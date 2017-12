Kardynał, który się nauczył

Z 8-go piętra

Tym razem – widziane z Wiednia: Mikołaj tuż, tuż, już nóżkami potupuje, pokrzykuje ho, ho hoooo, ależ mi się częstochowskie rymy uczyniły, to niechcący. Z mediów płyną coraz częstsze, wyraźniejsze przypominajki, że idą święta, powinniśmy robić zakupy, kupować prezenty itd. Jakie to nudne i próżne, pozbawione sensu. Choćby z tego powodu, że te święta wywołane zostały przez ubogich wszak wędrowców, żydów sprzed 2017 lat, dziś w niczym nie przypominają czystej radości z tego, że ktoś nowy się pojawił jako symbol nadziei, dobra. Wydaje mi się, że to już przestało obchodzić większość próżnych, pysznych hierarchów polskich, jak ojciec Rydzyk i jemu bliscy. Oni się oddalili w swoje bogactwa, ocenianie innych, pokazywanie palcem i żądanie.

Dziś raniutko w drodze usłyszałam, że lekarze to jedna z najbardziej roszczeniowych grup zawodowych. Tego nie umiem ocenić, natomiast wiem, że są także jedną z najbardziej zestresowanych, palących grup zawodowych. Rezydenci wypowiadają umowy opt-out, w których zgadzają się na pracę ponad 48 godzin tygodniowo, a w praktyce pracują i po 100 godzin. Tragedia się zaczyna, kiedy masowo odchodzą anestezjolodzy. Już zapadają na pacjentów z planowanymi operacjami “wyroki” przesunięć planowanych operacji na kolejne odległe terminy. My jako pacjenci jednak musimy być z lekarzami, skoro rząd premier Szydło znajduje pieniądze na kolejne zabawy ministra “wojny” w ludowe wojsko, niektóre niepotrzebnie wczesne emerytury albo efekciarskie komisje i nowe mundury, szabelki dla straży sejmowej, a nas nie. Pacjent umiera bez kamer, ale lekarze przemęczeni, sfrustrowani też mu niewiele pomogą. Tu nie ma dobrego wyjścia, chyba że sensowny, gotów do rozmów, w służbie swojemu resortowi minister. I premier, słuchający społeczeństwa, a nie prezesa.

Wracając do roszczeniowości – bardziej bezwzględnie żądającej wpływów instytucji, niż polski katolicki Kościół chyba trudno znaleźć, poza pojedynczymi wyjątkami. Mówienie o tolerancji, miłości bliźniego dziś, kiedy do stołów wigilijnych powinniśmy przygarnąć, zaprosić potrzebujących, także uciekinierów nam odległych językowo i kulturowo, samotne, bite matki, dzieci z patologicznych rodzin, to robią to pojedynczy księża, a instytucja jest zbyt zajęta: dba o dobra ziemskie. Nie dziwota więc, że apostatów jest coraz więcej, robiących porządek ze swoim sumieniem. Na Opolszczyźnie przykładowo notuje się ok. 70 wystąpień miesięcznie, głównie osób mieszkających za granicą. Muszą tę informację przekazać do “macierzystej” diecezji. Katolicy mieszkający w regionie osobiście muszą przejść procedurę.

W Wiedniu zaś arcybiskup Wiednia, kardynał Christoph Schoenborn zorganizował uroczystą mszę na rzecz ofiar AIDS, w samym sercu austriackiego chrześcijaństwa, w katedrze św. Szczepana. U progu światowych dni AIDS stanął razem z Gerym Keszlerem, pomysłodawcą i organizatorem dorocznych bali “Life-ball” (25 lat już!) na rzecz ofiar choroby – obok edukatorów, działaczy na rzecz profilaktyki, obok gejów, nosicieli HIV, transseksualistów, etc. Ten arcybiskup Wiednia wygłosił płomienną mowę przeciwko stygmatyzowaniu nosicieli HIV, chorych na AIDS. Odwołał się do Boga, który mówi o pomocy ludziom, a nie ich ocenianiu, karaniu: “Co to nam mówi? Nie wydawać wyroków, nie wykluczać (…)” Takie głosy zachwycają, dodają sił, wiary, miłości, jeśli ma być biblijnie, dodają dobra po prostu. Ale ten kardynał też musiał przejść swoją drogę – jeszcze kilka lat temu nie otworzył katedry dla chorych na AIDS, by ich wspierać. Przyznał, “ja się także uczę”. Potem Mozart z “Requiem” i ta noc była jedną z piękniejszych w Wiedniu tego roku…

Wiedeń pachnie ponczem, winem grzanym, zapach unosi się w każdym zaułku, jarmarki pełne gości, ceny …, ech, zostawmy to. Dla niektórych pachnie operą. Niezwykły termin dla operowej produkcji: godzina 17. Ale jakże może być inaczej, skoro czterogodzinne dzieło “Lulu” Albana Berga (też pozostawił je niedokończone przez nagłą śmierć, jak Mozart wspomniane “Requiem”) wymaga jeszcze spokojnego wyjścia z dwunastotonowej muzyki, obrazów, wymaga powolnego powrotu do rzeczywistości. W Wigilię minie kolejna rocznica śmierci Berga, 82., tego wiedeńczyka, czołowego kompozytora drugiej szkoły wiedeńskiej. Słuchanie muzyki pod batutą Ingo Metzmachera było samo w sobie przeżyciem, natomiast inscenizacja mnie nie porwała. Piękna kolorystycznie, w realiach cyrkowych kontrastów, panopticum postaci, od razu pojawił mi się Fellini przed oczami, ale – przepraszam, ta “Lulu” pozostawiła mnie chłodną. Los Lulu, jednej z najbardziej znanych operowych kurtyzan w wykonaniu skądinąd świetnej Angety Eichenholz, nie poruszył mnie. Nie uwierzyłam jej postaci. Ledwie mnie dotknęła. Bardziej wciągnęła mnie obserwacja pracy dyrygenta, Maestro Metzmachera i reżysera śpiewaków, którego dłonie w budce suflera mogłam obserwować z wysokości ostatniej loży. Może jako miłośniczka opery tym razem ja nawaliłam, może nie byłam na ten wieczór z “Lulu” Berga gotowa jeszcze? Tak na to będę patrzeć.

I na koniec dwa słowa o poezji. Konkurs recytatorski, kto pamięta takie wydarzenia? Odradza się polonijny konkurs dla dzieci w Wiedniu. Ach, jakaż radość z ich radości mówienia na scenie, dopiero kiełkującego, ale już z szacunkiem dla widowni i poezji: strojem, postawą, przygotowaniem. Na widowni może 20 osób, głównie rodziny pięciorga recytatorów, ale i obcy. Przejęcie dzieciaków, czterech dziewcząt i jednego chłopca, Janka, rodziców, rodzeństwa wzbudziło mój najwyższy szacunek. To było pierwsze przeżycie sceny dla tych młodych ludzi, po polsku; oni vs. publiczność, w pracy ze słowem, głosem, rozumieniem słów poety. Miałam zaszczyt być jurorką. Niby nic, marginalna historyjka gdzieś w ratuszu 13. Dzielnicy Wiednia, ale dla tych młodych ludzi może znaczyć wiele – organizatorki i moja skromna osoba zaproponowałyśmy im spotkanie, nie wyścig o nagrody. Podglądanie się, uczenie od siebie, potem rozmowy, a nie konkurencję i walkę. Książki jako nagrody, sami mogli je sobie wybrać. Takie małe dwie godziny z życia, nie stracone, a pięknie wypełnione.

Życzę nam w te przedświąteczne galopy zakupowe, sprzątaniowe, rodzinne stresy, by nie tracić czasu na rzeczy tego niewarte. Nasz czas przepada, a zostajemy czasem z niczym. Trochę jak ja z wiedeńską “Lulu”.