Kanada na bis (16)

Święta, święta…

Moje Boże Narodzenia w Kanadzie były zachwycające. Zwłaszcza te pierwsze, prawie 30 lat temu. Pięknie udekorowane sklepy i świąteczna, nieznana mi, muzyka wprowadzały mnie na początku grudnia w nastrój, który w Polsce czułam tuż przed Świętami… a i to niekoniecznie. W Polsce przed Bożym Narodzeniem kobiety w mojej rodzinie skupiały się głównie na zdobyciu produktów pomagających w radowaniu się świąteczną atmosferą. Nie wiedzieć czemu były to szynka, schab i “ładny boczuś” oraz mieszanka wedlowska i cytrusy, co niekoniecznie zawsze było dostępne. Trwało też polowanie na prezenty. “Rzucano na rynek” nie tylko pomarańcze i mandarynki ale również jakieś ładniejsze, ciekawsze rzeczy.

Tutaj mogłam spokojnie skupić na kupowaniu prezentów. Chciałam aby dzieci miały ich pod choinką dużo. Zachwycały mnie kolorowe, błyszczące papiery do pakowania, kokardy, które można było przykleić i które wtedy wydawały mi się ładne. Spożywcze produkty świąteczne załatwiał jeden wyjazd do sklepu. Zresztą teraz na co dzień mieliśmy do jedzenia wszystko na co mieliśmy ochotę… Pamiętam, że na drugie Święta upiekłam otrzymanego w pracy indyka. Nic takiego nigdy nie zdarzyło się w moim warszawskim domu.

W holu naszego bloku stała ładna choinka. Podobało mi się to, że niemal każdy kontakt z pracującymi w sklepach ludźmi kończył się życzeniem “Merry Christmas”. Wieczorami wszyscy wychodziliśmy na spacery, aby oglądać ozdobione lampkami domy. To także była dla mnie nowość. Jeszcze dziś pamiętam to uczucie. W żadnym wypadku nie przychodziło mi do głowy, że ktoś komercjalizuje mi Boże Narodzenie. Nie wiem nawet czy znałam takie słowo. Słyszałam je natomiast często, kiedy wróciłam do Polski. Wiele osób narzekało, że “komercjalizuje się Święta”. Jeśli komercjalizacją jest fakt, że można kupić bliskim ładne prezenty, a na stół niemal wszystko czego się pragnie… bez kolejki, to tak, skomercjalizowano Święta w Polsce, dzięki Bogu. Jedyny wysiłek to ewentualnie zdobyć żywego karpia, ale to dla tych ze specjalnymi potrzebami. W moim bloku stała nawet ładnie ubrana żywa choinka. To ci komercjalizacja!

A teraz Christmas w Toronto po latach. No właściwie nie Christmas tylko Holidays. W sklepach tak samo, tylko ja jestem już inna – może bardziej wybredna. Wolę jak muzykę gra się ciszej i cieszą mnie jakieś nowe aranżacje tych piosenek. Zresztą jest chyba ciszej, a na pewno ciszej niż w warszawskich “galeriach”. Już nie każdy papier mi się podoba, a niektóre ozdoby wydają mi się jarmarczne. W sklepach zdecydowanie rzadziej słyszę życzenia, a jeśli – to raczej “Happy Holidays”. Próżno mi szukać ozdobionych lampkami domów w mojej dzielnicy, znalazłam zaledwie trzy. W ogóle wydaje mi się, że jakby mniej tych światełek w Toronto. W moim bloku nie było nawet choinki. Córki mówią, że w śródmieściu mieszkają ludzie, którzy nie są już tak bardzo tradycyjni, że zwyczaj obnoszenia się swoimi przekonaniam czy religią nie jest już tak powszechny, a nawet w dobrym tonie jest bycie powściągliwym w tej materii. Boże Narodzenie łączy się, mniej lub bardziej, z wiarą, a Toronto jest miastem wielu religii. Niektórzy mogą poczuć się dotknięci, gdy życzy im się “Merry Christmas”. Widziałam papierowe serwetki z napisem “Happy whatever doesn’t offend you”. Rozbawiło mnie to, powiedziałam jednak córce, że zamiast słowa “offend” wolałabym sformułowanie “whatever suits you”. A ona na to… to, że to ma być śmieszne, jeśli ma być “suit” to można nic nie mówić. I nie mówi się… Jednak Święta w rozumieniu dzień wolny do pracy mają wszyscy, stąd “Happy Holidays”. Logiczne i pewnie słuszne.

Ja miałam Boże Narodzenie w sercu, zwłaszcza że każdy dzień mam wolny od pracy… Było w nim dużo miłości i radość z tego, że pierwszy raz od kilku lat spędzę je z najbliższymi mi osobami. To jest zawsze niezależnie w co się wierzy i jak bardzo komercjalizuje je… whoever.