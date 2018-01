Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 16 stycznia

Imieniny obchodzą: Marcel, Tina, Waldemar oraz Włodzimierz.

192 lata temu w Szostakowie w pow. brzeskim urodził się Romuald Traugutt, generał, dyktator powstania styczniowego; skazany przez władze carskie na karę śmierci i stracony w sierpniu 1864 r. na stokach warszawskiej Cytadeli.

99 lat temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i jednocześnie ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu.

99 lat temu we Lwowie zmarł Antoś Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, ciężko ranny w walkach z Ukraińcami; pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari; jest najmłodszym kawaler orderu VM.

76 lat temu rozpoczęła się deportacja ludności żydowskiej z łódzkiego getta do niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof).

49 lat temu w centrum Pragi w proteście przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację podpalił się student Jan Palach; w wyniku poniesionych obrażeń zmarł 19 stycznia.

W Polsce

Dziś o godz. 10 rozpoczyna się posiedzenie rządu, który zapozna się z założeniami MSZ dotyczącymi polityki zagranicznej na 2018 r. Minister spraw zagranicznych corocznie na posiedzeniu rządu przedstawia założenia polityki zagranicznej na dany rok; dokument ma charakter poufny.

Rząd ma się zająć także przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji m.in. Kodeksu cywilnego. Główny przepis noweli przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu, najmu i dzierżawy wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, trzy lata.

Proponowana regulacja zakłada również wzmocnienie praw konsumentów poprzez zobowiązanie sądu do zbadania, czy roszczenie jest przedawnione. Jeśli po analizie materiału dowodowego sąd stwierdzi, że upłynął termin przedawnienia, powództwo zostanie oddalone i żadna czynność dłużnika nie będzie już do tego potrzebna. Zgodnie z projektem w wyjątkowych przypadkach sąd mógł nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Rząd zajmie się również projektem ustawy przewidującej utworzenie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem działalności Instytutu, który będzie nadzorowany przez premiera, ma być wzmocnienie polsko-węgierskiej współpracy, nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia i wspieranie różnego rodzaju inicjatywy dotyczących m.in. nauki, kultury i historii.

Rada Ministrów omówi też przygotowany przez resort infrastruktury projekt uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego: „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”.

Ponadto, rząd zajmie się projektem uchwały dotyczącej zapewnienia wieloletniego finansowania prac utrzymaniowych i remontów na kolei do roku 2023. To tak zwany program utrzymaniowy, którego wartość szacowana jest na 27 mld zł.

Program utrzymaniowy ma umożliwić finansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową wszystkich zarządców. Przewiduje między innymi podniesienie średniej prędkości handlowej z 30 do 45 km/h w ramach przewozów towarowych. Mają być też podwyższane parametry dotyczące nacisków na oś, czyli wytrzymałości linii dla przewozów towarowych. Z ok. 27 tys. km torów będących w użytkowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych program mógłby dotyczyć ok. 18 tys. torów. Program pozwoli na likwidację zaległości utrzymaniowych, wynikających z niedoinwestowania polskich linii kolejowych z początku lat 90.

# # #

We wtorek komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 na warszawskiej Pradze-Północ. Według doniesień medialnych, 9 grudnia 2011 r. ówczesny zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. wydał decyzję o zwrocie budynku przy Łochowskiej, mimo że połowę praw do niej miał Józef Pawlak, który urodził się w 1883 r., czyli w 2011 r. miałby 128 lat. Ostatecznie jednak nie doszło do wydania budynku.

Rzecznik komisji weryfikacyjnej Oliwer Kubicki poinformował, że jako świadkowie na rozprawę zostali wezwani: lokatorzy, radca prawny, kurator dla zmarłego Józefa Pawlaka – Zbigniew Paweł Lichocki; Jacek Kucharski – August Capital; burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki (PiS); radca prawny, pracownik m.st. Warszawy Anna Zwierz.

Poseł PiS Paweł Lisiecki z komisji weryfikacyjnej powiedział PAP, że decyzja o zwrocie budynku przy Łochowskiej 38 nie została wykonana po interwencji burmistrza Pragi-Północ Wojciecha Zabłockiego, do którego zgłosił się kurator twierdząc, że reprezentuje blisko 130-letnią osobę. Zabłocki ustalił, że nieruchomość nie powinna zostać zwrócona i zgłosił sprawę do prokuratury.

Poseł dodał, że komisja na pewno będzie chciała wyjaśnić, jak doszło do sytuacji, że na rzecz osoby, która nie żyła, zostało ustanowione użytkowanie wieczyste. Jego zdaniem ratusz nie dopełnił obowiązku sprawdzenia stanu faktycznego. “Dopiero urzędnicy w urzędzie dzielnicy to sprawdzili, że dana osoba nie żyje i to od lat 40. Zajęło im to trzy godziny. Wcześniej urzędnicy BGN wydali decyzję na rzecz osoby, która nie żyła” – mówił Lisiecki.

# # #

Dziś w południe zbierze się zarząd Nowoczesnej, który omówi sytuację w partii po środowych głosowaniach nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne oraz sprawy związane z wyborami samorządowymi – poinformowała PAP szefowa partii Katarzyna Lubnauer.

W środę Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt komitetu “Ratujmy Kobiety 2017”, który zakładał m.in. prawo do przerywania ciąży na żądanie kobiety do końca 12. tygodnia. By projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji, zabrakło 9 głosów. W głosowaniu w tej sprawie nie wzięło udziału 10 posłów Nowoczesnej. Niegłosujący zostali ukarani przez klub Nowoczesnej naganą i karą finansową w wysokości 1000 zł. W czwartek jeden z niebiorących udziału w głosowaniu posłów Adam Cyrański odszedł z Nowoczesnej. W związku z postawą partyjnych kolegów, Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesili członkostwo w klubie.

Według Lubnauer tematem spotkania zarządu będą też wybory też samorządowe. Nowoczesna deklaruje chęć zawiązania koalicji z ugrupowaniami opozycyjnymi na wybory samorządowe do sejmików wojewódzkich. Jak zaznaczyła, jeśli chodzi o koalicję na wybory prezydentów miast, “tutaj muszą pojawić się najpierw kandydaci z obu stron”.

# # #

We wtorek o godz. 15 zbiera się Kolegium klubu PO, które ma zająć się karami dla tych posłów, którzy w ogóle nie wzięli udziału w sejmowych głosowaniach nad propozycjami zmian w prawie regulującym zasady dopuszczalności przerywania ciąży. Kolegium tworzą: szef klubu PO, jego zastępcy, sekretarz, skarbnik oraz rzecznik dyscypliny i etyki klubu.

Zarząd PO wykluczył już z partii trójkę posłów: Joannę Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka, którzy – wbrew stanowisku klubu – głosowali za odrzuceniem projektu Komitetu “Ratujmy Kobiety 2017”, który zakładał liberalizację obowiązujących obecnie przepisów aborcyjnych oraz za skierowaniem do dalszych prac projektu zaostrzającego prawo, przygotowanego przez Komitet “#ZatrzymajAborcję.

Wiceszef klubu PO Andrzej Halicki powiedział PAP, że każdy z przypadków posłów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniach będzie rozpatrywany indywidualnie. “Części z nich przecież w ogóle nie było tego dnia w Sejmie, bo byli np. chorzy” – podkreślił. Halicki nie chciał mówić, jakie kary grożą posłom, którzy nie głosowali. “Żadnych ustaleń w tej sprawie nie ma” – dodał.

Obywatelski projekt Komitetu “Ratujmy Kobiety 2017”, który zakładał liberalizację obowiązujących obecnie przepisów aborcyjnych przepadł, m.in. dlatego, że klub PO podzielił się podczas głosowania – większość posłów była za przekazaniem go do dalszych prac, troje posłów (Fabisiak, Biernacki i Tomczak) głosowało przeciw, a 29 posłów w ogóle nie brało udziału w głosowaniu. Do tego, aby projekt Komitetu “Ratujmy Kobiety 2017” nie został odrzucony, zabrakło 9 głosów. W sprawie głosowań nad zmianami w prawie aborcyjnym w klubie PO zarządzono dyscyplinę. Do dalszych prac w komisji został skierowany projekt zaostrzający prawo, przygotowany przez Komitet “#ZatrzymajAborcję”.

Na świecie

SANTIAGO – Papież Franciszek, który rozpoczął w nocy z poniedziałku na wtorek wizytę w Chile, spotka się w stolicy z przedstawicielami wszystkich władz kraju, do których wygłosi przemówienie. Będzie rozmawiał także z prezydent Michelle Bachelet oraz z jej następcą Sebastianem Pinerą, który w marcu zostanie zaprzysiężony na urząd szef państwa. W stołecznym parku O’Higgins papież odprawi mszę. Odwiedzi także więzienie dla kobiet, spotka się z duchowieństwem i z chilijskimi biskupami.

AMMAN – Na zakończenie swojej czterodniowej wizyty w Jordanii, minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa odwiedzi obóz Al-Azrak, mieszący się kilkadziesiąt kilometrów na wschód od stolicy kraju – Ammanu. Celem wizyty było rozpoznanie zakresu potrzeb, od którego będzie zależała dalsza polska pomoc humanitarna w tym regionie.

BRUKSELA – Komisja Europejska przyjmie strategię UE w sprawie plastików. Unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że aby zwiększyć wpływy do unijnej kasy, Komisja może wprowadzić nowy podatek ekologiczny od wykorzystywania tworzyw sztucznych. Na razie przedstawiony ma być jednak tylko komunikat, a propozycja legislacyjna ma dotyczyć jedynie śmieci ze statków.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata na temat rezultatów grudniowego szczytu UE oraz Brexitu z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tematem szczytu były negocjacje w sprawie Brexitu, migracja, współpraca obronna oraz reforma strefy euro.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata nad rozszerzeniem kontroli UE nad eksportem produktów, które mogą zostać użyte do nadzoru obywateli przy pomocy nowych technologii i tym samym łamania praw człowieka. UE aktualizuje obecnie swoje przepisy dotyczące kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania, aby nadążyć za rozwojem nowych technologii i zapobiec sytuacji, w której autorytarne reżimy będą szpiegowały własnych obywateli za pomocą produktów europejskich.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim posłowie ocenią ustępującą prezydencję Estonii.

HOHENFELS – Trwają międzynarodowe ćwiczenia Allied Spirit VIII, w których biorą udział siły USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i Polski (ponad tysiąc żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej). Uczestnicy mają doskonalić interoperacyjność NATO oraz gotowość funkcji bojowych, zdolność do planowania, kierowania i realizacji zabezpieczenia logistycznego (do 5 lutego).

WASZYNGTON – Wizyta prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa w USA. W Białym Domu przyjmie go prezydent Donald Trump (do 18 stycznia).

VANCOUVER – Drugi dzień spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów zaangażowanych w rozwiązanie kryzysu wokół Korei Północnej, poświęcone kwestii jej zbrojeń nuklearnych i rakietowych. W konferencji, której współprzewodniczą Kanada i USA, nie biorą udziału Rosja i Chiny.

HONGKONG – Najwyższy Sąd Apelacyjny rozpatrzy odwołanie trzech młodych przywódców rewolucji parasolek Joshua Wonga, Nathana Lawa i Alexa Chowa od wyroków więzienia za rolę, jaką odegrali w protestach, które w 2014 roku zablokowały część Hongkongu na 79 dni. W sierpniu Sąd Apelacyjny wymierzył im kary od sześciu do ośmiu miesięcy więzienia. Trzej młodzi aktywiści, którzy stali się ikonami walki Hongkongu o demokrację w obliczu rosnącej ingerencji władz centralnych Chin w politykę tego specjalnego regionu administracyjnego, będą odpowiadać z wolnej stopy.

NOWY JORK – Konferencja prasowa sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

MOSKWA – Rozpoczyna się Forum Gajdara – międzynarodowa konferencja przedstawicieli świata gospodarki i polityki, organizowana corocznie od 2010 roku. Tytuł tegorocznego forum brzmi: „Rosja i świat – cele i wartości”. Dyskusje dotyczyć będą problemów makroekonomicznych, nowych technologii i gospodarki cyfrowej, przyszłości edukacji i sfery socjalnej, współpracy Unii Europejskiej i Unii Eurazjatyckiej oraz innych problemów gospodarki rosyjskiej i globalnej. Forum zakończy się 18 stycznia. W dyskusji plenarnej we wtorek wystąpi premier Dmitrij Miedwiediew.

GENEWA – Konferencja prasowa przed Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, które odbędzie w dniach 23-26 stycznia.