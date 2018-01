Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 9 stycznia

Imieniny obchodzą: Adrian, Julian, Julianna, Marcelina oraz Marcjanna.

220 lat temu we Włoszech powstały Legiony Polskie; umowę z Republiką Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej podpisał gen. Jan Henryk Dąbrowski. 20 stycznia gen. Dąbrowski wydał odezwę zachęcającą do wstępowania do Legionów.

139 lat temu w Warszawie urodził się Janusz Chmielowski, matematyk, inżynier, taternik, działacz turystyczny; jako pierwszy dokonał zimowego wejścia na Gerlach. Zmarł 26 kwietnia 1968 roku.

110 lat temu w Kijowie urodził się Feliks Konarski, pseudonim Ref-Ren, pisarz, kierownik artystyczny i literacki teatrów rewiowych; w czasie wojny więzień sowieckich łagrów, następnie w armii gen. Władysława Andersa; autor słów pieśni “Czerwone maki na Monte Cassino”. Zmarł 12 września 1991 roku.

89 lat temu odbył się I Zjazd Ligi Ochrony Przyrody.

75 lat temu w okolicach Balearów w katastrofie statku zginął Jerzy Różycki, matematyk, kryptolog; wspólnie z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

59 lat temu odbyło się spotkanie prymasa Stefana Wyszyńskiego z Władysławem Gomułką i Józefem Cyrankiewiczem, dotyczące m.in. sprawy nauki religii w szkołach świeckich, harcerstwa oraz dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych.

47 lat temu w Londynie zmarł Mieczysław Grydzewski, publicysta, krytyk literacki, współzałożyciel i członek redakcji miesięcznika “Skamander”, twórca i redaktor tygodnika “Wiadomości Literackie” (1924-1939); w czasie II wojny światowej wspólnie z Zygmuntem Nowakowskim doprowadził do powstania “Wiadomości Polskich”; w latach 1946-1966 redaktor naczelny londyńskich “Wiadomości”.

25 lat temu pismo “Nature” poinformowało o odkryciu, że poza Układem Słonecznym istnieją planety; odkrywcą był polski naukowiec, prof. Aleksander Wolszczan.

20 lat temu w Jerozolimie odbyło się prawykonanie monumentalnego dzieła symfonicznego Krzysztofa Pendereckiego pt. “Siedem bram Jerozolimy”, skomponowanego z okazji 3000-lecia założenia tego miasta.

W Polsce

O godz. 12 – jak poinformowała prezydencka kancelaria – prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapowiadała wcześniej, że dziś “poznamy skład nowego rządu premiera Morawieckiego, ostatecznie kończy się proces rekonstrukcji”.

Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, planowana rekonstrukcja rządu będzie średnia i obejmie wymianę więcej niż 5., ale mniej niż 10. ministrów., a szef sejmowej komisji finansów Jacek Sasin stwierdził, że rekonstrukcja rządu na pewno będzie dotyczyć ministerstw finansów i rozwoju. Oba te resortu są kierowane obecnie przez Mateusza Morawieckiego.

Według doniesień medialnych zmiany mają dotyczyć też m.in. resortów: spraw zagranicznych i cyfryzacji.

Dziś o godz. 10. zbierze się rząd. Będzie to ostatnie posiedzenie Rady Ministrów w dotychczasowym składzie, bowiem – jak zapowiedziano – w południe prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, dokonać ma zmian w rządzie.

Zanim to nastąpi, na porannym posiedzeniu Rada Ministrów ma się zająć m.in. projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, który zakłada dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka.

Dzięki temu – jak podkreślono – zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami, wpisanymi w akcie urodzenia. Według autorów projektu umożliwi on łatwiejsze i szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych. Nowe przepisy umożliwią także zgłaszanie urodzenia dziecka drogą elektroniczną.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który zakłada dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PSD2, regulującej usługi płatnicze w internecie.

Dyrektywa PSD2, a w ślad za nią projekt nowelizacji ustawy, wprowadza nowe kategorie instytucji płatniczych. Jak czytamy w uzasadnieniu, “nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia konkurencji na rynku płatności elektronicznych przez zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia prawnego dla firm rozpoczynających działalność, bądź kontynuujących funkcjonowanie na rynku”.

Dziś Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie; zaplanowano na nim m.in. drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2018 r. Zostaną zgłoszone poprawki; ze strony klubu PiS można spodziewać się m.in. tzw. poprawek regionalnych, czyli dotyczących bardzo szczegółowych spraw i być może poprawek wynikających z priorytetów, o których mówił premier Mateusz Morawiecki w expose.

Na początku grudnia komisja zaproponowała do projektu kilkadziesiąt poprawek. Jedna z nich przewiduje zwiększenie o prawie 95 mln zł tegorocznej rezerwy ogólnej. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze zmniejszenia budżetów niektórych instytucji, które same planują swoje budżety, czyli np. kancelarii: Senatu, Prezydenta czy instytucji sądowych lub rzeczników.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc. Według projektu, dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki 397,2 mld zł. W projekcie założono deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. w wysokości 2,7 proc. PKB.

Sejm zajmie się też dwoma obywatelskimi projektami zmieniającymi prawo dotyczące aborcji. Jeden z nich, autorstwa komitetu “Ratujmy Kobiety 2017”, zakłada m.in. prawo do przerywania ciąży do końca 12. tygodnia, przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty i wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Druga z propozycji, przygotowana przez komitet “#ZatrzymajAborcję”, zakłada wykreślenie z obowiązującej ustawy przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu.

Posłowie rozpatrzą też senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu wyborczego autorstwa PiS, która wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowela znosi także możliwość głosowania korespondencyjnego; Senat opowiedział się za przywróceniem takiej możliwości tylko dla osób niepełnosprawnych. Senatorowie poparli również zgłoszone przez PiS poprawki, które zwiększają rolę Państwowej Komisji Wyborczej w powoływaniu komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Posłowie zajmą się ponadto projektem zmian w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, przygotowanym przez posłów PiS. Przewiduje on m.in. zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

W Sejmie zaplanowano też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który zakłada m.in. tworzenie stref czystego transportu, zwolnienie aut elektrycznych z opłat parkingowych i akcyzy, budowę podstawowej sieci infrastruktury ładowania prądem i gazem.

Rząd w przygotowanej przez Mateusza Morawieckiego Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założył, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych.

Dziś rano odbędą się wybory szefa klubu parlamentarnego Nowoczesnej. Liderka partii Katarzyna Lubnauer wielokrotnie mówiła, że chce, aby na na tej funkcji zastąpiła ją posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Rekomendacja dla Gasiuk-Pihowicz jest częścią umowy pomiędzy posłankami Nowoczesnej; w zamian za tę propozycję, Gasiuk-Pihowicz w listopadowych wyborach na szefa partii przekazała swoje poparcie Katarzynie Lubnauer. W Nowoczesnej nie mówi się o innych, niż Gasiuk-Pihowicz, kandydaturach na to stanowisko.

Wcześniej w Sejmie dojdzie rano – z inicjatywy PO – do spotkania władz klubowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Tematy rozmowy to m.in.: zmiany w Kodeksie wyborczym, ustawa budżetowa na 2018 r. oraz wnioski o odwołanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS).

W połowie grudnia podczas posiedzenia Rady Krajowej Platformy szef tej partii Grzegorz Schetyna zaproponował utworzenie wspólnego prezydium klubów parlamentarnych PO i Nowoczesnej, co – jak przekonywał – zacieśniłoby współpracę obu ugrupowań i przez to “zwiększyło siłę demokratycznej opozycji” w Sejmie. Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer sceptycznie odniosła się do tego pomysłu, ostatecznie ustalono więc, że na razie powstanie zespół koordynujący współpracę władz klubowych.

W jego skład weszli – ze strony PO: szef klubu Platformy Sławomir Neumann, rzecznik partii Jan Grabiec oraz wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, a z Nowoczesnej: jej rzeczniczka Paulina Hennig-Kloska oraz posłowie: Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa.

Na świecie

BRUKSELA – Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claude’em Junckerem i Fransem Timmermansem. Rozmowy mają dotyczyć m.in. praworządności oraz stosunków Warszawa-Bruksela. KE zdecydowała 20 grudnia ub.r. o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7.1 traktatu unijnego i dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji w sprawie praworządności. Po ogłoszeniu tej decyzji Juncker zaprosił Morawieckiego do Brukseli, aby kontynuować rozmowę rozpoczętą na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej.

BRUKSELA – Drugi dzień konferencji na temat przyszłych wieloletnich ram finansowych UE. O nowym budżecie UE na okres po 2020 r. rozmawiają przedstawiciele KE, PE oraz ministrowie m.in. z Niemiec, Francji i Włoch. Wśród uczestników – wiceszef polskiego MSZ Konrad Szymański.

TEHERAN – Rozwój sytuacji w Iranie po wystąpieniach przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych, które rozpoczęły się 28 grudnia i z czasem nabrały charakteru antyrządowego. Dotychczas zginęły 22 osoby, ponad 1700 zostało aresztowanych.

PEKIN – Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Chinach (do 10 stycznia).

BERLIN – Ciąg dalszy rozmów sondażowych o utworzeniu koalicji rządowej bloku chadeckiego CDU/CSU i SPD. Pomimo upływu ponad trzech miesięcy od wyborów parlamentarnych Niemcy nadal nie mają nowego rządu.

WIEDEŃ – Wizyta nowo wybranego prezydenta Szwajcarii Alaina Berseta w Austrii; spotka się z prezydentem Alexandrem Van der Bellenem i kanclerzem Sebastianem Kurzem.

BRATYSŁAWA – Minister spraw zagranicznych Austrii Karin Kneissl składa wizytę na Słowacji, która jest pierwszym krajem, jaki odwiedza w charakterze szefowej austriackiej dyplomacji. Spotka się z ministrem ds. europejskich Ivanem Korczokiem, który również pełni obowiązki szefa słowackiego MSZ. Możliwe jest też jej nieformalne spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Miroslavem Lajczakiem, który pełni obecnie funkcję przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

PRAGA – Uroczyste spotkanie na Praskim Zamku z udziałem prezydenta Milosza Zemana inaugurujące obchody 100-lecia powstania Czechosłowacji.

MANILA – Doroczna procesja, w której niesiona jest XVII-wieczna figura Jezusa Nazareńskiego upadającego pod krzyżem w drodze na Golgotę. W ubiegłym roku w tej największej na Filipinach procesji uczestniczyło 1,5 mln osób. Procesja jest pamiątką uroczystej translacji (przeniesienia) figury Jezusa Nazareńskiego w 1787 roku do bazyliki mniejszej w Quiapo, gdzie odtąd jest przechowywana. Uroczystości procesyjne trwają często niemal całą dobę.