Kanada na bis (17)

Find the doctor

Właśnie wysłałam do przemiłej pani z Health Care Connect informację, że lekarz rodzinny, którego mi znalazła, odpowiada mi i że będę z nim współpracować. To ostanie zadanie z akcji “znaleźć lekarza.” Takie zadanie figurowało na mojej liście związanej z udomowieniem Toronto.

Trzydzieści lat temu, kiedy przyjechaliśmy do Kanady, oczywistym było, że będziemy szukać polskiego lekarza. I takiego znaleźliśmy. Nie zauważyłam, aby były z tym jakieś kłopoty. Znajomi polecili, umówiliśmy wizytę i tak dalej. Po peerelowskich doświadczeniach wszystko było piękne. Dziś nie stawiam sobie o-graniczeń językowych, przeciwnie chcę żyć “po angielsku”, a i wymagania mam nieco większe.

Co by nie opowiadali Polacy, to z opieką medyczną w Polsce jest znacznie lepiej niż w PRLu, a do tego istnieje opcja “prywatnie”. Córki twierdziły, że dziś nie jest łatwo znaleźć lekarza, rzadko kto przyjmuje nowych pacjentów. Miały nawet pytać o to swoich, ale to daleko od miejsca, gdzie mieszkam. Lekarza chciałoby się mieć w miarę blisko. Zaczęłam przeglądać rządowe strony dotyczące zdrowia i okazało się, że miasto prowadzi usługę polegającą na łączeniu lekarzy i pacjentów. Znalazłam ją pod hasłem “find the doctor”. Cieplej zrobiło mi się w sercu, a konkretnie w tym jego fragmencie, które dotyczy Toronto i Kanady. To dla mnie kolejny dowód, że tutaj ludzie są ważni.

Wysłałam aplikację i 15 minut później zadzwoniła do mnie przedstawicielka biura zajmującego się łączeniem lekarzy i pacjentów. Wypytała czy ma mówić po polsku czy wystarczy angielski, ma być kobietą czy mężczyzną, gdzie dokładnie mieszkam i czy mam jeszcze jakieś preferencje. Obiecała mi znaleźć kogoś najdalej do jutra i zaznaczyła, że jeśli się z nim spotkam, nie znaczy, że muszę z nim zostać… “Jeśli nie przypadnie ci do gustu, będziemy szukać dalej” – powiedziała.

Nie do wiary! Jeszcze tego samego dnia dostałam dwa nazwiska lekarzy przyjmujących blisko mojego mieszkania. Natychmiast umówiłam wizytę. Kilka dni później spotkałam się po raz pierwszy z moją panią doktor (wolałam kobietę). Nie nazwałabym jej miłą, myślę, że może mieć problem z emocjami, chyba nie bardzo wie jak ważny jest uśmiech w relacjach z pacjentami, ale… postanowiłam dać jej szansę. Zwłaszcza że panie pracujące w recepcji znają siłę uśmiechu i są bardzo pomocne.

Po trzech tygodniach poszłam na pierwsze całościowe badanie. Pani doktor wie co robi, wysyła mnie na niezbędne badania, dzwoni, aby poinformować mnie o wynikach. A to chyba o to chodzi. W ciągu miesiąca zrobiłam niemal wszystkie badania, niektóre pierwszy raz w życiu… Tutaj także miłe niespodzianki. Gastroskopia, która w Polsce jest bardzo nieprzyjemnym badaniem, tutaj okazała się całkiem miłym doświadczeniem. Do tego w Polsce czekałam prawie miesiąc, co – jak słyszałam – i tak było szybko, tutaj badanie miałam cztery dni po wizycie u mojej pani doktor… “Mojej”, bo zdecydowałam się z nią zostać.

Mam już jednego specjalistę, który… się uśmiecha i sprawia wrażenie troskliwego. Za miesiąc poznam kolejnego. Może też będzie się uśmiechał? A spotykam się tylko dlatego tak późno, że to mnie nie odpowiadał wcześniejszy termin. I to wszystko bezpłatnie, tylko dlatego, że jestem mieszkanką Kanady.

Dziś wysyłając wiadomość o mojej decyzji, podziękowałam za dobrą robotę. Przy okazji dowiedziałam się, że to tylko jeden z elementów programu “Zdrowsze Toronto”. Jaka świetna idea i jak ładnie nazwana.