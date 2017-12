Nie zapomniałem i nigdy nie zapomnę o Bułgarii

Rozmowa z dr. Ryszardem Michalikiem, pierwszym prezesem (1984-1988) i wiceprezesem (1988-1993) Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii.

L.W.: Pan był jego pierwszym prezesem…

Dr. Ryszardem Michalikiem: W Bułgarii znalazłem się tradycyjnie, jak zdecydowana większość naszych rodaków. Należałem do emigracji sercowej. Poznałem dziewczynę, z którą się później ożeniłem. Z wykształcenia jestem filologiem. Uczyłem ją polskiego. Ona studiowała w Polsce.

L.W.: Jak wspomina Pan tamte czasy?

R.M.: Zaraz po ślubie zostałem wysłany do pracy w Bułgarii. To był rok 1974. Pracowałem tam na uczelniach oraz przez pewien czas w Akademii Nauk w Sofii. W Bułgarii mieszkałem łącznie prawie 25 lat. Do Polski wyjeżdżałem tylko w wakacje. Spędzałem wówczas w kraju dwa, a nawet trzy miesiące. Nie mieszkałem więc na Bałkanach cały czas. Z wykształcenia jestem filologiem. Nie miałem więc zbyt wielu kłopotów z jego nauką. Język bułgarski znam, obok polskiego, ciągle najlepiej. Wiem jak rozmawia złodziej, policjant czy intelektualista. Kiedyś nawet myślałem, że znam ten język świetnie i że Bułgarzy nie poznają, że jestem obcokrajowcem. Kiedyś jednak jechałem taksówką na lotnisko i rozmawiałem z kierowcą, który mnie zapytał: dokąd dziś lecę? Cała rozmowa, jak zawsze, odbywała się na ty. Odpowiedziałem, że do Warszawy. Wtedy się zaczęło. Kierowca stwierdził, że Polacy nic nie robią, tylko strajkują. Zacząłem z nim polemizować. Powiedziałem, że nie wszyscy i że chcą być u siebie i sami za siebie odpowiadać. Nie chcą też, aby inni za nich decydowali i nie mówili im co jest dobre, a co złe. Nasza rozmowa skończyła się na lotnisku. Wtedy on mnie zapytał skąd jestem. Odpowiedziałem mu, że z Płowdiwu. On na to, że nie jestem Bułgarem, bo za dobrze mówię po bułgarsku. A rozmawiałem z nim językiem, którym na co dzień posługiwaliśmy się na uczelni. Po przeanalizowaniu tego wydarzenia stwierdziłem, że muszę spuścić nieco z tonu i zacząć rozmawiać bardziej niedbale.

L.W.: Jakie wydarzenia, z pierwszych lat pobytu, najbardziej utkwiły w Pana pamięci?

R.M.: Z tych lat spędzonych w Bułgarii najbardziej utkwił mi w pamięci stan wojenny, który zaskoczył mnie w Sofii. I o którym usłyszałem z polskiego radia, nadającego wówczas na falach długich. Pamiętam jak wstałem rano, w niedzielę i włączyłem swój tranzystor. Usłyszałem wtedy głos: Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej… Tego już nigdy nie zapomnę. Pamiętam też dobrze początki naszego Stowarzyszenia. Być może jednym z głównych powodów, dla którego ono powstało, było wydarzenie z 13 grudnia 1981 roku – czyli wprowadzenie stanu wojennego. Poczuliśmy się wówczas trochę jak małe dzieci, które wypadły z kołyski. I nikogo nie było w pobliżu, kto mógłby nam pomóc. Wołanie: Mamusiu, tatusiu! – też na wiele się nie zdało. A ponieważ mieszkaliśmy poza krajem, więc została nam tylko polska ambasada. Zmieniony został wówczas szef polskiego konsulatu w Sofii. Ze zmianą człowieka zmieniły się również i zwyczaje tam panujące. Kilka dni po tej zmianie zadzwonili do mnie z ambasady informując mnie o przygotowaniach do spotkania polonijnego z prośbą, abym wziął w nim udział.

L.W.: I od tego czasu stał się Pan działaczem polonijnym?

R.M.: W pierwszym polonijnym spotkaniu brał m.in. udział konsul, który zaproponował nam zawiązanie polskiej organizacji. Pomysł ten bardzo nam się spodobał. My też czuliśmy taką potrzebę. Zawsze przecież razem jest bezpieczniej i łatwiej. Każdy miał ponadto możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Ja też. Moja wypowiedź zainteresowała zebranych. Kiedy więc podjęliśmy decyzję, że założymy Koło Polonijne zostałem zgłoszony na kandydata na prezesa, którym w końcu mnie wybrano. Nasze Koło Polonijne działało początkowo przy ambasadzie, bez żadnej konieczności legalizacji. Dopiero po pewnym czasie konsul przedstawił pomysł jego oficjalnej rejestracji. Zaczęły się więc rozmowy, spotkania i po mniej więcej roku Stowarzyszenie udało się nam zarejestrować. To stało się w maju, roku 1984. Pamiętam ostatnie tygodnie przed samą rejestracją i nasze spotkanie w sądzie. Sędzina długo się zastanawiała przed podjęciem ostatecznej decyzji. Na szczęście nie ona o tym decydowała. To były jeszcze czasy, że tego typu decyzje zapadały wyżej, jak się domyślam – w komitecie partyjnym. Widocznie doszli do wniosku, że nie ma co się bać, bo Stowarzyszenie tworzą prawie same kobiety, należące do emigracji plażowej i nie zagrozi to zupełnie bezpieczeństwu Bułgarii. Władze liczyły, że kobiety spotkają się od czasu do czasu, wypiją kawę, porozmawiają po polsku i ponarzekają na swoich bułgarskich mężów. Zostaliśmy zarejestrowani tuż przed oficjalna wizytą Todora Żiwkowa – pierwszego sekretarza BPK, w Polsce. Dobrze pamiętam tamtą atmosferę. Kazali nam dokonać pewnych poprawek w statucie – m.in. że będziemy dobrze pracować dla socjalistycznej Bułgarii i aby nasze dzieci były wychowane w obu kulturach, bo będą wtedy bogatsze i mądrzejsze.

L.W.: Polonia bułgarska to w dużym procencie kobiety?

R.M.: Środowisko Polonii bułgarskiej, obok wspomnianych wcześniej kobiet, tworzyła też niewielka raczej grupa inteligencji. Przeważała jednak emigracja plażowa, średnio wykształcone kobiety, które w czasie wakacji letnich poznały dobrze zbudowanych i opalonych Bułgarów, w których się zakochały od pierwszego wejrzenia. I odwrotnie – bułgarscy mężczyźni spotkali atrakcyjne blondynki. Nie bardzo też potrafili się ze sobą porozumieć i ocenić możliwości intelektualne drugiej strony. Problemy pojawiały się więc dopiero po latach – zazwyczaj już po urodzeniu dziecka i nauczeniu się języka bułgarskiego. A kobiety te czasem ani po polsku, ani po bułgarsku dobrze nie mówiły. Tacy właśnie ludzie przeważali w środowisku naszej Polonii. Zdarzały się oczywiście wyjątki. Dotyczyły one ludzi ze starej, przedwojennej emigracji, która zaczęła się już powoli wykruszać albo już się zupełnie wykruszyła. Ci natomiast, którzy jeszcze żyli, spoglądali na swoich rodaków trochę z wyższością, nie angażując się raczej w tutejsze życie polonijne.

L.W.: Jak wyglądały pierwsze lata działalności Waszego Stowarzyszenia?

R.M.: Przez lata nie mieliśmy własnego lokalu. Pierwsze spotkania odbywały się w polskiej ambasadzie. Tak nie mogło jednak być wiecznie. Poproszono nas o zmianę miejsca spotkań. Przygarnął nas wówczas Polski Ośrodek Kultury i Informacji znajdujący się w centrum Sofii. Dzięki życzliwości jego dyrektora spotykaliśmy się tam regularnie, nie płacąc ani grosza za wynajęcie sali. Staraliśmy się też o własny lokal od władz miasta. Niestety, zawsze byli bardziej potrzebujący. Frekwencja na spotkaniach była początkowo maksymalna. Można śmiało powiedzieć, że ludzie pchali się na zebrania drzwiami i oknami – ze swoimi mężami, teściami i dziećmi. Potem stwierdzili, że po co im takie zebrania i zaczęło przychodzić coraz mniej zainteresowanych. Ludzie czekali na gotowe i nie chcieli sami zbytnio się angażować. Dla wielu nasze spotkania organizowane były na zbyt wysokim poziomie. Dla innych na zbyt niskim. A dla jeszcze innych – na zbyt średnim. Dogodzić wszystkim było trudno. Myślę, że to były tylko wymówki. Ludziom te spotkania się po prostu przejadły. Zawsze też brakowało mężczyzn. Można ich było policzyć na palcach jednej ręki. Wielu mężczyzn wróciło do Polski, zaraz po zmianie ustroju. Oni wszyscy przeżywali piekło w swoich domach. Kiedy np. zaczęły się strajki w Polsce, to ich bułgarscy sąsiedzi stawiali im pytania: Co tam u was ci wasi Polacy tylko bumelują, strajkują – a nie jak my, pracują ciężko i budują socjalistyczną ojczyznę? Musimy na was pracować, żywić was itd. Niektórzy Bułgarzy gotowi nawet byli jechać do Polski z bratnią pomocą. Gdyby tylko zadecydował o takiej potrzebie wielki brat. Wielu Bułgarów wierzyło swojej partii do końca.

L.W.: Zaczął się trudny okres pieriestrojki…

R.M.: Atmosfera polityczna stawała się coraz trudniejsza dla polskiej diaspory. Kiedy zaczęły się w Polsce reformy Balcerowicza Bułgarzy nadal nas krytykowali. Kiedy jednak zaczęło się poprawiać, a w Bułgarii pogarszać, zaprzestali nagle krytyki pod naszym adresem. Dziś stawiają nas za wzór godny do naśladowania. Bułgaria przeżywa natomiast ciężki okres. Ze stosunkowo nieźle – jak na ówczesne warunki – funkcjonującego kraju rolniczoprzemysłowego, który bez trudu plasował całą swoją produkcję na ogromnym rynku radzieckim i w pozostałych krajach RWPG, po zmianie ustroju wciąż nie może się pozbierać. Dziś w Bułgarii łatwiej jest kupić np. pomidory z sąsiedniej Grecji, czy winogrona z Macedonii, które są tańsze od rodzimych. Doszła do tego prywatyzacja, bandytyzm i korupcja, których tam przecież wcześniej nie było. W Bułgarii, w czasach słusznie minionych, w wielu wypadkach było zdecydowanie lepiej niż w Polsce i żyło się nieźle. Można śmiało powiedzieć, że dla wielu polskich turystów, którzy tu wtedy masowo przyjeżdżali, Bułgaria była małym rajem na ziemi: ciepły klimat, ciepłe morze, góry dookoła, wspaniałe owoce i warzywa… Był tam jednak zdecydowanie większy niż w Polsce deficyt demokracji. Władzę można było tylko lubić, a wiecznego przywódcę najlepiej kochać. Krytyka, a tym bardziej opowiadanie kawałów politycznych – co przecież w Polsce było ulubionym zajęciem – o, na to można się było odważyć raczej tylko po pijanemu. Może dlatego tak długo nie udało mi się spotkać w Bułgarii ani jednego osobnika mającego problemy z grawitacją. Czasem tylko przemknął ktoś lekko “zawiany”, kontrolujący jednak swoje emocje.

L.W.: A jak wygląda to obecnie?

R.M.: Dziś jest już na szczęście zupełnie inaczej. Tu w Bułgarii zawsze był podział na rusofili i na germanofili. Rosjanie wyzwolili przecież Bułgarię spod tureckiej niewoli. Niemcy zaś rządzili. Pierwszy car bułgarski Aleksander I Battenberg, właściwie Aleksander Józef von Battenberg z dynastii Hessen-Darmstadt, syn księcia Aleksandra Heskiego i Julii Hauke, córki polskiego generała Maurycego Hauke-Bosaka, został odsunięty od władzy przez Rosjan. Jego następca, Ferdynand I Koburg, okazał się dużo gorszym władcą od swojego poprzednika. Za jego panowania stronnictwo germanofilskie bardzo się umocniło. Inteligencja bułgarska była zawsze bardzo kosmopolityczna i prozachodnia – np. profrancuska i niekoniecznie germanofilska. Przypomina mi się tu wydarzenie z roku 1939, już po zajęciu Polski przez Hitlera. Tu w Sofii, na tutejszym uniwersytecie, był jeszcze ciągle lektorat z języka polskiego. Ludzie studiowali polonistykę i tłumaczono na bułgarski “Pana Tadeusza”. I ci właśnie ludzie organizowali pomoc dla uciekinierów z Polski, która już dawno została podbita przez hitlerowskie Niemcy. Tu w Bułgarii sympatie do Polski, wśród miejscowej inteligencji, były zawsze bardzo silne. Stosunek do Polski i Polaków zmienił się natomiast na gorsze w czasach Solidarności i strajków. Oficjalne poglądy komunistycznej Bułgarii zakładały dozgonną przyjaźń z wielkim bratem i krytykę wszystkich ideologicznych jego wrogów, do których należała przecież nasza polska Solidarność.

L.W.: Czym różnią się Polacy od Bułgarów?

R.M.: Dostrzegam bardzo duże różnice pomiędzy nami. Zasadnicza to sposób życia. Bułgarzy żyją kolektywnie. Polacy są zazwyczaj indywidualistami i lubią się zamykać we własnym sosie. Wracamy z pracy do domu i chowamy się tam w swojej skorupie, tak aby niczego żaden sąsiad nie widział i nie słyszał. Teraz to się na szczęście zmienia. Dziś latem, w kawiarniach, ustawia się na zewnątrz stoliki, przy których przesiadują ludzie. Tak było zawsze i jest do dziś w Bułgarii. Tam życie toczy się na ulicy i w kawiarniach. Drugą cecha, która nas różni od Bułgarów, to ich spontaniczność czy żywiołowość, choć i z tym jest teraz różnie. Spotykałem też Bułgarów, których emocjonalność przypominała nawet skandynawską: byli bardzo spokojni, opanowani. Różnimy się wreszcie poglądami politycznymi, które często prowadziły obie strony, w przeszłości, do rodzinnych kłótni. Teraz też często spotyka się rodziny, w których i mąż i żona należą do innych partii politycznych, nie wspominając już zupełnie o politycznych poglądach ich dzieci. Wcześniej się zdarzało, że mąż słabo wykształcony, był bardzo prokremlowski, a ona kilka razy dziennie chodziła do kościoła. I jak się spotkały takie dwa bieguny, to na początku ratowało ich łóżko. Gorzej było później. On się przyzwyczaił do jej jasnych włosów, które przestały już robić na nim tak wielkie wrażenie jak dawniej i zaczynały się prawdziwe dramaty. Przestał też wracać do domu, bo musiał się spotkać z kolegami. Ona miała o to do niego pretensję. On tego zupełnie nie rozumiał. Różnice w mentalności i zwyczajach przeszkadzały często w codziennym życiu. Inaczej też wyglądamy. Różnimy się optycznie. Bułgarzy są mieszanką etniczną. Mają na pewno mniej słowiańskich genów niż sąsiedni Rumuni, którzy mówią językiem niesłowiańskim. Jeden Bułgar wygląda jak Polak, inny bardzo egzotycznie. Tu ludzie ze sobą cały czas rozmawiają. W czasie np. przejazdu windą zapoznają się szybko i rozmawiają. Pytają się niemal o wszystko: czy jestem żonaty, czy kocham swoją żonę i jak często, czy mam dzieci i ile, czy wszystkie są moje na pewno? Zanim człowiek zjedzie na dół musi opowiedzieć swój cały życiorys. W Polsce jest zupełnie inaczej. Nikt, do nikogo w windzie się nie odzywa. To się na szczęście powoli zmienia. Ludzie spuszczają z siebie powietrze i zaczynają się do siebie uśmiechać, choć jeszcze czasami, kiedy uśmiechnę się do nieznajomego w windzie, to może to być różnie odebrane. Jeżeli w jakimś związku była wielka miłość, to człowiek był w stanie przeskoczyć różne przeszkody. Był tu jednak pewien problem. W Bułgarii mieszka się bowiem w wielopokoleniowych rodzinach. Przegrana sprawa. Wiadomo bowiem, że teściowie nie będą bronić Polki, tylko swojego bułgarskiego synka. Dziwią się też, kiedy ona wysyłała go do sklepu po pietruszkę. Jak ona mogła powiedzieć, aby on poszedł. I do czego to podobne? On musi przecież odpocząć, bo cały tydzień ciężko pracuje. Zdarzały się również odwrotne sytuacje. On wykształcony, niegłupi, a jej niestety było do tego wszystkiego daleko. Nie ma się więc co dziwić, że długo ze sobą nie wytrzymywali i się rozchodzili, a potem, kto miał do kogo i do czego wracać, to wyjeżdżał. Tak działo się z wieloma mężczyznami. Byli też, na szczęście, i tacy, którzy się w Bułgarii zaaklimatyzowali i są tam do dnia dzisiejszego.

L.W.: Kiedy i dlaczego zdecydował się Pan na powrót do Polski?

R.M.: Decyzja o powrocie do kraju zapadała stopniowo. Byłem już w końcu zmęczony pobytem w Bułgarii, bo zaczął się ten trudny okres przemian, o którym wspomniałem. Taki czas lżej znosimy u siebie. Bardzo też tęskniłem za krajem ojczystym. Ciągle zadawałem sobie pytanie: kiedy już wrócę po tych prawie 25 latach? Wróciłem, szesnaście lat temu, w roku 1998. Zaproponowano mi wówczas pracę lektora w Moskwie. Nie zdecydowałem się jednak na ten wyjazd, bo nie piję zupełnie wódki. Piję natomiast wino i to chyba zdecydowało o moim wyjeździe do Mołdawii. Decyzja zapadła w ciągu 2 tygodni. Wylądowałem na rok w Mołdawii, w Kiszyniowie, gdzie pracowałem jako lektor języka polskiego. Tęskniłem tam za bułgarskim “dobrobytem”, bo okazało się, że wpadłem z deszczu pod rynnę. Nigdy się jednak na Bułgarię nie obraziłem. To był kraj, który mnie zafascynował, a szczególnie jego przyroda i w jakimś stopniu ludzie – pozytywnie i niestety negatywnie. Z jednej strony pakowanie się z buciorami do cudzych, prywatnych spraw, co mnie naprawdę bardzo denerwowało. Z drugiej zaś strony, mogłoby się zdarzyć, że u nas, na ulicy, umiera ktoś i nikt do niego nie podchodzi. Tam w Bułgarii na pewno by podeszli i zapytali się, jak mogą pomóc. Ta otwartość ludzi robiła na mnie zawsze duże wrażenia, choć są oni niezdyscyplinowani i przechodzą ulicę na czerwonym świetle, jednocześnie wymyślając kierowcom, którzy z trudem próbują się przecisnąć przez pełne pieszych ulice. A mają zielone! Kocham ponadto poezję bułgarską. Ona tak pięknie brzmi. Języki słowiańskie, które mają akcent ruchomy, tak jak język bułgarski, są stworzone do poezji. Znam chyba na pamięć więcej bułgarskich wierszy niż polskich. Ich poezja jest naprawdę piękną muzyką dla moich uszu. Zresztą, muzyka bułgarska to również moja miłość. Jej archaiczność, egzotyka, będąca wynikiem zmieszania się tradycji wielu kultur, piękne głosy i muzykalność Bułgarów – to wszystko robi duże wrażenie. Trzeba tylko przeczekać cierpliwie początkowe zdziwienie odmiennością tej muzyki od naszej. W Bułgarii było naprawdę wiele rzeczy, które mi się podobały. To przecież kraj o dosyć starej kulturze i państwowości. Starszy niż nasza Polska. Bułgarii kibicuję nadal. I jest mi bardzo ROMANS Z HISTORIĄ przykro, kiedy dochodzą do mnie wiadomości, że jest tam bardzo źle. Bardzo lubię małe, stare miasteczka bułgarskie: Kopriwsztica, Koteł, Żerawna… Nie przepadam za Sofią. Wolę na nią patrzeć z góry – z Witoszy. Jest wtedy ładna, bo nie widać bałaganu i biednej, chaotycznej zabudowy z okresu po wyzwoleniu z niewoli tureckiej. Nie spotkałem się też przez lata mojego tam pobytu z żadną formą pijaństwa. Bułgarzy mają kulturę picia. Tam nikt nie pije po to, aby się upić. Pijąc, dużo się je. Najpierw jest sałatka. Potem dania na ciepło. Tam na pusty żołądek nikt nie pije. W Polsce jest zupełnie inaczej. U nas pijanych spotyka się zdecydowanie częściej. Różnimy się nawet w piciu.

L.W.: Czego życzy Pan Polonii bułgarskiej?

R.M.: Polakom – moim Rodakom w Bułgarii życzyłbym, ażeby ich tam trochę jeszcze zostało, żeby ci, którzy nie wrócili do Polski, stali się autentycznymi rzecznikami naszego wzajemnego lepszego zrozumienia. Chciałbym też, jako pierwszy prezes, pozdrowić wszystkich, którzy mnie znają, a tym, którzy przyjechali po moim wyjeździe i powrocie do Polski, życzyć sukcesów w nauce języka bułgarskiego, w poznawaniu tego ciekawego zakątka Europy, który w Polsce znamy bardzo powierzchownie. I w ogóle, cierpliwości, cierpliwości, bo sporo się różnimy, ale odmienności często się przyciągają. A jeśli chodzi o język: do dzieci niech każdy mówi w swoim języku! Dzięki temu będą mówić bezbłędnie w obu naszych trudnych językach i potem dużo łatwiej nauczą się trzeciego! Nie pozbawiajcie ich tego kapitału! Bułgaria to kraj bardzo życzliwy Polakom. Nieraz, kiedy w Polsce było trudno – np. w czasie II wojny światowej – Bułgarzy nam pomagali, narażając czasem swoje życie. Polacy też mają swoje zasługi, choć – trochę żartem – mam dużą pretensję do naszego młodocianego króla Władysława Warneńczyka (patrona Stowarzyszenia), że zmarnował tak głupio szansę uratowania Bułgarów przed pięćsetletnią fatalną niewolą, dając się zabić. W Polsce jest spore środowisko ludzi życzliwych Bułgarii. Jestem pewny, że nasze dwie diaspory: polska w Bułgarii i bułgarska w Polsce są takim autentycznym pomostem, który ułatwia wzajemne zrozumienie i prostuje wiele niesłusznych już dziś stereotypów krążących w świadomości naszych obywateli. Polska diaspora w Bułgarii powinna starać się utrzymać dobrą opinię o tych działaniach polskich, które mogły spowodować, że cieszyliśmy się dobrą opinią w dawnych czasach. Aby o Polsce w Bułgarii, która też jest przecież krajem słowiańskim, wiedziano jak najwięcej i aby informacje te zawsze były z pierwszej ręki. Często właśnie poprzez męża, żonę, własną rodzinę, można w tej kwestii wiele zrobić. Powodzenia dla dorosłego już Stowarzyszenia, dla wszystkich Polaków w Bułgarii i członków ich rodzin! Dla obu bliskich naszemu sercu krajów!

L.W.: Dziękuję za rozmowę.