Z 8-go piętra

Świąteczne hity, albo jak się na Śląsku mawia, szlagry, sączą się w ucho, i nie jest to niemiłe. Nat King Cole, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Rod Stewart wyliczając moje ukochane lśniące, albo chropawociepłe, uśmiechnięte głosy z przeszłości. Niemal duchy przeszłości, w które chciałoby się wtulić w ucieczce od obrzydliwości politycznej polskiej codzienności.

Pycha kroczy przed upadkiem, a w pysze nurza się, pysznie przemawia i pysznie z satysfakcją patrzy sprawca zakłamanej polskiej rzeczywistości, Jarosław Kaczyński i jego pomagierzy. Jakże mataczy, majaczy, ale rządzi i zmienia, pomaga równi pochyłej w niszczeniu osłabianej polskiej demokracji. Nocne obrady, nocne głosowania, na wyścigi z czasem. Zmiany kształtu sądownictwa, odbieranie mu samodzielności, ręczne polityczne sterowanie wyborami i głosami, a tak tak, “kolegialne”, jak powiedział min. Sellin, od kultury, stwierdzanie czy głos jest ważny czy nie, bo nie tylko znak “krzyżyka” będzie obowiązywał na karcie do głosowania. Reforma Krajowej Rady Sądownictwa przewiduje przerwanie kadencji 15 sędziów Rady.2Senat przegłosował na nocnej wachcie, że nowych wybierze już nie samorząd sędziowski, lecz Sejm, chociaż to KRS ma strzec sędziów m.in. przed wpływem polityków. Przedstawicielka OBWE i ODIHR [Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka] prosiła, by pozostać przy systemie, gdy sędziów wybierają sędziowie; Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar, kolec w oku PiS-u, wciąż pracowicie urzędujący, apelował o nieprzerywanie kadencji KRS. Formalności formalnościami, jak powyższe, ale prawo, sądy, władza musi być i tak po naszej stronie, tylko to nie Pawlaki, a PiS u władzy.

Legenda Solidarności, senator Jan Rulewski prosił o przerwanie obrad w sprawie Sądu Najwyższego. Bez skutku. Bo kogo dziś obchodzi bezstronność, ważne jest likwidowanie kasty sędziów, wyrosłej wedle PiS poza społeczeństwem, oderwanej odeń. Nie ma dyskusji, że sędziowska “kasta” jest niedoskonała, jak każde środowisko. Nikt jej nie chce naprawiać, wyrok zapadł. Sędziowie bez politycznego namaszczenia teraz staną ze związanym rękami, kneblem w ustach i opaską na oczach, z paralizatorem przyłożonym w krocze, jak to zrobiła policja wrocławska ponad rok temu zatrzymanemu śp. Igorowi. Dziś, 12.12., we wtorek, kiedy piszę te słowa, Polacy wychodzą pod sądy, nie chcemy pozwolić umierać sądom w ciszy i osamotnieniu. Za to polska Ameryka się szykuje, PiS-owa pani poseł przygotowała ustawę-bubel o dostępie do broni, także ją przepycha się kopem, wbrew ekspertom, zawodowcom, żołnierzom, psychologom, zdrowemu rozsądkowi i 84% społeczeństwa, które jest przeciwko powszechnemu dostępowi do broni.

Piszę tekst w przeddzień 36. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, nastroje po dwóch stronach – bezwstydnie autorytarnej władzy i jeszcze oddychającego społeczeństwa zaczynają jak przed laty buzować. Wolność słowa, przekazu medialnego? Największa po 1989, “ostrzegawcza” kara dla komercyjnego nadawcy TVN – 1,5 miliona zł za pokazywanie protestów w Sejmie i na Wiejskiej, chodzi o grudzień 2016. Kuriozum. Ale politycy mówią o łaskawości, Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji mogła nałożyć o wiele wyższą karę. Knebel, paralizator, uważajcie co mówicie koledzy koleżanki dziennikarze, żeby władzy nie zdenerwować.

Kilka takich fragmentów polskiej codzienności nie napawa optymizmem, radością życia. Na pewno się tu dobrze żyje młodym i starszym Ukraińcom, oni mają polską politykę gdzieś, póki mogą pracować legalnie, uczyć się w Polsce. Idę do fryzjera, kosmetyczki – tam urocze Ukrainki, mieszkania wynajmujemy Ukraińcom, mechanik samochodowy – Ukrainiec, w sklepach obsługują nas uśmiechnięte Ukrainki. Uprzejme, grzeczne, pełne godności, jak my dawniej w Niemczech, w Szwecji itd. Tylko że to nie ich kraj, mogą się naszymi dylematami nie martwić, a nam mars nie schodzi z czoła (nam, czyli części polskiego społeczeństwa) i bluzgi nie chcą przestać płynąć z ust. Poza tym – bezsiła protestów, dyskusji, miałka opozycja. I to jest dopiero tragedia.

Na święta Polska ma cudowne koncepty prezentowe: latarka z paralizatorem albo Jezus do przytulania, za jedyne 99 zł. Można sobie wybrać, a właściwie obydwa prezenty fajne, prawda? Odlot gwarantowany.

Ale jest i Szlachetna Paczka księdza Jacka Wiosny Stryczka. Ileż radości mogą sprawić buty zimowe, pierwsze nowe własne od lat, żeby móc wyjść nie tylko, kiedy nie pada, żeby nie przemoknąć, bo dotychczasowe buty mają dziury. Ileż przywróconej, odbudowywanej godności dzięki wspólnej robocie wolontariuszy. Bo kiedy jest dylemat: lekarstwo czy jedzenie, lekarstwo dla dziecka czy dla mamy, a plany życiowe kończą się na tym, czy będzie co jeść w kolejne dni, inne kwestie schodzą na plan dalszy. Ale ci bardziej syci i bezpieczni niech nie spuszczają z oczu zarzynanych jedna po drugiej instytucji demokratycznego trójpodziału władzy, niech nie dadzą się oszukać nowej twarzy starego rządu, premierowi z milionami w akcjach teraz mającemu wpływ także na to, jak jego akcje będą rosnąć czy też spadać. Taką etykę funduje nam Prawo i Sprawiedliwość. Do tego neochrystianizację jako plan premiera. A tymczasem przed drzwiami Mojego Domu, tego kraju: pokot.

* Pokot (rozkład) – tradycyjny uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas którego składany jest raport o przebiegu polowania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem) oraz ogłasza się, kto został królem polowania.