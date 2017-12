Waga honoru

Rozmowa z Henrykiem Sikorą

Tak jak wspomniałam w jednym z moich felietonów, jestem w trakcie pisania powieści “Oporniki”, której tło historyczne jest umiejscowione w latach 1976-89. W ramach badań przeprowadziłam kilka wywiadów z opozycjonistami tamtych czasów, tymi bardzo znanymi i mniej znanymi. Do tych drugich należy Henryk Sikora, który mi szczegółowo opowiedział o działalności opozycyjnej na Śląsku. 13 grudnia mija 36. rocznica wprowadzenie stanu wojennego. Jest więc okazja, żeby przypomnieć, jak to “wtedy” wyglądała Polska i z jakimi zmagała się problemami. A jednak duch w narodzie był. Świadczą o tym też słowa mojego rozmówcy: “To wielkie słowo – »Solidarność« połączyło Polaków na całym świecie i nigdy w polskiej historii nie byliśmy tak zjednoczeni. Jest to lekcja dla nas w obecnych czasach, z której powinniśmy stale brać przykład.”

Henryk Sikora – działacz legalnej i podziemnej Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Organizator strajków w kopalniach Lenin i Wieczorek. Więzień polityczny.

W latach 70 – 81 Henryk Sikora pracował w kilku kopalniach Górnego Śląska jako ratownik górniczy. W dniach 1-3 IX 1980 współorganizował strajk w kopalni Lenin. W Solidarności pełnił funkcje przewodniczącego Komitetu Solidarności (KS) i wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” kopalni Lenin. Był członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju. 14 XII 1981 zorganizował strajk w kopalni Wieczorek. Do 26 II 1982 r. działał w ukryciu jako przewodniczący KS, kolporter podziemnych wydawnictw i współorganizator pierwszych podziemnych struktur międzyzakładowych na terenie Katowic. 26 II 1982 r. został internowany, a następnie aresztowany i skazany na 3 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych. W lipcu 1983 r. został zwolniony na mocy amnestii. Lata 1984-2003 spędził w Australii, gdzie bardzo aktywnie współdziałał z Solidarnością w Polsce i na emigracji. W związku zawodowym Shop, Distributive & Allied Employees’ Association w Sydney był odpowiedzialny za kontakty z Solidarnością, a potem pełnił funkcję szefa Biura Informacyjnego Solidarności w Australii. W latach 1988-1990 był członkiem Biura Koordynacyjnego Solidarności za Granicą w Brukseli. Jego bardzo szeroka działalność obejmowała takie funkcje jak: korespondent Radia Wolna Europa, pełnomocnik KO przy Przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie w kampanii wyborczej na terenie Australii, współzałożyciel i wiceprezes Australijskiego Funduszu Solidarności z Polską, współzałożyciel i wiceprezes Australijskiego Instytutu Spraw Polskich, założyciel i szef firmy doradztwa inwestycyjnego Polstart International Australia. W 2003 Henryk Sikora powrócił do Polski i został współpracownikiem Fundacji Centrum Solidarności i Instytutu Lecha Wałęsy. W 2005 r., wspólnie z prof. Bronisławem Geremkiem, Eugeniuszem Smolarem i legendarnym przywódcą “Solidarności” – Bogdanem Lisem organizował międzynarodowe obchody 25. rocznicy powstania “Solidarności” z udziałem ponad 20. premierów i prezydentów oraz gości z 64. państw. W 2008 roku, z udziałem wielu noblistów organizował międzynarodowe obchody z okazji 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. W 2007 Henryk Sikora założył w Warszawie firmę doradczą Polstart International. Po przejęciu władzy przez PiS był zaangażowany w tworzenie i działalność Komitetu Obrony Demokracji w województwie Mazowieckim. Współorganizował i przewodził przez ponad 3 miesiące stałemu protestowi przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów. Jest założycielem Koalicji Organizacji Demokratycznych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Beata Gołembiowska: Kiedy zaczęła się Pana działalność opozycyjna?

Henryk Sikora: Górnikami byli mój dziadek i ojciec, a ja, jako osiemnastolatek w pamiętnym 1970 roku zacząłem pracować na kopalni Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. Mój pierwszy “akt opozycyjny” miał miejsce podczas masówki zorganizowanej przez partię, na którą spędzili wszystkich górników z kopalni, w tym mnie i mojego ojca. Zaczęła się przemowa potępiająca wypadki na Wybrzeżu, a ja nagle nie wytrzymałem tej farsy i zacząłem gwizdać. Ojciec stał obok mnie i natychmiast dał mi w bok mocnego kuksańca.

– Co się wygłupiasz, zaraz cię wywalą z pracy – syknął mi do ucha.

Przestałem gwizdać. Ojciec był dla mnie niesłychanym autorytetem. Miał swoje bolesne doświadczenie z władzą ludową jeszcze z czasów stalinowskich. Siedział pół roku w więzieniu “za sabotaż” – dwie niedziele pod rząd nie poszedł do pracy w kopalni. A ja już jako mały chłopiec zadawałem mu często pytania, które bardzo mnie nurtowały. Pamiętam, gdy była wojna w Korei i cały czas była nagonka na Amerykanów, to zwróciłem się do niego;

– Tato, dlaczego Amerykanie są tacy źli i bombardują ten kraj?

– Synku, ty lepiej nie słuchaj, co mówią w radio, a jak słuchasz, to nie wierz. Co ojciec powiedział, było dla mnie święte. Był to najuczciwszy człowiek, jakiego znałem.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych pracowałem już jako górnik-ratownik. Ktoś mi dał kilka egzemplarzy Kultury Paryskiej. Pamiętam, jak mi ręce drżały z podniecenia, gdy brałem je do ręki. Pochłonąłem je wszystkie i stały się dla mnie niemalże ewangelią. Potem miałem dostęp do innej bibuły, m.in. Robotnika. Dojeżdżałem do pracy takim specjalnym przewozem górniczym. Większość górników spała, reszta rozmawiała, a tylko ja czytałem – głównie Tygodnik Powszechny. Tata antykomunista, bibuła, Tygodnik, radio Wolna Europa – to wszystko mnie kształtowało.

Były takie trzy symbole komunizmu w Polsce – Stocznia Lenina, Huta Lenina i Kopalnia Lenina. Pracowałem 9 lat w tym ostatnim – w Kopalni Lenina Mysłowice Wesoła i tam zastały mnie strajki sierpnia 80. W tym okresie byliśmy bardzo pilnowani – gdy tylko grupa górników przystawała, to od razu nas rozpędzano. W całym kraju wybuchały strajki solidarnościowe z Wybrzeżem, a na Śląsku dopiero 28 sierpnia zastrajkowała kopalnia Manifest Lipcowy. Potem włączyły się inne kopalnie. 31 sierpnia, po powrocie z pracy włączyłem telewizor i zacząłem oglądać transmisję z Gdańskich Porozumień. Czułem, że jestem świadkiem czegoś nieprawdopodobnego. Popłakałem się.

“Muszę uratować swój honor i mojej kopalni, co ma być to będzie” – podjąłem decyzję. Pracowałem na nocną zmianę i jechałem z postanowieniem zorganizowania strajku. Ale jak? W drodze na kopalnię cały czas nad tym się zastanawiałem. Wchodzę do hali, gdzie jest szatnia i naraz mnie olśniło.

– Chłopy, strajk! – krzyczę. Kazałem jednemu biec na górę i za chwilę hala wypełniła się dwoma tysiącami górników, wyjeżdżającymi z szychty na drugiej zmianie i przyjeżdżających tak ww jak ja na nocną zmianę. Szybko zorganizowaliśmy komitet strajkowy, wysłałem delegację do Jastrzębia z zawiadomieniem o strajku i tak się zaczęło. Był to jedyny okres w moim życiu, kiedy nie spałem przez 3 dni i 3 noce. Gdy 3 września strajk się skończył, wyszedłem z kopalni prawie ostatni i jak przekroczyłem bramę, to już nie miałem sił iść dalej. Ktoś mnie podwiózł samochodem i ledwo doczłapałem się na czwarte piętro, do mieszkania.

Taki był początek mojej działalności. Wspominam ten pierwszy strajk jako niepowtarzalne doświadczenie. Wyznaczyłem oczywiście kogoś do straży robotniczej, przez mikrofon zapowiedziałem – zero alkoholu, ale nie przyszło mi do głowy, że strażnikom przydałyby się białoczerwone opaski. Tymczasem po dwóch godzinach wszyscy je mieli. Pracujące na powierzchni kobiety je uszyły. Jedzenia też nie zabrakło, bo w każdej kopalni była bardzo duża stołówka, a ludzie z zewnątrz przywozili zaopatrzenie.

Jak teraz wiemy z dokumentów, to władza planowała, żeby na Śląsku zorganizować w ograniczonym zakresie strajki (władza nie chciała organizować strajków w 50 kopalniach i 300 innych zakładach, tak jak to miało miejsce, tylko w kilku zakładach i najwyżej w 2-3 kopalniach i po 24 godzinach najpóźniej podpisaliby sami ze sobą porozumienie. Tymczasem autentyczne strajki, zapoczątkowane strajkiem na kopalni “Manifest Lipcowy” pokrzyżowały im te plany, pomimo że udało im się wrzucić swoich ludzi, o czym dalej mówię). Wiemy to również z relacji wielu uczestników ówczesnych historycznych wydarzeń. Na Kopalni Borynia była przygotowana grupa osób współpracująca z Komitetem Wojewódzkim PZPR i dwóch kadrowych oficerów SB oraz jeden z kontrwywiadu wojskowego, oddelegowanych do rozpoczęcia strajku tuż przed zakończeniem tego na Wybrzeżu. Gdy Kopalnia Borynia dołączyła do strajku, w kilka godzin po tym jak wybuchł strajk na kopalni Manifest Lipcowy, grupa ta dołączyła do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Jarosław Sienkiewicz – lider tej grupy został przywódcą strajku, a następnie, do drugiej połowy stycznia 1981 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ “S” w MKR Jastrzębie Zdrój. Zadaniem Sienkiewicza była destabilizacja rodzącego się ruchu “Solidarność”.

Pod koniec października 1980 r. Jarosław Sienkiewicz z Wacławem Martyniukiem byli u I sekretarza PZPR Andrzeja Żabińskiego, a on w co drugim akapicie naszego regionalnego programu powstawiał zdania o siłach antysocjalistycznych w Solidarności. Gdy ten program został przeczytany na comiesięcznym zebraniu przedstawicieli Komisji Zakładowych NSZZ “Solidarność” z ponad tysiąca kopalń i zakładów pracy, to nie tylko prasa PZPR w Polsce, ale i w krajach bloku wschodniego zaczęła pisać o “zdrowych siłach” w Solidarności.

Podam jeszcze jeden groźny przykład inwigilacji władz. Rano, w piątym, czy szóstym tygodniu po zakończeniu strajków, jeszcze przed rejestracją Solidarności, przed budynek MKR Jastrzębie MKR Solidarność podjechała ciężarówka wypełniona po brzegi projektem Statutu. Był dokładnie taki sam jak w Gdańsku z jednym wyjątkiem. Do tytułu Projekt Statutu Niezależnego Związku Zawodowego było dopisane – Okręgu Polski Południowej. O to władzy wówczas chodziło. Żeby nas podzielić, wg. starej bolszewickiej zasady “dziel i rządź”. Na szczęście to im się nie udało, dość szybko odkryliśmy ich grę. Pierwsze sygnały ostrzegawcze, że jesteśmy manipulowani, przywiózł z Gdańska już we wrześniu 1980 roku Tadeusz Jedynak. Od samego początku SB i różni jej współpracownicy próbowali rozbić Solidarność. Byli również zwykli krzykacze, którzy wyrządzali więcej szkody niż pożytku swoim retorycznym radykalizmem. Jeden z nich, pamiętam, jak wrzeszczał w czasie masówki – “Gdy tupniemy nogą, to kuranty na Kremlu przestaną bić!”

B.G.: Jaką funkcję Pan pełnił po podpisaniu Jastrzębskiego Porozumienia?

H.S.: Zacząłem działać w komisji zakładowej, a po miesiącu przeszedłem, po ostrym konflikcie w macierzystej organizacji na kopalni, do regionu MKR Jastrzębie. Był to największy region w Polsce, z ponad 1000 afiliowanych zakładów zrzeszających 1 mln 100 tys. członków Solidarności. Pracowałem w komisji interwencyjnej i jednym z moich zadań była pomoc w zakładaniu Solidarności w różnych zakładach.

B.G.: Czy cały czas działał Pan w Komisji Interwencyjnej?

H.S.: Na początku 81 roku otrzymaliśmy duży lokal w Katowicach przy ul. Szafranka. Podczas zebrania Wacław Martyniuk powiedział – “Zaczyna się tworzyć wielka Solidarność, a ty Henryk przejmiesz rolę dyrektora działu organizacyjno-administracyjnego. Zapadła decyzja, a ja wpadłem w popłoch. Przecież nigdy czegoś takiego nie robiłem. Na szczęście zawsze, jak czegoś nie wiem, to szukam pomocy u mądrzejszych ode mnie. Solidarność miała już kontakty z Uniwersytetem Śląskim. Wykładał na nim Wojtek Popiołek, dzisiaj profesor, jeden z najlepszych specjalistów od prawa cywilnego w Polsce. Zadzwoniłem do niego o pomoc. Utworzył zespół, a po trzech dniach zorganizował spotkanie, na którym przedstawił gotowy projekt struktury działalności całego biura. Pożegnał mnie słowami “W każdej chwili dzwoń, jeśli będziesz potrzebował pomocy.”

B.G.: Solidarność była już legalnym związkiem. Wiadomo, że bezpieka robiła wszystko, żeby ją zwalczyć. Jakich metod jej działalności Pan doświadczył?

H.S.: Wzywali wielu działaczy na takie niby spotkania. Niektórych szantażowano. Mnie na szczęście nie mieli czym. Gdy po raz pierwszy zadzwonił telefon z esbecji, to funkcjonariusz grzecznie się przedstawił i uprzejmie poprosił mnie o spotkanie. Nie żadne wezwanie, broń Boże, tylko tak by chciał porozmawiać, jak Polak z Polakiem. Byłem na tyle mądry, że od razu poradziłem się kolegów. Z Grzegorzem Stawskim, Stefanem Pałką i Tadkiem Jedynakiem wyszliśmy na dwór, bo wszędzie były podsłuchy. Razem ustaliliśmy, że mam iść na to spotkanie. Odbyło się w restauracji Gwarek w Katowicach. Koledzy wyposażyli mnie w mały magnetofon, który dostaliśmy od japońskich związkowców. Wówczas to było istne technologiczne cacko. Na jednej stronie kasety mieściło się maksymalnie 20 min., a potem rozlegał się dźwięk – pip-pip i wtedy trzeba było ją przerzucić na drugą stronę. Za każdym razem, po 19 minutach biegłem do ubikacji. “Mój” esbek na pewno się zorientował, co jest grane, byli to przecież fachowcy. To spotkanie nic szczególnego nie wniosło. Była to taka niby niewinna gadka, pytali o to, o tamto, ale tak jak ustaliłem z kolegami, niczego nie powiedziałem. W barze mlecznym obok biura siedziby Solidarności odsłuchaliśmy nagranie i nagle wpadłem na “genialny” pomysł.

– “Chłopaki, a może ja bym był takim agentem Solidarności w SB?”. Tadek Jedynak, jako najprzytomniejszy z naszej grupy krzyknął – “Czyś ty zwariował? Jak się zorientują, to cię znajdziemy z kulką w głowie w lesie i tyle będzie po “agencie Solidarności”.

Niestety niektórzy koledzy dali się wciągnąć w jakąś formę współpracy. Może naiwni tak jak ja, chcieli być solidarnościowymi Konradami Wallenrodami?

Po raz drugi skontaktowali się ze mną w listopadzie 81 roku, podczas odbioru paszportu. Mama pojechała do rodziny, do Wiednia i miałem ją stamtąd odebrać. Idę do działu paszportowego, a kapitan bardzo uprzejmie mnie pyta, czy mogę przyjść jutro, bo jakiś pan chce ze mną porozmawiać. Oczywiście wiedziałem, o co chodzi. Następnego dnia spotykam się z kapitanem Wierzbickim – tak się przedstawił i o dziwo, po tylu latach pamiętam to nazwisko. Po 10 minutach nic nieznaczącej rozmowy mówię – “Może już przejdźmy do konkretów. Szkoda naszego czasu”. A on wtedy wyszedł z ofertą – “Czy moglibyśmy się regularnie spotykać, dostanie pan wynagrodzenie.”

Zacząłem niby poważnie – “Nie stać was na mnie. Willa po Gierku, kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, możecie sobie na to pozwolić? Każdy ma swoją cenę.” Zorientował się, że się z niego nabijam. Wstał i na pożegnanie rzucił – “Sikora, przyjdzie czas, że będziesz tego żałował”.

Ja na to – “Rozumiem, że paszport mogę odebrać, inaczej idę do zarządu regionu i ogłoszę komunikat”. – Weź ten paszport i najlepiej byłoby, żebyś nie wracał. Pojechałem na cztery dni i wróciłem 12 grudnia. “Znajomość” z kapitanem Wierzbickim jednak mi się przydała.

B.G.: ???

H.S.: Kiedy zostałem aresztowany 26 lutego 1982 roku, to skutego kajdankami zawieziono mnie na komendę wojewódzką. Miałem na sobie gruby kożuch i w momencie aresztowania, gdy mnie przeszukali podczas zatrzymania, nie wykryli gazu obezwładniającego, który miałem w kieszeni kożucha. Gaz dostałem od koleżanki z zarządu regionu, która romansowała z kapitanem z Komendy Wojewódzkiej. Bałem się, że po numerze seryjnym zorientują się, skąd ten gaz pochodzi. Stojąc na korytarzu zacząłem zastanawiać się, jak się go pozbyć? Wpadłem na szalony pomysł. Nogą kopnąłem drzwi, wchodzę, a w pokoju było pełno oficerów SB. – Z kapitanem Wierzbickim proszę mnie skontaktować! – mówię władczym głosem. – A co chcesz od Wierzbickiego? – ktoś pyta. – To nie twoja sprawa. – Dałem im do zrozumienia, że jestem współpracownikiem i że mnie Wierzbicki prowadzi. Po pół minuty wychodzi jeden z oficerów bezpieki, prowadzi mnie do osobnego pokoju i zaczyna przyjacielskim tonem – “Koledzy szukają Wierzbickiego, może pan usiądzie?” Rozkuł mnie, zaproponował herbatę i oczywiście wyraziłem chęć jej wypicia. Gdy tylko wyszedł, wyjąłem gaz i wrzuciłem pod szafę. Po 10 minutach przychodzi następny esbek. – Wierzbicki powiedział, żebyś go w dupę pocałował. – O, to taki kolega z niego? – odpowiedziałem ironicznie, ale w duchu byłem zadowolony, że swoje zrobiłem.

B.G.: Przyjechał Pan do Polski 12 grudnia, tuż przed stanem wojennym. Spodziewał się Pan, że “karnawał Solidarności” tak się skończy”?

H.S.: Nie miałem wątpliwości, że tak się stanie. Bardzo blisko współpracowałem z profesorem socjologii z Instytutu Śląskiego. Powiedział mi – stan wyjątkowy (wtedy wojenny to była jakaś abstrakcja) wprowadzą 12 albo 13 grudnia. Sugerowałem, że może jednak w Święta Bożego Narodzenia, kiedy ludzie spotykają się w gronie rodzinnym i łatwo jest ich zgarnąć, ale profesor Krauze przytaczał argumenty nie do zbicia. W październiku formalnie została przedłużona wojskowa służba poborowa o 2 miesiące. Kończyła się 14 grudnia. W stanie wyjątkowym można ją dowolnie przedłużać. Co innego przeprowadzać operację zamachu wojskowego nowicjuszami, a co innego wyszkolonymi żołnierzami. I stało się, jak przewidywał.

B.G.: Czy dlatego został ogłoszony stan wojenny, że coraz częściej dochodziło do skrajnych wystąpień?

H.S.: W Solidarności nie było skrajnego szaleństwa. Raczej prawie wszyscy byli realistami. Historia nas tego nauczyła. Mieliśmy w pamięci wypadki w Poznaniu, na Wybrzeżu, w Radomiu. Pamiętaliśmy też słowa Kuronia – “Nie palcie komitetów, zakładajcie własne”. Niektórzy świadomie, a większość podświadomie czuła, że nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo nas rozjadą czołgami. Tak by się stało w grudniu 80. Kukliński dostarczał informacji – dziesiątki dywizji sowieckich zbierało się przy granicy i wtedy by wjechali, gdyby nie mocna interwencja zachodu, uruchomiona przez Brzezińskiego. Po wydarzeniach marcowych w 1981 roku o włos byliśmy od wprowadzenia stanu wojennego i kto wie, czy nie ataku rosyjskich czołgów. Wówczas Solidarność była taką nabuzowaną siłą, że skończyłoby się to krwawą jatką. A w grudniu 81 roku społeczeństwo było już zmęczone nie tylko propagandą komunistyczną, ale też trudnościami życia, bo należy przypomnieć, że pomimo racjonowania brakowało najbardziej podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, w tym żywności.

B.G.: A jak wyglądały Pana pierwsze dni stanu wojennego?

H.S.: Wróciłem z zagranicy i przywiozłem z Wiednia brandy, która wtedy była towarem luksusowym. Z butelką poszedłem do znajomych. Żona z dziećmi wróciła o 9-tej, a ja z kolegą siedzieliśmy do 2 w nocy i piliśmy. Potem, lekko wstawiony wróciłem do domu, a żona mówi – “Było tu po ciebie dwóch milicjantów i trzech cywilów. Zaglądali do tapczanu, za firanki, pobiegali po mieszkaniu i sobie poszli”. Machnąłem na to ręką i poszedłem spać. O 7. rano wali sąsiad do drzwi i mówi “wojna”. Włączam telewizor, a tu generał w czarnych okularach. Żarty się skończyły. Wiedziałem, że trzeba spływać z domu. Wrzuciłem w torbę najpotrzebniejsze rzeczy i pojechałem do Katowic do znajomych, którzy nie byli zaangażowani. Chodziłem po mieście, spotkałem koleżankę, tę, która romansowała z kapitanem, poszedłem do niej na herbatę i wtedy dała mi ten gaz. Raz byłem bliski jego użycia. Jechałem windą razem z milicjantem. Trzymałem rękę w kieszeni, w której był gaz, a przez głowę przelatywała mi myśl – “Daj mu po oczach i zabierz broń”. Na szczęście nie popełniłem tej głupoty.

Ukrywałem się w dwóch miejscach. Najpierw wspomniana już koleżanka znalazła małżeństwo młodych lekarzy w Ligocie i tam spędziłem pierwsze 3 tygodnie, a drugie locum było na osiedlu 1000-lecia w Katowicach, u Adama Jeruzala. Adam był górnikiem i bardzo się zradykalizował. Potrafił po przyjściu z nocnej zmiany – pracował na kopalni Staszic, zwierzać mi się – “Zrobiłem sabotaż i przeciąłem taśmy. Cały oddział wydobywczy stał przez kilka godzin”. A ja na to – “Adam, dajesz mi schronienie, nie rób nic więcej. Bądź poprawnym obywatelem, ukrywając mnie spełniasz swoją rolę”. Niestety mnie nie słuchał. Pewnego dnia zrobił u siebie zebranie, podczas którego miała być utworzona podziemna organizacja. Przyszli różni koledzy z kopalni, a jeden z nich pod pachą trzymał obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. – Złóżmy przysięgę na ten obrazek – proponuje – Jak jutro będziesz się golił, to patrząc na tego faceta w lustrze złóż jemu przysięgę. Nie mieszaj świętych obrazków – ja mu na to. Gdy wpadliśmy, to ten człowiek najbardziej sypał.

B.G.: Jak doszło do aresztowania?

H.S.: 26 lutego 1982 roku na całym Górnym Śląsku zaaresztowano około 50 osób. Gdy nad ranem, po 12-godzinnym pierwszym przesłuchaniu wrzucili mnie do celi, była maksymalnie zapchana i spaliśmy jeden koło drugiego na podłodze. Górnik z kopalni Staszic, wobec którego mieliśmy posądzenia o współpracę z SB, ułożył się obok mnie i gdy zaczął mnie wypytywać, nie miałem już wątpliwości, że nasze podejrzenia były słuszne. On oczywiście wyszedł na wolność następnego dnia.

Już na dwa dni przed aresztowaniem byłem jakiś niespokojny i zacząłem nosić w torbie szczoteczkę do zębów, pastę i karton papierosów. 26 lutego gdy szedłem na zebranie grupy konspiracyjnej mój niepokój jeszcze bardziej się nasilił. Czułem, że coś się stanie. Idę więc na te spotkanie, oglądam samochody, które stoją przed budynkiem. Nic nadzwyczajnego, samochody jak samochody, ale jeden, zielona wołga przykuł moją uwagę. Na jej tylnym siedzeniu leżał pluszowy miś. Coś mnie tknęło. Machnąłem jednak ręką – “Sikora, puknij się w głowę, masz jakieś przewidzenia.” Godzinę później tą wołgą, z tym misiem z tyłu wieźli mnie na komendę! I jak tu nie wierzyć w instynkt!

Wtedy zdusiłem go w sobie. Idę przez podwórko, wchodzę do drugiej części kamienicy – na dole stoi dwóch facetów. Znowu to mnie zaniepokoiło. Idę na półpiętro, a tam znowu stoi dwóch. Jeden zaczyna iść przede mną. Już wiem, że to kocioł, ale cały czas mam nadzieję, że coś wymyślę. Udaję spokój, nawet mówię temu, co idzie przede mną “dzień dobry” i broń Boże nie zatrzymując się, mijam mieszkanie, gdzie miało odbyć się zebranie. Dochodzę do ostatniego, trzeciego piętra, tam jest troje drzwi, esbek stanął przy ostatnich. Pukam do pierwszych, otwiera jakaś kobieta, nachylam się do niej i szepczę : “Niech mnie pani wpuści, błagam”. Wrzasnęła, trzasnęła drzwiami, a z tyłu dopada mnie już dwóch i dwa pistolety są wycelowane we mnie.

– Ręce do góry, nie ruszać się, służba bezpieczeństwa!

A ja z uśmiechem na twarzy – “Spokojnie, chłopcy, nie napalajcie się”. Obmacali mnie i znaleźli w torbie paszport, którego nie wymieniłem na dowód osobisty.

– O, paszport ma obywatel. –

Nie znaleźliście tego amerykańskiego i izraelskiego, to jest tylko peerelowski – Oj, zaraz przestaniecie się śmiać. Schodzimy na dół, do mieszkania, gdzie miało być zebranie, a ten “mój” ubek mówi – “Tu jest jakiś Sikora.”

– A to prokurator się ucieszy – odpowiada mu drugi.

Byłem poszukiwany listem gończym za zorganizowanie strajku 14 grudnia na kopalni Wieczorek. Zawieźli mnie na komendę wojewódzką i tam wydarzyła się ta sytuacja z gazem i kapitanem Wierzbickim. Pierwsze przesłuchanie trwało 12 godzin. Po ośmiu godzinach to już człowiek nie kontaktuje.

B.G.: Bał się Pan?

H.S.: Wiedziałem, że kiedyś wpadnę, bo cudów nie ma. Bałem się, jak zachowam się w takiej sytuacji. Wiedzieliśmy, że na początku stanu wojennego bili ludzi. Nie bałem się samego bicia, tylko żeby nie sypać. Jednak zaaresztowali mnie 2.5 miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego i już widocznie dostali “prikaz” z góry, żeby nie bić. Raz tylko dostałem w zęby i wyplułem trójkę, ale to było w sytuacji, w której ja sobie na to “zasłużyłem”. Kiedy jeden z esbeków zaczął mnie wyzywać od ch… , a nie Polaków, to wstałem i wrzasnąłem “Ch… to ty skurwysynu sam jesteś”. Jak mi wtedy przylutował, to poleciałem w kąt i splunąłem zębem. Raz było tak, a za następnym razem starali się być łagodni. Jeden z nich, kapitan, wyciągnął z mojego portfela zdjęcia moich synów. – “Popatrz, ja mam chłopców w tym samym wieku. Kurczę, jak ci mogę pomóc? Złóż zeznania, a ja zawnioskuję, żeby cię puścili.” Wpadają następni – “Gadaj, bo jak nie, to 10 lat dostaniesz”. – “Jakie 10?” – mówi inny. “Ja na tego skurwysyna będę pracować przez 10 lat? Do lasu. Jedna kulka, aby tylko dobrze przymierzyć.”

Nie, nie bałem się, w oczy im się śmiałem. Gdy mówił mi o tej kulce, ja na to – Dobrze panowie musicie mierzyć, a potem tę łuskę proszę przekazać moim dzieciom i gdy dorosną, to dobrze wam zapłacą. Nie ma nic za darmo.

B.G.: Może to oni trochę się bali?

H.S.: Raczej nie, wtedy byli pewni siebie. Już po pierwszym przesłuchaniu dano mi do ręki akt internowania, z bardzo ładnym zarzutem, którym mnie nobilitowano, że stanowię zagrożenie dla porządku publicznego i ustroju socjalistycznego. Dopiero w trzecim, czy czwartym dniu dano mi nakaz o tymczasowym aresztowaniu (prokuratorzy byli bardzo zajęci, bo prowadzili po kilkanaście spraw na raz). Z komendy wojewódzkiej przewieziono mnie do aresztu śledczego i pierwszą sprawę miałem po dwóch tygodniach.

Ta pierwsza – to za zorganizowanie strajku w Kopalni Wieczorek 14. grudnia 1981 roku. Byłem przekonany, że gdy dostanę 3 lata, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Sędzią był kapitan wojskowy i rozprawa zaczęła się od ostrego starcia. Na salę sądową przywieziono mnie w ubraniu więziennym. Schowałem bluzę do spodni związanych sznurkiem – paska w więzieniu nie można było mieć, a końcówkę bluzy bardzo “znacząco” wystawiłem. Sędzia się wściekł i kazał mi natychmiast doprowadzić się do porządku. Odwróciłem się, ściągnąłem spodnie i zrobiłem to, co mi kazał. Sędziego o mało szlag nie trafił. Nigdy w moim życiu moje szare komórki nie pracowały na takich obrotach i tak inteligentnie, jak podczas tej rozprawy. Ojciec załatwił jakiegoś adwokata, któremu w ogóle nie pozwoliłem się odezwać. – Tu masz pan siedzieć i artykuły wymieniać, jak panu przyjdzie ochota – przykazałem mu.

Sędzia mógł mi dać z czystym sumieniem 3 lata. A tymczasem, pomimo że rozprawa tak się niefortunnie zaczęła, on ją umorzył, jako niekwalifikującą się do rozpatrywania przez sądy wojskowe. Tak to zamotał, że prokurator nie mógł zrobić odwołania. Jak później się okazało, ten sędzia nikogo nie skazał na bezwzględne więzienie. Najwyżej dawał wyrok w zawieszeniu. To był oficer, o którym trzeba pisać. Należał do tych nielicznych, którzy stojąc po drugiej stronie, potrafili godnie się zachować.

Faktem jest, że pomagałem mu podczas rozprawy. Świadkom zadawałem podchwytliwe pytania. Jednym z nich był komisarz, major, który był u dyrektora w dniu rozpoczęcia strajku na kopalni. Wszedłem wtedy do gabinetu i zaanonsowałem:

– W imieniu górników, jako przewodniczący komitetu strajkowego, żądam odwołania stanu wojennego.

A major się odezwał: – Czy pan sobie zdaje sprawę, co robi? Pan powinien być natychmiast aresztowany.

– Panie dyrektorze, co to za facet? – pytam.

– Teraz tu pan major pełni władzę.

– Panie majorze, proszę się nie odzywać, bo każę pana wyprowadzić z kopalni – ja na to.

Było kilku innych świadków i zadawałem im pytania:

– Jak byłem ubrany w dniu strajku? Albo jaki kolor hełmu miałem na głowie? Różnie zeznawali. Jedni, że w byłem roboczych ubraniach, inni, że po cywilnemu. Jeszcze inni, że miałem hełm i byłem w kufajce. Zwróciłem się do sędziego z tryumfującą miną.

– Wysoki sądzie, oni wszyscy kręcą! Ja byłem w cywilnym ubraniu, a nie roboczym.

Jeden z górników zeznawał, że opowiadałem o 10 tys. internowanych, którzy są przetrzymywani na stadionach.

– Wysoki sądzie, proszę zapytać świadka, czy słucha wolnej Europy.

– Czasami słucham – świadek się przyznaje.

– To wiadomo, skąd on wie o tych 10 tysiącach. Na pewno nie ode mnie.

Prokurator domagał się pięciu lat, a sędzia sprawę umorzył. Po wyjściu z więzienia (wyrok dostałem w drugiej rozprawie) przyjechałam z żoną kolegi, który siedział, do głównej prokuratury wojskowej w Warszawie. Na korytarzu przypadkowo spotkałem “mojego sędziego”. Przywitaliśmy się.

– Panie kapitanie, do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, dlaczego pan mnie nie skazał?

– A co tam miałem się licytować z kolegami? Przecież pan miał drugą rozprawę i wiedziałem, że tym razem panu się nie uda – zażartował.

Pogadaliśmy sobie serdecznie, uścisnąłem mu rękę.

B.G.: Zanim Pan przejdzie do drugiego oskarżenia i rozprawy w sądzie, to proszę opowiedzieć o strajku w kopalni Wieczorek tuż po ogłoszeniu stanu wojennego.

H.S.: Strajk na kopalni Wieczorek z różnych względów logistycznych został spacyfikowany przez ZOMO w pierwszym dniu i jako jeden z pierwszych. Wtedy uniknąłem aresztowania. Gdy podjechały wozy pancerne pod kopalnie i samochody-budy z zomowcami, chcieliśmy zjechać na dół. Okazało się, że wyłączyli prąd i windy nie działały. Na nadszybiu było półtora tysiąca górników. Zarzucili nas gazem łzawiącym, ZOMO się wdarło i zaczęło się bicie. Sygnalista, który obsługuje windę, siedział w swoim pomieszczeniu-kanciapie. Wiedział kim jestem, złapał mnie i wciągnął do środka. – Kładź się – zdjął kufajkę, przykrył mnie i stanął na mnie. Słyszałem jak krzyczał do zomowców – “Jestem sygnalistą, nie bijcie mnie!” A oni go i tak tłukli.To pomieszczenie sygnalisty jest małe, wąskie i długie na około 2,5 m. On stał w drzwiach do tego pomieszczenia, a ZOMOwcy okładali go pałką. W pozostałych pomieszczeniach kopalni trwała normalna bitwa, ludzie się bronili jak mogli, było pełno gazu łzawiącego, ludzie uciekali. Zaaresztowali ponad 60 osób, a resztę rozpędzili i pojechali na kopalnię Staszic.

Między pierwszą a drugą po południu ludzie zaczęli się ponownie zbierać i schodzić do szatni. Też tam byłem. Górnicy się przebierali, a ja widzę – zapłakane od gazu twarze, ślady po pałach. Przyszła druga zmiana. Wówczas mogłem powiedzieć “Chłopy, zjeżdżamy na dół i strajkujemy”. I tak by się stało. Lecz wtedy uważałem i zresztą do dzisiaj mam to przekonanie, że myśmy już spełnili nasz moralny obowiązek. Sprzeciwiliśmy się stanowi wojennemu. Nie wiedzieliśmy, do czego się władza posunie, a ja czułem się odpowiedzialny za tych ludzi. Nie wolno wysyłać ludzi na pewną śmierć. Tego samego dnia, późnym popołudniem dotarłem na kopalnię “Staszic”, była też już po pacyfikacji, wszędzie czuło się woń gazu łzawiącego. O północy dotarłem pieszo do kopalni Wujek.

Nie zapomnę tego widoku. Za płotem stoją w plutonach uzbrojeni w łańcuchy i kilofy górnicy. Chłopców z komitetu strajkowego znałem i zacząłem opowiadać o pacyfikacji mojej kopalni, o tym, jak bezwzględni są zomowcy. – Możliwe, że naszprycowali ich jakimiś narkotykami i zachowują się jak zwierzęta. – mówiłem. Jeden z przywódców, Stasiu Płatek, odezwał się:

– Zrobimy masówkę w szatni, to tam opowiesz, jak było. Gdy zacząłem już szczegółowo zdawać relację, to mi przerwał;

– Dobra, fajnie, wszystko wiemy.

A potem mnie odciągnął na stronę i mówi:

– Przestań, bo mi ludzi wystraszysz. Nastrój bojowy trzeba podtrzymać.

Posiedziałem, pogadałem i znowu ruszyłem. Do kopalni Wujek dotarłem ponownie około godziny 12-tej, może 13-tej, w środę, 16 grudnia. Było już po pierwszym ataku ZOMO i wojska. Kopalnia jeszcze strajkowała, ale ZOMO chwilowo odstąpiło. Byli już zabici. Na własne oczy widziałem ciała 6 górników. Trzech zmarło w szpitalu. Stasiu Płatek i wielu innych było postrzelonych. Dotarłem na tę kopalnię pieszo, bo tramwaje nie dochodziły, z pełną torbą ulotek Wolny Związkowiec drukowanych w strajkującej Hucie Katowice. Odebrałem je w toalecie Kawiarni Kryształowa przy ul. Warszawskiej – nie pamiętam nazwiska i imienia łącznika. Ulotki zostawiłem na bramie kopalni. To było jakieś pół godziny po ataku ZOMO, jeszcze w powietrzu unosił się gaz łzawiący. Pamiętam taką scenę – czołg stał przed bramą, a ludzie walili w niego tym, co mieli pod ręką. Żołnierz otwiera właz, łzy mu lecą. “Ludzie, mój brat na Halembie fedruje”. – “To jedź tam skurwysynie i zabij brata!” – zakrzyczały go rodziny strajkujących górników.

Czołgi były obstawą dla zomowców, robiły wyrwy w murze. Należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że Ludowe Wojsko Polskie brało udział w pacyfikacjach.

Z kopalni Wujek wróciłem do Katowic. Umówiłem się z chłopakami w kawiarni Hotelu Silesia, co świadczyło o naszej naiwności, bo tam prawie każdy kelner był współpracownikiem SB. Przekazałem wszystkim informację, co wydarzyło się na Kopalni Wujek. Wszyscy byliśmy zdruzgotani.

Ze Stasiem Płatkiem spotkałem się we więzieniu we Wrocławiu. Cały trzypiętrowy budynek był przeznaczony wyłącznie dla solidarnościowców. Władza nie chciała, by zaraza się rozchodziła. Dla nas to było plusem – siedzieli sami swoi. Staś był w innej celi, ale spotykaliśmy się na spacerniaku. Wypuszczali nas raz dziennie na pół godziny.

Tak jak wtedy na Kopalni Wieczorek uważam, że nie wolno narażać ludzi na śmierć. Są oczywiście takie sytuacje, jak wojna. Trudno. Nie ma wyjścia. Ale gdy pomyślę o Powstaniu Warszawskim – to była zbrodnia. Chylę czoła przed każdym powstańcem, tak samo jak przed każdą ofiarą cywilną. Ale tych, co podejmowali decyzje, których nazwiskami są dzisiaj nazwane ulice, nie zasługują w mojej opinii na takie upamiętnianie. Tragedia Powstania ma swoje reperkusje do dzisiaj. W każdym państwie, w stolicy, żyje kwiat inteligencji. Nasz został wyrżnięty w pień. Między innymi w Powstaniu.

B.G.: A jak przebiegła druga rozprawa? Został Pan na niej skazany?

H.S.: Na drugiej rozprawie było nas dziewięciu oskarżonych. Właściwie nie mieli na mnie żadnych dowodów. Jeden ze współoskarżonych wiedział, że się ukrywam, więc jak znaleziono u niego ulotki, z którymi nie miałem żadnego kontaktu, a on znał z okresu legalnej Solidarności tylko moje nazwisko, więc zeznał, że te ulotki ma ode mnie. Prokurator domagał się siedmiu lat, dostałem trzy. Przewodniczącym składu sędziowskiego był taki “objazdowy” major – najpierw sądził i skazywał w Szczecinie, później we Wrocławiu, później w Katowicach i co mu bezpieka powiedziała, to robił. 30 kwietnia dostałem wyrok i po dwóch tygodniach przewieziono nas do Wrocławia. Siedziałem tam i w Strzelinie 1,5 roku, aż do amnestii w 1983.

B.G.: Jak Pan wspomina okres odsiadki?

H.S.: Z perspektywy czasu to OK. Ale wówczas, zresztą teraz też tak mogę powiedzieć, że każdy dzień spędzony we więzieniu jest dniem straconym w życiu. A traktowali nas różnie. Raz przykręcali nam śrubę, a potem łagodzili rygory. Pamiętam jedno wydarzenie, które doprowadziło mnie do wściekłości. Na widzeniu dostałem od mojego małego syna rysunek z napisem “Solidarność” i przykleiłem go na szafce. Wróciłem ze spaceru, a w międzyczasie w celi zrobili tzw. kipisz. Mój rysunek zniknął z szafki, a jego strzępki znalazłem w koszu. Dostałem białej gorączki, zacząłem kopać drzwi i wrzeszczeć tak, że przyszło aż ośmiu strażników. Rzuciłem się na nich, ale od razu mnie opanowali. Wzięli mnie za ręce, za nogi i skierowali się w stronę izolatki, lecz po drodze spotkali wychowawcę, porucznika.

Ten pyta – “co się dzieje?” A oni – “trzeba go nauczyć rozumu”. Wychowawca do mnie – Uspokoisz się? – bo ja ciągle wrzeszczałem – “Gestapowcy!”

– Uspokoję się.

– Nie będziesz wierzgał, jak cię puszczą?

– Nie. – Puśćcie go. O co chodzi? Wytłumaczyłem mu.

– Niech do mnie wejdzie, pogadam z nim. – Wszedłem za nim do jego gabinetu.

– Trzeba było przyjść do mnie ze skargą – mówi. “Takiś sam jak oni” – pomyślałem.

Potem się okazało, że Włodek Mękarski z Wrocławia – siedział na tym samym piętrze po drugiej stronie, tego wychowawcę używał jako kuriera do przekazywania na zewnątrz wiadomości, które potem były nadawane w Wolnej Europie. Na przykład 10 listopada zmarł Breżniew, a 11 było święto narodowe. Na spacerze zamiast chodzić, staliśmy pół godziny z podniesionymi pięściami. Podczas tego kopania drzwi złamałem sobie palec i przez miesiąc chodziłem w szynie. Z mojego bandaża zrobiliśmy flagi Solidarności. Gdy rozległy się nasze patriotyczne śpiewy, zaczęli nas pałować i szczuć psami – na szczęście były w kagańcach. Kilkunastu nas, z najbardziej podpadniętych cel, trafiło do izolatek. Upchali nas tak, że nie można było nawet wygodnie usiąść. Rano nas wypuszczają, a pomiędzy piętrami, na siatkach leżą miski. Chłopcy zaczęli głodówkę. My do strażnika – “zaczekaj” i wyrzuciliśmy z celi nasze miski. W tym okresie Jaruzelski rozpoczął proces tak zwanej “normalizacji”, a tu już Wolna Europa nadaje i czytają nazwiska “męczenników”; bitych, prześladowanych, głodujących we więzieniu we Wrocławiu. Na drugi dzień przyjechało dwóch pułkowników z Warszawy. Zwołali ogólne zebranie i prosili nas o wybranie trzyosobowej delegacji. Naszym głównym postulatem było usunięcie komendanta pawilonu – sadysty. Znęcał się nad więźniami kryminalnymi, torturował. Za czasów legalnej Solidarności przeniesiono go do administracji, a w stanie wojennym przywrócono go na komendanta pawilonu z politycznymi więźniami i zaczął się wyżywać. Następnym postulatem były otwarte cele – ale tego nie wygraliśmy. Najważniejsze, że przenieśli komendanta – to był ewenement. Komuniści chcieli mieć spokój, żeby tylko Wolna Europa przestała gadać, a my pozbyliśmy się psychopaty.

W karty raz mogliśmy grać oficjalnie, a raz nie. Kupowaliśmy je od strażników i pewnego dnia była taka humorystyczna sytuacja. Kupiliśmy od jednego strażnika talię kart, a wkrótce potem robią nam kipisz. Strażnik, ten sam, od którego nabyliśmy karty, obmacuje najpierw mnie, a potem Adama Jeruzala. – Kurwa, w kieszeni mam twoje karty – syczy Adam. A strażnik – “Siedź cicho”. Oczywiście kart nie zabrał.

Dzisiaj te wspomnienia wyglądają w miarę sympatycznie, ale wtedy tak nam się to nie wydawało. Niezapomniana jest pierwsza godzina po wyjściu z więzienia. Półtora roku siedziałeś, wydawało się, że za wspólną, narodową sprawę, wychodzisz i co widzisz? Ludzie chodzą, jeżdżą tramwajami, robią zakupy. Dziwny świat, a przecież normalny, po prostu normalny (śmiech).

B.G.: Życie na wolności… Jak wyglądało?

H.S.: Już czwartego dnia po wyjściu z więzienia przyszła na rewizję 4-osobowa ekipa. Jeden siedzi i czyta gazetę, a inni właściwie nie szukają, tylko robią bałagan. Chcą mnie pewnie sprowokować, żebym skoczył im do gardła i wtedy dostanę wyrok za napaść na funkcjonariusza. Wyrzucają ubrania z szaf, książki z półek, w kuchni wysypują cukier i mąkę. A ja? Od czasu do czasu jakąś kurwą rzuciłem, ale ogólnie byłem spokojny. Usiłowałem nawet żartować – “kapitanie, już porządki zrobione, szkoda dalszej fatygi”. On w odpowiedzi podaje mi kopertę – “a to dla ciebie”. Nie otworzyłem jeszcze, a już wiedziałem, co tam jest. Otwieram – tak jak przypuszczałem, wniosek o paszport. Podarłem go na jego oczach i rzuciłem mu pod nogi.

– Nie doczekacie się skurwysyny – syknąłem przez zaciśnięte zęby.

– Przyjdzie taki czas, zobaczysz, że przyjdziesz po ten paszport.

Później wzywali mnie na przesłuchania, zatrzymany byłem ze 3 razy, roboty nie mogłem znaleźć. Do dzisiaj przechowuję odmowy z okolicznych kopalń. Do jednych zakładów mechanicznych mnie przyjęli, jako ślusarza, po znajomości, dyrektor chciał mi po prostu pomóc. Potrzech dniach dyrektor mnie wezwał i mówi – przyszli z SB i powiedzieli, że jak cię nie zwolnię, to mnie zwolnią razem z tobą. Poszedłem, przebrałem się i opuściłem zakład. Przynosili nam pieniądze zebrane na kopalni, potem coraz rzadziej i coraz mniej. Żona zaczęła naciskać – bo nie ma pracy, bo dwójka małych dzieci i powoli zacząłem dojrzewać do emigracji.

B.G.: Czy była to słuszna decyzja?

H.S.: Podszedłem do niej racjonalnie i do dzisiaj uważam, że była słuszna. Bo gdybym został, co ja bym mógł robić? Tak się składa, że tylko na palcach można policzyć tych, co wyszli z więzienia i weszli w struktury podziemne – takim wyjątkiem był Tadek Jedynak. Podziemie, które było już ugruntowane, takich zawodników jak ja nie chciało. Przecież wiadomo, że byłem śledzony i stanowiłbym zagrożenie dla struktur podziemnych.

B.G.: Dlaczego Australia?

H.S.: Dobre pytanie. Europa zawsze wydawała mi się taka ciasna, a jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie najwięcej wyjechało ludzi z Solidarności, chyba u mnie w podświadomości pokutowała propaganda PRL-u – “Ameryka – dziki kapitalizm”. Australię znałem tylko z encyklopedii. Kojarzyła mi się z przestrzenią i wolnością, a wtedy o wielokulturowości nie miałem pojęcia. Potem się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Wyjeżdżając z Polski obiecywałem sobie, że gdy tylko będą warunki, to będę coś robił dla Solidarności. Takim momentem przełomowym była śmierć Popiełuszki – kilka miesięcy po moim przyjeździe. Nawet w tym ośrodku dla emigrantów już zwoływałem jakieś zebrania, a po uprowadzeniu i jak się okazało, męczeńskiej śmierci Popiełuszki, rozdzwoniłem po kolegach i zorganizowaliśmy kilkudniową pikietę protestacyjną przed Konsulatem PRL w Sydney. Mieliśmy na sobie koszulki Solidarności z czarnymi szarfami. Koledzy zrobili symboliczną trumnę i krzyż. Pełniliśmy honorowe warty przy tej symbolicznej trumnie. Zmienialiśmy się co dwie godziny. Przez kilka dni nie schodziliśmy z czołówek wszystkich mediów, aż do momentu zabicia Indiry Ganhdi.

W Australii prowadziłem Biuro Informacyjne Solidarności. Nie chciałem stworzyć z niego organizacji polonijnej, do czego większość moich kolegów oscylowała – w Sydney było czterdziestu

solidarnościowców. W różnych miastach australijskich utworzyłem filie biura, a na ich przedstawicieli poprosiłem Polaków, którzy na emigracji byli już zaaklimatyzowani, z pozycjami, znali język i byli ludźmi wykształconymi, dobrze znającymi Australię. Zdawałem sobie sprawę, że trzeba dotrzeć do australijskich środowisk opiniotwórczych, polityków, związkowców i mediów, a do tego byli mi potrzebni ludzie znający język i mający kontakty. Najmocniejszym punktem był Adam Warzel z Melbourne, przedstawiciel Biura na stan Victoria i zarazem rzecznik prasowy. Nieformalnymi doradcami biura byli tacy ludzie jak prof. Zubrzycki, wydawca gazety polonijnej – Wiadomości polskie, Jan Dunin-Karwicki, prof. Ehrenkreutz. Dzięki takiej taktyce Biuro miało solidną podbudowę. Prowadziliśmy różnoraką działalność; zbieraliśmy fundusze dla polskiej, podziemnej Solidarności, sprowadzaliśmy z Polski artystów, m.in. Jacka Kaczmarskiego czy Jacka Fedorowicza. Później zostałem powołany na członka Biura Koordynacyjnego Solidarności z siedzibą w Brukseli, oficjalnej struktury poziemnej Solidarności za granicą i pełniłem w nim funkcję przedstawiciela na Australię i Nową Zelandię. W 89 roku po raz pierwszy przyjechałem do Polski. Po powrocie do Australii bardzo aktywnie “kibicowałem” Okrągłemu Stołowi i już 29 maja, czyli jeszcze przed wyborami, został powołany Australijski Fundusz Solidarności z Polską, w skład którego weszły największe australijskie zawiązki zawodowe.

Mieliśmy kontakt z Londynem, gdzie wydawano Uncensored News Bulletin. Był pisany bardzo dobrą angielszczyzną, na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. W trzech segmentach: państwo, kościół i sytuacja gospodarcza zawierał rzetelne informacje o Polsce. Gdy dostawałem go kurierem, to całą noc spędzałem przy kserokopiarce i następnego dnia rozsyłaliśmy około 150 egzemplarzy do związzwiązkowców, polityków i dziennikarzy największych australijskich gazet. Dla wielu Australijczyków ten biuletyn był jedynym pogłębionym źródłem informacji o Polsce. Współpracowali z nami Polacy od dawna przebywający w Australii. Takim człowiekiem był Ryszard Krygier, ostatni przedwojenny konsul. Był bardzo ustosunkowany w środowiskach politycznych. Gdy przyniosłem mu np. rezolucję w obronie więźniów politycznych podpisaną przez 5 tys. osób, to jeszcze przy mnie dzwonił do swojego przyjaciela, Petera Colemana, posła, a ten natychmiast obiecał poruszyć tę sprawę na posiedzeniu parlamentu.

Podczas pierwszych wolnych wyborów zostałem pełnomocnikiem Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie do organizowania kampanii wyborczej wśród Polonii Australijskiej. Wytypowałem komitet społeczny i byłem jednym z czterech mężów zaufania – reprezentowałem Andrzeja Łapickiego, który kandydował do sejmu. Pracowaliśmy dniami i nocami. W Australii, jak nigdzie na emigracji, stara Polonia bojkotowała wybory. Była najbardziej odizolowaną grupą od powojennej Polski. Mieli praktycznie zero z nią kontaktów. Stojąc “na gruncie niepodległościowym” wydawali oświadczenia, potępiali wybory, wołali, że “nie można przekraczać komunistycznych progów placówek dyplomatycznych!”, gdyż wybory miały odbyć się w polskich konsulatach i ambasadach. Walczyliśmy z nimi za pomocą rysunków satyrycznych. Świetny rysownik, Leszek Kulmatycki, który pracował w Wiadomościach Polskich, tak przedstawił starą Polonię – postacie z głowami w piasku, z wypiętymi pupami, a na nich usadzone krakowskie czapki. Podpis – “Wybory na gruncie niepodległościowym”. W dzień wyborów padał deszcz, ale mimo niesprzyjającej aury do urn przyszło ponad 2 tys. ludzi. Grupa zwolenników KPN stała przed konsulatem z transparentem i protestowała przeciw udziałowi w wyborach, pomimo że członkowie KPN w Polsce kandydowali do Sejmu i Senatu. Możliwe, że któryś z nich zadzwonił na policję z wiadomością o podłożonej bombie. Policja przyjechała, zamknęli na godzinę konsulat, ale potem został ponownie otworzony i wybory się odbyły. Już nigdy podczas wyborów w Sydney, tak jak i w Polsce, nie było takiej frekwencji, jak wtedy. W 1989 roku w Polsce frekwencja wyborcza była 64%, w Sydney wówczas wzięło udział około 2500 osób i we wszystkich następnych wyborach w Polsce nigdy frekwencja nie przekroczyła 60%, w Sydney nigdy nie poszło więcej niż 1000 osób na wybory do Konsulatu.

B.G.: Walczył Pan o wolność będąc na emigracji. Czy była to “gorsza” walka niż ta, w zniewolonej ojczyźnie?

H.S.: Nasza walka, emigrantów, niewątpliwie różniła się od tej w kraju, gdyż nie groziła represjami. Jeśli chodzi zaś o nasze zaangażowanie i rangę naszej działalności, to postrzegałem ją jaką służebną wobec solidarnościowego podziemia w Polsce. Jestem przekonany, że bez pomocy spoza granic, polska komuna i tak by upadła. Jednak wpływ ustosunkowanych Polaków na zachodnich polityków, dzięki którym oczy całego świata były zwrócone ku Polsce, pomoc finansowa, wsparcie polityczne – to dawała emigracyjna Solidarność. Myśmy tam, w dalekiej Australii też walczyli o wolną Polskę, z wielkim poświęceniem, nie przesypiając nocy, poruszając wszystkie dostępne środki, aby świat się dowiedział, że Polska się nie poddała i Solidarność żyje. To wielkie słowo – “Solidarność” połączyło Polaków na całym świecie i nigdy w polskiej historii nie byliśmy tak zjednoczeni. Jest to lekcja dla nas w obecnych czasach, z której powinniśmy stale brać przykład. Jednak zawsze podkreślałem, że historia toczyła się tutaj, nad Wisłą.