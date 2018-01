Kleopatra i Marek Antoniusz

Te związki najsłynniejszej kobiety czasów starożytnych Kleopatry z najsłynniejszymi w swoich czasach wodzami i zarządcami potężnej Republiki Rzymskiej – Cezarem i Antoniuszem, były rzeczą tak niesamowitą, że już w czasie tych związków legenda dokoloryzowywała rzeczywistość do tego stopnia, że już wtedy, a jeszcze bardziej dziś, trudno jest ustalić niektóre fakty i wydarzenia. Chodzi tu raczej o drugorzędne szczegóły, które metodą detektywa trzeba dziś odkrywać czy są prawdziwe, czy nie – istotne wydarzenia są tak mocno udokumentowane historycznie, że dziś nie budzą wątpliwości.

Związanie się Kleopatry z Cezarem było podyktowane jej dążeniem do utrzymania swego królestwa i wyeliminowania z gry o pełnię władzy jej brata-małżonka, małolata, a ściślej mówiąc jego popleczników i opiekunów, którzy siebie widzieli u steru władzy w królestwie. Potem przyszedł na świat syn ze związku z Cezarem, para się coraz lepiej z sobą czuła i najprawdopodobniej pod koniec ich znajomości byli w sobie zakochani. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tym drugim związku z Antoniuszem, który trwał 12 lat, siłą łączącą tych dwojga ludzi była też miłość.

Kim był Marek Antoniusz?

To potomek znakomitej, bogatej, arystokratycznej rodziny rzymskiej: jego ojciec i dziadek pełnili ważne funkcje w republice. Lata młodzieńcze Marka to lata szaleństwa. Był jednym z najbardziej znanych hulaków – razem z braćmi Lucjuszem i Gajusem wodzili rej w uprawianiu gier hazardowych, pijaństwie, romansach. By przerwać ten szaleńczy styl życia, został w wieku 20 lat oddany w Atenach do szkoły retoryki. Nie zabawił tam długo, zaciągnął się do legionów wysłanych na podbój Wschodu. Sprawdził się jako żołnierz, awansuje. Marzył o tym by dołączyć do legionów już wtedy legendarnego wodza, pogromcy Gallów, Cezara.

Był jego dalszym krewnym – zresztą prawie wszystkie rodziny arystokracji rzymskiej były ze sobą spokrewnione czy spowinowacone. Zjawił się u boku Cezara w czasie jego kampanii w Galii – dzisiejszej Francji. Cezar poznał się na jego zdolnościach wojskowych, dawał mu ważne zadania bojowe, ale w przerwie między kampaniami wysyłał go do Rzymu, by tam w senacie pilnował jego spraw. Z poparciem Cezara zdobył szybko coraz to wyższe funkcje: został kwestorem, augurem, trybunem ludowym.

Był jednak kiepskim dyplomatą: kłótliwym, nierealistycznym, nieugiętym. Źle przysłużył się Cezarowi. Szala się przeważyła po jego żądaniu w senacie, by Pompejusz – inny geniusz wojenny, którzy przyłączył do Rzymu ogromne tereny na Bliskim Wschodzie – zrzekł się władzy wojskowej nad swymi legionami na rzecz Cezara. Wyrzucono go z senatu, Cezarowi odmówiono przedłużenia tytułu konsula i wezwano do Rzymu na rozliczenie się. Cezar nie miał wyboru, przekroczył Rubikon z jednym legionem i tak zaczęła się krwawa wojna domowa między nim i Pompejuszem. W tej wojnie zwycięskiej dla Cezara Marek Antoniusz pełnił ważne funkcje wodzowskie, np. w zwycięskiej bitwie pod Farsalos był przywódcą lewego skrzydła armii Cezara. To zdecydowane zwycięstwo nie zakończyło jeszcze wojny domowej. Gdy Cezar uganiał się za zwolennikami Pompejusza po Afryce, Marek Antoniusz rządził w jego imieniu w Rzymie. Rządził podle: intrygi, konflikty, kłótnie w senacie spowodowały śmierć wielu ważnych osobistości miasta. Po powrocie do Rzymu Cezar odsunął go od wszelkich funkcji w państwie – dwa lata później przywrócił do łask. Cezar wymusił na senacie nominowanie go dyktatorem; mógł teraz podejmować decyzje bez uzgadniania ich z senatem. Mianował Antoniusza na jedno z najwyższych funkcji w państwie, na konsula. Cezar z przekonania i zamiłowania prawdziwy republikanin, uciekł się do prerogatyw władzy dyktatora dopiero wtedy, kiedy senat w większości mu nieżyczliwy rzucał mu kłody pod nogi w zarządzaniu krajem. Ta niechęć senatorów do Cezara brała się nie tylko z tego, że w tym układzie dyktatorskiego sprawowania rządów rola izby legislacyjnej znacznie zmalała, ale i stąd, że nieudolność administracyjna Antoniusza w czasie nieobecności Cezara w Rzymie zrobiła dyktatorowi wielu nowych przeciwników.

Sytuacja polityczna Imperium po morderstwie Cezara

Nastąpiły idy marcowe, czyli dzień 15 marca 44 r. p.n.e., dzień morderstwa Cezara. Mordercy nie mieli jakichś skonkretyzowanych planów politycznych, chodziło im przede wszystkim o fizyczne usunięcie dyktatora. Marek Antoniusz w dniu zamachu rozpoznany przez jednego ze spiskowców zgubił się w tłumie, w przebraniu uciekł z Rzymu. Zadbał jednak o to, by skarb państwa i materiały z kancelarii Cezara zabrać ze sobą. Chaos po zabójstwie Cezara trwał kilka miesięcy. Nawet ciało Cezara musiało ponad miesiąc odczekać z pochówkiem. W czasie tej uroczystości pierwsze skrzypce grał znowu Marek Antoniusz. Miał okazję wykorzystać wiedzę zdobytą w Atenach na lekcjach retoryki, wygłosił ogniste i kwieciste przemówienie wymachując skrwawioną togą Cezara i rozjuszając tłum do tego stopnia, że był gotowy do samosądu nad zabójcami, no ale najważniejsi spiskowcy byli już poza Rzymem, a inni do nich teraz dołączali. Jedna potyczka z zamachowcami i ich zwolennikami pod Filippi w r. 42 p.n.e. i samobójstwo Brutusa i Kasjusza, zakończyła ten rozdział historii. Spiskowcom pomagali w tej walce Partowie. Wracając po przegranej bitwie do swego kraju zajęli część wschodnich posiadłości Rzymu, w tym Syrię i Palestynę.

Triumwirat

Senat w tym czasie był na tyle skompromitowany, że nie był zdolny rządzić. Jeszcze przez wojną z zamachowcami wrócono do dawnego zwyczaju zarządzania państwem – zawiązano triumwirat. Graczami na scenie politycznej byli dwaj ludzie: usynowiony przez Cezara syn jego siostry Oktawian i Marek Antoniusz. Dobrano trzeciego triumwira Lapidusa, podzielono kraj na terytoria: zachodnie oddano pod zarząd temu trzeciemu, Oktawian zarządzał Italią, Antoniusz przejął wschodnie tereny Imperium. Wybrał się na wschód by dokończyć dzieła Cezara upokorzenia Partów i odebrania im świeżo zagrabionych terytoriów rzymskich. Nie zapomniano o liście proskrypcyjnej przy zawiązywaniu tego triumwiratu.

Wśród setek zabitych znalazł się największy mówca w Imperium, bo za takiego był uznany przez innych wielkich mówców w historii, Cyceron. Zginął także jego brat. To była osobista zemsta Marka Antoniusza na tym filozofie, poecie, a przede wszystkim natchnionym mówcy w senacie, bo w przeszłości miał być sprawcą śmierci kogoś z rodziny Antoniusza, a przede wszystkim za jego mowy sejmowe (filipiki) przeciw niemu. Rozpoczęły się intrygi wśród triumwirów, Oktawian rósł w siłę, ale jeszcze był za słaby by rozprawić się z Antoniuszem. Jako przybrany syn Cezara szybko zdobywał zaufanie podległych mu legionów.

Początki drogi Oktawiana do pełnej cesarskiej władzy

Zabiegał o akceptację swojej osoby u arystokratów Rzymu, dla których był ciągle parweniuszem. W tym celu rozwiódł Liwię Druzyllę z jej aktualnym mężem i ożenił się z nią, gdy była w szóstym miesiącu ciąży z pierwszym mężem. Szanowali się i byli razem około 50 lat, mimo że nie dała mu potomka (jedyne ich dziecko urodziło się martwe). Oktawian usynowił Tyberiusza, który był synem Druzylly z poprzedniego małżeństwa i później, gdy został cesarzem nominował go następcą tronu. Żona była potrzebna Oktawianowi, bo przez wejście do jednej z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin rzymskich zyskał wielu nowych zwolenników, a poza tym Druzylla pilnowała by eliminować wszystkich, którzy mogli być zagrożeniem dla męża i syna. Oktawian powoli, krok po kroku, stawał się imperatorem w państwie. Później, po przejęciu pełnej władzy w państwie, dodał do swego nazwiska przydomek Augustus, co było jednoznacznym określeniem jego funkcji udzielnego władcy. Pozostało mu tylko do osiągnięcia tego celu usunąć od władzy dwóch innych triumwirów. Słabym militarnie ogniwem tego triumwiratu był Lapidus, nie miał problemu z odsunięciem go od rządów. Trudniej było wyeliminować Antoniusza. Nadarzyła się okazja. Jego żona Fulwia i jej brat zawiązali spisek przeciwko niemu. Obległ ich w jakimś zamku i odczekał aż wygłodzeni poddadzą się. Fulwia zaraz umarła, chyba z wycieńczenia, a wtedy przyszły cesarz zaproponował Markowi Antoniuszowi małżeństwo ze swoją siostrą Oktawią Młodszą, licząc na to, że będzie ona hamowała zapędy władcze przyszłego męża. Antoniusz ożenił się z Oktawią. Potem Oktawian zaręczył swą córkę z jego synem Antyllusem z jego trzeciego małżeństwa, by jeszcze bardziej odwlec frontalne starcie z Antoniuszem. Oktawia nie miała na niego żadnego wpływu, bo już był zauroczony i zakochany w Kleopatrze. Oktawian powoli szykował się do ostatecznego rozrachunku z Antoniuszem, zdobył pełne zaufanie legionów, nawet kilku stacjonujących na wschodzie państwa, prowadził misterną akcję ośmieszania i poniżania swego współrządcy plugawymi pamfletami i rycinami rozsyłanymi po całym świecie rzymskim. Widziałem niektóre rysunki, czytałem kilka tekstów – powinni zainteresować się nimi redaktorzy współczesnych szmatławych brukowców, wiele by się jeszcze mogli z nich nauczyć. Ta akcja była dość bezpieczna, bo Oktawian w tym akcie ośmieszania swego konkurenta do pełni władzy działał z ukrycia.

Zafascynowanie Antoniusza Kleopatrą oddaliły jeszcze bardziej ostateczny rozrachunek między rywalami, bo ta oddała w ręce swego kochanka bogactwa swego kraju, armię, flotę, co uczyniło go jeszcze potężniejszym w ewentualnych przyszłych rozgrywkach z Oktawianem.

Spotkanie Kleopatry z Markiem Antoniuszem

Bardzo interesujące było pierwsze spotkanie Antoniusza i Kleopatry. Jako władca terytoriów wschodnich Imperium Antoniusz chciał poznać książąt i królów państw lennych, a takim był dla Rzymu Egipt. Wezwał ją na spotkanie, by zweryfikować czy i dlaczego Egipt popierał morderców Cezara w czasie jego wojny z Pompejuszem, a faktycznie, by uzyskać od władczyni najbogatszego z królestw wasalskich pomoc materialną w nieuniknionej wojnie z Partami i z Oktawianem. Kleopatra zjawiła się w Tarsie z wielką świtą, w ogromnym przepychu, jaki tylko ona to potrafiła wyreżyserować. Antoniusz był zauroczony tą wizytą, podobał się on też Kleopatrze: był przystojnym mężczyzną tylko chyba 14 lat starszym od niej, a nie ponad dwa razy, jak jej pierwszy kochanek Cezar. Sprawy wagi państwowej przedyskutowali w łóżku. Dla Kleopatry miłość fizyczna przystojnego wodza legionów była odskocznią od sypiania z dwoma małoletnimi braćmi-mężami, których serdecznie nienawidziła.

Kleopatra dziecko swej epoki

Legenda w ciągu dwutysiąclecia uczyniła z Kleopatry prawie geniusza, najpiękniejszą kobietę świata, najmądrzejszą ze wszystkich kobiet starożytności, prawie świętą. Owszem, była piękna, mądra, wykształcona i roztropna. Była jednak dzieckiem swego wieku, gdzie najwyższym dobrem była władza, gdzie morderstwo w rodzinie by osiągnąć szczyt władzy, było sprawą prawie zwyczajną – wielu to praktykowało, więc nie budziło to powszechnego potępienia. Nienawidziła wszystkich członków rodziny, szczególnie swoje rodzeństwo – miała trzy siostry i dwóch braci. Sióstr i braci już w czasie spotkania z Antoniuszem nie było na ziemi. Najstarsza siostra, też Kleopatra, odeszła z tego świata w nieznanych okolicznościach, druga wiekiem Berenice przepędziła kiedyś ojca z kraju, rządziła bardzo autokratycznie. Gdy wrócił z wygnania w otoczeniu legionistów rzymskich kazał ją i jej męża udusić. Najmłodsza z sióstr Arsinoe, ale od drugiej matki, dała Kleopatrze wiele satysfakcji, gdy widziała ją przykutą do rydwanu i ciągnioną po ziemi w czasie rytualnego triumfu Cezara w Rzymie. Starszy brat, którego poślubiła gdy miał 10 lat, utonął w Nilu po przegraniu wojny z nią, młodszego, który w czasie ślubu z nią miał także 10 lat, pozbyła się tajemnie po śmierci Cezara, bo jej syn Cezarion był wystarczająco dorosły by być współrządcą Egiptu, a Kleopatra skrupulatnie przestrzegała zwyczajów swego kraju i tego także, że kobieta nie może być w pełni faraonem, najwyżej współrządczynią.

Antoniusz w Egipcie i wojny z Partami

Antoniusz zawiesił na haku wszystkie swe pilne obowiązki zarządcy rzymskiego i zjawił się u Kleopatry. Szaleli na wystawnych balach, przejażdżkach po Nilu. Przyjął nominację kapłanów egipskich na boga, od tej pory paradował w przebraniu Ozyrysa u boku przebranej za Isis swej kochanki; poza Egiptem przebierali się i czuli jak bogowie greccy. Pławili się w rozkoszach i luksusie.

Antoniusz musiał jednak wracać do swej nowej rezydencji w Antiochii, by porządkować sprawy swego rzymskiego terytorium. Odzyskał niektóre tereny zabrane przez Partów, m.in. Judeę i nominował Heroda Wielkiego (tego od dzieci betlejemskich) jej królem. Herod był okrutnikiem i mordercą żony, syna i innych członków rodziny. Usiłowanie zamordowania Chrystusa uczyniło z niego potwora w oczach chrześcijan. Był jednak świetnym zarządcą tego mikroskopijnego kraju, odbudował, a faktyczne zbudował od nowa świątynię w Jerozolimie, postawił potężną twierdzę Antonię, unikał wojen, wzbogacił mieszkańców, dlatego historia dała mu tytuł Wielkiego. Marek Antoniusz cenił sobie tego uzdolnionego władcę kraju położonego w pobliżu jego stolicy Antiochii i chociaż nigdy niczego dotąd nie odmówił Kleopatrze to gdy poprosiła go o darowanie jej Judei, nie uczynił tego.

Gdy wreszcie jako tako uporządkował sprawy państwowe przyszedł czas, by się wreszcie rozprawić z Partami, bo przez kilka wieków byli oni największym zagrożeniem dla Rzymu. Kleopatra sypnęła groszem, stworzono armię stutysięczną, co na owe czasy było wyjątkową liczbą i w r. 36 p.n.e. wyprawiono się do krainy między Tygrysem i Eufratem. Ponieśli klęskę, stracili trzecią część żołnierzy. Po jego powrocie do Aleksandrii po tej pierwszej wyprawie (była i druga trzy lata później, też przegrana) nastąpiły wydarzenia, które jednoznacznie trudno rozszyfrować i zrozumieć. Albo Antoniusz, człowiek całe życie nieobliczalny, miał problemy psychiczne typu maniakalno- depresyjnego, albo chodziło mu o dokuczenie Oktawianowi i senatowi rzymskiemu, albo jedno i drugie. On to po raz pierwszy i chyba jedyny w historii państwa rzymskiego urządził triumfalny wjazd nie do Rzymu, ale do Aleksandrii jako zwycięzca nad Partami, choć zwycięzcą nie był, co oburzyło chyba większość Rzymian, bo ta najważniejsza w państwie ceremonia mogła odbywać się tylko w Rzymie – zwycięski wódz ze swą świtą wojskową musiał przejść pod łukiem triumfalnym, z konieczności pochylając dzidę, by pamiętać, że najważniejszym w państwie jest nie on, lecz senat, później cesarz. Co więcej, Antoniusz rozdał tytuły: na przykład Kleopatrę obdarzył nazwą królowej królów.

Obdarował także ich trójkę małych dzieci wielkimi posiadłościami, co w moim przekonaniu jest wyraźnym wskaźnikiem choroby w jej stanie maniakalnym. Niektóre z tych ziem nie były jeszcze odbite po zajęciu ich przez wrogów, a niektóre nigdy niezawojowane przez legiony. I tak Aleksander Helios dostał Armenię i obszary aż do rzeki Eufratu, jego bliźniaczce Kleopatrze Selene II oddał Libię i Cyrenajkę, najmłodszemu z rodzeństwa Ptolemeuszowi Filadelfowi ziemie na południowy wschód od Eufratu. Zirytował Rzymian innym posunięciem: swemu synowi od trzeciej żony Fulwii Antyllusowi, mianowanemu wcześniej na jego dziedzica i Cezarionowi urządził uroczystość z racji osiągnięcia wieku dojrzałego, przyodziewając ich w togi. Tym niejako wydał wyrok śmierci na obu chłopców, bo jako oficjalnie już osoby dorosłe stały się zagrożeniem w dochodzeniu do pełnej władzy cesarskiej przez Oktawiana. Bije własną monetę obowiązującą w jego krainie z portretem Kleopatry, medaliony z jej portretem i jej syna Cezariona. Wcześniej odesłał Oktawianowi swą czwartą żonę Oktawię – zdążył w międzyczasie spłodzić z nią dwie córki, obie Antonie: Starszą i Młodszą.

Bitwa morska rywali i jej skutki

Oktawian miał tego dość i choć militarnie był ciągle słabszy od Antoniusza postanowił wydać mu wojnę. Jego generał Agryppa, wybitny strateg wojny morskiej, poradził Oktawianowi, by na morzu upokorzyć rywala. Antoniusz miał więcej statków wojennych niż Oktawian, w drugiej linii frontu ustawił 60 egipskich okrętów bojowych z Kleopatrą na pokładzie jednego z nich. Miały za cel służyć jako zaplecze zaopatrzeniowe, a w razie potrzeby jako druga linia natarcia. Słynną bitwę pod Akcjum w roku 31 p.n.e. Antoniusz przegrał, opuścił ciągle jeszcze walczących swoich bojowników, przemieścił się na statek Kleopatry i z całą jej flotą uciekli do Aleksandrii.

Oktawian nie spieszył się z pościgiem, nie tak jak wcześniej w podobnej sytuacji Cezar w pogoni za Pompejuszem zjawiając się w porcie tego miasta już w cztery dni po dotarciu tam pokonanego. Czas pracował dla Oktawiana – skonsolidował swoje siły, przejął opuszczające Antoniusza legiony i dopiero w 10 miesięcy po wygranej bitwie zjawił się w Aleksandrii. Antoniusz i Kleopatra nie widząc możliwości stawienia czoła przyszłemu cesarzowi ukryli się. A on systematycznie “czyścił teren”. Kazał zamordować siedemnastoletniego Antyllusa, którego wydał w jego ręce jego opiekun. Cezarion miał się chronić ucieczką aż do Indii, ale jego nauczyciel przekonał go, by został w Egipcie. Oktawian – siostrzeniec i przybrany syn Cezara – wahał się czy ma uśmiercić Cezariona, naturalnego syna swego przybranego ojca; nie był zagrożeniem dla niego w Rzymie, bo jego matka nie była Rzymianką. Poprosił o radę astrologa – ten wypowiedział zdanie, że w państwie nie może być wielu cezarów. To był wyrok śmierci na najbardziej ukochane dziecko Kleopatry. Czy Antoniusz i Kleopatra wiedzieli, że ich dorośli synowie już nie żyją i czy faktycznie zginęli przed nimi nie ma zgody między historykami.

Ostatnie chwile kochanków

Kilku historyków rzymskich opisujących dzieje tego ostatniego roku w życiu tych ludzi, ubarwiło fakty, tworzyło legendy, które się mnożyły jak lawina, bo nawet dla współczesnych dzieje tej pary wydawały się być jedną wielką legendą czy bajką. Wiemy, że Antoniusz popełnił samobójstwo najprawdopodobniej podobne do samobójstw wielu innych przegranych wodzów: rzucił się na ustawiony ostrzem do góry miecz. Historycy dopowiadają, że zrobił to po wieści, że Kleopatra już nie żyje. Ona żyła i z ukrycia posyłała posłów do Oktawiana próbując negocjować ocalenie siebie i swych dzieci, nawet dystansowała się od Antoniusza – może miała nadzieję omotać swą krasą trzeciego Rzymianina. Ale ta gra nie z Oktawianem, był wierny Druzylli, a Kleopatra zresztą była już, jak na owe czasy, starą kobietą, miała 39 lat.

Historycy rzymscy opowiadają historię, że po próbie samobójstwa z wylanymi na zewnątrz wnętrznościami Antoniusz dowiedział się, że Kleopatra żyje. Prosił wiernych mu ludzi by go donieśli do jej nieznanej prawie nikomu kryjówki. Zrobili to. Przebywała w niej z dwoma służkami. Nie otwarły drzwi, ale na linie przez okno wciągnęły go do wnętrza. Tam spokojnie w objęciach kochanki umarł. Myślę, że ta część historii to zwyczajna konfabulacja – rzymscy historycy bowiem chętnie upiększali fakty, gdy się do tego nadarzyła okazja. Kryjówka Kleopatry została odkryta przez szpiegów Oktawiana, a ona sama została uwięziona pod bardzo ścisłą kontrolą. Oktawian pozwolił jej godnie pochować ciało swego kochanka – cieszyła go myśl, że ta legendarna już za życia kobieta, będzie przywiązana do jego triumfalnego rydwanu gdy wróci do Rzymu. Ona widziała poniżenie swej siostry Arsinoe wleczonej za rydwanem Cezara i nie chcąc tak haniebnego upokorzenia, wybrała śmierć. Ale w tak ścisłej obstawie nie łatwo było się zabić. Przyczyną jej śmierci miała być jadowita żmija, egipska kobra. Współcześni uczeni wątpią, by jad tej małej żmii mógł zabić człowieka – mógł paraliżować tylko na jakiś czas miejsce ukąszenia. Trochę podejrzanym jest rzekomy wybór takiej śmierci dla Kleopatry przez twórcę legendy – chodziło mu o to, by uczynić ją nieśmiertelną, bo według przekonań Egipcjan, kobra jest bóstwem, więc ukąszenie śmiertelnika przez nią zapewniało mu nieśmiertelność. Wygląda mi ta cała opowieść na wymysł. W świetle tego co powiedziałem można mieć poważne wątpliwości czy kobra uśmierciła Kleopatrę, choć to, że królowa popełniła samobójstwo jest pewne. Ale jak? – chyba się tego już nie dowiemy.

Oktawian oszczędził trójkę jej dzieci spłodzonych z Antoniuszem. Zabrał je z sobą do Rzymu, a czwarta żona Antoniusza siostra Oktawiana Oktawia Młodsza, która chyba ciągle kochała swego byłego męża, zajęła się nimi. Wiemy, że córkę wydała za króla Mauretanii, lecz nie znamy losów dwójki ich synów. Śmierć od ukąszenia kobry przejęta została od historyków rzymskich przez autorów wielu opowiadań i powieści. Uwidoczniona jest na dziesiątkach obrazów i rzeźb, w wielu dramatach, kilku filmach, kilku poematach. Kleopatra miała poprosić o koszyk fig, a w nich osoby jej życzliwe miały ukryć wśród owoców żmiję. Wystarczyło włożyć rękę do koszyka, by być przez nią ukąszoną. Tak to początkowo przedstawiano ten moment jej śmierci na obrazach, zgodnie zresztą z tym, jak to przekazali historycy rzymscy. Chyba od słynnego dramatu Szekspira Antoniusz i Kleopatra, a może nawet trochę wcześniej Kleopatra miała wyciągnąć kobrę z koszyka i przyłożyć ją do swej piersi. To wyobrażenie wydało się być ciekawszym, bo dawało okazję podkreślenia kobiecości królowej przez pokazanie odkrytej piersi. Od tej pory żmija na obrazach nie wgryzała się w rękę, ale zawsze w pierś Kleopatry.

Grób Kleopatry i Antoniusza?

W najśmielszych nawet marzeniach archeologowie nie śnili o odkryciu miejsca pochówku Kleopatry, jednak kilka lat temu szef archeologów egipskich Zahi Hawass ogłosił, że 50 kilometrów od Aleksandrii, nad morzem, na terenie świątyni Isis zwanej Taposiris Magna odkryte zostało prawdopodobne miejsce pochówku Kleopatry i Antoniusza (Oktawian pozwolił, by kochankowie pochowani byli w jednym grobie). Już nie chowano faraonów ostatniej dynastii macedońsko- greckiej w piramidach. Chowano ich w centralnej kaplicy cmentarnej w Aleksandrii, a rodzinę i prominentów na cmentarzu wokół tej kaplicy. Ten cmentarz jest teraz pod wodą. Kleopatra nie mogła ukrywać się przed Oktawianem w samym mieście, bo szybko odkryto by jej schronienie. Archeolożka z Republiki Dominikańskiej Kathleen Martinez wytypowała właśnie tę odludną w owych czasach świątynię na miejsce jej schronienia i pogrzebu i zaczęła rozkopywać to miejsce.

Świątynia na wzgórzu zbudowana około roku trzechsetnego pr zed naszą erą, leży dzisiaj w gruzach, a pod nią na głębokości 20 metrów w skale przy pomocy promieni penetrujących skały ustalono istnienie trzech komnat, prawdopodobnie pogrzebowych. Do nich archeologowie chyba jeszcze nie dotarli, a fakt, że dom letni byłego prezydenta Hosni Mubaraka leży w pobliżu tych ruin, z konieczności bezpieczeństwa wokół niego, opóźnia eksplorację terenu. Na terenie świątyni znaleziono 22 monety z nazwiskiem i podobizną Kleopatry, maskę alabastrową z twarzą mężczyzny, najprawdopodobniej Antoniusza, bo tak jak wódz rzymski ma ona rozdzielony podbródek, popiersie Kleopatry, amulety, a w skale błędne korytarze, prostopadłe wnęki, zwane fachowo kominami, tak jak w dawnych piramidach, by zmylić lub unieszkodliwić rabusiów. Odkopano już niektóre mumie pochowane wokół świątyni; z resztek szat i ozdób wynika, że ludzie ci byli ważnymi osobistościami w państwie – tylko takich zresztą chowano w pobliżu faraonów. Wszystko to wskazuje, że nawet poważni archeolodzy są przekonani, iż niedługo odkryte zostaną mumie kochanków i że nietrudno będzie zidentyfikować ich po napisach na kartuszach kamiennych w sali pogrzebowej, po koronach i innych akcesoriach władzy, które powinny się znajdować przy mumiach. Jeśli rzeczywiście to nie jest błędny trop, a wszystko wskazuje na to, że nie jest, niedługo dowiemy się o odnalezieniu szczątek tych wielkich ludzi z czasów tuż przed narodzeniem Chrystusa, a takie odkrycie będzie nie tylko wielką sensacją, ale może nawet być jednym z największych odkryć archeologicznych dwudziestego pierwszego wieku