Z powrotem w Ontario

Mieszkam znowu w Ontario. Pierwszy raz dotarłem tu w roku 1988. To szmat czasu. Prawie 30 lat. Wiele się działo.

Opisywałem swoje podróże. Teraz trochę wspomnień z miejsca, gdzie zaczęła się moja Kanada.

Ontaryjskie polowania – 16

Zima, nawet niedaleko na północ od Toronto już pokazała swoje oblicze i śnieg przykrył pola i drogi. Opisze dziś historię, jaka wydarzyła się zimą w południowym Ontario by nie lekceważyć nawet niedalekich wyjazdów. A zima w tym roku ma być podobno bardzo śnieżna.

Feralna trzynastka – prawie wiosna 1993

Z pewnym opóźnieniem dowiedziałem sie, ze burza śnieżna, której skrzydło zahaczyło o południowe Ontario, a określona, jako największa w Ameryce Północnej od paru dziesiątków lat omal nie skończyła sie tragicznie dla jednego z naszych myśliwych z Polskiego Klubu Myśliwskiego p. Roberta Z., ówczesnego łowczego klubu. Było to nomen omen 13 marca w sobotę.

Poranek w niczym nie zapowiadał gwałtownego załamania sie pogody. Robert Z. i Andrzej Pietruszko postanowili wybrać sie ok. 70 km na północ od Toronto w okolice jeziora Luter, aby zapolować na wilki. Słyszeli, co prawda ostrzeżenie o sztormie, ale samochód Andrzeja – Toyota 4 Runner, gwarantował wydostanie się z każdych warunków. Ubrani ciepło, zaopatrzeni w rakiety śnieżne, tzw. “snow shoes” nie bali sie śniegu i mrozu. Dotarli na miejsce bez problemów. Postanowili się rozdzielić i spenetrować teren. Samochód pozostał na drodze. Teren nie był duży, ok. 1 km kwadratowego. Odkryta przestrzeń poprzecinana pasami zarośli.

Było juz po południu. Umówili sie na powrót zaraz po zachodzie słońca. Było pochmurno. Zaczął padać śnieg. Po jakimś czasie Robert dojrzał kilka szarych cieni. Nie mógł uwierzyć, ze to wilki. Przyglądał im sie przez lunetę. Trwało to o parę chwil za długo. Gdy zdecydował sie na strzał, wiatr skręcił, powiał w stronę watahy i wilki zniknęły jak duchy. Jakby ich tam nigdy nie było. Wichura wzmagała się. Dochodziła do prawie 100 km/godz. Śnieg walił poziomo. Zarówno ten z nieba jak i porywany z ziemi. Widoczność spadla prawie do zera. Nie można było dojrzeć końca rakiet śnieżnych. Zrobiło sie ciemno. Czas wracać. I tu zaczął sie problem. Gdzie jest samochód? Gdzie, która strona świata. Kompas I “survival kit” został w samochodzie. Teren przecież był niewielki i plaski. Przede wszystkim nie wpaść w panikę. Robert pamiętał mniej więcej ukształtowanie terenu. Co z tego, nie było nic widać wśród zamieci.

Mimo ciepłego ubrania wiatr wiejący z tylu z olbrzymia silą przenikał aż do ciała. Jak sie później Robert wyraził: „przelatywał mi przez zebra na druga stronę”. Pamiętał kierunek wiatru, gdy wyruszał, ale pamiętał też, ze wichura zmieniła kierunek podczas spotkania z wilkami. Idąc prawie po omacku raczej wyczul niż zobaczył trakt, jaki zostawiły skutery śnieżne. Wiedział, że wiedzie on równolegle do drogi, przy której stal samochód, w odległości niecałego kilometra. Rozdzielał je jednak szeroki pas zarośli. Jak utrzymać w nich kierunek. Próbował rekami wymacać mech na drzewach by określić północ. Były jednak zbyt młode. Stare leżały zwalone pod śniegiem. Nagle usłyszał strzały. Strzelane jednak zbyt szybko jeden za drugim zlały sie w jeden huk z wichura i nie pozwoliły rozpoznać kierunku, z którego dochodziły. Było juz całkowicie ciemno. Mróz z wichura, śnieżyca. Ruszył naprzód. Wydawało sie, że upłynęła wieczność. Nagle wśród zmroku i zamieci dojrzał świetlistą łunę. Ruszył w tym kierunku. Droga, samochód, Andrzej. Uratowany.

Co w tym czasie działo sie z Andrzejem? Po rozdzieleniu sie i przemierzeniu sporego obszaru, Andrzej postanowił wracać do wozu. Było juz blisko zachodu słońca. Zaczęła sie burza. Nagle w odległości ok. 70 m dojrzał lisa. Wichura wiała w jego stronę. Zwierze nie miało szansy by go zwęszyć. Podniósł bron do ramienia. Spojrzał przez lunetę i – nic. Poza lunetą – lis ciągle jest. Okazało sie, ze walący prawie poziomo śnieg porywany silnym wiatrem uniemożliwiał dojrzenie czegokolwiek przez lunetę. Próbował raz i drugi. Przecierał oko i szkła lunety. Nic z tego. W końcu lis sobie poszedł. Andrzej dotarł do samochodu. Zrobiło sie ciemno. Burza rozszalała sie na dobre. Minęła godzina od umówionego spotkania z Robertem. Mróz, śnieg, wichura. Andrzej doszedł do wniosku, ze nie ma żartów. Zaczął strzelać w powietrze. Odpowiedzi nie usłyszał. Wyjął z wozu wożone zawsze pochodnie. Takie, jakich policja używa do oznaczenia w nocy wypadków na drodze. Umieścił je na wzniesieniach i zapalił. Czerwona luna nie była zbyt widoczna w szalejącej zamieci. Ruszanie na samotne poszukiwania nie miało sensu. Do najbliższego telefonu było ok. 12 km. To nie były jeszcze czasy wszechobecnych telefonów komórkowych. Nie mógł tam pojechać, bo gdyby w tym czasie Robert wyszedł na drogę i nie znalazł samochodu, mógłby nie rozpoznać miejsca i zgubić sie na dobre. Na szczęście dojrzał światła nadjeżdżającego samochodu. Zatrzymał go, powiedział kierowcy, co sie stało i poprosił go o zadzwonienie na “911” po pomoc. Obcy obiecał to zrobić i odjechał a Andrzej wsiadł do Toyoty. Wjechał tyłem do rowu tak, że reflektory – potężne 200 S halogeny ustawiły się ostro w górę. Zaczął je cyklicznie włączać i wyłączać. Potężna łuna wypełniła śnieżycę. Po ok. 45 minutach zjawił się Robert.

Pomysł ze światłami okazał sie zbawienny i być może, że nawet uratował życie. Ruszyli od razu do telefonu, żeby odwołać alarm. Okazało sie, ze właśnie wyruszyła zorganizowana naprędce ekipa poszukiwawcza na skuterach śnieżnych. Zawrócono ich z drogi.

Wszystko skończyło sie szczęśliwie, choć niebezpieczeństwo było bardzo realne. Dobra to dla nas wszystkich przestroga. Nie ruszajmy w teren bez kompasu i małego “survival kit”, nawet, jeśli wydaje nam sie, ze nie będziemy daleko odchodzić, a teren nie jest duży. Zabłądzić jest niezwykle łatwo.

W Kanadzie kompas i umiejętność przetrwania w lesie to nie zabawa dla harcerzy. To często sprawa życia i śmierci.