lecz podaż nieruchomości nie podąża za tym przyrostem.

Bardzo dużą przeszkodą w budowaniu nowych projektów są lokalne oraz rządowe restrykcje, plany zatwierdzania nowych budów, które nieraz trwają latami. Wiele z tych warunków zatwierdzania nie było poprawianych od lat, a więc są bardzo przestarzałe, a więc należałoby dokonać istotnych zmian legislacyjnych.

W sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości, proszę o kontakt bezpośredni pod numer telefonu: 647-209-3511, lub e-mail: house4usteam@gmail.com.

Oferujemy bezpłatną wycenę każdego typu nieruchomości: Pracujemy w zespole “Co dwie głowy to nie jedna”.

Obecny rynek jest w dalszym ciągu rynkiem sprzedającego. Oczywiście kiedy nieruchomość dobrze się prezentuje, sprzedaż jest prawie natychmiastowa. Dla tych, którzy zamierzają zamienić mieszkanie na mniejsze lub myślą np. o powrocie do kraju na emeryturę, czas na sprzedaż nieruchomości w dalszym ciągu jest bardzo dobry.