Coraz dłuższa Sunshine List

Opublikowano, jak co roku, ontaryjską Sunshine List, a więc listę pracowników sektora publicznego, którzy zarabiają minimum 100 tys. dol. rocznie.

Jest to lista, która stale rośnie. Jest na niej obecnie 123 410 pracowników, co jest znacznym wzrostem w stosunku do zeszłego roku, kiedy było ich 115 431. Wszystkie te osoby w tym roku otrzymały pensje i dodatkowe premie, które dochodzą do 16 mld dol.

Można tę listę obejrzeć, a także ściągnąć na własny komputer na stronie internetowej Ontario.ca.

Poziom 100 tys. dol. nie jest zmieniany od 1996 roku. Zdaniem premier Ontario Kathleen Wynne nie powinno się go zmieniać bo to jest bardzo dużo pieniędzy, choć ci, którzy sądzą inaczej, mówią, że biorąc pod uwagę inflację, 100 tys. dol. z 1996 roku jest warte ok. 150 dol. w dniu dzisiejszym i gdyby użyć 150 tys. dol. jako podstawy tej listy, o 84 proc. mniej osób znalazłoby się na niej.

Najwięcej pracowników na liście z jednej firmy to pracownicy OPG (Ontario Power Generation), gdzie 7730 pracowników zarabia ponad 100 tys. dol. Nawet woźny w OPG zarabia 105 562 dol.

Najwięcej na liście jest profesorów 5790, a także 5 tys. oficerów policji.

Rząd Ontario jest bardzo dumny z tego, że prowadzi absolutnie transparentną politykę wynagradzania pracowników publicznych, najbardziej przejrzystą w Kanadzie.

Najwięcej zarobił szef OPG Jeff Lyash 1 155 900 dol. pensji i 9 800 dol. w dodatkach, które podlegają opodatkowaniu.

Druga osoba na liście z najwyższymi zarobkami, która również zarobiła ponad milion dol., to William Moriarty, prezydent i CEO University of Toronto Asset Management Corporation, który zarobił 1 046 000 dol. Reszta dziesiątki najwięcej zarabiających to dyrektorzy i główni oficerowie Ontario Pension Board, a także prezydenci szpitali.

59 osób zarobiło więcej niż pół mln dol., w tym m.in. jeden lekarz radiolog z Woodstock Hospital, który zarobił 615 tys. dol. Premier Ontario Kathleen Wynne nie zarabia wcale dużo 209 tys. dol., nie więcej niż inne osoby pracujące w legislaturze Ontario, np. dyrektor usług ds. nagrań i transmisji radiowych oraz kilka innych osób. Nawet sam szef biura premier zarobił 313 tys. dol.

Lider Partii Konserwatywnej Patrick Brown zarobił 181 tys., za szef partii NDP Andrea Horwath 158 tys.