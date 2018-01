Bez żadnego trybu

W krzywym zwierciadle

Właśnie przeczytałam, że 60% Polaków uważa miniony rok za udany lub bardzo udany dla siebie, rodziny i kraju. Ździebko się zdziwiłam, że było tak fajnie, a ja nic o tym nie wiem. Sięgnęłam więc do zapisków, kronik oraz skarbnicy pamięci i wyszło mi, że rok 2017 był właściwie taki sam jak poprzedni 2016 – było i śmieszno i straszno.

Na początku stycznia łubudulicznik długu publicznego figlujący w centrum Warszawy pokazał astronomiczną kwotę biliona złotych. To sporo, 25 tysięcy zł na statystycznego Polaka. Ale rząd ustami wicepremiera i ministra finansów Mateusza Morawieckiego zapewnił nas, że kasy starczy na wszystko: na program 500 plus, na program Mieszkanie plus, na wojsko i na ojca biznesmena. Nie będzie tylko 500 plus dla emerytów ale rząd obiecał seniorom dodatkowe pieniądze tuż przed wyborami samorządowymi – żeby nie zapomnieli na kogo głosować.Podobno producenci rozważają nakręcenie ostatniej części “Ramba”. Internauci proponują następujący scenariusz: 80-letni Rambo zostaje zrzucony z samolotu nad Polską, dostaje 600 zł. emerytury i musi przeżyć cały miesiąc. I to będzie ta część, w której Rambo ginie.

No, chyba że zadziała magia PiS: 20 września TVP pokazała pasek z informacją, “…rekordowa nadwyżka w budżecie państwa – budżet jest w świetnym stanie”. Morawiecki biegał po mediach chwaląc się nadwyżką 5 mld zł., a miesiąc później z ponurą miną zgłosił do Komisji Europejskiej 51 mld deficytu, która to dziura budżetowa powstała nie wiadomo jak, mimo ogromnego sukcesu gospodarczego. Ale o takich skutkach politycznego rozdawnictwa TVP już nie informowała.

Takie twórcze podejście do ekonomii państwa nawet mi się podoba: rząd swoje, gospodarka swoje i wszystko jednak jakoś się kręci, wystarczy trochę elastyczności i właściwego spojrzenia na problem. Pewien Malezyjczyk chciał powiększyć sobie penisa i nie wydać zbyt wiele kasy, co nie powinno nas dziwić, bo Malezyjczycy zostali oficjalnie okrzyknięci narodem o najkrótszych członkach świata. Zamówił przez internet lek za 100 dolarów. Gdy otworzył paczkę, okazało się, że jest w niej lupa. I taka właśnie lupę funduje nam rząd. W chwili gdy to piszę licznik długu publicznego wskazuje 1 034 217 893 329 PLN, co daje 27 240 PLN na skłopotaną polską głowę i portfel. No i teraz, w styczniu 2018 roku nie wiadomo: jeszcze jest śmieszno, czy już tylko straszno. Pozostaje mieć nadzieje, że władza pojmie wreszcie, że Polska to nie kuweta.

Rok 2017 zaczął się hałaśliwie, bo pani premier Szydło wpadła na drzewo. Prokuratura do dzisiaj próbuje wykazać, że kierowca Fiacika wjechał pod pancerną limuzynę z powodów politycznych. Świadków wypadku przeczołgano, prześwietlając ich przeszłość i relacje rodzinne, poddano ich również testom na spostrzegawczość i inteligencję. Prezes sugerował, że ludziom PiS grożą zamachy terrorystyczne, a podlegli mu posłowie i media ochoczo podchwyciły ten ton: “Teraz się nie udało, ale może następnym razem…” złowieszczyła “Gazeta Polska”. A Poloniae Institute z Kalifornii zapowiedział polskiemu ambasadorowi w USA, że zwraca się do rządu tego kraju o zakwalifikowanie KOD jako organizacji terrorystycznej, której przywódcy “deklarują użycie broni palnej”, planują przemoc w Stanach Zjednoczonych i destabilizują Polskę. Więc niech rząd amerykański odrzuca starania wizowe członków KOD. A może warto mieć głupca za sojusznika? Jakby tak opozycję uznać za terrorystów, to zostałby tylko spolegliwy Kukiz, a z nim jakoś władza by się dogadała…

Zaraz potem efektowny karambol zorganizowała kawalkada ministra Macierewicza, ale zarzuty, że rząd za szybko jeździ są kłamliwe, tak twierdzą tylko postkomuniści, esbecy i zwolennicy III RP, chociaż ostatnio wygląda na to, że jednak beknie kierowca ministra, pan Kazimierz. Na temat obu wypadków wypowiedział się mecenas Roman Giertych: “A wiecie dlaczego oni się tak wszyscy spieszą, że rozbijają ludziom samochody? Bo martwią się, że nie zdążą wszystkiego zepsuć”. Aha, limuzyna premier Szydło nie miała ubezpieczenia AC, samochody ministra Macierewicza również…

“Niezależny” tygodnik braci Karnowskich “wSieci” mianował Jarosława Kaczyńskiego Człowiekiem Wolności, na co kluby “Gazety Polskiej” wybrały premier Szydło na Człowieka Roku. Mówiło się, że Człowiek Roku opieprzył szefa MON za to, że jego ludzie (tenże pan Kazimierz) spowodowali wypadek samochodowy pod Toruniem, tak jakby pani Szydło była bezwypadkowa, ale nie za bardzo, bo wziął go w obronę Człowiek Wolności. Przypominamy, że w 2016 roku tytułem Człowieka Wolności został uhonorowany Prezydent Duda, a w tym samym czasie policja weszła do domu internauty z Nowego Sącza, który zamieścił prześmiewczy film z jego udziałem.

A poza tym normalka: niszczenie demokracji, sądownictwa, łamanie praworządności, podważanie pozycji Polski, demolowanie jej reputacji, degradowanie kluczowych instytucji i ludzi, promowanie absolutnych miernot. Chociaż nie można zaprzeczyć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku miał i osiągnięcia, a to reelekcja Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej i kandydatura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla.

No i bym zapomniała o zwycięstwie, jakie odniosła premier Beata Szydło na szczycie w Brukseli. Udało jej się zjednoczyć wszystkich 27 przywódców krajów Unii Europejskiej aby zagłosowali na Tuska, za co odebrała od prezesa Kaczyńskiego gratulacje i wielki bukiet kwiatów. Wynik głosowania był więc 27:1, bo premier Szydło myślała, że to Eurowizja i że nie można głosować na swoich. Wiceminister Spraw zagranicznych Konrad Szymański przypomniał nam o innym jeszcze osiągnięciu Prawa i Sprawiedliwości – “to PiS jest partią, która wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej”. Leszek Miller, który podpisywał traktat akcesyjny skwitował tę wypowiedz krótko acz treściwie: “Ja jeszcze żyję”. Oczywiście znaleźli się krytykanci, którzy zaczęli dociekać, czy pod Grunwaldem to też PiS pod wodzą Antoniego, a chrzest Polski, a czy Kopernik też była z PiS, ot, czepiają się ludziska, a przecież rząd wie lepiej, nawet jeśli nie wie. Na przykład 4 maja na stronie Ministerstwa Kultury pokazał się kurtuazyjny wpis: “Życzymy udanych egzaminów wszystkim maturzystą”. No i co, ministra Glińskiego, profesora, będziemy poprawiać?

Prezes to co innego, człowiek, który rządzi Polską, ma prawo do zachowań, powiedzmy, niekon- Tym dwom panom z lewej już dziękujemy. A pan z prawej – zostaje… wencjonalnych. W nocy z 18 na 19 lipca, po wypowiedzi posła Budki, który przypomniał, że prezydent Lech Kaczyński stał na straży demokracji i praworządności, na mównicę wdarł się Jarosław Kaczyński. “Ja bez żadnego trybu” oznajmił marszałkowi Brudzińskiemu, po czym sypnął obelgami pod adresem posłów opozycji, nazywając ich “zdradzieckimi mordami” i “kanaliami”. A Brudziński nic, uszy po sobie i głupa rżnie. Miesiąc później za zabranie głosu “bez żadnego trybu” wykluczony został z obrad poseł Krzysztof Mieszkowski. A marszałek zapewniał, że wszystko w Sejmie odbywa się zgodnie z prawem i regulaminem, co można zrozumieć, że opozycja może panu prezesowi skoczyć tam, gdzie Sejm może pana prezesa w dupę pocałować. I tu przypomina się słynna wypowiedź marszałka Kuchcińskiego z Sali Kolumnowej: “Kto się wstrzymał? Dziękuję, nie widzę. To znaczy wszystko jedno czy widzę czy nie widzę”.

Kolejna rozrywka miała miejsce we wrześniu, kiedy to odbył się czerwcowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpił Jan Pietrzak dla pustej widowni, podobno złośliwy Soros wykupił wszystkie bilety, żeby uniemożliwić opolskiej publiczności wysłuchanie ukochanego barda, który niezłomnie zawsze z władzą…

I tak dotrwaliśmy do grudnia, a tu niespodzianka! Zmieniamy broszki na krawaty! Expose Jarosława Kaczyńskiego czytał Mateusz Morawiecki – nowy premier RP. A dopiero co Beata Szydło odniosła taki sukces – znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. Dyrektor TVP2, Marcin Wolski, to ją nawet do pierwszej dziesiątki wsadził, przecież “Forbes” nie będzie tego sprawdzał. Minister Waszczykowski zachwycał się: “Rośnie nam nowy lider Europy”. A mnie najbardziej interesuje zmiana w rozkładzie jazdy PKP: czy IC Chopin nadal będzie zatrzymywał się w Brzeszczach czy też znowu będzie jeździł przez Katowice?

W swoim przemówieniu nowy premier ani słowem nie zająknął się o Lechu Wałęsie, znienawidzonym za to, że stoi tam gdzie wtedy, podczas gdy Jarosław Kaczyński stoi tam, gdzie go wtedy nie było. Sporo za to było o Lechu Kaczyńskim jako budowniczym portu Świnoujście. Jak wiadomo, 18 maja gazoportowi nadano imię Lecha Kaczyńskiego. Wiadomo też, że gazoport w całości zbudowano za rządów koalicji PO-PSL, a jedynym wkładem PiS było przykręcenie tabliczki z nową nazwą.

Nie zdążyliśmy się jeszcze nacieszyć nowym premierem, a tu kolejna radość: rekonstrukcja rządu. Nasuwa się co prawda pytanie, po co rekonstruować rząd, który ma tyle sukcesów i który zapewnia nas, że jeszcze nigdy Polska nie była taka bezpieczna, zamożna, szanowana i zdrowa. Ale niech tam, niech będzie jeszcze lepiej.

Niechaj zadba o bezpieczeństwo naszej ojczyzny podnóżek prezesa, mięczak bez charakteru, policją niech kieruje facet z kryminalną przeszłością, ksywka Jojo, politykę zagraniczną powierzamy sprzedajnemu autorowi ekspertyzy o nielegalności reelekcji Tuska, a zdrowiem zajmie się lekarz, który jest za zaostrzeniem ustawy aborcyjnej, a przeciwko in vitro. Więc nie łudźmy się: to nie jest rekonstrukcja, tylko zamiana jednych kulsonów na drugich. Dobre i to, że Szyszko podzielił los puszczy i został wycięty (korniki podobno ostro balangowały), no i że Radziwiłł doczytał wreszcie “Potop” do końca….