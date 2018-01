Czyżby błąd imigracji? Nie!

Pytanie: Już od paru lat próbuję zakwalifikować się i sponsorować do Kanady swoich rodziców, ale niestety ciągle coś się wydarza i nie mogę udowodnić wymaganych zarobków przez 3 ostatnie lata zanim złożę podanie o sponsorowanie. Miałem bardzo dobrą pracę przez kilka lat, ale z powodu zwolnień straciłem ją i 2014 roku przez prawie 5 miesięcy byłem pomiędzy jedną pracą a drugą i właśnie te niskie zarobki w 2014 nie pozwalają mi spełniać warunków sponsorstwa, choć od 2015 roku pracuję i dobrze zarabiam aż do obecnej chwili. Rozumiem, że dopiero za rok, w 2019 roku będe mieć możliwość zapisania się na sponsorowanie? Dlaczego się pytam? Ponieważ ze zdziwieniem przeczytałem na rządowej stronie imigracyjnej, że w tegorocznej edycji sponsorowania rodziców trzeba udowodnić zarobki z lat 2015, 2016 i 2017. Natomiast w ubiegłorocznej edycji (2017 rok) trzeba było udowodnić zarobki z lat 2013, 2014 i 2015. Rok wcześniej (2016 rok) – 2012, 2013 i 2014.

Przepraszam za może moją naiwność, ale jestem komputerowcem i matematykiem, i dla mnie jest to zupełnie logiczne, że w tym roku (2018) powinno się brać pod uwagę zarobki z lat 2014, 2015 i 2016. W 2019 – 2015, 2016, i 2017, i dopiero wtedy mogę się kwalifikować, ponieważ feralny dla mnie 2014 rok nie będzie brany pod uwagę. I w tym miejscu właśnie mam pytanie, czy tabela podana na stronie imigracyjnej w tym roku jest błędem? Oczywiście jest to dla mnie bardzo ważne pytanie, ponieważ odpowiedź na nie zdecyduje, czy kwalifikuję się, czy nie, a zapisywać się na loterię sponsorską można tylko do końca tego miesiąca. Próbowałem dodzwonić się do Immigration, ale bezskutecznie.

Odpowiedź: Przeanalizujmy więc lata i wysokość zarobków, jakie kwalifikowały potencjalnych sponsorów, którzy zamierzali sponsorować swoich rodziców (i/lub dziadków) do Kanady: W 2015 trzeba było udowodnić zarobki z 2011, 2012 i 2013. W 2016 trzeba było udowodnić zarobki z 2012, 2013 i 2014. W 2017 trzeba było udowodnić zarobki z 2013, 2014 i 2015. W tym roku, 2018, trzeba udowodnić z 2015, 2016 i 2017. Oto link: https://gcs-ssc.cic.gc.ca/pgp/default-eng.aspx?ga=2.2582704.1824202750.1516128711-222667723.1500515349

Gdzie się podział więc 2014, 2015 i 2016? Czy jest to błąd na stronie imigracyjnej? Nie, nie jest to błąd. Otóż jeden ze sponsorów, który chciał sponsorować swoich rodziców w 2014 roku i otrzymał odmowę, nie zgodził się z interpretacją prawa imigracyjnego przez Immigration i z odmową swojej sprawy sponsorskiej, i złożył podanie do Sądu Federalnego Kanady o rewizję procesu, na podstawie którego oficer imigracyjny wydał decyzję odmowną.

Ciekawostką jest, że ten sponsor… sam się w tym niełatwym procesie reprezentował. I zrobił to całkiem nieźle! Sędzia podzielił pogląd sponsora, i w sierpniu 2017 roku wydał decyzję, że (między innymi), sponsor musi udowdodnić swoje zarobki w przeciągu 3 ostatnich lat bezpośrednio przed złożeniem podania o sponsorstwo. Oto link do tej decyzji, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani lekturą jak do tego doszło: https://www.canlii.org/en/ca/fct/doc/2017/2017fc755/2017fc755.html?autocompleteStr= nematol&autocomplete-Pos=1

Ważne: oczywiście należy pamiętać, że odpowiednie zarobki trzeba wykazywać aż do momentu otrzymania pobytu stałego przez osoby sponsorowane (w każdej chwili można zostać poproszonym o dowody).

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.