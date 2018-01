Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 4 stycznia

Imieniny obchodzą: Angelika, Aniela, Elżbieta, Eugeniusz oraz Tytus.

375 lat temu w Woolsthorpe-by-Colsterworth urodził się Izaak Newton, angielski fizyk, matematyk, astronom, odkrywca prawa powszechnego ciążenia i trzech zasad dynamiki. Zmarł 31 marca 1727 roku.

91 lat temu do portu w Gdyni wszedł pierwszy polski statek handlowy: SS Wilno.

78 lat temu gen. Władysław Sikorski i premier Francji Edouard Daladier podpisali polsko-francuską umowę wojskową dotyczącą tworzenia Wojska Polskiego we Francji.

78 lat temu w Warszawie urodził się Antoni Krauze, reżyser, scenarzysta; autor m.in. filmów “Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”, “Smoleńsk” i serialu “Akwarium”.

74 lata temu w miejscowości Sarny na Wołyniu wojska sowieckie przekroczyły przedwojenną granicę Polski; Rząd RP w Londynie wydał ofertę współpracy z Sowietami w walce z III Rzeszą i wyraził nadzieję, że ZSRR uszanuje prawa i interesy Rzeczypospolitej i jej obywateli na zajmowanych terenach.

73 lata temu związek Sowiecki uznał Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej, powołany przez Krajową Radę Narodową.

72 lata tenu w Warszawie urodził się Marek Borowski, wicepremier i minister finansów (1993-1994), marszałek Sejmu w latach 2001-2004; wiceprzewodniczący SLD (1999-2004); współtwórca i przewodniczący SdPL (2004); poseł na Sejm, senator.

49 lat temu w klinice kardiochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi prof. Jan Moll podjął próbę pierwszego w Polsce przeszczepu serca, pacjent zmarł po kilku godzinach.

36 lat temu działalność wznowiły szkoły podstawowe, średnie i zawodowe, zawieszone po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.

36 lat temu w reakcji na stan wojenny powstało pismo “Karta”; do czasu upadku cenzury w 1990 r. ukazywało się w drugim obiegu; pismo to poświęcone jest dziejom Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś Buczkowice i Szczyrk w Beskidach.

W Szczyrku Andrzej Duda przetnie wstęgę i symbolicznie otworzy należącą Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich kolej linową na Skrzyczne, najwyższą górę Beskidu Śląskiego. To miejsce chętnie odwiedzane przez turystów i narciarzy. Kolej składa się z dwóch odcinków: dolnego, liczącego 1,6 km, ze Szczyrku do Jaworzyny, a także górnego, o długości blisko 1,2 km, z Jaworzyny na szczyt. W ostatnich latach została gruntownie zmodernizowana. Pod koniec 2013 r. oddano do użytku przebudowaną część górną, a we wrześniu ub.r. dolną.

Prezydent w czwartek spotka się także z nauczycielami i uczniami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych w Buczkowicach. W placówce w bardzo skromnych warunkach uczy się ponad 80 gimnazjalistów i licealistów, którzy uprawiają skoki narciarskie, biegi narciarskie, kombinację norweską oraz konkurencje alpejskie. Wśród nich jest m.in. Tomasz Pilch, aktualny lider stawki skoczków narciarskich w klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. W przeszłości uczyli się tam m.in. skoczkowie Piotr Żyła, Stefan Hula, biegacze Maciej Kreczmer i Maciej Staręga oraz Sylwia Jaśkowiec, Kornelia Marek i Agnieszka Szymańczyk, dwuboiści Paweł Słowiok i Adam Cieślar oraz alpejczyk Maciej Bydliński.

Na dzisiejszym posiedzeniu, pierwszym w Nowym Roku, rząd zajmie się projektem, który ma sprzyjać rozwojowi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zakłada on możliwość wyznaczenia w dużych miastach śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zróżnicowania limitów opłat za parkowanie.

Zdaniem autorów zmian, nowe regulacje umożliwią efektywne przygotowanie i realizację projektów PPP i ułatwią także stosowanie rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej, co – jak wskazano – dodatkowo powinno podnieść atrakcyjność rynku PPP w Polsce. W projekcie uregulowano m.in.: procedury wyboru partnera prywatnego, kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego w formie spółki.

Projekt przewiduje też możliwość wyznaczenia w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zróżnicowane limity opłat za parkowanie, powiązane procentowo z minimalnym wynagrodzeniem. W największych miastach możliwe będzie też utworzenie dzielnicowych stref płatnego parkowania o podwyższonej opłacie.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy MiFID2 i rozporządzenia MiFIR, regulujących rynek finansowy.

Projekt wprowadza do ustawy definicję handlu algorytmicznego, definicję techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości oraz definicję bezpośredniego dostępu elektronicznego. Wprowadza również definicję zorganizowanej platformy obrotu.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie nowej formy zawierania umów, przewidzianej wprowadzonymi w 2015 r. przepisami Kodeksu cywilnego. Świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie można zawrzeć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wprowadzana forma dokumentowa umożliwia złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Na świecie

KIJÓW – Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel kontynuuje wizytę na Ukrainie; odwiedzi rejon walk w Donbasie, w okolicach portu Mariupol nad Morzem Azowskim. W środę podczas rozmów w Kijowie oświadczył, że konflikt na wschodzie Ukrainy dotyczy całej Europy, i wyraził przekonanie, że należy kontynuować realizację porozumień mińskich. Niemcy należą wraz z Francją, Rosją i Ukrainą do tzw. czwórki normandzkiej, która od 2014 roku szuka rozwiązania konfliktu w Donbasie. Przywódcy czterech państw doprowadzili do podpisania w lutym 2015 roku w stolicy Białorusi porozumienia przewidującego m.in. zawieszenie broni. Większość postanowień porozumienia nie jest realizowana.

BERLIN – W bawarskim klasztorze Seeon rozpocznie się wyjazdowe spotkanie posłów CSU, którzy mają wypracować stanowisko negocjacyjne przed zapowiadaną na niedzielę pierwszą turą rozmów sondażowych o utworzeniu koalicji rządowej bloku chadeckiego CDU/CSU i SPD. Pomimo upływu ponad trzech miesięcy od wyborów parlamentarnych Niemcy nadal nie mają nowego rządu. W wyborach do Bundestagu 24 września blok partii chadeckich CDU/CSU uzyskał wynik znacznie poniżej oczekiwań (32,9 proc.). Aby utworzyć rząd, kanclerz Angela Merkel potrzebuje koalicjantów.

TEHERAN – W Iranie zaplanowane są kolejne marsze poparcia dla władz, które mają się odbyć w Isfahanie i Meszhedzie. W środę Gwardia Rewolucyjna ogłosiła “koniec buntu”, nawiązując do trwających od 28 grudnia antyrządowych protestów, które rozpoczęły się jako demonstracje przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych. W demonstracjach śmierć poniosło co najmniej 21 osób, a zatrzymanych zostało co najmniej tysiąc. Najwyższy przywódca duchowo-polityczny ajatollah Ali Chamenei oskarżył “wrogów Iranu” o wywoływanie niepokojów społecznych, a Stany Zjednoczone zapowiedziały, że jeśli Teheran nadal będzie używać przemocy do tłumienia protestów, prezydent Donald Trump może zaostrzyć sankcje wobec Iranu.

MADRYT – Były wicepremier Katalonii Oriol Junqueras, który od listopada przebywa w madryckim więzieniu, ma być przesłuchany w związku ze swoim wnioskiem o przeniesienie go do jednego z zakładów karnych na terenie Katalonii, aby mógł podczas przepustek uczestniczyć w posiedzeniach regionalnego parlamentu, do którego został wybrany 21 grudnia.

HAWANA – Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini kończy wizytę na Kubie.

LONDYN – Czwarta w linii sukcesji do brytyjskiego tronu księżniczka Charlotte, córka księcia Williama i księżnej Kate, rozpoczyna edukację w żłobku Willcocks w Londynie.