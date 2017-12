Tytuł pozornie wygląda jak przysłowiowy “co ma piernik do wiatraka”, chociaż zawsze kwestionowałam to powiedzenie, gdyż w końcu wiatrak miele zboże na mąkę, a piernik między innymi jest z niej zrobiony. Podobnie jest z tytułem tego felietonu.

Kilka miesięcy temu spotkałam się w Ottawie z moją przyjaciółką, spędziłyśmy wspaniały dzień przechadzając się po stolicy i pod wieczór zaszłyśmy do uroczej restauracyjki. Jak to w Kanadzie, dookoła rozsiedli się przedstawiciele różnych nacji, a my dwie Polki, wprawdzie daleko od ojczyzny, ale zeszłyśmy na tematy polskie i co gorsza, masochistycznie zaczęłyśmy poruszać sprawy dawno minione, czyli różne problemy związane z II wojną światową. Jak to przystało na naszą nację, skupiłyśmy się wyłącznie na temacie naszej ojczyzny. Czego tam w naszej rozmowie nie było! Nie zabrakło Wołynia, Katynia, Powstania Warszawskiego, Oświęcimia, Jedwabnego, etc….

Jak nas mordowali – ten temat był bezpieczny (zresztą jest prawie zawsze), z kolei jak my innych mordowaliśmy – wtedy zaczyna się polemika. Tym razem nie na noże, gdyż na szczęście obie nie jesteśmy przekonane, że Polacy to naród aniołów. Rozmawiamy tak i rozmawiamy, dookoła ludzie się śmieją, żartują, dzieci biegają – widać, że w pełni Moc dobra, czyli o Ani z Zielonego Wzgórza korzystają z uroków życia. A tylko my, dwie Polki katujemy się narodowo-patriotyczno-martyrologiczną strawą. I nagle moja przyjaciółka mówi:

– Mam dosyć tych tematów Tylko rodzą nienawiść i frustrację. Ludzie powinni w ogóle przestać o tym mówić, czytać i pisać.

– To co, powinniśmy wyłącznie czytać o Ani z Zielonego Wzgórza? – zakpiłam.

– A żebyś wiedziała, że gdyby wszyscy karmili się pozytywnymi lekturami i wiadomościami, to świat byłby o wiele lepszy. Mniej w nim by było zacietrzewienia, konfliktów, nienawiści, a więcej pozytywnej energii, radości i uśmiechu.

Chciałam zaprzeczyć. Mamy czytać wyłącznie o pozytywach? I to jeszcze takich na pograniczu bajki? A jednak po krótkim zastanowieniu się przyznałam przyjaciółce rację. Dlaczego katować się II wojną światową czy innymi nieszczęściami świata? Dlaczego przejmować się wiecznie tym, co złego dzieje się w Polsce? Trzeba wyławiać te dobre informacje. Niestety bardzo rzadko można je znaleźć. Od samego rana jesteśmy bombardowani wszystkimi okropnościami i wyłuskać te okruchy dobra jest niezmiernie trudno. Dlatego tak ważne jest, aby tworzyć grupy, które składają się z ludzi poszukujących dobra. Trzeba się zjednoczyć w imię hasła “Moc Dobra – Power of Good” i dzielić się nim, karmić nim nasze dusze i gdy dotrą do nas te złe wiadomości, nie będą miały tak rażącej siły niszczenia, która może spowodować zupełne zwątpienie, co do dobrej natury rodzaju ludzkiego.

Dzięki naładowaniu pozytywną siłą naszych akumulatorów spojrzymy z mniejszym zacietrzewieniem na niewyjaśnione do końca dawne konflikty i z większym spokojem na te obecne. Może z czasem zaczniemy rozważniej rozmawiać z ludźmi o innych poglądach, może uda nam się zamiast o tym, co nas dzieli, porozmawiać o tym, co nas łączy? Może znajdziemy tematy bliskie “Ani z Zielonego wzgórza”, ciepłe, rodzinne, dobre? Zbliżają się jedne z najpiękniejszych chrześcijańskich świąt, przepełnionych pozytywnymi uczuciami do rodziny, bliskich, a także do nieznajomych. To dla tych ostatnich stawiamy dodatkowe nakrycie na stole. Gdy naładujemy się karmioną “dobrem” pozytywną energią, pozostanie ona w nas, mam nadzieję, że na zawsze.