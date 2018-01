Nie ma jak przywalić

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Był taki dowcip o złośliwym facecie, który codziennie rano wstawał i rozmyślał komu by tu dzisiaj przywalić – nie fizycznie, ale złym słowem. Złe słowo boli czasem bardziej niż piącha w nos.

Co jakiś czas dostaję maile od Czytelników: “Jak pani to znosi? Jak pani może wytrzymać to chamstwo? To musi być straszny zawód…” Co wtedy odpisuję? Że po pierwsze, znoszę bo to margines. I tak, nierzadko miałabym ochotę zareagować ostro, ale nie wypada – noblesse oblige, tak uczono mnie w domu. Po drugie, nie jest tak źle, bo ten dziennikarski zawód to jednak przede wszystkim spotkania z niesamowitymi, nietuzinkowymi ludźmi, z ich historiami, które wzruszają, poruszają i proszą o ich opowiedzenie innym, którzy mogą z nich wziąć naukę, pocieszenie czy chwilę oderwania od swojego bólu.

Ale mimo takiego podejścia do sprawy, nie raz łapię się za głowę. Skąd w tych ludziach tyle zła, zaciekłości i agresji??? No wiadomo, kompleksy, frustracje, ogólnie negatywny stosunek do świata. Jak nie dokopią, to mają zepsuty dzień. I piszą Państwo: “Świat się zmienił, kiedyś ludzie byli lepsi”. Nie sądzę, po prostu kiedyś jak chcieli dokopać, to musieli usiąść, napisać list, włożyć do kopert, zaadresować, kupić (!) znaczek i wysłać. Nie wszystkim się chciało. Teraz, po jednym czy dwóch piwach, zasiadają do swego “kompa” w zaciszu domowym, o dowolnej godzinie, nic ich to nie kosztuje i nie wymaga żadnego wysiłku. I walą, gdzie się tylko da. Często anonimowo, albo pod wymyślonym pseudonimem, więc nikt ich nie sprawdzi i nie rozliczy. Od razu poczują się lepiej. Część zabutelkowanej frustracji rozładowana.

Część tych ataków jest doprawdy patologiczna. Kłótnie, eskalujące do awantur, nie mają nic wspólnego z merytoryczną wymianą opinii, bo wszak nie o to chodzi. To metadyskusje, czyli “dyskusje o dyskusji”, z dużym ładunkiem agresji ad personam. Obrażają forum, na które weszli, jego autorów, a także współdyskutantów. Użerają się, ciągną za nogawki jak małe wściekłe pieski na dawnych podwórkach – im mniejsze tym bardziej jazgotliwe. Nie ma tam celu, ani punktu, do którego warto dojść, nawet różniąc się opiniami, bo nie chodzi o wymianę myśli, ale o jazgot i ubliżanie.

Kiedyś napisałam artykuł o końcu chamstwa w “Gazecie” internetowej – nie puszczamy skrajnie chamskich wypowiedzi. Mamy do tego prawo – to nasza “Gazeta” i nasz kodeks zarządzania jej forum dyskusyjnym. Więc jazgoczą na Facebooku. To też nasza “Gazeta” więc jak przychodzisz do naszego domu, zachowuj się kulturalnie. Jeśli my nie odpowiadamy Ci, wyjdź i nie przychodź więcej. A jeśli nie odpowiadają Ci treści prezentowane w artykule, podejmij KULTURALNĄ dyskusję z tymi treściami, a nie obrzucaj autora i innych błotem.

Jedno może jednak się zmieniło. Wydaje się, że o ile liczba frustratów była pewnie taka sama albo podobna ale byli mniej widoczni bo wylanie ich kompleksów i frustracji wymagało większego wysiłku, to teraz chyba to na co wydaje się być przyzwolenie w publicznym dyskursie jest znacznie bardziej drastyczne i niecenzuralne. Nazywając to po imieniu – chamstwo wyszło na powierzchnię. Przecież można skrytykować, można wyrazić oburzenie, ale dlaczego w taki niekulturalny sposób???

Takie to czasy. Ale nasza “Gazeta” nie będzie pozwalać na to, aby pozbawione manier indywidua rzucały błotem czy kamieniami. Nie taki mamy cel w tym, co robimy. Jeżeli przedstawiamy temat czy sprawy kontrowersyjne, to po to aby ludzie wyrażali swoje opinie w sposób cywilizowany, kulturalny i z szacunkiem dla wszystkich biorących w tej dyskusji udział.

A to, że inne media pozwalają na wolną amerykankę mało nas obchodzi. Czyniąc to, w naszym przekonaniu, przyczyniają się do zdziczenia obyczajów. Gdyby ludzie reagowali na chamstwo i wszelkie naganne zachowania społeczne, na pewno byłoby ich mniej. Odwracanie głowy jest przyzwalaniem na zło. Mamy na to przykładów całe mnóstwo w historii.

I ostatnia uwaga. Przez sprytne wysiłki i niezłych spin doktorów, obecna władza w Polsce odniosła smutny sukces – ta władza, która służy tylko swoim, nie ma odrobiny szacunku dla ludzi o innych światopoglądach, chce mieć monopol na prawdę, przerabia historię i ustrój kraju, zdołała przez swoje dwa lata rządów umocnić u obywateli przerażające i jak najdalsze od prawdy uproszczoną widzenie świata: kto nas nie popiera, jest komuchem i zdrajcą.

Jak to zrobili? Wystarczy przypomnieć szereg wystąpień prezesa i jego ludzi, okrzyki w czasie zgromadzeń publicznych inspirowane przez władzę i mamy prostą dychotomię: my = dobrzy, sprawiedliwi, patrioci, oni = zdrajcy, komuchy, nie Polacy. To najgorsze co można było zrobić społeczeństwu, które, jak każde, składa się głównie z mas, nieczytających filozofów i mających mglistą wiedzę o dziejach świata, a zatem potrzebujących prostych wzorów do powielania bez konieczności analizy. I oto dostali gotowca, który wypełnił ich umysłowe potrzeby idealnie. I cokolwiek zobaczą czy usłyszą, co wymaga refleksji i pokazuje oczywisty fakt, że świat nie jest czarno-biały, reagują wściekłością, używają argumentów z tego prostego wzorca o “nas” i “nich”.

Coraz mniej mam nadziei na możliwość kulturalnego dialogu. Kiedy cał

a polska przestrzeń publiczna jest zaśmiecona ohydztwami, potwarzami, obelgami i nienawiścią, nie da się tego łatwo odwrócić i zmienić. Może w ogóle się nie da. A w tym przesmutnym i tragicznym procesie niszczenia siebie i swojego kraju, niszczący jakoś nie dostrzegają, że już wkrótce polegnie wszystko to, z czego i Polska była dumna i za co świat szanował i cenił Polskę. Proces ten nie tylko się już zaczął, ale jest już dosyć poważnie zaawansowany…

•••

Tak pewien “czytelnik” skomentował podaną przez naszą redakcję szeroko dyskutowaną w Polsce informację o obchodach urodzin Hitlera przez grupę polskich faszystow.