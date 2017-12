Waga honoru

Rozmowa z Joanną Szczęsną

Jak wspomniałam w jednym z moich felietonów, jestem w trakcie pisania powieści “Oporniki”, której tło historyczne jest umiejscowione w latach 1976-89. W ramach badań przeprowadziłam kilka wywiadów z opozycjonistami tamtych czasów, tymi bardzo znanymi i mniej znanymi. Tą “bardziej znaną”, szczególnie dla ludzi powiązanych z KOR-em jest Joanna Szczęsna. Na ogół mniej wiemy o kobietach w Solidarności, oprócz oczywiście takich ikon jak Anna Walentynowicz czy Henryka Krzywonos. Ich roli nie doceniała też esbecja. Przytoczę tu wypowiedź mojej rozmówczyni; “Władze do końca nie

doceniały kobiet, uważały, że pełnią podrzędne role. To prawda, kobiety działały w trochę inny sposób, były bardziej praktycznie, zarządzały po domowemu, po gospodarsku, nie parły na pierwszą linię frontu, mniej rzucały się w oczy. Tak czy inaczej jeszcze w 1988 roku SB szukało męskiej redakcji Tygodnika Mazowsze, choć trzonem redakcji były zawsze kobiety”.

Joanna Szczęsna – od 1968 roku związana z opozycją. Podczas wydarzeń marcowych jako studentka polonistyki uczestniczyła w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Łódzkim. Później działała w antykomunistycznej organizacji Ruch, gdzie m.in. brała udział w akcjach ekspropriacyjnych (kradzież maszyn do pisania) i na podstawie tajnych komunikatów PAP redagowała Informator. Po rozbiciu tej grupy w lipcu 1970 została aresztowana, skazana na rok więzienia i usunięta z uczelni. Polonistykę na KUL-u w Lublinie ukończyła sześć lat później.

Od jesieni 1976 współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Była redaktorką Biuletynu Informacyjnego, drugoobiegowego pisma, które wychodziło do powstania NSZZ Solidarność. Uczestniczyła w maju 1977 w pierwszej zorganizowanej przez opozycję głodówce protestacyjnej w kościele św. Marcina w Warszawie. W sierpniu 1980 pojechała do Stoczni Gdańskiej, gdzie zbierała materiały m.in. do “kalendarium strajku”, które ukazało się w BI. Współtworzyła Agencję Prasową Solidarności “AS” przy Regionie Mazowsze NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z grupą przyjaciół zorganizowała Tygodnik Mazowsze, którego pierwszy numer ukazał się w lutym 1982. Aresztowana w lipcu 1982 na cztery miesiące, po wyjściu z więzienia kontynuowała działalność w solidarnościowym podziemiu aż do rozmów Okrągłego Stołu.

Od 1989 związana z Gazetą Wyborczą jako redaktor, autorka tekstów publicystycznych, recenzji, reportaży i wywiadów. Jej hobby to zabawy literackie – opublikowała w tym cyklu książki: “Limeryki, czyli o promienistych szczytach nonsensu” (z A. Bikont, 1998), “Epitafia, czyli uroki roztaczane przez niektóre zwłoki ” (z A. Bikont, 1998) oraz “Moskaliki, czyli o wyższości Sarmatów nad inszymi nacjami” (2014).

Wspólnie z Anną Bikont jest autorką książek: Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej (2012; pierwsze wydanie 1997) oraz Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu (2006). Za tę ostatnią obie autorki uhonorowano w 2007 Nagrodą Wielką Fundacji Kultury.

Prowadzi warsztaty pisania na wydziale dziennikarskim Collegium Civitas w Warszawie. Wywiad z Joanną Szczęsną przeprowadziłam w Warszawie, w kwietniu 2017.

“Czy wierzyłam, że Polska odzyska niepodległość jeszcze za mojego życia? Czasami. Częściej wydawało mi się, że do końca życia pozostanę w podziemiu. Przez okna mojego mieszkania na Dolnym Mokotowie widziałam garaże i warsztaty samochodowe MSW – to stamtąd oficerowie SB wyjechali, by porwać i zamordować księdza Jerzego Popiełuszkę, to tam każdy służbowy samochód musiał co jakiś czas przyjechać na przegląd albo do naprawy. Żartowałam sobie, że na stare lata, jak już nie będę miała siły ganiać z bibułą, kupię lornetkę, siądę w oknie i będę notowała numery esbeckich samochodów dla kolejnych pokoleń konspiratorów.

Z Komitetem Obrony Robotników związałam się od razu, kiedy powstał jesienią 1976. I to było naturalne, bo od wyjścia z więzienia i procesu w 1971, obracałam się w środowisku, z którego później wyłonił się KOR – uczestników wydarzeń marcowych, działaczy Klubów Inteligencji Katolickiej, zbuntowanych intelektualistów, ludzi, którzy podobnie jak ja mieli za sobą doświadczenie więźnia politycznego.

Kiedy latem 1970 roku aresztowano mnie za przynależność do Ruchu, nielegalnej antykomunistycznej organizacji, która planowała podpalić Muzeum Lenina w Poroninie byłam po II roku polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Mój świat wtedy kompletnie się zawalił. Dręczyłam się myślami, że już nigdy nie będzie mi dana możliwość studiowania. Bałam się, że wyrok zaciąży nad całym moim przyszłym życiem. Martwiłam się, że unieszczęśliwiam mamę, której wojna odebrała szanse na wyższe wykształcenie, więc swoje ambicje ulokowała we mnie.

Moje aresztowanie było dla Mamy zaskoczeniem (która nastolatka zwierza się matce z takich działań?) i bolesnym ciosem: miała kłopoty w pracy, odwróciła się od niej część rodziny i znajomych – to dziś wszyscy są antykomunistami, a wtedy większość albo ustrój popierała, albo była obojętna, albo zwyczajnie się bała. Moja Mama jednak zachowywała się niesamowicie dzielnie i bojowo. Codziennie była w prokuraturze, żeby zostawić dla mnie list, walczyła z prokuratorem jak lew o przydział dodatkowych paczek, dbała, żebym zawsze miała pieniądze na wypiskę. Dla niej, samotnej matki z dwójką dzieci, to było olbrzymie obciążenie i psychiczne, i finansowe. Koszty sądowe, honorarium adwokata, grzywny – jeszcze długo spłacałyśmy to w ratach. Na pomoc rodziny nie było co liczyć, jedna z ciotek napisała wręcz, że taki “antysocjalistyczny element” jak ja przynosi rodzinie wstyd.

Gdy wyszłam z więzienia wyrzucono mnie ze studiów, miałam kłopoty ze znalezieniem pracy. Na szczęście pomogła mi profesor Stefania Skwarczyńska, byłam jej stypendystką naukową, która napisała mi list polecający do profesor Marii Jasińskiej z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A ta wzięła mnie pod swoje skrzydła. O nic nie pytała, ale najwidoczniej prof. Skwarczyńska wtajemniczyła ją w moje problemy, bo niemal od ręki załatwiła mi bony obiadowe do uniwersyteckiej stołówki (w zamian za to miałam trzy godziny dziennie pracować w bibliotece mego wydziału) i specjalny, stosunkowo luksusowy akademik, tzw. profilaktyk, dla studentek z przewlekłymi chorobami. Diagnozę postawiła mi sama, choć była profesorem od literatury, nie od medycyny: “Pani taka chudziutka, bledziutka, na moje oko zagrożona jest pani gruźlicą”.

Szczęście mnie nie opuszczało, szefową akademika okazała się być siostra zakonna, która studiowała biologię razem ze… Stefanem Niesiołowskim, jednym z liderów Ruchu. Słowo “więzienie” nigdy między nami nie padło, ale siostra musiała znać moją przeszłość. W akademiku panował zakonny dryl – ale mnie on nie dotyczył. Dostałam zezwolenie na palenie papierosów w kotłowni (“rozumiem, dziecko, że po twoich przejściach ciężko jest ci się odzwyczaić się od palenia”), a kiedy zdarzało mi się wracać już po zamknięciu akademika, tj. po 22-giej., siostra przełożona osobiście otwierała mi drzwi upominając enigmatycznie: “uważaj na siebie dziecko, żeby znów nie przytrafiło ci się jakieś nieszczęście” (zapewne sądziła, że dalej konspiruję).

Pierwsza połowa lat 70. to był na KUL-u fantastyczny okres. Wciąż uczyli tam starzy, przedwojenni profesorowie z uniwersytetów we Lwowie i Wilnie (np. mój promotor Czesław Zgorzelski), a wśród studentów prym wiedli relegowani z innych uczelni uczestnicy wydarzeń marcowych, ale też hippisi i najróżniejsi odmieńcy. Tam poznałam guru hippisów, Ryszarda Terleckiego ps. Pies (dziś marszałek sejmu, poseł PiS) czy wyrzuconych z UW Barbarę Toruńczyk (twórczynię kwartalnika “Zeszyty Literackie”) oraz Seweryna Blumsztajna (członka KOR, później redaktora “Gazety Wyborczej”). To ci ostatni poznali mnie z Gajką i Jackiem Kuroniami, z którymi serdecznie się zaprzyjaźniłam i u których pomieszkiwałam, zanim wynajęłam jakieś mieszkanie w Warszawie.

Po stłumionych przez władzę strajkach i manifestacjach wydarzeniach czerwcowych w Radomiu i Ursusie, latem 1976 roku zaczęły się procesy ich uczestników. Odrywałam się od pisania pracy magisterskiej i wraz z przyjaciółmi wystawałam na korytarzach sądowych (na sale nas nie wpuszczano), by oskarżeni i ich rodziny widzieli, że nie są sami, że ktoś ich wspiera w konfrontacji z opresyjną machiną państwa. To był taki miły, serdeczny obyczaj tamtych lat, znak solidarności z prześladowanymi. Tam właśnie, na tych korytarzach narodziła się akcja pomocy, powstały pierwsze zręby KOR-u. Ja zresztą pamiętałam, że kiedy jesienią 1971 rozpoczął się w Warszawie proces kierownictwa Ruchu, pod salę sądową przyszło kilkadziesiąt osób, aby dodać ducha oskarżonym: Andrzejowi Czumie, Stefanowi Niesiołowskiemu. Tam wtedy poznałam Wiktora Woroszylskiego, Zbigniewa Herberta, Adama Michnika. Pięć lat później – latem 1976 – przyszłam na te same korytarze sądowe, aby oddać zaciągnięty dług.

Natychmiast po obronie pracy magisterskiej zameldowałam się u Jacka Kuronia. KOR działał już oficjalnie od miesiąca. Dziś mamy tylu antykomunistów, że nie pomieściliby się na Stadionie Narodowym, ale wtedy była nas garstka i każde ręce do pracy się liczyły.

Początkowo Jacek wymyślił mnie sobie jako zgoła inną osobę. Ponieważ miałam w życiorysie “akcje ekspriopriacyjne”, to znaczy kradzież maszyn do pisania dla antykomunistycznej organizacji “Ruch” – uznał, że można mnie rzucić na pierwszą linię frontu. Pod słynnym śmietnikiem na swoim podwórku w bloku przy Placu Wilsona, gdzie odbyło się niejedno konspiracyjne spotkanie, bo w środowisku opozycyjnym uważało się, że tam nie ma podsłuchu – przedstawił mnie Mirkowi Chojeckiemu, który po powstaniu KOR-u koordynował akcję pomocy robotnikom z Radomia.

– Niech cię nie zmyli jej wygląd zagubionej sierotki – tymi słowy zarekomendował mnie Kuroń Chojeckiemu – bo tak naprawdę, to – tu zawiesił głos – ho, ho, ho ….

Tak naprawdę, to do dziś nie wiem, co miał na myśli, ale Mirek zlecił mi sprawdzanie jakichś nitek prowadzących do ewentualnych śmiertelnych ofiar wypadków czerwcowych.

Traumatyczne zadanie. Pamiętam wędrówki po radomskich slumsach, wyprawy na cmentarze i spisywanie nazwisk osób, które zmarły w czerwcu 1976, stukanie do drzwi kolejnych parafii, gdzie nie zawsze chciano ze mną rozmawiać i wypytywanie o pogrzeby.

Nie byłam żadną wypieszczoną panienką z zamożnego domu, przeciwnie, urodziłam się i wychowałam na Bałutach, w lumpenproletariackiej dzielnicy Łodzi, gdzie w czasach mojego dzieciństwa jeszcze nie wszędzie była kanalizacja i rynsztokami płynęły ścieki. Jeśli chodzi o biedę, to znałam ja nie tylko z lektury Prusa, Żeromskiego czy Dickensa. Z jej widokiem oswojona byłam od dzieciństwa. A jednak to, co zobaczyłam w Radomiu – poraziło mnie. Zwykle jechałam tam autostopem i zaraz przy wjeździe do miasta, chyba po prawej stronie, rozciągała się dzielnica bieda-domków, bez kanalizacji, bez ulicznego oświetlenia, właściwie ulic też tam nie było, po najmniejszym deszczu wszystko tonęło w błocie.

Pamiętam jeden przypadek. Dotarłam do niego właśnie poprzez cmentarz. Młody człowiek przyjeżdża do rodziców do Radomia na przepustkę z wojska. Akurat w trakcie wydarzeń. Z rozmów z sąsiadami i kolegami, ale też rodziną, wynika, że nie brał w nich udziału. Któregoś wieczora, tuż przed datą powrotu do jednostki nie wrócił na noc. Znaleziono go następnego dnia powieszonego na strychu domu, w którym mieszkał. Rodzice byli absolutnie przekonani, że zabiła go SB.

Byłam w Radomiu pięć, może sześć razy. Chodziłam też pod adresy podane mi przez Mirka, przywoziłam pieniądze, proponowałam pomoc prawnika, lekarza. Uczciwie mówiąc, wracałam z tych wypraw chora.

Nie wiem, może z czasem bym się przyzwyczaiła, ale któregoś dnia odwiedziłam Jacka Kuronia z pierwszym, przepisanym na niebieskiej przebitce, numerem korowskiego “Biuletynu Informacyjnego”. Byłam wzburzona. Chciałam mu pokazać, ile jest błędów gramatycznych, stylistycznych, jak fatalna jest interpunkcja. Ale Jacek nie chciał ani tego słuchać, ani oglądać: – To idź do nich i to popraw.

Jacek umiał fantastycznie delegować ludzi do zadań, podkreślając ich zalety, mobilizując słowami “ty to najlepiej zrobisz”. No więc zostałam redaktorem i jestem nim do dziś.

Biuletyn wychodził mniej więcej raz na dwa miesiące, w sumie do jesieni 1980 zrobiliśmy 40 numerów. Pracowałam wtedy na całym etacie w Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia, więc specjalnie się nie afiszowałam współpracą KOR-em, choć oczywiście SB wiedziało o mojej przyjaźni z Kuroniami i już zimą 1976 po akcji zbierania podpisów pod protestem przeciwko zmianom w Konstytucji, próbowało mnie zwerbować na tajnego współpracownika nęcąc zameldowaniem w Warszawie (była miastem zamkniętym, teoretycznie dojeżdżałam do pracy z Pruszkowa).

KOR bardzo szybko wypracował zasady konspirowania: działalność jest jawna, oświadczenia i Komunikaty są podpisywane przez członków KOR nazwiskami (z adresem), ale już działania wydawnicze, kolportaż, kontakty z represjonowanymi – to wszystko było “chronione”. Nie mówiło się niczego trefnego przez telefon, a kluczowe informacje – co, kiedy, gdzie – zawsze pisało się na karteczkach ze względu na możliwy podsłuch. Już studiując w Lublinie wiedziałam, że nie wrócę do rodzinnej Łodzi. I miałam nadzieję, że w środowisku warszawskich opozycjonistów jakoś zejdę esbekom z celownika. W Łodzi byłabym dużo bardziej “na widelcu”, zapewne uważano by mnie za czołową opozycjonistkę, w stolicy byłam szeregowcem, jednym z wielu.

Często zmieniałam wynajmowane mieszkania, przeważnie nie miałam telefonu, jeśli jeszcze jesienią 1977 Mirek Chojecki z Anką Kowalską pracowali u mnie kilka noc z rzędu nad fiszkami kartoteki radomskiej – to znaczy, że moje mieszkanie uważane było za “czyste”.

Na użytek Biuletynu organizowaliśmy sieć informatorów z różnych miast i środowisk (uczelnie, kościół, intelektualiści etc.), ale ja lubiłam sobie żartować, że główne źródło informacji to rewizje na biurku Jacka Kuronia, który pełnił nieustający dyżur przy telefonie, na który dzwoniono z całej Polski, by informować o protestach, represjach rewizjach itp.

W lutym 1977 dostałam jednak wymówienie z pracy po tym jak RWE podała moje nazwisko wśród sygnatariuszy apelu do Sejmu o powołanie komisji ds. łamania prawa wobec uczestników wydarzeń czerwcowych.

Marzec 1977 roku, piątkowy wieczór, redakcja Biuletynu spotyka się na planowanie numeru w mieszkaniu mamy Janka Lityńskiego. Może ktoś z nas nie zachował ostrożności, może pacnął coś przez telefon, może miał ogon, dość że w którymś momencie “puk, puk” do drzwi i w mieszkaniu zaroiło się od rosłych facetów. SB.

Po rewizji i konfiskacie różnych naszych papierów zawożą nas wszystkich do Pałacu Mostowskich, gdzie dostajemy papier o zatrzymaniu na 48 godzin i prowadzą na dołek. W sobotę przyjaciele i rodziny orientują się, że nagle kilka osób zniknęło, nie stawiło się na jakieś spotkanie, nie przyszło na rodzinny obiad, nie wykonało obiecanego telefonu. A trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach telefon Jacka Kuronia pełnił taką rolę, jak dziś nie przymierzając Facebook czy inne medium społecznościowe. Dzwoniło się do Kuroniów, żeby zameldować, że wróciło się do Warszawy, albo że się wyjeżdża, z informacją, że się kogoś szuka, żeby coś powtórzył (o wszystkim tym można przeczytać w tzw. “księgach pokładowych”, które dziś są zdeponowane w Ośrodku Karta).

No więc zaczęło się śledztwo, obleciano różne adresy, w końcu Barbara Toruńczyk znalazła w popielniczce w mieszkaniu Reginy Lityńskiej zapisaną karteczkę od Jasia, z wiadomością, że była rewizja, że znaleźli różne papiery, że zabierają nas na komendę, no i nasze nazwiska.

To co potem wykonał Jacek Kuroń, to był absolutny rekord świata.

Po pierwsze, przyjął, że nie przypadkiem zatrzymali nas akurat w piątek wieczorem. Bo to znaczy, że termin naszego zwolnienia mija w niedzielę wieczorem, chyba że dostaniemy sankcję prokuratorską. Urzędy w niedzielę wieczorem nie pracują, więc wystarczy znaleźć uległego prokuratora i w poniedziałek rano budzimy się w innym świecie, w świecie z więźniami politycznymi. A władze partyjne postawione przed faktami dokonanym, nie zdecydują się wycofać. Wiadomo: każda władza, nie tylko komunistyczna, nie lubi zmieniać zdania.

Po drugie, uznał, że to nie pojedynczy incydent, tylko początek zaostrzenia kursu wobec opozycji i że zaczną się aresztowania korowców Po trzecie, rozpętał prawdziwą burzę informacyjną. Wszystkimi możliwymi kanałami, poprzez korespondentów, telefony do przyjaciół za granicą, zaczął nadawać komunikat: “zaostrzenie kursu, ekipa Gierka nie tylko nie zwalnia represjonowanych robotników, ale aresztuje ich obrońców, w partii zwyciężyli twardogłowi” … i tak dalej, i tak dalej.

W efekcie informacja o naszym aresztowaniu znalazła się na czołówkach w zachodnich mediach: w doniesieniach agencyjnych, radiu i telewizji (w poniedziałek również w prasie). Mój znajomy z Nowego Jorku opowiadał mi później, że o mało nie wpadł pod samochód na Times Square, gdy zobaczył moje nazwisko – dość w Ameryce rzadkie – wyświetlające się na tablicy z newsami Reuters’a. W pierwszej chwili pomyślał, że ma przywidzenia.

Właściwie do dziś nie wiem, czy to jego akcja uwolniła nas z więzienia. Wiele przemawia za tym, że jego intuicja była słuszna. Tzw. “dołek” w Pałacu Mostowskich to w tamtych czasach był czysty horror. W celach nie ma łóżek, ani nawet pryczy, na noc wydają sienniki i zapchlone koce, jedyny mebel to śmierdzący kubeł zamiast toalety. Śniadanie – kawa zbożowa i pajda chleba z buraczaną marmoladą. Obiad – cienka zupka, do której żadnej nazwy nie da się przypisać, w smaku przypomina pomyje, z wyglądu też. Kolacja – znów kawa zbożowa i pajda chleba, tym razem ze smalcem (oczywiście bez skwarków).

W celi kilkanaście osób. Przez całą noc otwierają się drzwi i dopychają kolejne zwożone z miasta pijaczki, złodziejki i inny element. O spaniu mowy nie ma. Tłok, smród, brzęk kluczy.

Zabrali nas popołudniem, ale nie wiadomo, od kiedy liczy się te 48 godzin. Od momentu wkroczenia SB i rewizji? Od przewiezienia na komendę? Od rozpoczęcia przesłuchania? Od przyjęcia do aresztu? To mogło być kilka godzin różnicy. Przychodzi wieczór niedzielny, jest po kolacji, minęła ósma. Koleżanki z celi zaczynają wyciągać zapasy, niektóre dostały paczki z domu, inne kupiły cos w kantynie na “wypiskę”:

– No mała. Masz sankcję prokuratorską, o tej porze już nikogo nie wypuszczają z Mostowskich.

Zaimponowało mi to połączenie serdeczności ze zdrowym rozsądkiem. Przecież nie będą dokarmiać osoby, która za chwilę wyjdzie na wolność. Zdrowo wygłodzona (zawsze miałam apetyt) smaruję chleb masłem, wsuwam kiełbasę, zakąszam kiszonym ogórkiem. Aż tu nagle otwierają się drzwi celi i co słyszę?: “Szczęsna, zabierajcie się.” Więźniom nie mówi się, gdzie idą, ale było jasne, że mnie wypuszczają. Kiełbasa stanęła mi w gardle.

Ten moment, kiedy opuszcza się więzienia, to szczęście w stanie czystym. Z czym to da się porównać? Chyba z lotem, po prostu człowiek frunie. Całą drogę z Pałacu Mostowskich do mieszkania Kuroniów na Placu Wilsona biegłam. Nie miałam cierpliwości czekać na tramwaj (choć był bezpośredni). Pamiętam, mżył deszczyk, a ja biegłam nie zważając na kałuże. Cztery, może pięć przystanków. A u Jacka wszyscy już byli, bo tak jak ja przyszli się odmeldować, że zostali uwolnieni. I zaczęli ściągać przyjaciele, żeby nas przywitać, odsłuchać naszych opowieści. Taki rytuał i zarazem psychoterapia.

Efekt tej całej akcji był taki, że zaczęliśmy podpisywać Biuletyn Informacyjny swoimi nazwiskami: “SB już o nas wie, to niech wiedzą też czytelnicy, kto robi Biuletyn.”

Tak, różne nasze działania były odpowiedzią na to, co robiła władza. Chodziło o to, żeby się nie cofać, nie oddawać pola, reagować. Czy ja na co dzień myślałam, do czego zmierzamy, jaki jest nasz cel? Nie, ja po prostu robiłam swoje.

Bardzo staraliśmy się, aby nasze informacje były rzetelne, przyglądaliśmy się tym dochodzącym do nas przez lupę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że walcząc z monopolem informacyjnym władzy nie możemy sobie pozwolić na wpadki, że musimy być wiarygodni. Naszym ideałem było pismo rosyjskiej opozycji – Kronika Wydarzeń Bieżących. Poznałam i zaprzyjaźniłam się później z jego redaktorką, poetką Natalią Gorbaniewską.

Dużo było w Biuletynie wiadomości z życia opozycji, a więc o protestach, apelach, represjach, zatrzymaniach, procesach, nowych organizacjach, bo opozycja cały czas się rozrastała. W 1977 roku, po śmierci Stanisława Pyjasa, powstały Studenckie Komitety Solidarności, organizowali się rolnicy, pojawił się Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, KPN, PPN.

Siłą wszystkich totalitaryzmów jest anonimowość ofiar i oprawców. Pisząc o represjonowanych dawaliśmy im wsparcie. A prześladowcom przypominaliśmy, że “spisane będą czyny i rozmowy”. To ich bolało. Jeszcze całkiem niedawno, już w tym stuleciu, wezwano mnie jako świadka na proces, bo jakiś facet chciał uzyskać z wyroku sądu świadectwo niewinności. A mianowicie, że on nie brał udziału w bojówkach studentów AWF-u, którzy rozbijali spotkania Towarzystwa Kursów Naukowych.

Jego obrońca sugerował, że może ktoś z redakcji Biuletynu poszedł na AWF i po prostu spisał z tablicy nazwiska ludzi z Zarządu SZSP.

– Wysoki Sądzie – tłumaczę. – My tak nie robiliśmy. Nie rzucaliśmy oskarżeń pochopnie, nazwiska weryfikowali dla nas studenci z AWF-u. Zresztą – nie było tak trudno zidentyfikować bojówkarzy, bo oni wcale się nie kryli. Przeciwnie, chwalili się. To teraz źle wygląda w życiorysie, zwłaszcza jak się chce zająć jakieś publiczne stanowisko. Wtedy to nie była ujma.

W czasach KOR-owskich zawsze miałam w domu bibułę, prowadziłam nawet coś w rodzaju sklepiku. Jak mieszkałam na Ursynowie, na samym początku osiedla, w domu widocznym z daleka, to zdarzało się, że ktoś przychodził po prasę czy książki w środku nocy, bo zobaczył, że światło się świeci. Wszystko to byli moi znajomi, przyjaciele, którzy potem fantastycznie sprawdzili się w czasach stanu wojennego. Teraz na Facebooku ma się 500 przyjaciół i znajomych, wirtualnych, wtedy miało się ich pięciuset, ale w realu.

Miałam to szczęście, że niewiele bibuły przechowywanej u mnie wpadło w ręce SB. A to dzięki dobrym sąsiadom. Dobry sąsiad – najlepiej na tej samej klatce schodowej – to marzenie każdego konspiratora. Na Ursynowie piętro niżej mieszkał profesor dermatologii z żoną, też lekarką, których mój przyjaciel poznał, gdy pracowali razem w Afryce. Dali mi klucz do swojego mieszkania i ja przed snem znosiłam do nich bibułę, a też to, co w ciągu dnia zredagowałam czy napisałam. Jakby następnego ranka przyszli na rewizję – nic by nie znaleźli. Potem z Ursynowa przeniosłam się na Dolny Mokotów i zaraz rozejrzałam się za sąsiadem.

Na liście lokatorów znalazłam nazwisko operatora filmowego i przez przyjaciół się z nim zaznajomiłam. Już na pierwszym spotkaniu dostałam klucz od mieszkania, tym razem na strychu.

W lipcu 80. jechałam na kurs na kurs prawa jazdy do Świnoujścia. Poszłam do Jacka Kuronia zameldować się, że wyjeżdżam, a on mówi:

– Zostaw mi namiary na siebie, żebym mógł zadzwonić w razie czego.

– Jakie namiary? Nie znam tam telefonu. Adres mam Ci zostawić? Wyślesz mi depeszę? Po co Ci to?

A Jacek na to: – Mam przeczucie, że na strajkach w Lublinie się nie skończy. Zaraz huknie w całym kraju.

– Jacek – obiecuję – jak huknie, to wrócę wcześniej.

No, ale zdążyłam zrobić prawo jazdy. Wracam do Warszawy, a tu gorączka, bieganina, esbecja wyłącza telefony, wszyscy miotają się po mieście, żeby wiązać jakieś konspiracyjne niteczki, zdobywać informacje, kolportować bibułę, kontaktować się ze strajkującymi zakładami.

– Dobra nasza – myślę wsiadając do kupionego zawczasu Malucha – akurat samochód się przyda, będę bardziej mobilna.

Zaraz jednak złapałam “ogon” i uświadomiłam sobie, że jestem początkującym kierowcą i nie dam rady zgubić “ogona” samochodem, co najwyżej spowoduję wypadek.

– Zostawię ten samochód, bo jeżdżę nim od paru godzin, a na nogach chodzę od pierwszego roku życia, to sobie poradzę – podjęłam decyzję.

I faktycznie na nogach szybko pozbyłam się esbeckiej obstawy i ruszyłam do Gdańska. Tymczasem koło mojego Malucha ustawili jakichś funkcjonariuszy, którzy pilnowali mi samochodu aż do mego powrotu. Wściekli byli jak diabli, zwłaszcza jak się okazało, że ja tym samochodem jadę nie do tajnej drukarni, tylko odebrać synka z Urli, gdzie był na wakacjach z babcią. Zrobili tam rewizję, ale nadziali się na pieluchy, przetwory zrobione przez moja mamę etc.

A wracając do Gdańska, nie pojechałam tam bezpośrednio. Lubiłam być ostrożna. Wysiadłam w Tczewie, tam złapałam autobus, w Gdańsku przesiadłam się w tramwaj. Za bramą stoczni zobaczyłam Krzysia Wyszkowskiego z Wolnych Związków Zawodowych. Zauważył mnie i wprowadził na teren.

Był 26 sierpnia. Akurat Helena Łuczywo z Robotnika wracała do Warszawy i zostawiła mi dokończenie kalendarium strajku Stoczni Gdańskiej. No to biegałam, zbierałam papierki, przepisywałam ulotki, robiłam skrzętne notatki, rozmawiałam, dopytywałam. To kalendarium, bardzo porządne, przeszło potem przez całą prasę podziemną, przedrukowywali je też na Zachodzie. Do dziś mam słabość do robienia kalendariów. Ostatnie jakie zrobiłam? Kalendarium życia i twórczości Wisławy Szymborskiej, której biografię napisałam razem z Anną Bikont. Czy się bałam, jak to się skończy? Generalnie nie jestem przesadnie odważna. Boję się latać, mam lęk przestrzeni, boję się rekinów, krokodyli – nie zbliżam się do tych miejsc, gdzie mogą się pojawić. Ale wtedy, w stoczni jakoś uważałam, że mi się nic nie stanie. Taka była atmosfera, nie pamiętam, żeby ktoś panikował, chociaż pewnie ci, którzy przeżyli Grudzień 70 – jak choćby Wałęsa – musieli mieć jakieś swoje strachy. Ale jakoś nikt tego nie okazywał, przynajmniej nie przy mnie. Zresztą w ogóle uważałam, że z racji bycia kobietą, jestem w lepszej sytuacji. Wobec kobiet nie było takiej agresji ze strony SB czy milicji. W sumie nie spotkałam się z przemocą, nawet w więzieniu. Kobiety traktowano trochę lepiej niż mężczyzn, inteligentów trochę lepiej niż robotników, osoby o jako tako znanych nazwiskach trochę lepiej niż osoby anonimowe. Spełniałam wszystkie te warunki. Inna rzecz, że gdyby do Stoczni wkroczyło wojsko czy ZOMO, nie byłoby mowy o takich niuansach.

Poza tym proszę pamiętać, że wychowałam się na Bałutach – w lumpenproletariackiej dzielnicy Łodzi. Potrafiłam się postawić i huknąć. W końcu esbek to nie rekin czy krokodyl, da się pogonić. Kiedyś nie dałam się zatrzymać na ulicy; oświadczyłam, że jestem w ciąży i ani myślę spędzać nocy w śmierdzącej celi. Innym razem wygoniłam esbeków z domu, bo zdenerwowałam się, że zawracają mi głowę, jak synek ma kolkę. Wycofywali się tyłem, przepraszając. Chyba bali się, że zarobią kopniaka. Ale to były incydenty. Generalnie obowiązywał między nami “pakt o nieagresji”. Choć nigdy nie byłam cichutką dziewczynką, którą łatwo jest zastraszyć.

Gdy przyjechałam do stoczni, to już trwały negocjacje, a gdy wyjeżdżałam, to było widać, że zaraz się dogadają. Ostatni, czterdziesty pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego miał datę październik-listopad 1980 r. i znalazło się w nim oczywiście kalendarium strajkowe. A potem zrobiła się taka zawierucha, że nie byliśmy w stanie przygotować następnego numeru.

Z początkiem 1981 roku stworzyliśmy z przyjaciółmi Agencję Prasową Solidarności przy Regionie Mazowsze AS. Równocześnie pracowałam dla korespondenta zachodnioniemieckiego radia, Ludwiga Zimmerera.

Ludwig zatrudnił mnie u siebie, bo bardzo się przejął głodówką w kościele św. Marcina i chciał pomóc “koleżance po fachu”, którą właśnie wyrzucili z Rozgłośni Harcerskiej. Poznaliśmy się, bo chciałam z nim zrobić wywiad dla radia, ale nim skończyłam, już mnie wywalili. Żal mi było opuszczać radio, pracowało w nim dużo przyzwoitych ludzi. Zastępczyni szefa przy moim zwolnieniu prawie się popłakała i mówi: “Wiesz, że nie gotuję obiadów, ale przychodź chociaż na kolację”. Niepokoiła się, że w kraju, gdzie władza jest niemal jedynym pracodawcą, umrę z głodu. A ja na to: “Nie przejmuj się, kochana, dostanę jeszcze lepszą posadę”. No i dostałam: dobrze płatną, z nienormowanym czasem pracy i jeszcze wyżywieniem.

Ludwig mieszkał w Polsce od 1957 roku. W swoim domu na Saskiej Kępie miał fantastyczne zbiory malarstwa i rzeźby nieprofesjonalnej: zbierał światki, twórczość prymitywistów, tzw. art brut, czyli dzieła chorych psychicznie, malarstwo naiwne, etc. Mówił piękną, pełną słowotwórczych odkryć, choć łamaną polszczyzną.

Zaczęłam od uporządkowania jego biblioteki. Było co robić, miał olbrzymi księgozbiór w kilku językach, gdyż jego pierwsza żona była wnuczką wspaniałego wydawcy Jakuba Mortkowicza i po rozwodzie zostawiła u Ludwiga książki dziadka, wiele z dedykacjami polskich pisarzy. Przygotowywałam dla Ludwiga prasówki, oprowadzałam gości po kolekcji, zbierałam materiały do książek, robiłam wywiady z artystami, jeździłam po Polsce kupować obrazy i rzeźby. Było mi u niego jak w bajce, bardzo się zaprzyjaźniliśmy.

Noc z 12 na 13 grudnia pamiętam jak dziś. Byliśmy w jego domu na wsi, świętowaliśmy ukończenie książki o solidarnościowej, bezkrwawej rewolucji. Byliśmy w szampańskich humorach, wydawało nam się, że wreszcie świat skręca w jakąś dobrą stronę, a Solidarność ze swoimi cudownymi ideami rozprzestrzeni się przynajmniej po Europie. Rankiem z telewizora dowiedzieliśmy się o stanie wojennym.

Przeczytali listę nazwisk kilkudziesięciu internowanych. Był na niej Seweryn Blumsztajn, a ja wiedziałam, że on jest w Paryżu. Postanowiliśmy wrócić do Warszawy. Jeździliśmy po mieszkaniach naszych znajomych. On ze swoim paszportem i akredytacja korespondenta wchodził na górę, ja ze swoim dowodem, a w nim stemplem, że pracuję w regionie Mazowsze czekałam na ulicy. Gdy w trzecim miejscu zobaczył wywalone drzwi, zorientowałam się, że to akcja na dużo większą skalę. Pojechaliśmy do siedziby regionu, Ludwig zobaczył, jak ZOMO wszystko demoluje. Podjechaliśmy jeszcze na stację benzynową dla dyplomatów, gdzie Ludwig kupił dla mnie dwa kanistry benzyny, by napełnić bak mego Malucha. Umówiliśmy się na kilka różnych sposobów, jak się kontaktować, a ja już wiedziałam, że do domu raczej nie wrócę, że trzeba będzie się ukrywać.

Ludwig Zimmerer zachował się nie jak szef, nie jak dziennikarz, który powinien zachować dystans wobec opisywanych wydarzeń, ale jak prawdziwy przyjaciel. Dał mi klucze od swojego domu na wsi, żebym w każdej chwili mogła się tam schronić. Załatwił kanał na wywóz bibuły i materiałów podziemia na Zachód – via ambasada RFN. Przecież gdyby go złapali na przemycaniu bibuły poczta dyplomatyczną, to nic by mu nie pomogła przyjaźń z Mieczysławem Rakowskim, wywaliliby go bez wahania, musiałby zostawić w Polsce dorobek życia.

Gdy się żegnaliśmy, powiedział: “Czasem bywam praktycznym Niemcem, ale teraz chyba jest czas, aby być szalonym Polakiem”. Był mi wielką podporą w pierwszych dniach stanu wojennego. Po przestudiowaniu dekretu o stanie wojennym skomentował: “no to teraz będą stosować prowizoryczne rozstrzelanie i tymczasową karę śmierci”. Spędziłam z nim święta i Sylwestra. Dzieliliśmy wspólny polski los: moja matka emerytka i jego córka studentka były internowane.

Od razu odnalazłam przyjaciół, którym udało się uniknąć internowania i zaczęliśmy konspirować. Jeszcze w grudniu wydaliśmy przepisywane na maszynie, na niebieskiej przebitce “Informacje Solidarności”, a w lutym ukazał się pierwszy numer Tygodnika Mazowsze. Dzisiaj jest to niewyobrażalne, jak można cokolwiek zorganizować bez telefonu komórkowego, Internetu, poczty mailowej. I jeszcze bez samochodu, bo benzyna szybko się skończyła i nie było talonów dla zwykłych śmiertelników, nie było też taksówek. Pamiętam, że dużo chodziłam na piechotę. Początkowo w podziemiu była przewaga kobiet, bo internowano głównie mężczyzn, ale potem to się wyrównało. Władze do końca nie doceniały kobiet, uważały, że pełnią podrzędne role. To prawda, kobiety działały w trochę inny sposób, były bardziej praktycznie, zarządzały po domowemu, po gospodarsku, nie parły na pierwszą linię frontu, mniej rzucały się w oczy. Tak czy inaczej jeszcze w 1988 roku szukali męskiej redakcji Tygodnika Mazowsze, choć trzonem redakcji były zawsze kobiety.

W lipcu 1982 roku aresztowali mnie razem z organizatorami Radia Solidarność. Puścili mnie po czterech miesiącach, bo niczego nie potrafili mi udowodnić. Nic nie mówiłam na przesłuchaniach, podobnie jak Zosia Romaszewska. Ci zaś, którzy składali zeznania nic o mnie nie wiedzieli, bo przecież nie byłam z radia tylko z Tygodnika Mazowsze.

Mężczyźni pewnie mają inne strachy, ale ja w więzieniu najbardziej się denerwowałam, że zepsuje się stara lodówka, do której zapakowałam wykupione na kartki na cały grudzień mięso wołowe. Nocami dręczyły mnie koszmary, że po całym mieszkaniu rozpełzło się robactwo z rozmrożonego mięsa. Na szczęście lodówka – nomen omen – marki Syberia przetrwała. Kiedyś jednak sprzęt produkowano z myślą, że ma służyć latami.

Na obrady Okrągłego Stołu trafiłam jako już jako legalny redaktor Tygodnika Mazowsze. Czułam się tam wtedy dość dziwnie, jakby nie na swoim miejscu. Nie, nie byłam w euforii. Od lat prowadziłam rabunkową gospodarkę na własnym organizmie, który właśnie zaczął odmawiać mi posłuszeństwa. Weszłam co prawda w maju w skład zespołu Gazety Wyborczej, ale nie byłam w stanie zaangażować się na całego. We wrześniu wyjechałam na stypendium dziennikarskie do Stanów. Rok spędziłam na Uniwersytecie w Stanford, a drugi w Princeton. Po powrocie do kraju zastałam już inną Polskę. Na następne ćwierć wieku, aż do dziś, związałam się z Gazetą Wyborczą.