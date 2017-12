Łączenie rodzin a prawo do pracy i ubezpieczenie OHiP

Łączenie rodzin zawsze było i jest priorytetem dla rządu Kanady. Dlatego parę lat temu rząd ogłosił program pilotażowy w kategorii sponsorowania żony/ męża/partnera z wewnątrz Kanady.

Dzięki temu pilotażowemu projektowi, sponsorowany małżonek czy partner, jeśli ma ważny status w Kanadzie, może starać się o prawo do pracy zanim jeszcze otrzyma pobyt stały w Kanadzie.

Program ten, wprowadzony w grudniu, co roku, jak do tej pory, był przedłużany przed samymi świętami Bożego Narodzenia na kolejny rok. I tak w ubiegłym roku decyzja o przedłużeniu ogłoszona została 6 grudnia, a program miał być ważny do 21 grudnia 2017. W bieżącym roku decyzja o przedłużeniu projektu podana została do wiadomości publicznej w piątek 15 grudnia 2017. Program jest ważny tym razem do 31 stycznia 2019 roku.

Dla przypomnienia: osoby sponsorowane w tej kategorii, które mieszkają razem ze swoim sponsorem w Kanadzie, mogą otrzymać prawo do pracy w przeciągu 4 miesięcy od otrzymania przez Immigration Canada kompletnego podania o pobyt stały (podanie o prawo do pracy i opłatę trzeba wysłać razem z podaniem o sponsorowanie do biura imigracyjnego w Mississaudze).

Jest to tzw. “otwarty work permit”, czyli osoba sponsorowana może pracować gdziekolwiek chce zanim jeszcze otrzyma aprobatę swojej sprawy imigracyjnej i pobyt stały w Kanadzie.

Często pytają mnie Państwo, czy mogą wtedy również otrzymać ubezpieczenie zdrowotne w Kanadzie. Jeżeli chodzi o powszechne ubezpieczenie zdrowotne, to zasady przyznawania znajdują się pod jurysdykcją każdej kanadyjskiej prowincji i terytoriów.

W Ontario sponsorowany małżonek czy partner musi nie tylko otrzymać prawo do pracy, ale również udowodnić w biurze OHIP-u, że pracuje na pełny etat, aby kwalifikować się na powszechne ubezpieczenie medyczne.

Jeśli ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji i nie wysłał podania o otwarte prawo do pracy razem z podaniem o pobyt stały, może to zrobić w każdym momencie wysyłając podanie o prawo do pracy orazy opłatę do biura imigracyjnego w Vegreville pod adres: CPC Vegreville, WP – Unit 777, 6212 – 55th Avenue, Vegreville, Alberta T9C 1X6. Jeśli pozytywna decyzja w sprawie imigracyjnej już została podjęta (tzw. approval in principle), wtedy podanie o prawo do pracy można wysłać albo pocztą, albo drogą elektroniczną.

Nic się nie zmieniło odnośnie osób sponsorowanych z wewnątrz Kanady jeśli osoby sponsorowane nie mają ważnego statusu. Takie osoby muszą czekać na wspomnianą wyżej aprobatę “approval in principle”, aby móc starać się o prawo do pracy. Po otrzymaniu tejże aprobaty mogą też starać się o OHIP (jeśli zrobiły już badania medyczne).

Niektóre z osób sponsorowanych nie chcą pracować, ponieważ wolą iść do szkoły i kontynuować naukę. Mogą się po otrzymaniu aprobaty starać o akceptację do szkoły i tzw. study permit. Jednakże zauważyłam tendencję, że po otrzymaniu aprobaty, wiele osób bardzo szybko otrzymuje pobyt stały. Nie jest to jednak regułą i radziłabym nie kierować się tym, co własnie napisałam, przy podejmowaniu decyzji co robić. Są takie sprawy, które rozpatrywane są bardzo szybko, w ciągu roku, a są też inne, które z różnych powodów trwają dłużej.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Wszystkim Czytelnikom Gazety oraz moim Klientom życzę Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych z rodziną i przyjaciółmi w życzliwej atmosferze.