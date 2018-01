Czyny pedofilii rzuciły podejrzenia na całe duchowieństwo

Papież Franciszek powiedział w Chile, że czyny pedofilii w Kościele rzuciły podejrzenia na całe duchowieństwo, które doświadczyło zniewag. Podczas spotkania z księżmi i zakonnikami w Santiago papież wyraził ból z powodu cierpienia ofiar wykorzystywania.

W czasie spotkania w stołecznej katedrze Franciszek mówił o “wstrząsach i wyzwaniach” w Kościele w Chile, a następnie przyznał: “Wraz z wiernością ogromnej większości wyrósł także kąkol zła, z jego następstwem zgorszenia i dezercji”.

Papież zapewnił: “Znam ból wywołany przez nadużycia dokonane na nieletnich i śledzę uważnie to, jak wiele robi się dla przezwyciężenia tego poważnego i bolesnego zła”.

“Jest to – zaznaczył – ból z powodu szkód i cierpienia ofiar i ich rodzin, które zobaczyły, że zdradzono ich zaufanie, pokładane w sługach Kościoła”.

To “ból z powodu cierpienia wspólnot kościelnych, a także ból was, bracia, którzy oprócz wyczerpania z powodu swego oddania przeżyliście szkody spowodowane podejrzeniami i zwątpieniami, które w niektórych lub wielu z was mogły zasiać wątpliwości, lęk i nieufność” – zauważył.

Franciszek powiedział także: “Wiem, że czasami doświadczaliście zniewag w metrze lub idąc ulicą; za to, że idzie się ubranym »po księżowsku« w wielu wypadkach płaci się wysoką cenę”.

Zachęcił duchowieństwo do modlitwy o “jasność umysłu do nazywania rzeczy po imieniu, o męstwo proszenia o wybaczenie i zdolność uczenia się słuchania tego, co Bóg nam mówi”.

O skandalu pedofilii w Kościele papież mówił też wcześniej tego dnia w przemówieniu wygłoszonym w czasie spotkania z przedstawicielami władz Chile. Powiedział wtedy: “Nie mogę tutaj nie wyrazić bólu i wstydu, jakie odczuwam w obliczu nienaprawialnych szkód wyrządzonych dzieciom przez sługi Kościoła”.

“Chcę dołączyć do moich braci w biskupstwie, gdyż słusznie jest prosić o wybaczenie i wspierać ze wszystkich sił ofiary, a zarazem musimy zobowiązać się do tego, aby to się nigdy nie powtórzyło” – dodał.