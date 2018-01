Co nowego w imigracji w 2018?

Nowy rok rozpoczął się nowościami imigracyjnymi. Oto niektóre z nich (nowsze i starsze): 1. Przez cały styczeń można zapisywać się na loterię, jeśli chcemy sponsorować do Kanady naszych rodziców czy dziadków. W tym roku wstępny kwestionariusz jest bardziej rozbudowany w porównaniu do ubiegłego roku (z powodu fiaska, jaki tak skonstruowany program przyniósł). W bieżącej edycji można wyczytać więcej informacji i wyjaśnień. Między innymi, że zapisać może się tylko sponsor, czyli osoba, która sponsoruje swoich rodziców czy dziadków, a nie swoich teściów czy dziadków swojego małżonka. Wymagane jest wpisanie o wiele więcej informacji, które pozwolą wyeliminować duplikaty, jeśli ktoś się zapisze więcej niż jeden raz. Również podana jest tabela z wymaganymi zarobkami za rok 2015, 2016 i 2017, więc można od razu sprawdzić, czy potencjalny sponsor kwalifikuje się na sponsorowanie swoich krewnych.

Pomimo ulepszenia systemu zapisywania się do programu sponsorowania rodziców/dziadków, system ten, niestety, wciąż wydaje się być wadliwy. Podobnie jak w ubiegłym roku każdy może się zapisać do puli chętnych do sponsorowania rodziców. Nie ma żadnych przeszkód. Nie trzeba dać dowodów, że potencjalny sponsor się kwalifikuje. Nie ma również żadnych reperkusji, jeśli potencjalny sponsor zostanie wylosowany i zdecyduje na przykład nie składać aplikacji o sponsorstwo, ponieważ… się nie kwalifikował i tylko chciał sprawdzić, czy ma szczęście w losowaniu. Niemożliwe? Całkowicie możliwe!

Zobaczymy, czy w tym roku uda się wypełnić 10 tysięcy miejsc przeznaczonych do sponsorwania rodziców. W 2016 roku… tak się nie stało, rząd nie uzyskał 10 tysięcy podań o sponsorowanie.

2. 11 października 2017 roku zmieniły się zasady składania podań (i kwalifikowania się) na obywatelstwo kanadyjskie. Z danych statystycznych wynika, że był to bardzo dobry ruch. Widać to po liczbie podań, które są składane. Z danych podawanych przez kanadyjski departament imigracyjny wynika, że przez ostatnie 6 lat średnio otrzymywano około 200 tysięcy podań o obywatelstwo rocznie. Czyli mniej więcej nieco ponad 3,5 tysiąca nadsyłano co tydzień. Natomiast zaraz po ogłoszonych zmianach napłynęło… 17,5 tysiąca w ciągu pierwszego tygodnia po zmianach. Miejmy zatem nadzieję, że rząd jest przygotowany na tak ogromny wzrost liczby podań o obywatelstwo i że okres oczekiwania nie wydłuży się przez to. Już wkrótce powinny się pojawić pierwsze statystyki, więc się wtedy przekonamy.

3. Wyeliminowana została opłata 1000 dolarów za ofertę pracy (tzw. LMIA) dla pracodawców, którzy zarabiają mniej niż 150 tysięcy dolarów rocznie i chcą zatrudnić opiekunkę z zagranicy dla dzieci lub dla osób niepełnosprawnych.

4. Minister imigracji obiecał, że czas rozpatrywania podań o pobyt stały dla opiekunek zmniejszy się do jednego roku. W tym momencie podania te rozptrywane są przez wiele lat: 3, 4, a nawet i 7.

5. Od 1 grudnia 2017 roku obywatele Rumunii i Bułgarii nie potrzebują wiz do Kanady (obowiązuje eTA).

6. Jak pamiętamy, granica wieku “dziecka zależnego” wzrosła z 19 do 22 lat – można imigrować z dziećmi do wieku 22 lat lub je sponsorować do Kanady.

