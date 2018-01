Kanada na bis (17)

Jak zgasić lampkę

Myślę o sobie jako o kimś, kto łatwo przystosowuje się do innych warunków, szybko uczy się nowego i oducza tego, co już nieprzydatne. Szereg rzeczy jest innych w Kanadzie niż w Polsce czy nawet Europie. Otwierające się drzwi w starych tramwajach na początku kilka razy mnie przestraszyły… stawałam za blisko. Nauczyłam się stawać dalej. O tym, że nie przepuszczam już samochodów pisałam. Opanowałam piekarnik, pralki i suszarki. Nauczyłam się obsługiwać drukarkę o niebo bardziej skomplikowaną niż ta, którą miałam ostatnio… choć niby firma ta sama. Potrafię już korzystać z konta i przyzwyczaiłam się do tego, że za wszelkie zakupy online płacę kartą, że nie ma wygodnego przekierowania na konto; otwieram drzwi “fobem”, nie szukam jak na początku kluczy, dotykiem włączam muzykę…

Obsługuję wszystkie urządzenia, także te, na które dopiero teraz się zdecydowałam… To dlaczego wciąż szukam wyłącznika do lampki nocnej?! Kiedy chcę ją zapalić w nocy pierwszy błędny ruch jest murowany. Tutejsze lamki zapalają się i gaszą za sprawą pociągnięcia za łańcuszek. Bardzo to wygodne, znacznie bardziej niż przełącznik umieszczony na przewodzie albo prztyczek na podstawie lampki. Dlaczego zatem uparcie szukam tego przełącznika na przewodzie? Dlatego, że miałam taką lampkę przez kilkanaście lat w Polsce.

Ten nawyk okazał się nie tak łatwy do zmiany. Ponadto często ruch w nocy wykonuję na granicy świadomości, nic dziwnego, że wygrywa silniejszy program – z Polski.

Podobnie jest z moimi zachowaniami. Większość postaw zmieniłam łatwo. Już pytam się pierwsza “How are you today?”. Odpowiadam bez skrępowania i dziękuję, że mnie zapytali. Nie bawi mnie to już, ale cieszy i rozumiem to jako element kanadyjskiej kultury, podobnie jak częste przepraszanie, obojętnie czy jest się winnym czy nie. Otwiera mnie to również w jakiś sposób do ludzi. Warszawiacy nie pozdrawiają się tak często. Zdecydowanie rzadziej słyszy się też słowo “przepraszam”. A tutaj i owszem regularnie – w dwóch odmianach. Pracuję nad tym, by swobodnie zagadać w różnych dobrych do tego sytuacjach, spokojnie czekam na tramwaj i bez nerwów wychodzę z pociągu, kiedy ogłaszają, że dalej nie pojedzie. Przyznaję, że w Warszawie nie byłam w takich sytuacjach spokojna, zwłaszcza że zawsze znalazł się ktoś, kto skomentował ten fakt bez grama życzliwości dla gospodarzy miasta. Czasem dostawało się nawet prezydentowi Warszawy. Nie szłam tak daleko w swoim niezadowoleniu, ale mimiką pokazywałam, że jestem w tym gronie. Takie wspólne żale wręcz nas łączyły.

W Kanadzie ogólnie jestem bardzo spokojna i chyba nic mnie jeszcze nie wyprowadziło z równowagi. Ale… Nauczona zachowaniami niektórych mieszkańców Polski, wciąż przejawiam czujność w sprawach porządkowych w kolejce do kasy. To moja “nocna lampka” w zachowaniu. Ilekroć widzę, że ktoś zrobił coś, co niesłusznie daje mu przede mną pierwszeństwo – reaguję. Potem jest mi głupio, bo okazuje się, że rzekomo “wpychająca się bez kolejki” to matka pani stojącej przede mną albo młody mężczyzna, który zachował się właściwie ale z uśmiechem puszcza mnie pierwszą, kiedy zwracam mu uwagę. Przyzwyczaiłam się do cwaniactwa. Jest ono wciąż dość powszechne w Polsce. To pewno dlatego tak reaguję. Nie spieszy mi się, mam czas, życie toczy się w każdym momencie… a jednak wciąż zwycięża stary program.