Kolejne ustąpienie z Partii Konserwatywnej Ontario

Prezes PC Ontario Rick Dykstra ustąpił ze stanowiska, ogłaszając to na Twitterze. Nie wspominał w tej wypowiedzi o tym, co jest przyczyną rezygnacji.

Tymczasem przyczyną tej decyzji był ujawniony przez tygodnik Maclean’s incydent molestowania seksualnego młodej kobiety pracującej w biurze innego posła, zaprzyjaźnionego z Dysktrą. W tym czasie Dykstra był posłem federalnym w Ottawie.

Dykstra otrzymał informacje od Macleans o zarzutach i artykule dwie godziny wcześniej.

Incydent ten został zgłoszony przez ofiarę i znany szefom partii. Przed wyborami w 2015 roku były nawet dyskusje w partii federalnej nad tym, czy nie uniemożliwić posłowi Dykstrze kandydowania w jego okręgu St. Catharines.

Dykstra jest przyjacielem Patricka Browna i brał aktywny udział w planowaniu działań partii po rezygnacji Browna ze stanowiska lidera.

Niepodająca nazwiska z obawy o swoją karierę zawodową kobieta złożyła na policji szczegółowe doniesienie o tym co wydarzyło się po przyjęciu pobudżetowym w 2014 roku. Mówiła także o tym incydencie szefowi, przyjaciołom i urzędnikowi w biurze szefa klubu parlamentarnego. W końcu zaangażowała prawnika. Partia nie zajęła się sprawą Dykstry.

Do incydentu doszło po przyjęciu federalnego budżetu 11 lutego 2014 roku. Większa grupa była w dwóch barach i ok. 1.30 kiedy kobieta postanowiła pojechać do domu, Dykstra wskoczył do jej taksówki i kazał kierowcy zawieźć oboje do jego domu. Mimo jej oporów, przymusił ją do pójścia z nim na górę. Tam zacząl ją całować i mimo jej potestów, użył siły. Zmusił ją do seksu oralnego wciskając ją w róg między łóżkiem a ścianą, a potem skomentował to: “Wiem, że podobało ci się to.”

Kiedy poszedł do łazienki, kobieta uciekła i zadzwoniła do przyjaciółki by opowiedzieć jej, że została zaatakowana. Za namową opisała to co się wydarzyło i zgłosiła to na policję.

Jej dalsze spotkania z Dykstrą w kontekście zawodowym były bardzo trudne i nieprzyjemne.

Zgłosiła się o pomoc i otrzymała leki antydepresyjne i nasenne. Zyła w ciągłym strachu.

Potem okazało się, że jest kolejna ofiara. Partia nie podejmowała żadnych kroków.

Kiedy w 2015 roku Dykstra przegrał w wyborach federalnych (między innymi po tym jak ujawniono, że w barze w St. Catharines kupował alkohol dla nieletnych dziewcząt), postanowił kandydować na stanowisko prezesa partii torysów w Ontario i wygrał przez aklamację po tym jak jego kolega Patrick Brown wynegocjował umowę, na podstawie której wycofał się inny kandydat Jag Badwal.

Badwal został wiceprezesem partii, a teraz obejmie stanowisko Dykstry.

Tymczasowy lider Partii Konserwatywnej w Ontario Vic Fedeli wyraził się o tym co usłyszał jako “obrzydliwe”.