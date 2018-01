Choć większość ludzi traktuje horoskopy z wielkim przymrużeniem oka, cieszą sie one niesłabnącym zainteresowaniem, zaś w Nowy Rok studiujemy je ze zdwojoną gorliwością. Horoskop celtycki, sięgający korzeniami zamierzchłych czasów, gdy na terenach obecnej Wielkiej Brytanii i zachodniej Europy czczono drzewa, stworzony został przez kapłanów zwanych druidami. Różni się on znacznie od horoskopu opartego na znakach zodiaku, a czy jest od niego trafniejszy, czy też mniej trafny, to sprawa osobistej oceny.

KLON – Niezależność myślowa

Ur. między 11.04 a 20.04 oraz między 14.10 a 23.10 Posiada nieprzeciętną osobowość, wyobraźnię i oryginalne pomysły. Jest ambitny, dumny, czuły na punkcie swej godności osobistej, a jednocześnie niezbyt pewny siebie i pełen ukrytych kompleksów. Odnosi się do innych z rezerwą i nie znosi krytyki pod swym adresem. Zawsze spragniony nowych doświadczeń.

ORZECH – Namiętność

Ur. między 21.04 a 30.04 oraz między 24.10 a 11.11 Nieustąpliwy, dziwak, pełen kontrastów, często egoistyczny, pozbawiony elastyczności, trudny we współżyciu, nie uznaje kompromisów i potrafi być agresywny. Jednocześnie szlachetny, o szerokich horyzontach. Reaguje w nieoczekiwany sposób, spontaniczny, ambitny, nie zawsze lubiany, lecz zawsze podziwiany, genialny strateg. Ogromnie zazdrosny i namiętny.

KASZTAN – Uczciwość

Ur. między 15.05 a 24.05 oraz między 12.11 a 21.11 Odznacza się niezwykłą urodą, lecz nie usiłuje imponować. Posiada wysoce rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Żywiołowy, ciekawy życia, urodzony dyplomata. Niekiedy irytujący, ponieważ tuszuje ukryty brak pewności siebie traktowaniem innych z góry. Czuje się często nierozumiany i trudno mu znaleźć partnera. Kocha tylko raz.

JESION – Ambicja

Ur. między 25.05 a 3.06 oraz między 22.11 a 1.12 Niezwykle atrakcyjny, pełen życia, impulsywny i wymagający, ambitny, inteligentny i utalentowany, niekiedy egoistyczny. Nie przejmuje się krytyką i nie obawia się ryzyka, można na nim polegać, jest uczciwy i wierny w miłości. Czasem kieruje się bardziej rozsądkiem, niż sercem, lecz traktuje związek z wybraną osobą bardzo poważnie.

GRAB – Dobry gust

Ur. między 4.06 a 13.06 oraz między 2.12 a 11.12 Posiada zimną urodę, dba o swój wygląd i kondycję fizyczną. Wyróżnia się dobrym smakiem i pilnością. Prowadzi rozsądne, zdyscyplinowane życie, układa je sobie możliwie jak najwygodniej, myśląc głównie o sobie. Pragnie dobroci, uznania i marzy o uczuciowym, nietuzinkowym partnerze. Kobieta grab jest rzadko kiedy zadowolona z siebie, nie ufa większości ludzi i nigdy nie ma pewności, czy podjęła słuszną decyzję.

FIGA – Uczuciowość

Ur. między 14.06 a 23.06 oraz między 12.12 a 21.12 Zazwyczaj silna i odporna, trochę samowolna, niezależna. Nie dopuszcza sprzeciwu ani kontrargumentów. Kocha życie, rodzinę, dzieci i zwierzęta. Jest beztroskim motylem, obdarzonym poczuciem humoru. Posiada uzdolnienia praktyczne, duży stopień inteligencji, nie cierpi bezczynności i lenistwa.

BUK – Twórczość

Ur. 22.12 Posiada dobry gust, dba o swój wygląd zewnętrzny i kondycję fizyczną. Jest z natury materialistą, potrafiącym organizować sobie dobrze życie i karierę zawodową. Oszczędny, rozsądny, nie podejmuje niepotrzebnego ryzyka. Doskonały materiał na towarzysza życia.

JABŁOŃ – Miłość

Ur. między 23.12 a 1.01 oraz między 25.06 a 4.07 Delikatnej budowy, atrakcyjna, obdarzona mnóstwem wdzięku i uroku osobistego, wrażliwa, utalentowana, szczodra. Zawsze skłonna do flirtu, wiecznie zakochana, pragnie kochać i być kochaną. Żyje dniem dzisiejszym i jest niefrasobliwym, obdarzonym wyobraźnią filozofem, lecz wiernym i czułym partnerem. Cechuje ją zamiłowanie do przygód.

DĄB – Krzepkość

Ur. 21.03 Solidnej postury, odważny, silny, nieustępliwy i niezależny. Kieruje się rozumem, stoi obiema nogami na ziemi i jest człowiekiem czynu. Nie lubi zmian.

BRZOZA – Inspiracja

Ur. 24.06 Żywiołowa, atrakcyjna, przyjacielska, obdarzona bujną wyobraźnią. Elegancka, lecz bezpretensjonalna i skromna. Nie lubi jakiejkolwiek przesady i wzdraga się na wszystko, co wulgarne. Posiada umiarkowaną ambicję i panuje nad swymi uczuciami. Stwarza wokół siebie spokojną, miłą atmosferę.

JODŁA – Tajemniczość

Ur. między 2.01 a 11.01 oraz między 5.07 a 14.07 Dostojna, zmienna w nastrojach i uparta. Posiada wyrafinowany gust i kocha wszystko, co piękne. Utalentowana, zaradna, ogromnie ambitna, ale raczej skromna. Trochę egoistka, lecz troskliwa w stosunku do najbliższych. Nie znajduje zadowolenia w miłości, ale ma zazwyczaj wielu przyjaciół, ponieważ można zawsze na niej polegać.

WIĄZ – Szlachetność serca

Ur. między 12.01 a 24.01 oraz między 15.07 a 25.07 Posiada ujmujący wygląd i sprawia dobre wrażenie. Hojny, szlachetny, obdarzony pogodnym usposobieniem, poczuciem humoru i mało wymagający, lecz pamiętliwy i długo zachowujący urazy. Lubi przewodzić, a nie słuchać rozkazów, wydaje mu się, że wie wszystko, i ma skłonność do decydowania za innych. Jeśli trafi na odpowiednią osobę, jest uczciwym i wiernym partnerem. Cechuje go praktyczność.

CYPRYS – Wierność

Ur. między 25.01 a 3.02 oraz między 26.07 a 4.08 Muskularny i silny, przystosowuje się bez trudu do każdych warunków. Pewny siebie, zawsze zadowolony, optymistycznie nastawiony do życia i umiejący z niego korzystać, lecz do szczęścia potrzebuje uznania i odpowiedniej ilości pieniędzy. Nienawidzi samotności. Namiętny, nigdy nienasycony kochanek. Cechują go: wybuchowość, samowola, beztroska i pedanteria.

TOPOLA – Niepewność

Ur. między: 4.02 a 8.02; 1.05 a 14.05; 5.08 a 13.08 Reprezentacyjna i rzucająca się w oczy, lecz pozbawiona wiary we własne siły. Artystyczna natura, skłonna do filozofowania, wybredna i pełna uprzedzeń, często czuje się samotna. Wykazuje odwagę tylko wtedy, gdy jest do tego zmuszona, ale w każdej sytuacji można na niej polegać. Potrzebuje dobroci i przyjemnego otoczenia. Traktuje małżeństwo bardzo poważnie.

CEDR – Pewność siebie

Ur. między 9.02 a 18.02 oraz między 14.08 a 23.08 Rzadko spotykanej urody, obdarzony żelaznym zdrowiem, utalentowany, zaradny i pewny siebie, ma tendencję do patrzenia na innych z góry. Kocha luksus, lubi imponować, jest niecierpliwy i za wszelką cenę pragnie zawsze postawić na swoim. Cechują go: zdolność przystosowania się do warunków, szybkie podejmowanie decyzji i optymizm. Nie uznaje przelotnych związków – czeka na prawdziwą miłość.

SOSNA – Odrębność

Ur. między 16.02 a 28.02 oraz między 24.08 a 2.09 Krzepka i mocna, niezwykle aktywna i potrafiąca ułożyć sobie wygodnie życie. Uwielbia miłe towarzystwo i jest doskonałym kompanem, lecz nie jest zbyt przyjacielska. Zakochuje się łatwo, ale jej uczucie szybko wygasa. Brak jej też wytrwałości w dążeniu do celu; zniechęca się łatwo i porzuca swe zamiary. Przeżywa zazwyczaj wiele rozczarowań, nim znajdzie swój ideał.

WIERZBA PŁACZĄCA – Melancholia

Ur. między 1.03 a 10.03 oraz między 3.09 a 12.09 Piękna i atrakcyjna, lecz pełna melancholii. Jest marzycielką, kocha piękno w każdej postaci, ma doskonały gust i przepada za podróżami. Posiada wrażliwą naturę i potrafi współczuć innym, lecz niełatwo z nią żyć, gdyż jest kapryśna i zawsze niespokojna. W miłości przeżywa często zawody i cierpienia, ale niekiedy udaje się jej znaleźć stałego partnera.

LIPA – Zwątpienie

Ur. między 11.03 a 20.03 oraz między 13.09 a 22.09 Akceptuje biernie wszystko, co przynosi jej życie, gdyż nienawidzi walki, stresów i pracy. Posiada wiele talentów, lecz nie rozwija zazwyczaj żadnego z nich, bo jest leniwa i obojętna. Często narzeka na swój los, użala się nad sobą i zazdrości innym osiągnięć, ale nie czyni najmniejszego wysiłku, aby osiągnąć to, czego pragnie. Jest lojalna w stosunku do przyjaciół i w małżeństwie, jednakże ciężko z nią żyć na co dzień.

LESZCZYNA – Niezwykłość

Ur. między 22.03 a 31.03 oraz między 24.09 a 3.10 Czarująca, niewymagająca i niezwykle wyrozumiała. Wie, jak wywrzeć wrażenie na otoczeniu. Zagorzała i aktywna bojowniczka o społeczne dobro. Cieszy się zazwyczaj ludzką sympatią i popularnością. Jest kapryśną i zmienną w nastrojach kochanką, lecz jednocześnie uczciwym i wyrozumiałym partnerem. Posiada wyczulone poczucie sprawiedliwości.

JARZĘBINA – Wrażliwość

Ur. między 1.04 a 10.04 oraz między 4.10 a 13.10 Pełna uroku, wesoła, utalentowana, pozbawiona egoizmu. Lubi być w centrum zainteresowania, kocha życie i pragnie, żeby zawsze “coś się działo” – nawet jeśli powoduje to komplikacje. Posiada doskonały gust i uzdolnienia artystyczne. Podchodzi do ży-cia z pasją, jest niezależna, a przy tym uczuciowa. Odznacza się jednak pamiętliwością i nigdy nie wybacza.

OLIWKA – Mądrość

Ur. 23.09 Kocha słońce, ciepło i pragnie ciepłych, przyjaznych uczuć. Jest zrównoważona, rozsądna, tolerancyjna, a jednocześnie wrażliwa. Unika jakiejkolwiek agresji i nienawidzi przemocy. Posiada rozwinięte poczucie sprawiedliwości, współczujące serce i obca jest jej zazdrość. Przepada za dobrą lekturą i towarzystwem inteligentnych, myślących i obdarzonych wyrobionym smakiem ludzi.

Przygotowała

Elżbieta Szlachetka