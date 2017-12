Szokujące przepowiednie na 2018 rok

Każdego roku o tej porze Internet szaleje od przepowiedni, w których prym wodzą te o rychłym końcu świata oraz wielu czekających nas kataklizmach. W tym roku nie jest inaczej. A zaczynamy od Nostradamusa. Francuski astrolog nakreślił bardzo pesymistyczny scenariusz.

Przepowiednie Nostradamusa na 2018 rok

Według przepowiedni Nostradamusa rok 2018 będzie czasem wojen, katastrof naturalnych oraz kryzysu gospodarczego. Fani teorii spiskowych twierdzą, że proroctwa się sprawdzą, ponieważ w ich opinii francuski astrolog miał przewidzieć m.in. wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Mimo tego, że proroctwa Nostradamusa zostały spisane pięć wieków temu, wciąż wiele osób przykłada do nich ogromną wagę. Przepowiednie zostały opublikowane w 10-tomowej księdze. Według ekspertów zajmujących się badaniem zawartości pism każdy z tomów odpowiada jednemu stuleciu. Jak podaje portal “The Independent”, jeden z czterowierszy napisanych przez Nostradamusa miał dotyczyć wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Donald Trump. W innej przepowiedni francuskiego astrologa, która odnosi się do porażek męskiej kobiety, niektórzy dopatrują się Hillary Clinton i jej porażki w starciu z Trumpem. Z kolei słowa Nostradamusa o umowie między dwoma światowymi imperiami oraz kupionymi głosami mogą w opinii fanów teorii spiskowych odnosić się do afery dotyczącej ingerencji Rosji w wybory w USA.

Co nas czeka w 2018 roku?

W pismach Nostradamusa znajdziemy również parę przepowiedni na 2018 rok. Według astrologa będzie to dla ludzkości bardzo trudny czas. Z przepowiedni wynika, że prócz wybuchu III wojny światowej, która ma się rozpocząć od wybuchu jądrowego, świat będzie się również zmagał z ogromnym kryzysem gospodarczym. Do upadku systemu finansowego mają doprowadzić katastrofy naturalne m.in. największe w historii USA trzęsienie ziemi czy erupcję Wezuwiusza we Włoszech.

Według astrologa ludzie będą masowo migrować, ponieważ nie będą mogli się przystosować od nowych warunków spowodowanych przez katastrofy naturalne. Do chaosu ma także doprowadzić śmierć przywódcy Kościoła Katolickiego. Jest też jedna pozytywna przepowiednia. Dotyczy ona rozwoju medycyny oraz odkrycia leków na choroby, które sprawią, że ludzie będą mogli żyć nawet 200 lat.

O tym, że przepowiedni francuskiego astrologa nie powinniśmy traktować poważnie, świadczy fakt, iż jedno z proroctw dotyczących 2018 roku sugeruje, że czeka nas inwazja istot pozaziemskich, które mają zostać sprowadzone na Ziemię przez Jezusa Chrystusa. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia z punktu widzenia nauki jest bardzo niewielkie.

8 przepowiedni na 2018 rok człowieka, który przewidział “Brexit” i wybór Trumpa na prezydenta

Według człowieka, który przewidział, że Trump zostanie prezydentem, a Wielka Brytania opuści Unię Europejską, rok 2018 będzie pełen zawirowań politycznych i kryzysu ekologicznego spowodowanego dramatyczną i niespotykaną dotąd pogodą.

Craig Hamilton-Parker przewidział kilka trudnych do przewidzenia wydarzeń, takich jak zwycięstwo obecnego prezydenta USA, Donalda Trumpa czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Teraz mówi, że wkrótce może nastąpić atak terrorystyczny na brytyjską autostradę, w Korei Północnej dojdzie do rewolucji, która obali reżim Kim Dong Una, podczas gdy drony zaatakują bronią chemiczną w dużym Europejskim mieście.

Hamilton-Parker napisał “rok 2018 będzie rokiem politycznych zawirowań i katastrof ekologicznych wywołanych przez dramatyczną i niespotykaną dotąd pogodę”.

Przepowiednia 2018

Człowiek, który ma niesamowitą zdolność przewidywania wyjątkowo mało prawdopodobnych ogólnoświatowych wydarzeń, przepowiedział serię ataków terrorystycznych i międzynarodową recesję gospodarczą w 2018 roku.

Hamilton-Parker przewidział, że tarcia kulturowe będą miały znacznie gorsze skutki w Niemczech i we Francji i że możemy się spodziewać nasilających problemów rasowych i zamieszek w głównych krajach europejskich.

Poza polityką, człowiek przewidział także serię katastrof ekologicznych i powiedział, że środowisko było jego przepowiednią numer jeden na 2018 rok. “Środowisko jest na szczycie mojej listy, ponieważ w 2018 roku dojdzie do potężnych trzęsień Ziemi, erupcji wulkanicznych i katastrof pogodowych”.

“Od kilku lat mówię, że możemy się tego spodziewać – nie tylko z powodu globalnego ocieplenia, ale także z powodu zwiększonej aktywności Słońca. Widzieliśmy straszne huragany, ale czuję, że będzie jeszcze gorzej “.

Co więcej, urodzony w Southampton człowiek przewidział również erupcję Wezuwiusza we Włoszech, co doprowadziłoby do ewakuacji Neapolu. Wzrośnie aktywność sejsmiczna, nawet w regionach, które znane są z tego, że były wolne od trzęsień ziemi przez tysiąca lat. Przewiduje, że straszliwe trzęsienie ziemi zaatakuje Nową Zelandię.

Według Hamilton-Parkera, rekordowe huragany spowodują zniszczenia na Karaibach, podczas gdy niszczące pożary w Kalifornii i Australii będą trudne do opanowania.

Ponadto w Chinach i Indiach dojdzie do poważnych powodzi i niemożliwe będzie podróżowanie wzdłuż niektórych części południowych mórz z powodu masywnej pokrywy lodowej odrywającej się od Antarktydy.

Pomimo faktu, że wiele z jego proroctw jest katastrofą, pan Hamilton napisał: “Wiele z powyższych przewidywań jest dość ponurych, ale wydaje mi się, że nastąpi wzrost duchowości ludzi na świecie, którzy zaczną prowadzić nas w złoty wiek.”

“Konflikt i trudności wraz z rosnącymi problemami środowiskowymi zaprowadzą dobrych ludzi do poszukiwania prawdziwego celu ludzkiego życia.

8 przepowiedni Hamiltona Parkera w skrócie:

Drony będą używane do ataku terrorystycznym z użyciem broni chemicznej w stolicy Europy, prawdopodobnie w Londynie lub Berlinie.

Amerykański okręt wojenny zatonie.

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, zostanie obalony przez lud a jego ciało nigdy nie zostanie odnalezione, co doprowadzi do legendy, że jest ukryte w Chinach.

Donald Trump zyska jeszcze większą popularność i poparcie.

Pod koniec 2018 roku i na początku 2019 roku upadnie euro i wywoła wielkie zamieszki.

Oszustwo Bitcoina zostanie wykryte i ludzie dowiedzą się, że Bitcoin pozwolił na finansowanie terroryzmu i wojen.

Antarktyda ucierpi z powodu ogromnego pęknięcia jej pokrywy lodowej.

Huragany o niespotykanej wielkości zostaną zarejestrowane na Karaibach, gigantyczne pożary w Kalifornii i Australii oraz powodzie w Indiach i Chinach.

Każdy był zapewne świadkiem wielu końców świata. Na szczęście jeszcze żaden z nich nie skończył się katastrofalnie dla naszej cywilizacji. Nie oznacza to, że każdy przepowiedziany koniec świata przetrwamy bezpiecznie jak dotąd. Cokolwiek sądzimy na ich temat, warto zapoznać się z każdym proroctwem. Dzięki temu będziemy mogli przygotować się na każdy scenariusz wydarzeń mając większą szansę na przetrwanie.

A tak naprawdę jesteśmy pewni, że będzie to dobry rok dla wszystkich, czego właśnie życzymy!