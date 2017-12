Zwierzyniec koło Zamościa

To nietypowa osada, a od roku 1990 miasteczko z około 3400 mieszkańcami na przestrzeni 6 kilometrów kwadratowych, u wrót najpiękniejszej części, czyli środkowej, Roztocza, w sercu Roztoczańskiego Parku Narodowego. Do granicy z Roztoczem Zachodnim jest tylko 4 kilometry. To najpiękniejsze miasteczko Roztocza. Owszem, w pobliżu znajduje się jeszcze bogatszy w zabytki i piękniejszy Zamość, i choć niekiedy w przekazach informacyjnych traktowany jest jako miasto roztoczańskie, to jednak tak nie jest: usytuowany jest w pobliżu Roztocza.

Początki Zwierzyńca

Zanim przyjrzyjmy się temu co Zwierzyniec ma do zaofiarowania turyście, rzućmy okiem na jego historię, bo miejscowość bez historii, to jak ciało bez duszy. Gdy Jan Sariusz Zamoyski, trybun ludowy, a potem na służbie u czterech polskich królów począwszy od Stefana Batorego, z biednego szlachcica stał się posiadaczem ziemskim wielkości średniego obecnego województwa, pod koniec życia zajął się tym, co ukochał najbardziej: zbudował piękne miasto renesansowe o nazwie Nowy Zamość na pustych polach koło swej dawnej rodowej wioski o nazwie Zamoście. Nazwę Nowy Zamość dość wcześnie zmieniono na Zamość, a Zamoście przemianowano na Stary Zamość. By zapewnić niepodzielność części swych posiadłości uczynił z niej ordynację. Wśród magnaterii polskiej nastała w tym czasie moda zakładania zwierzyńców, czyli terenów ochrony przyrody, a faktycznie miejsc polowania. Nowobogacki Zamoyski, w owym czasie hetman i kanclerz wielki koronny, kupił od braci Czarnowskich ogromną, leśną posiadłość w pobliżu Szczebrzeszyna, w niej najpiękniejsze lasy otoczył wysokim trzydziestokilometrowym płotem, a wewnątrz znalazły się żubry, łosie, jelenie, sarny, daniele. Dodał do tej typowej w rezerwatach zwierzyny dzikie koniki zwane tarpanami, sprowadzone z terenów dzisiejszej Ukrainy, bo przecież musiał się czymś wyróżnić od Radziwiłłów i innych, którzy też mieli swoje zwierzyńce. Ponieważ był to największy i najpiękniejszy zwierzyniec w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nazwał go po prostu Zwierzyńcem, przez duże Z.

Najwięksi z wielkich, a więc trzej polscy królowie: Jan Kazimierz, Władysław IV, Michał Korybut Wiśniowiecki i wielu magnatów polowali na tym terenie. Zwierzyna nie była zbytnio przetrzebiana, bo i teren duży, no i myśliwi z bożej łaski. Przy słynnej Bukowej Górze (rosną na jej zboczach najwyższe w Polsce buki i jodły) wybudowano modrzewiowy dwór otoczony ogrodem, powstał staw przez spiętrzenie rzeczki Świerszcz, na nim stworzono sztuczne wysepki, na największej z nich zbudowano teatr bez zadaszenia przy wodzie (też nowa moda w Polsce), po stawie i dość długim kanale paradowano w gondolach. Większość tych prac dokonywana była rękami więźniów wojennych, przede wszystkim Turków i Tatarów.

Miejsce schronienia Marysieńki

Ta osada w lasach była miejscem wypoczynku Marysieńki, czyli Marii Ludwiki. Ta królowa Polski jeszcze jako dziecko przybyła do Polski w orszaku Ludwiki Marii Gonzagi, żony dwóch przyrodnich braci królów polskich: Władysława IV i Jana Kazimierza. Powstała wtedy moda na francuskie żony i prawie wszystkie panny bez posagu przebywające na jej dworze wyszły za polskich magnatów.

Marysieńkę poślubił Jan Zamoyski “Sobiepan”, który w przeciwieństwie do dziadka był prawdziwym wałkoniem, zsyfilizowanym pijakiem i warchołem. Jego dość prymitywną rozrywką (w niej uczestniczył sąsiad Zamoyskiego, młody Jan Sobieski, drugi mąż Marysieńki) było podcinanie zawieszenia mostu na małej rzeczce płynącej przez Zamość. Zaproszona na bal szlachta, wypudrowane i wykrynolinowane szlachcianki (jakby nie było, jechały do wielkiego pana!), wjeżdżając na “podszykowany” most wpadali do rzeki z końmi i pojazdem. Zamoyski wyskakiwał z krzaków, przepraszał za ten niby to wypadek, ale jego pachołki po wydobycia pojazdu z rzeki i jego odjeździe podnosili i doszykowywali most do następnego happeningu.

Marysieńka tu właśnie, w Zwierzyńcu, chroniła się przed oparami alkoholu i ciągłymi pijackimi awanturami w zamojskim pałacu, pogardliwym traktowaniem jej przez siostrę męża Gryzeldę, późniejszą matkę króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Stąd też było jej bliżej, bo tylko w poprzek puszczy, do cudownego obrazu Matki Boskiej Krasnobrodziej, której przypisywała kilkakrotne swe uzdrowienia. Z wdzięczności wybudowała w tym miasteczku, później zdegradowanym do wioski, a od niedawna znowu mieście, piękną, bogato zdobioną świątynię. Gdy została królową, z syfilisu przekazanego jej przez pierwszego męża, kurowała się we Francji. Był to czas postępu medycyny w tym kraju; syfilis przestano już traktować ołowiem, który nie leczył, lecz dobijał ofiary. Tu w Zwierzyńcu rozkwitła jej miłość do swego Jachniczka, przyszłego króla Polski Jana Sobieskiego.

Rozrost osady

Przy zabudowaniach magnackich tworzyła się osada, założono ogrodzony mały zwierzyniec, zwany Zwierzyńczykiem, osuszono mokradła zamieniając je w kilka stawów zwanych Echo. Na wcześniej wspomnianej wysepce w połowie XVIII wieku ordynat Tomasz Antoni i jego żona Teresa z Michowskich zbudowali kościółek jako wotum dziękczynne za powrót do zdrowia ordynata i narodzin ich syna Klemensa. Polowanie w terenie ogrodzonym stawało się mniej modne, więc płot skrócono do 18 kilometrów i tereny odzyskane wykorzystano częściowo pod budowę zakładów i manufaktur przemysłowych jak młyn, tartak, browar, mydlarnia i inne. Ostatecznie resztę ogrodzenia zlikwidowano w 1905 roku.

Zamoyscy po rozbiorach stanęli przed widmem bankructwa. Sprzedali Zamość i okolice w handlu wymiennym za inne posiadłości ziemskie. Przeniesiono tu zarząd Ordynacji Zamojskiej i umieszczono w nowozbudowanych klasycystycznych budynkach.

Spalony drewniany browar zastąpiono murowanym, stworzono drukarnię, wybudowano fabrykę zwaną “mechaniką”, w której produkowano maszyny rolnicze, browarnicze, siewniki, młockarnie, sieczkarnie, pługi, młynki do czyszczenia zboża. Był to pierwszy tak wielki tego typu zakład produkcyjny w Polsce.

Później, pod koniec tego wieku zbudowano fabrykę wyrobów drzewnych i posadzek, między innymi produktami tworzono tu eleganckie meble. Moc produkcyjną wspomnianej “mechaniki” powiększono o “stolarnię”, w której produkowano wytworne powozy. Przy browarze stworzono gorzelnię i wytwórnię likierów. Innymi słowy ta mała osada Zamoyskich stała się obok cukrowni Klemensów, oddalonej o 15 kilometrów, głównym pracodawcę w dość dużej okolicy. Były i inne miejsca pracy w innych miejscowościach należących do ordynacji – rodzina Zamoyskich rozrosła się dzięki staraniom dwunastego ordynata Stanisława Kostki, tego który musiał sprzedać Zamość, ale obudował stabilność ekonomiczną rodu, a co ważniejsze, uczestniczył w odnowie biologicznej rodziny: jego śliczna żona, księżna Zofia z Czartoryskich urodziła 7 zdrowych chłopców i 3 córki: powstało siedem odgałęzień rodu, a córki reperowały szkody genetyczne spowodowane małżeństwami bliskich krewnych w innych rodach magnackich. Obsługa tych nowych licznych dworów i ich gospodarstw stworzyła także miejsca pracy dla setek ludzi, i tak na przykład moi dziadkowie byli stróżami przy wjeździe do parku opasującego pałac Klemensów, a mama, najstarsza z dziewczynek w rodzinie, była dyżurną otwieraczką bramy.

Zwierzyniec od Powstania Styczniowiego do pierwszej wojny światowej

Ważnym etapem w historii Zwierzyńca były czasy Powstania Styczniowego. Lasy roztoczańskie były idealnym terenem tworzenia się większych oddziałów powstańczych. Pierwszy taki oddział stworzył leśniczy Henryk Gramowski, który podczas zdobywania Tomaszowa Lubelskiego zginął, ale w rok później ten sam oddział wygrał jedna z niewielu powstańczych bitew z dużo większymi siłami carskimi w pobliżu Zwierzyńca pod Panasówką. Polegli w tej bitwie, między innymi węgierski ochotnik major Edward Nyary, zostali złożeni we wspólnej mogile na obrzeżach tej miejscowości. Tak jak w czasach wojen światowych Karpaty były najczęściej przejściem ucieczki wielu ludzi poza granice Polski, przerzutów broni i kontaktu z wrogami najeźdźców, tak Zwierzyniec był głównym miejscem przerzutów przez granicę z zaboru rosyjskiego do austriackiego. Między innymi w roku 1901 znalazł tu schronienie, a później z pomocą ordynackich leśników przerzucono do Galicji zbiega z więzienia z Petersbuga Józef Piłsudskiego.

Przełom XIX i XX wieku, aż do czasów II wojny światowej był czasem dużego rozwoju Zwierzyńca. Obok osady przemysłowej powstała dzielnica uzdrowiskowa w pobliżu i wokół sztucznego jeziora z “Kościółkiem na Wodzie”. Część tego miejsca zalesiono nietypowymi drzewami jak brzozy papierowe, platany klonolistne, czarne sosny, a także kasztanowcami, lipami i dębami.

Czasy drugiej wojny światowej to okres bardzo trudny dla osiedla i dla jego mieszkańców. Szlak bojowy Stefana Roweckiego i Stanisława Sosabowskiego prowadził przez Zwierzyniec i w pobliżu, w Białym Słupie, doszło do bitwy, polegli pochowani zostali na cmentarzu wojskowym Zwierzyńca. W budynkach Ordynacji ukrywało się wiele osób, najbardziej znanymi to generał Stanisław Tatar i Jerzy Wasowski.

Przez obóz przejściowy w Zwierzyńcu przewinęło się około 25 tysięcy osób. Niektórzy tu skończyli życie. Armia Czerwona w lipcu 1944 roku zdewastowała tę miejscowość bardziej niż Niemcy. Dopiero po roku 1956 nastąpił powolny rozwój Zwierzyńca. Utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego w roku 1974 bardzo przyśpieszyło rozbudowę osady, która od początku 1990 stała się miastem i to herbowym. Herb zapożyczono od Zamoyskich.

Ciekawa jest historia, myślę że lekko wzbogacona, tego herbu. Król Władysław Łokietek przyozdobił nim praszczura rodziny Floriana Szarego po bitwie pod Płowcami w 1331 roku. Spotkał na pobojowisku rycerza, który próbował ręką wtykać jelita wypływające jamy brzusznej, co było spowodowane przez rany zadane mu trzema włóczniami. Zapytany przez króla, czy go bardzo boli, powiedział tak, ale bardziej go “boli” nieznośny sąsiad. Łokietek spowodował, że sąsiad przestał zadawać ból jego rycerzowi, nadał Florianowi posiadłość ziemską i herb, który nazwał “jelita”, no ale ze względów estetycznych figurują na jego prezentacjach nie jelita, ale broń, która spowodowała to nieszczęście, czyli trzy skrzyżowane włócznie. Swoje “jelita” miasteczko przyozdobiło dodatkowo pędem rośliny pnącym się po prostopadłej włóczni.

Tak budowano kościoły w Polsce Ludowej

Miasto nie miało kościoła by można przy nim było założyć parafię, “Kościółek na Wodzie” to tylko kaplica. Kościół i plebanię udało się wybudować w czasach Polski Ludowej na terenie dawnego przejściowego obozu koncentracyjnego.

To śliczny kościół w formie łodzi. W jego środku jest kilka tablic upamiętniających ważniejszych ludzi i wydarzeń lokalnych, szczególnie tych związanych z drugą wojną światową. Kościół wybudował, nomen omen, ksiądz Kościółko i to w czasie absolutnego zakazu wznoszenia budowli sakralnych w kraju. Opowiedziano mi tę historię, niniejszym dzielę się nią z czytelnikami.

Ksiądz był cierpliwy i uparty, ciągle nachodzący punkty dystrybucji materiałów budowlanych sam, lub przez podstawionych ludzi. Oczywiście nie wspominano, że materiały te posłużą do budowy kościoła. Gdy wreszcie materiały zebrano, by przynajmniej postawić zręb świątyni, Kościółko początkowo umieścił na terenie przeznaczonym pod budowę kościoła krzyż, ten w ciemną noc zniknął, zbudowano w tym miejscu w nocy kapliczkę, następnego dnia “władza” ją rozebrała. To rozwścieczyło przyszłych parafian. Zaczęli tłumnie przychodzić w to miejsce i zaczęli budowę kościoła bez oficjalnego urzędowego zezwolenia, każdy z czymś, co miał pod ręką, co mogło też służyć jako “biała broń”, a więc kilofy, łopaty, a także siekiery, orczyki z wozów, kije itp. – eksponowali to, by odstraszyć “rozbieraczy”. Gdy prowadzono dyskusje, teraz z oddalenia, bo rozwścieczonego ludu nawet władza ludowa się obawiała, ksiądz Edward ociągał się z dawaniem odpowiedzi na żądania przedstawicieli tejże władzy, od czasu do czasu zga- Kościółek na Wodzie z XVIII wieku Marysieńka Ośrodek Edukacyjno-Muzealny NPR Wejście na Bukową Górę dzał się na jakiejś nieistotne ustępstwa, a w międzyczasie, szczególnie w noce księżycowe, rosła świątynia. Teraz nie tylko urzędnicy lokalni, ale i ci z powiatu nie mieli odwagi zadzierać z rozjuszonymi budowniczymi. Bano się buntu i rozruchów, bo wiedziano że pacyfikacja tych ludzi może wywołać efekt domina – inni to samo będą próbowali robić na złość komunie, gdy się rozniesie wieść o bezwzględności i okrucieństwie. Powiedziano mi, że taka rozgrywka z władzą miała tę dobrą stronę, że wielu ludzi obojętnych w wierze stawali się gorliwymi parafianami, choćby po to, by pokazać że nie kochają komuny. Ksiądz Kościółko, jak mi powiedziano, był słabym studentem w seminarium, ale świetnym psychologiem: w jego “szaleństwie była metoda”, która ostatecznie okazała się zwycięską.

“Kościółek na Wodzie”

Najczęściej odwiedzanym zabytkiem w Zwierzyńcu jest “Kościółek na Wodzie” poświęcona św. Janowi Nepomucynowi, który ma ten związek z wodą, że poniósł śmierć w rzece Wełtawie, bo nie zdradził tajemnicy spowiedzi. Kaplicę na wyspie usypanej na sztucznym stawie przez więźniów, zbudowano w tym samym czasie co pałac w Klemensowie, który początkowo był rezydencją wypoczynkową, a od czasu sprzedania Zamościa, od początku XIX wieku, stała się główną rezydencją rodziny ordynackiej. Później dobudowano do kościółka dwa mniejsze pomieszczenia stanowiące obecnie jej boczne kapliczki. To budowla barokowa, ściana frontowa jest pilastrowana i zwieńczona trójkątnym szczytem. Za ciekawostkę zdobniczą można uznać dwa duże kartusze herbowe na jego frontowej ścianie: Zamoyskich – Jelita, i herb Michowskich – Rawicz (panna siedząca na niedźwiedziu i półkozic). Ten drugi herb to herb rodzinny żony wspomnianego ordynata, Teresy, która uczestniczyła czynniej niż mąż we wspomnianych dwóch budowlach. Ciekawe są malowidła wewnątrz kościółka, polichromie na suchym tynku Łukasza Smuglewicza, w których poza postacią Jana Nepomucena jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i postać patrona syna ordynata, Klemensa. Do kościoła wiedzie szeroki elegancki most, w nocy cały ten obiekt jest pięknie oświetlony, a odbicie w wodzie czynią ten zabytek bardzo urokliwym.

Będąc w pobliżu stawu kościelnego warto rozejrzeć się za kamiennym monumentem na wyspie, do dzisiaj nie wiadomo czyim, może ulubionego pieska Marysieńki, tak o tym mówią przewodnicy, jeśli ktoś woli to pamiątka po teatrze ” przy wodzie” – pierwotnej budowli na wysepce – o czym świadczyć mogą znajdujące się na pomniku w formie sarkofagu rzymskiego rzeźby mask teatralnych i liry, czyli symbolu sztuk pięknych. Są i tacy, co twierdzą, że spoczywa tu jeden z lekarzy ordynackich anglikanin, któremu odmówiono pochówku na cmentarzu katolickim.

Kamień w formie prostopadłościanu z trudnym już do odczytania napisem, znajdujący się na terenie Zwierzyńca jest ciekawszym zabytkiem historycznym niż artystycznym wielkiej klęski szarańcy w tych okolicach w dniu 27 sierpnia 1711 roku. Na kamienie obok wzmianki o karze bożej na mieszkańcach można wyczytać, że wyniszczono żywych owadów 656 korcy (czyli 32,800 litrów) i wykopano jaj owada 555,5 garnców (2224 litrów). Była to prawdziwie żmudna praca, bo, jak kamień podaje, to 14 tysięcy dniówek roboczych.

Inne zabytki Zwierzyńca

Spójrzmy teraz na inne ciekawe obiekty miasteczka. Poza wspomnianym “Kościółkiem na Wodzie” liczą one nie więcej niż 200 lat, a większość z nich to budowle sprzed kilkudziesięciu lat. Niektóre odbudowano w tym samym stylu co spalone w pożarach wcześniejsze budowle – wszystkie są bardzo różnorodne, eleganckie, miłe dla oka. W ogóle żadna ulica miasta nie jest zeszpecone prymitywnymi, nieciekawymi budowlami.

Do nieco starszych zabytków należy znajdujący się w pobliżu miasta cmentarz powstańców styczniowych, na którym chowano później Austriaków i Rosjan poległych na tych terenach w roku 1914, a także żołnierzy Wojska Polskiego opuszczających tereny zajmowane przez hitlerowców, zabitych w pobliżu Zwierzyńca we wspomnianej bitwie we wrześniu 1939 roku.

Ciekawym, nietypowym zabytkiem jest browar zwierzyniecki, oryginalnie zbudowany na początku XIX w., remontowany dwukrotnie po pożarach. Do dzisiaj warzy się tam piwo, prawdopodobnie bardzo smaczne (nie kosztowałem go, bo choć nie stronię od innych trunków, nie piję piwa). W pobliżu browaru i w kilku innych miejscach w mieście rozsiane są, obecnie już zabytkowe, ciekawe budowle różnych zakładów czy manufaktur rzemieślniczych – nie szpecą, jak w wielu innych miejscach tego typu budowle, raczej dodają miasteczku typowy, sympatyczny lokalny koloryt.

Eleganckimi stylowymi budowlami były budynki Ordynacji Zamojskiej. Był to zespół pałacowy i sześć oficyn. Drewniane budowle spłonęły, zachowały się murowane dwie oficyny. Jedną z nich rozbudowano i upiększono, służyła do czasów drugiej wojny światowej jako pałac administracji. Jeśli kogoś to interesuje, może się przejść po pozostałościach alei lipowej przy tych budowlach, miejscu “dumania” Marysieńki.

Plenipotent ordynacki miał swoją drewnianą piętrową willę w stylu szwajcarskim z misternymi artystycznymi szalunkami. Po gruntownym remoncie to dziś siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Nowym, dużym eleganckim budynkiem z długą aleją prowadzącą do niego od szosy jest Ośrodek Edukacyjno-Muzealny wspomnianego parku. Bardzo ruchliwe miejsce. Odwiedzają go wycieczki szkolne, ale i naukowcy, bo mieści w sobie liczne ciekawe miejscowe zabytki muzealne.

Wiele razy bywałem w Zwierzyńcu. Kiedy tylko jestem w Polsce nie pomijam tego rozkosznego miasteczka. Hoteliki, restauracyjki, nawet uliczka zwykłych budowli wieśniaczych, którymi jeden z ordynatów obdarowywał miejscowych chłopów za zrzeczenie się swych praw do sewitutów (chodziło o to, by ich dobytek domowy nie niszczył puszczy) są nietuzinkowe. Takich ciekawostek architektonicznych jest tu więcej. Urzekła mnie między innymi karczma przerobiona ze starego młyna.

Miejsce relaksu i wypoczynku

Każdemu, kto szuka miejsca wypoczynku i relaksu, radzę spędzić kilka dni w Zwierzyńcu i odwiedzić najciekawsze zakątki Środkowego Roztocza jak na przykład Krasnobród, Kosobudy, Guciów, Bondyrz, a gdy ktoś chce kompletnie zapomnieć o świecie, niech się zamknie gdzieś w południowej części Roztocza, jak pod koniec życia brat Albert w swej pustelni, najlepiej w pobliżu “szumów” rzecznych – ich cichutki pomruk koi skutecznie nerwy. Gdy mu się znudzi kompletne odcięcie od świata, może wybrać się do zabytków na tych terenach: najsłynniejszymi i najpiękniejszymi w całej Polsce są tu drewniane kościółki i cerkwie. Niektórym bez pożarów czy innych szkód, ukrytym w puszczach, z dala od dróg, przez wiek lub dwa udało się przetrwać do naszych czasów.