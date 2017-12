Setki tysięcy ludzi codziennie przed choinką w Rockefeller Center

Jedną z najbardziej znanych świątecznych atrakcji Nowego Jorku jest choinka przy kompleksie Rockefeller Center. Od ponad siedmiu dekad pozostaje w mieście symbolem Bożego Narodzenia. Szacuje się, że przyciąga każdego dnia do 750 tys. ludzi.

Świąteczne Rockefeller Center jest celem odwiedzin nie tylko turystów. Spotykają się tam nowojorczycy, umawiają na randki zakochane pary.

Każdego roku do Nowego Jorku trafia inne drzewo. Obecnie zaszczytu doznał świerk norweski blisko 23 metrowej wysokości o wadze ok. 13 ton. Przetransportowany został do Nowego Jorku z State College w Pensylwanii

. Na iluminację choinki składa się 50 tysięcy kolorowych światełek (energooszczędnych diod LED zasilanych panelami słonecznymi) połączonych przewodami długości przeszło osiem kilometrów. Szczyt wieńczy trzymetrowa gwiazda Swarovskiego wykonana z 25 tysięcy kryształów.

Tradycja choinki w Rockefeller Center sięga 1931 roku. Zapoczątkowali ją robotnicy pracujący przy budowie kompleksu. Miała sześć metrów wysokości zdobiło ją 700 świateł. Oficjalna uroczystość zapalenia drzewka, utrzymująca się do dzisiaj, miała miejsce po raz pierwszy w roku 1933.

Choinka z Rockefeller pozostaje symbolem nadziei. Inspiracją do niej stałą się książka dla dzieci “The Carpenter’s Gift” Davida Rubela z ilustracjami Jima LaMarche’a we współpracy z chrześcijańską organizacją Habitat for Humanity.

Rockefeller Center, plac w centrum miasta, wyglądający na reprezentacyjną arterię Manhattanu 5. Aleję, otoczony jest wieżowcami. W sezonie świątecznym wypełniają go oprócz choinki okolicznościowe dekoracje. Zmieniały się wielokrotnie.

Od 1954 roku stałą ozdobą świątecznego kompleksu jest dwanaście blisko dwuipółmetrowych oryginalnych rzeźb aniołów.

Są one dziełem urodzonej w Wielkiej Brytanii Valerie Clarebout. Każdy dzierży mosiężną trąbkę długości ponad 180 cm. Artystka zużyła na wykonanie postaci m.in. ponad 120 km drutu. Pomalowano je na biało i przymocowano tysiące drobnych świateł, dzięki czemu iskrzą eterycznym blaskiem.

Dopełnieniem wystroju Rockefeller Center stanowią dziesiątki powiewających na wietrze flag. Nastrój dopełniają nie wyłączone jeszcze na zimę fontanny. Drzewko Bożonarodzeniowe przylega do lodowiska przyciągając rzesze nowojorczyków i turystów. Aby zapewnić im komfort organizatorzy nie wpuszczają na taflę jednocześnie więcej niż 150 amatorów łyżew. Choinkę w Rockefeller Center będzie można oglądać do 7 stycznia. Następnie zostanie przekazana Habitat for Humanity, budującej mieszkania dla niezamożnych rodzin.

Z Nowego Jorku

Andrzej Dobrowolski