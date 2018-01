5 powodów, aby rzucić się na brokuły (2)

dokończenie z ubiegłego tygodnia

2. Brokuły zwalczają chorobę zwyrodnieniową stawów

Składnikiem brokułów, który pomaga w przypadku artrozy, także jest sulforafan. Naukowcy brytyjscy przeprowadzili doświadczenie in vitro oraz in vivo na komórkach myszy chorującej na chorobę zwyrodnieniową stawów. Wykazali, że sulforafan może blokować enzymy niszczące chrząstkę stawową. To bardzo obiecujące wyniki. Obecnie trwają badania kliniczne na ludziach.

3. Brokuły są dobre dla serca

Brokuły zawierają kemferol, silny flawonoid. Badania wykazują, że wysokie spożycie kemferolu wiąże się ze spadkiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. W jednym z badań klinicznych badano wpływ brokułów na ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Ryzyko sercowo-naczyniowe u osób spożywających 1 porcję brokułów w tygodniu było wyższe niż u osób spożywających 10 porcji tygodniowo. Jedzenie brokułów zmniejsza poziom homocysteiny we krwi, a to wpływa na zmniejszenie ryzyka chorób serca.

4. Brokuły chronią zdrowie oczu

Brokuły zawierają dużo antyoksydantów, takich jak luteina i zeaksantyna. Te antyoksydanty neutralizują szkodliwe cząstki gromadzące się w organizmie pod wpływem zanieczyszczeń, stresu i nieodpowiedniego odżywiania. Pomagają więc zmniejszyć ryzyko nowotworów i chorób zwyrodnieniowych. Dowiedziono, że luteina i zeaksantyna skutecznie chronią siatkówkę i plamkę żółtą oka. Zmniejszają ryzyko zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Zaskakujące jest to, że ilość antyoksydantów w brokułach wzrasta po ugotowaniu.

5. Brokuły chronią pamięć

Naukowcy poddali obserwacji 13 tysięcy starszych kobiet przez 25 lat. Zbierali informacje o ich sposobie odżywiania się oraz oceniali ich zdolności poznawcze. Okazało się, że kobiety spożywające rośliny krzyżowe (np. brokuły) w mniejszym stopniu doświadczały spadku funkcji poznawczych. Zachowaj ostrożność, jeśli masz niedoczynność tarczycy! Wszystkie warzywa krzyżowe, takie jak brokuły, nazywane są “goitrogenami” (mają właściwości wolotwórcze). Chodzi o to, że jeśli są spożywane w dużych ilościach, mogą zmniejszać wchłanianie jodu przez tarczycę. To problematyczne dla osób, które cierpią na niedobór jodu. Te osoby powinny monitorować ilość zjadanych roślin krzyżowych lub równolegle zwiększyć spożycie produktów morskich (zawierających dużo jodu).

Na wielu stronach internetowych odradza się jedzenie brokułów osobom z chorą tarczycą. Jednak to błędne podejście. Jeśli masz chorą tarczycę i stosujesz leczenie hormonalne, Twój organizm potrzebuje mniej jodu niż inni. Jesteś więc jak najbardziej w stanie spożywać brokuły i kapustę, oraz wykorzystywać wszystkie ich właściwości.

Jeśli jednak mimo to obawiasz się je jeść, pamiętaj, że istnieje prosty sposób, aby ograniczyć substancje goitrogenne (wolotwórcze). Polega na tym, aby jeść brokuły poddane jak najmniejszej obróbce termicznej: surowe brokuły nie mają prawie żadnego wpływu na tarczycę.

Czy można jeść brokuły pożółkłe lub jaskrawozielone?

Ogólna zasada jest taka, aby brokuły jeść od razu. Wybieraj takie, których różyczki są gęste i ciemnozielone. I nie czekaj dłużej niż 5 dni, aby zjeść to warzywo.

Jeśli pozostawisz brokuły w kuchni zbyt długo, większość różyczek zmieni kolor na żółty i jaskrawozielony. Jest to oznaką kwitnienia. Zbiory brokułów odbywają się tuż przed kwitnieniem. Żółte i jaskrawozielone brokuły są nadal jadalne, ale są już zwiędłe, osłabione, a łodyga twarda. Wówczas nie mają już wartości odżywczych.

Czy zjadasz łodygę brokułów?

Bądźmy szczerzy. Mało kto jada tę łodygę. Nie jest ona tak apetyczna jak różyczki brokułów. Jednak, czy zwróciłeś uwagę, że od jakiegoś czasu sklepy coraz częściej sprzedają nam brokuły z coraz dłuższymi łodygami, podczas gdy pozostałe części brokułów są nadal tej samej wielkości…? Jeśli masz zwyczaje podobne do moich, Szanowny Czytelniku, to nie lubisz marnotrawstwa…! Dlatego nie wyrzucaj łodyg brokułów.

Łodygi brokułów są dobre!

Łodygi należy obrać, aby usunąć z nich twardą skórkę. Naucz się dodawać te łodygi do posiłków. Liście brokułu mają mocniejszy smak niż łodyga. I wcale nie jest to wadą łodygi. Bardzo charakterystyczny smak różyczek brokułu sprawia, że nie do każdego dania możemy je dodać. Za to smak łodygi jest mniej wyrazisty, bardziej dyskretny, bardziej zbliżony do spokrewnionej z brokułami kapusty. Można więc ją dodawać do wielu różnych dań.

Pomysł nr 1

Zetrzyj łodygę na tarce

Możesz zetrzeć surowe łodygi brokułów. Zachowują wtedy kształt przypominający zapałki. Następnie możesz je dodawać do wszelkich surówek z tartych lub siekanych warzyw z:

• marchewki,

• buraczków,

• selera,

• cukinii,

• czerwonej kapusty,

• białej kapusty

– daj się ponieść własnej wyobraźni…

W dalszej części powiem, jak ważne jest spożywanie surowych brokułów.

Pomysł nr 2

Purée

Ugotuj na parze łodygi i różyczki brokułów. Zrób z nich purée, następnie dodaj ser feta, a uzyskasz naprawdę wyrazisty smak. Niektórzy podają takie purée z quinoa (komosą ryżową), z makaronem lub podają na grzankach (tak jak bruschettę).

Pomysł nr 3

Dodaj do bulionu warzywnego, do zupy

To bardzo proste. Możesz pokroić łodygi brokułów w kostkę lub w słupki. Następnym razem, gdy będziesz przygotowywać bulion warzywny lub zupę, dodaj tak pokrojoną łodygę brokułu.

Pomysł nr 4

Dania z patelni

Łodygi brokułów posiekaj bardzo drobno, dzięki temu w trakcie jedzenia będą bardziej miękkie. Możesz je dodawać do dań z patelni (lub z woka), przyrządzanych z warzyw, grzybów, wołowiny, kurczaka, wieprzowiny, krewetek itd.

Jak najczęściej jedz brokuły na surowo

Pomysł, aby nie gotować brokułów, może się wydawać dziwny, ale pamiętaj, że jesteśmy jedynym gatunkiem zwierzęcym, który poddaje żywność obróbce termicznej. Tracimy przez nią dużą część cennych substancji zawartych w brokułach. Gotowane prawie w ogóle nie zawierają sulforafanu, czyli ich kluczowego składnika.

Na szczęście, większość witamin utrzymuje się po ugotowaniu lub zamrożeniu brokułów. Jeśli koniecznie musisz gotować brokuły, zrób to krótko, aby były al dente. Poniżej podpowiedzi, jak spożywać brokuły na surowo:

Surowe brokuły: zwiększ efekty 50-krotnie

Dobrym sposobem na kurację brokułową jest picie soku lub smoothie z brokułów. Jednak zaczekaj, nie rób tego już teraz! Mam dla Ciebie jeszcze kilka cennych wskazówek. Skorzystaj z nich – w przeciwnym razie Twój sok może się okazać trudny do wypicia i… będziesz chciał go wyrzucić.

Sok z brokułów jest bardzo gorzki, cierpki. Nie ma w nim nic słodkiego. Oprócz tego, trudno jest uzyskać jednolitą konsystencję. Jeśli chcesz uzyskać gładką, mazistą konsystencję, a nie masz wyciskarki do soków, musisz użyć miksera o bardzo dużej mocy. Polecam dodawać do brokułów słodkie i smaczne owoce, np. banany. Banan złagodzi gorzki smak brokułu, a także poprawi konsystencję soku, nawet jeśli użyjesz miksera o średniej mocy. Używając miksera/blendera, zastosuj następujące proporcje: jeden banan na jedną garść brokułów (łodyga i różyczki). Dodaj wodę, aby uzyskać pożądaną konsystencję.

Możesz także użyć wyciskarki do soków. Do soku dodaj łyżkę oleju lnianego lub rzepakowego virgin. Obecność tłuszczu 50- krotnie zwiększa wchłanianie takich antyoksydantów, jak luteina i zeaksantyna. Pyszna i bardzo prosta sałatka z surowych brokułów

• Umyj brokuły i pokrój je w cienkie plastry (1 cm maksymalnie). Dzięki temu będą one bardziej miękkie, mimo iż nieugotowane.

• Podsmaż bekon i grzyby.

• Zrób sos z oliwy z oliwek i octu jabłkowego.

• Przypraw solą i pieprzem.

• Dodaj kilka orzechów włoskich.

• Całość wymieszaj.

Smacznego! Będziesz zaskoczony, jak łatwo jest pogryźć brokuły.

Kiełki brokułów

Możesz uprawiać kiełki brokułów we własnym domu. Są bardzo podobne do kiełków rzeżuchy. Ich smak nie jest zbyt wyrazisty, możesz więc bez problemu dodawać surowe kiełki do sałatek. W kiełkach znajdziesz również cenne składniki odżywcze charakterystyczne dla brokułów.

Suplementy diety zawierające surowe brokuły

Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać właściwości brokułów, wówczas potrzebna będzie intensywniejsza kuracja. Kupowanie codziennie brokułów świeżych i dobrej jakości nie zawsze jest możliwe, poza tym trzeba by zjadać duże ilości tego warzywa. Na dłuższą metę może to być uciążliwe. Dlatego zasadne może być suplementacja sproszkowanych brokułów, jako uzupełnienie brokułów spożywanych jako żywność. Taka suplementacja będzie bardziej skuteczna w długotrwałej kuracji.

Z poważaniem,

Eric Müller