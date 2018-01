Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 18 stycznia

Imieniny obchodzą: Bogumił, Krystyna, Małgorzata oraz Piotr.

116 lat temu w “Tygodniku Ilustrowanym” opublikowano pierwszy odcinek powieści “Chłopi” Władysława Reymonta.

99 lat temu założono Polski Czerwony Krzyż.

78 lat temu w Warszawie zmarł Kazimierz Przerwa-Tetmajer, poeta, prozaik, dramaturg, publicysta i krytyk sztuki.

75 lat temu w warszawskim getcie doszło do pierwszego zbrojnego wystąpienia Żydów, które było reakcją na rozpoczęcie przez Niemców kolejnej akcji wysiedleńczej.

72 lat temu w Poznaniu zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, dyrygent, organista, pedagog; autor opery “Legenda Bałtyku” oraz melodii do wiersza Marii Konopnickiej “Rota”.

62 lat temu urodził się Janusz Panasewicz, wokalista, autor tekstów, członek zespołu Lady Pank.

55 lata temu w Korczynie niedaleko Krosna urodził się Wojciech Smarzowski, reżyser i scenarzysta; autor filmów “Wesele”, “Dom zły”, “Róża”, “Drogówka”, “Pod Mocnym Aniołem” oraz „Wołyń”.

16 lat temu w Szczecinie zmarła Helena Majdaniec, jedna z najpopularniejszych piosenkarek w latach 60., znana z przebojów “Jutro będzie dobry dzień”, “Wesoły twist”, “Czarny Ali-Baba”, “Rudy rydz” oraz “Zakochani są wśród nas”.

12 lat temu w Warszawie zmarł ksiądz Jan Twardowski, poeta, kapłan; autor ponad 20 tomików wierszy, m.in. “Znaki ufności”, “Niebieskie okulary”, “Który stwarzasz jagody”, “Na osiołku”, “Nie przyszedłem pana nawracać”, “Sumienie ruszyło”, “Niecodziennik”, “Nie martw się”.

W Polsce

Dziś Senat zajmie się m.in. ustawą o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Na mocy tej ustawy działa komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji.

Nowelizacja przewiduje m.in. możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję weryfikacyjną świadków decyzją prokuratora okręgowego oraz zwiększenie kar grzywny za niestawiennictwo przed komisję.

Ustawa zakłada zwiększenie kar grzywny do 10 tys. zł za pierwsze niestawiennictwo przed komisję weryfikacyjną i do 30 tys. zł za kolejne, a także możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy świadków decyzją prokuratora okręgowego. Komisja weryfikacyjna ma też uzyskać możliwość nałożenia kary grzywny do 1 mln zł na osobę, która dopuściła się pozaprawnych działań wobec danej nieruchomości.

Senatorowie mają też zająć się nowelizacją zakładającą skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wprowadzającą możliwość przechowywania takiej dokumentacji w formie elektronicznej.

Nowelizacja – której projekt przygotował rząd – dotyczy przede wszystkim skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i płacowej pracowników z 50 do 10 lat poprzez przekazanie do ZUS informacji w tej sprawie. Stanowić one będą podstawę do wyliczenia przez Zakład świadczeń emerytalnych i rentowych dla takich osób. Nowe prawo ma przynieść pracodawcom nawet 100 mln zł oszczędności.

# # #

Sąd Apelacyjny w Katowicach ma dziś rozpoznać odwołania od wyroku w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, gdzie w marcu 2012 r. w wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych. O nieumyślne sprowadzenie tej katastrofy prokuratura oskarżyła dyżurnych ruchu z posterunków kolejowych Starzyny i Sprowa. Orzekający w I instancji częstochowski sąd skazał ich na 4 lata oraz 2,5 roku więzienia.

Do wypadku doszło 3 marca 2012 r. we wsi Chałupki k. Szczekocin – na zjeździe z Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku Krakowa. Zderzyły się pociągi TLK “Brzechwa” z Przemyśla do Warszawy i Interregio “Jan Matejko” relacji Warszawa-Kraków. Pociąg Warszawa-Kraków wjechał na tor, po którym z naprzeciwka jechał pociąg Przemyśl-Warszawa. Akt oskarżenia w tej sprawie częstochowska prokuratura przesłała do sądu w grudniu 2014 r.

Prokurator zarzucił dyżurnym nieumyślne sprowadzenie katastrofy kolejowej oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentacji kolejowej – co do czasu zamknięcia torów po zderzeniu pociągów. Straty materialne po katastrofie oszacowano na 19 mln zł. Proces w I instancji trwał około roku. W lipcu 2016 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Andrzeja N., na 4, a Jolantę S. z posterunku w Sprowie na 2,5 roku pozbawienia wolności. Uznał, że na tragedię złożyła się seria ludzkich błędów.

Na świecie

NOWY JORK – Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku w Radzie Bezpieczeństwa ONZ weźmie udział w debacie otwartej wysokiego szczebla z udziałem szefów państw i ministrów spraw zagranicznych (godz. 16 czasu polskiego). Debata będzie pierwszą okazją po objęciu niestałego członkostwa do zabrania głosu przez Polskę w RB na szczeblu głowy państwa. Debatę, poświęconą środkom budowy zaufania w obszarze nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, zorganizował Kazachstan, który obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa. Prezydent spotka się też m.in. z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z ambasadorami przy ONZ wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także z prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewem.

WASZYNGTON – Szef MON Mariusz Błaszczak kontynuuje wizytę w Waszyngtonie.

STRASBURG – W Strasburgu posiedzenie konferencji przewodniczących Parlamentu Europejskiego, na którym będzie omawiany wniosek przewodniczących czterech grup politycznych w sprawie Ryszarda Czarneckiego. Liderzy frakcji reprezentujących większość europosłów chcą procedury, która może zakończyć się odwołaniem polityka PiS z funkcji wiceszefa PE za jego słowa porównujące działania europoseł Róży Thun do postawy szmalcowników, czyli osób wymuszających w czasie wojny okupy na ukrywających się Żydach.

SANTIAGO, LIMA – W ostatnim dniu wizyty w Chile papież Franciszek uda się na północ kraju, do miasta Iquique. Odprawi tam mszę, po której – jak zapowiedział Watykan – spotka się z dwiema ofiarami prześladowań z czasów dyktatury Augusto Pinocheta. Po południu papież odleci do stolicy Peru, Limy. Będzie tam do niedzieli.

SANDHURST – 35. szczyt dwustronny Wielka Brytania-Francja z udziałem brytyjskiej premier Theresy May i francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Rozmowy dotyczyć będą m.in. polityki bezpieczeństwa i obronnej, polityki wewnętrznej i ochrony granic, a także planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

BRUKSELA – W Brukseli doroczna konferencja prasowa prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Wernera Hoyera, na której przedstawi on wyniki działalności tej instytucji. EBI realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo.

KIJÓW – W ukraińskiej Radzie Najwyższej (parlamencie) oczekiwane głosowanie nad ustawą o reintegracji terytoriów w Donbasie znajdujących się pod kontrolą prorosyjskich separatystów.

BELGRAD – W Belgradzie odbędzie się pogrzeb Olivera Ivanovicia, jednego z przywódców Serbów kosowskich, zastrzelonego we wtorek w Kosovskiej Mitrovicy. Ivanović był sekretarzem stanu w ministerstwie Serbii ds. Kosowa.

PITTSBURGH – W Pittsburghu w Pensylwanii prezydent Donald Trump spotka się z robotnikami, których poparcie przyczyniło się do jego zwycięstwa wyborczego.

PARK CITY – W stanie Utah w USA rozpoczyna się Festiwal Filmowy Sundance (do 28 stycznia).