Czas zimowych balów i zabaw to karnawał. Nie wszyscy wiemy jednak, że ma on znaczenie dwojakie. W pierwszym przypadku nazwa wywodzi się od włoskiego carne vale, słów zaczerpniętych z łaciny oznaczających “pożegnanie z mięsem”. Drugie znaczenie jest częściowym powrotem do starożytności, kiedy słowa “cirrus novalis” określały “wóz w kształcie okrętu”, rydwan rzymskiego boga urodzaju i winorośli Bachusa. Pewne jest, że karnawał wywodzi się z rolniczych kultów płodności. Dawniej zwiastując nadejście wiosny, a wraz z nią odrodzenie życia był czasem balów i maskarad. Później radosne zabawy przygotowywały na nadejście Wielkiego Postu stając się reakcją na czas umartwiania. Ukazywały część ludzkiej natury pragnącą szczęścia i radości. Drugie znaczenie wiązało się z nadchodzącą wiosną. Było szansą, aby ludzie choć na chwilę stając się kimś innym mogli zapomnieć o troskach. W Średniowieczu zwyczajem było tzw. “wchodzenie” w skórę innych: biedacy – bogatych, a bogaci – biednych oraz postaci z legend i baśni. Wtedy też narodziły się maski, za którymi ludzie mogli zachować anonimowość. W Europie pogańskie wiosenne obrzędy łączono ze zwycięstwem nad śmiercią utożsamianą z zimą. Dziś karnawał rozpoczyna się najczęściej w Święto Trzech Króli i trwa do Środy Popielcowej. Stał się mieszanką różnych tradycji, zwyczajów i współczesności. Najbardziej znane odbywają się w Rio de Janeiro, w Wenecji, w Niemczech i na Wyspach Kanaryjskich

Opinię najpiękniejszego zyskał brazylijski, którego tradycja sięga 1641 r. Trwa pięć dni i jest wielką wielobarwną paradą. Rozpoczyna się przekazaniem uczestnikom kluczy do miasta i rozświetlającymi niebo fajerwerkami. Następnie na sambodromie – konstrukcji przypominającej stadion z trybunami pojawiają się tancerze z różnych szkół samby. Osoby te ubrane są w stroje pełne przepychu, wymachują pawimi piórami, a ich twarze zakrywa maska. Centrum zabawy znajduje się pod rzeźbą Chrystusa Króla i uczestniczy w niej ponad 100 tys. turystów.

Karnawał w Wenecji i całym regionie Veneto zaczyna się 10 dni przed ostatkami. W Weronie, Padwie i w Vicenzie odbywają się parady i pokazy masek symbolizujących historię Wenecji. Wiążą się z drugą naturą człowieka, która dawniej w te dni brała nad nim górę. Wiele z nich posiada wspólne elementy, a najpiękniejsze robi się z ceramiki i zdobionych luksusowych tkanin. Pierwszy karnawał odbył się XI w. i zyskał tak wielką popularność, że zaczęto powtarzać go, co roku. Niestety w XVIII w. zyskał złą sławę, a po przybyciu w 1797 r. Napoleona został zapomniany. Odrodził się dopiero po dwustu latach ciszy w 1979 r. i od tego czasu wielki bal maskowy rozpoczyna się hucznym pochodem od Arsenału – obiektów XVI-wiecznej stoczni, wzdłuż Zatoki św. Marka do Bazyliki św. Marka. Jest to barwny korowód przedstawicieli dzielnic pod przewodnictwem doży i biskupa. Miejsce cofa się w czasie. Zamaskowani ludzie przebierani są w fantazyjne kostiumy. Królują eleganckie damy i kawalerowie w perukach, dożowie, wcielenia Casanovy, pantalony, arlekiny i ich partnerki kolombiny, piraci, ptaki, sułtanowie, fauny i diabły droczące się z aniołami. Maski symbolizują m.in. złote słońce i srebrny księżyc. Wszyscy wymieniają się ukłonami, przechadzają po uliczkach i spędzają czas w kawiarniach. O północy część z nich wsiada do gondoli i płynie do otwartych na ten czas rezydencji. Obecnie karnawał rozpoczyna się drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia i trwa do balu na Placu Św. Marka we wtorek przed Środą Popielcową.

W Niemczech zwłaszcza w Nadrenii o karnawale mówi się, że jest tzw. “Reńską Piątą Porą Roku”. Zaczyna się 11 listopada o godz. 11.11, a przygotowują się do niego przez cały rok towarzystwa karnawałowe. Najważniejszy jest ostatni poniedziałek zwany “różanym”, kiedy władzę przejmują kobiety przebrane za praczki, Indianki, pasterki, młynarki i narzeczone piratów. Panie obcinają nożyczkami mężczyznom krawaty. Malują również szminką usta tak, aby pozostawić ślad na policzkach przechodniów, których obdarowywują pocałunkami. Zabawom towarzyszą festyny, kiedy to mężczyźni przebierają się za klaunów, diabły i szejków. W czasie zabawy podaje się kiełbaski z grilla i piwo.

W Nicei zabawy, parady i pantomimy odbywają się od połowy lutego do końca marca. Uliczkami miasta jeżdżą powozy wiozące tzw. “żywe obrazy” z całego świata. Najważniejszym dniem jest 2 marca, kiedy odbywa się “Kwiatowa Bitwa” i wybór króla karnawału. Ludzie obrzucają się także papierowym konfetti. Robią to pamiętając o tradycji, kiedy obrzucano się jajkami, mąką i gipsem.

Karnawał na Wyspach Kanaryjskich w zależności od miejsca trwa od 18 lutego do 1 marca i od 13 do 20 marca. Widowiska porównywane są do brazylijskich, a najciekawsze i najważniejsze ma miejsce 8 marca. Jest to tzw. ceremonia “pogrzebu” sardynki. Ogromną drewnianą rybę przewozi się uroczyście z wyznaczonego placu na brzeg morza. Idący za wozem tłum “żałobników” przebranych w specjalne stroje udaje smutek i lamentuje. Ryba zostaje spalona na plaży. Rytuał ten ma przynieść zdrowie, pomyślność i zachować od nieszczęść. Później niebo zostaje rozświetlone fajerwerkami, a ludzie bawią się radośnie przy rytmach flamenco. Poprzebierane w różne postaci dzieci objadają się churros, czyli rodzajem naleśników z czekoladą.

Uroczyste bale odbywają się, także w Austrii. Największe z nich mają miejsce w Wiedniu, a najbardziej ekskluzywnymi są: Bal Kwiatów, Bal Filharmonikówn, Bal Lekarzy w Hofburgu oraz Bal w Staatsoper, w którym ostatniego czwartku karnawału bawi się 3,5 tys. par w tym monarchowie, politycy, biznesmeni oraz gwiazdy filmu i muzyki.

