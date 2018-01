Kanada na bis (15)

Raccoon i inne zwierzęta

Stosunkowo wcześnie, gdzieś w trzecim roku mojego pierwszego pobytu w Kanadzie, zachwycił mnie pewien obrazek. Przez ruchliwą ulicę przechodziła rodzina raccoonów (wiem, wiem po polsku to szop pracz, ale pozwolę sobie spolszczać tę angielską nazwę, bo ją lubię właśnie w takim brzmieniu. Będę pisać rakun).

To było niesamowite: największy, pewno ojciec, stał niczym policjant wstrzymujący ruch albo strażnik czuwający nad bezpiecznym przejściem uczniów przez jezdnię. A przez ulicę – rzędem czyli gęsiego – przechodziły trzy małe rakunki i ich mama. W zasadzie działania taty rakuna były zbyteczne, i tak kierowcy po obu stronach zatrzymywali się i spokojnie, nawet z uśmiechem, czekali aż przejdzie ta urocza rodzina. Moja rodzina, a byliśmy wtedy wszyscy, również urzeczona patrzyła na tę sytuację.

Natychmiast polubiliśmy te zwierzęta. Nie tylko za ich urodę, wszak są po prostu śliczne, ale również za postawę. Weronika, która miała wtedy kilka lat, zażyczyła sobie pluszowego rakuna, który przez całe dzieciństwo był jej ukochaną zabawką, a i dziś ma swoje miejsce. Ja sama wypatrywałam odtąd tych zwierząt i kiedykolwiek udało mi się je zobaczyć, zachwycały mnie. Kiedy mieliśmy już dom i rakuny czasem robiły bałagan ze śmieciami, nie potrafiłam wskrzesić w sobie negatywnych uczuć. Widziałam zresztą, że moi sąsiedzi traktują te ich psoty z równie dużą dozą tolerancji.

Wtedy, kiedy to widziałam przechodzące przez jezdnię zwierzęta, zachwyciła mnie również postawa ludzi, szczególnie kierowców.

Pamiętam, że rozmawiałam o tym z mężem, opisałam to też w pamiętniku. W Polsce tamtych czasów zwierzęta nie były tak chronione, tym bardziej pewno zachwyciło mnie to kanadyjskie podejście do przyrody. Pamiętam też takie zdarzenie, kiedy to specjalnymi samochodami zawożono zimą gęsi do miejsca ich normalnej migracji, bo… same się nie kwapiły do odlotu. Śmiałam się trochę z tego, jednak to kolejny dowód troski państwa o przyrodę. A swoją drogą nawet takie ptaki cenią tu sobie miejskie życie.

Na szczęście nic się nie zmieniło pod tym względem. Kilka dni temu rakun zatrzymał pociąg w torontońskim metrze. Ludzie spokojnie to znosili, a lokalne radiostacje i wiadomości podawały to do publicznej wiadomości. A potem czytałam różne podziękowania za sposób, w jaki miejskie służby traktowały to zwierzę. Swoją drogą nie zdziwiłabym się, gdyby on po prostu chciał gdzieś pojechać. Słyszałam o gołębiach, gdzieś w Anglii, które w ten sposób regularnie podróżowały.

Po płocie przy moim bloku często chodzą rakuny, a czasem widuję całe rodziny. Moi sąsiedzi wciąż z tolerancją podchodzą do ich sposobu na życie. Po prostu dbają o to, aby mieć nad tym jakąś kontrolę: starannie zamykają pojemniki ze śmieciami i zostawiają na zewnątrz tylko to, co chcą zostawić. Wczoraj chciałam położyć mięso na balkonie i moja córka zwróciła mi uwagę, że może się pojawić rakun, może lepiej je zabrać… Zabrałam… ale po namyśle. W sumie mogłabym mieć ciekawe widowisko.

Lubię te zwierzęta. I lubię Kanadę za jej stosunek do przyrody. W mojej okolicy żyje mnóstwo wiewiórek i tylko raz widziałam potrąconą przez samochód, a wiele razy natomiast kierowców zwalniających, by wiewiórka mogła spokojnie przejść. Ileż ptaków jest w tym mieście! Z ssaków można tu spotkać skunksa, zająca, kojota, bobra, chipmunka, nawet jelenia (white tail). I cała ta fauna koegzystuje w wielkim mieście z ludźmi i pojazdami. Myślę, że w stopniu większym niż można by z pozoru sądzić, taki stosunek władz do zwierząt może mieć wpływ na postawy Kanadyjczyków, na ich poziom na przykład tolerancji, uprzejmości czy nawet… agresji