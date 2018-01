Co nowego w imigracji w roku 2017?

Dobiegł końca 2017 rok – rok pełen zmian, rok, kiedy dużo było obiecane w dziedzinie Immigration, kiedy następowały zmiany za zmianami. Dzisiaj czas na małe podsumowanie:

– Imigracja ekonomiczna (Express Entry): wprawdzie aby się kwalifikować, ciągle trzeba mieć o wiele więcej punktów niż 400, ale wciąż jest dużo osób, które spełniają te warunki, i nie sądzę, że można się spodziewać zmiany… Aczkowiek – kto wie? Rząd chce przyjąć ponad 1 milion nowych imigrantów w ciągu 3 kolejnych lat, więc może jednak jest szansa, że punkty się trochę obniżą? Zobaczymy.

Podania rozpatrywane są w iście ekspresowym tempie! Oczywiście są wyjątki, jak zwykle, ale nie jest to norma: przypadki bardziej skomplikowane pod różnymi względami wymagają dłuższego okresu rozpatrywania.

– Sponsorowanie rodzinne (mąż/żona/partner/dzieci): rząd obiecał, że tzw. typowe sprawy powinny być rozpatrywane w ciągu nie dłużej niż 12 miesięcy i z tego co widzę, tak właśnie jest.

Na pewno nie we wszystkich sprawach tak właśnie jest – niektóre nie są ‘typowe” i wymagają więcej czasu, ale jednak widzę sporą różnicę w porównaniu do poprzednich lat (jak zapewne wiekszość z Państwa pamięta, zwłaszcza 2013, 2014 i 2015 rok to były lata, gdzie sponsorowanie z wewnątrz Kanady ciągnęło się przez kilkadziesiąt, nie kilkanaście miesięcy, a w gazetach czytaliśmy o podobnych przypadkach sponsorowania spoza Kanady.

– Sponsorowanie rodziców/ dziadków: szczerze mówiąc, jest to chyba jedyny… niewypał w 2017 roku. Naprawdę mam wielką nadzieję, że rząd sam to rozumie, pracuje nad zmianami i kolejny rok przyniesie ogromną poprawę.

Dla przypomnienia: w 2017 roku rząd zamierzał przyjąć 10 tysięcy podań o sponsorowanie w tej kategorii. Tym razem po raz pierwszy drogą losowania. Zaproszono wszystkich chętnych do sponsorowania do zapisywania się, po czym nastąpiło losowanie, i wylosowani potencjalni sponsorzy mogli składać podania o sponsorstwo.

Niestety, ale zapisało się ponad 95 tysięcy chętnych. Gdyby wszyscy oni się kwalifikowali, to byłoby to okay: no cóż, tyle jest chętnych, więc szanse wylosowania maleją. Ale, niestety, okazało się, że większość z wylosowanych 10 tysięcy potencjalnych sponsorów… nie kwalifikowała się w ogóle!

Rozumiem, że tylko około 25% z 10 tysięcy miejsc w puli zostało zajętych po pierwszym losowaniu, więc w połowie roku nastąpiło drugie losowanie z pozostałych 85 tysięcy oryginalnych kandydatów. Ta druga tura miała obowiązek dosłania kompletnego podania do 8 grudnia. Jeszcze nie ma żadnych informacji, ile z tych wylosowanych w drugim podejściu przysłało kompletnych podań. 8,5 tysiąca?

Szczerze mówiąc: wątpię. Czysta logika (czyli matematyka) wskazuje, że na pewno nie. Co więc rząd zrobi jeśli rzeczywiście nie otrzymano 10 tysięcy podań o sponsorowanie w 2017 roku? Też jestem ciekawa. Mam nadzieję, że już naprawdę wkrótce dowiemy się. I dowiemy się też, czy i jakie nastąpią zmiany w procesie sponsorowania rodziców i dziadków w nowym, 2018 roku.

– Zmieniła się definicja dziecka zależnego od rodziców: granica wieku wróciła z 19 lat do 22 (na całe szczęście).

– Również kilka tygodniu rozluźniono zasady kwalifikowania się i starania o obywatelstwo Kanady.

Oczywiście zmian nastąpiło o wiele więcej, ale te przytoczone powyżej są tymi najbardziej, według mnie, oczekiwanymi lub… najbardziej drastycznymi.

Wiadomość z ostatniej chwili:

Ottawa, 22 grudnia 2017: Program “Sponsorowanie rodziców i dziadków” zostanie otwarty 2 stycznia 2018 roku w południe. Od tego dnia do 1 lutego 2018 roku w południe osoby, które mają intencję sponsorowania swoich rodziców czy dziadków do Kanady, będą mogły zapisać się do puli chętnych. Będzie trzeba wypełnić internetowy formularz z pytaniami, których w tym roku będzie więcej, i dzięki temu potencjalny sponsor będzie mógł zobaczyć, czy w ogóle kwalifikuje się na sponsorowanie w tym programie.

Mam wielką nadzieję, że 2018 rok przyniesie wiele nowych, rozsądnych zmian na lepsze w prawie imigracyjnym. I na koniec – wszystkim Czytelnikom “Gazety” oraz moim Klientom życzę Szczęśliwego Nowego Roku oraz dużo zdrowia i pomyślności w 2018 roku.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.