5 powodów, aby rzucić się na brokuły (1)

Szanowny Czytelniku,

brokuły to jedno z najbardziej niezwykłych warzyw pod względem wpływu na zdrowie.

Mają właściwości przeciwnowotworowe. Mogą zatrzymać chorobę zwyrodnieniową stawów.

Poprawiają stan serca.

Utrzymują dobry wzrok.

Chronią pamięć.

I to jeszcze nie wszystko. Zaobserwowano również, że chronią przed radioaktywnością. Wiadomo też, że brokuły są doskonałym źródłem witamin: (kolejność według proporcji) C, K, B2, B9, A, B5, B6, E2. To także doskonałe źródło niezbędnych składników mineralnych: miedzi, żelaza, magnezu, manganu, fosforu i potasu.

Mimo to naukowcy są zdania, że nadal nie poznaliśmy jeszcze wszystkich zalet brokułów. Kiedy jest sezon na brokuły? Aby można było mówić o jak najlepszym spożywaniu określonych warzyw, trzeba wiedzieć, kiedy się je uprawia i jak. Brokuły należą do warzyw krzyżowych, które wyjątkowo dobrze rosną w Europie. Lubią klimat łagodny. W Hiszpanii i we Włoszech brokuły uprawiane są od października do kwietnia, gdyż latem jest tam dla nich zbyt gorąco. We Francji i w Polsce uprawiane są od maja do września, gdyż zimą jest tu dla nich zbyt zimno. Z uwagi na różnorodność klimatyczną Europy, brokuły są w niej dostępne przez cały rok. To sympatyczne warzywo przypominające miniaturowe drzewko jest pełne witamin i składników mineralnych doskonałych dla zdrowia.

We Francji dowiedziano się o istnieniu brokułów w XVI wieku. Nazywano je wówczas “włoskimi szparagami”. Trafiły tam dzięki Katarzynie Medycejskiej, włoskiej małżonce króla Henryka II, która lubiła smacznie zjeść.

Oto 5 powodów, dla których warto polubić brokuły:

1. Brokuły mają działanie przeciwnowotworowe Różyczki brokułów zawierają liczne glukozynolany oraz enzym o nazwie mirozynaza. W przypadku zaatakowania przez bakterie, mirozynaza przekształca glukozynolany w substancje aktywne, takie jak sulforafan, indolo-3-karbinol oraz 3,3′-diindolilometan, które działają silnie antybakteryjnie. W ten sposób zabija atakujące bakterie. Za to spożycie tych składników przez człowieka ma korzystny wpływ na jego organizm i silne działanie ochronne.

Najcenniejszą z tych substancji jest sulforafan. Pobudza w organizmie człowieka enzymy odpowiedzialne za neutralizowanie czynników rakotwórczych. Działa antyoksydacyjnie, tak jak kurkuma. Zdaniem naukowców, sulforafan jest składnikiem przeciwzapalnym.

Aby uwolnić jak najwięcej sulforafanu do naszego organizmu, trzeba dobrze pogryźć brokuły. Zachodzi wówczas proces taki, jak w przypadku zaatakowania rośliny, a więc aktywuje się mirozynaza, w jamie ustnej, co prowadzi do powstawania wymienionych wyżej substancji aktywnych. Mirozynaza jest bardzo wrażliwa na obróbkę cieplną, dlatego dużo korzystniej dla zdrowia jest zjadać brokuły na surowo niż po ugotowaniu. Jedzenie brokułów pozwala zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe płuc, gruczołu krokowego, jajników, piersi (u kobiet po menopauzie), nerek i jelita grubego.

Czego chcieć więcej?

W wielu badaniach epidemiologicznych porównywano działanie przeciwnowotworowe roślin krzyżowych (w tym brokułów) do działania innych owoców i warzyw. Wykazano, że rośliny krzyżowe lepiej chronią przed nowotworami. Co więcej, spożywanie roślin krzyżowych (np. brokułów) 3-5 razy w tygodniu może znacząco zmniejszyć ryzyko raka. Istnieje badanie, z którego wynika, iż regularne spożywanie brokułów może zwiększyć szanse przeżycia u osób chorych na raka pęcherza moczowego.