Kanadyjsko-kubańsko-polska historia jak z filmu. Akt 1

To jedna z piękniejszych historii, z jakimi miałam do czynienia przez lata pracy dziennikarskiej.

Teraz jest już znana wielu ludziom – pojawiły się artykuły w Toronto Star, przedrukowane w Miami, a nawet przełożone na hiszpański na Kubie. Ale mój związek z tą niezwykłą historią jak z filmu trwa już prawie rok. A wszystko zaczęło się od przypadkowego spotkania w torontońskim Old Mill…

Wjeżdżając na parking w drodze do Old Mill na spotkanie rodzinne zobaczyliśmy… Andrzeja Rozbickiego, znanego dyrygenta z Toronto, organizatora wielkich koncertów, nauczyciela muzyki (O A. Rozbickim w “Gazecie”). Pomachaliśmy sobie, zdziwieni tym zbiegiem okoliczności. Old Mill to ogromna restauracja z wieloma osobnymi salami. A jednak i Andrzej i my podeszliśmy do bufetu w tym samym momencie. I wtedy on, podekscytowany, opowiedział tę niezwykłą historię, a raczej, jak już dzisiaj wiemy, zaledwie jej akt 1, bo wtedy jeszcze nie miał pojęcia, że będzie akt 2, a potem 3…

Rozmowa w barze

Andrzej i jego żona Danuta od lat jeżdżą do ulubionego kameralnego ośrodka na Kubie, z dala od hałaśliwych kurortów typu Varadero. Co prawda Andrzej namawiał żonę na wyjazd do Chin, dokąd zaproszono go na koncerty, ale Danuta powiedziala “nie” i państwo Rozbiccy pojechali na Kubę.

Siedząc pewnego dnia przy barze zaczęli rozmowę z kubańskim barmanem, który zapytał o ich narodowość. Kiedy dowiedział się, że goście-Kanadyjczycy pochodzą z Polski, zapytał o ich imiona. Żona Andrzeja Rozbickiego powiedziala, że ma na imię Danuta, a kiedy padło kolejne pytanie – o dzieci, państwo Rozbiccy powiedzieli, że mają córkę Annę Karolinę… Barman krzyknął ze zdziwienia: jego brat miał ukochaną Polkę – Danutę, a z nią córkę, która teraz ma ponad 30 lat. Ma na imię Karolina i mieszka w… Polsce. Tyle że nie ma z nią od wielu lat żadnego kontaktu.

I barman o imieniu Orlando opowiedział niezwykłą historię swego brata Abelino.

Wielka miłość Abelino

W 1982 roku Abelino Corrales pojechał na 4-letni kontrakt do ówczesnej Czechosłowacji. Wkrótce po przyjeździe poznał Polkę Danutę, która pracowała w tej samej fabryce. Zakochali się w sobie bez pamięci. Dwa lata później urodziła się ich córeczka, którą nazwali Karolina. Mieszkali razem, ale po czterech latach i wygaśnięciu wizy, Abelino musiał wracać na Kubę. Karolina miała wtedy roczek. Jej mama po paru latach wróciła do Polski. Abelino słał z Kuby listy, ale po kilku latach nie dostawał już na nie odpowiedzi. I tak, ku jego wielkiemu smutkowi, kontakt się urwał.

Nigdy się nie ożenił i, jak opowiedział Andrzejowi następnego dnia, kiedy się poznali, dzięki tłumaczowi- bratu, jego jedynym w życiu marzeniem było zawsze odnalezienie córki, żeby wiedziała, że ma ojca, który o niej myśli, mimo upływu lat i tysięcy kilometrów oddalenia.

Andrzej-detektyw

Rozmawiając z Abelino i jego bratem, Andrzej podjął decyzję – musi znaleźć Danutę i Karolinę. Szanse były niewielkie – adres otrzymany od Abelino brzmiał iście szczątkowo: Poręby 19, gdzieś niedaleko granicy polskoczeskiej. Danuta miała na nazwisko Tarnawa, ale przecież pewnie wyszła za mąż i zmieniła nazwisko…

Po powrocie do Toronto w listopadzie dyrygent zamienił się w detektywa. Dzień po dniu szedł po śladach, które jeden po drugim prowadziły do nikąd… Kolejna Tarnawa na Facebooku okazywała się nie tą osobą. Zaprzężeni do pomocy przyjaciele w Polsce starali się jak mogli, ale bez skutku.

Kolejny możliwy trop, stwierdził Andrzej, to adres – Andrzej zaczął przeczesywanie internetu. Wsi o nazwie Poręba, nie Poręby, okazało się ponad 30, ale jedna przykuła jego uwagę – niedaleko granicy znalezł Długopole, a obok małą wieś Poręba.

W pierwszy dzień Świąt wpadł na pomysł by odszukać jakiś adres z numerem telefonu – i znalazł lokalną parafię! Odebrał ksiądz… Po wielu pytaniach i zdziwieniu, że dzwoni ktoś z Kanady, ksiądz odpowiedział, że owszem, w jednej z wsi należących do jego parafii jest Tarnawa, pod numerem 19. Ale dzisiaj są Święta, on musi sprawdzić i odezwie się za kilka dni. Poza tym trzeba działać delikatnie, bo nie wiadomo czy córka wie, że jej ojciec jest z Kuby…

Nie czekając ani chwili Andrzej wysłał maila do Orlando, który zna angielski i posługuje się komputerem: “ZNALAZŁEM!!!”

Już dzień później w domu Andrzeja zadzwonił telefon – kobiecy głos z Polski: “Nazywam się Tarnawa”. Andrzej podskoczył z radości. Po chwili jednak okazało się, że to nie Danuta, lecz jej siostra Krystyna Tarnawa, matka chrzestna Karoliny… I niespodziewana wiadomość, że Danuta nie żyje od 15 lat. To był cios, bo na Kubie bracia już świętowali odnalezienie obu – matki i córki…

Ciotka Karoliny nie mieszka w Porębach – żyje i pracuje w Niemczech. Przyjechała na trzy dni na Święta… Gdyby poszukiwania Andrzeja opóźniły się nawet o jeden dzień, Krystyna Tarnawa byłaby już w Niemczech…

Andrzej dostał od niej numer telefonu do Karoliny, która od lat mieszka w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia. Ma inne nazwisko.

Andrzej poczekał, pewny, że ciotka zadzwoni do Karoliny i powie jej o telefonie, którego może się spodziewać.

Po jakiejś godzinie Andrzej wykręcił numer…

Nowy świat Karoliny

Zawsze wyglądała inaczej – ciemna karnacja, kręcone czarne włosy. Jak opowiada z nutką smutku w głosie, niełatwo było wzrastać bez ojca – dzieci dokuczały w szkole, sąsiedzi patrzyli niechętnie, nawet w rodzinie nie było akceptacji. Kolor skóry też nie ułatwiał sprawy – Karolina wygląda jak Mulatka.

Mama opowiedziała Karolinie prawdę. Jest album ze zdjęciami – Abelino i Danuta, z malutką Karoliną, dziadkowie, wszyscy razem. Są zdjęcia, są jakieś listy. Zawsze słyszała, że rodzice się kochali, ale mimo to, to mama zerwała kontakt z ojcem swojej córeczki po kilku latach. Postanowiła wychowywać córkę sama, dać jej wszystko co mogła. Odrzuciła oświadczyny popieranego przez rodzinę mężczyzny, który chciał opieką otoczyć ją i jej córeczkę. Karolina ma ojca, uważała Danuta.

Przez czas wzrastania Karoliny nie rozmawiało się o sprawie. Był to temat tabu. A potem, kiedy Karolina miała 15 lat, mama zmarła i wiele pytań pozostało już bez odpowiedzi. Dlaczego rodzice się rozstali, dlaczego mama zerwała po kilku latach kontakt z ojcem swojej córki? Wiedziała tylko, że Abelino bardzo płakał, kiedy wyjeżdżał.

Ale żyć na wsi nie było łatwo. Dziecko bez ojca, potem bez matki. Kolorowe, z ojca Kubańczyka…

Karolina dorosła, wyjechała pod Wrocław.

Ciężka praca, niełatwe życie, niespełnione marzenia o wojsku.

I nagle zadzwonił telefon… Nie mogła uwierzyć, kiedy usłyszała w słuchawce głos jakiegoś człowieka z Kanady. Jak się potem okazało z dalszych rozmów, nawet tu był ciekawy zbieg okoliczności – partner życiowy Karoliny pochodzi z Lidzbarka Warmińskiego, tak samo jak Andrzej Rozbicki.

Ciotka nie uprzedziła Karoliny, więc to ten nieznany głos w telefonie poinformował ją, że za oceanem jest najbliższy jej człowiek, który nigdy nie przestał jej szukać.

Karolina zawsze ciekawa była, co z ojcem, czy ma rodzinę, czy w ogóle pamięta polską córkę. Kiedy dowiedziała się, że nigdy nie założył rodziny i tak bardzo za nią tęsknił – poczuła niezwykłą radość. “To tak jakby zamknięty etap życia nagle się otworzył”.

Mamy XXI wiek – mailem powinny ruszyć zdjęcia, listy. Nie było to jednak wcale łatwe. Na Kubie nie ma wolnego dostępu do internetru – trzeba za ciężkie pieniądze kupować kartę tylko na godzinę, a karty trydno dostać Kupowane są przez majętnych hurtowników, którzy sprzedają je potem po zawyżonych cenach.

W końcu Karolina zobaczyła zdjęcia przywiezione z Kuby przez Andrzeja i porównując z tymi z rodzinnego albumu, stwierdziła: “Ojciec niewiele się zmienił, troszkę posiwiał”.

Zawsze czuła w sobie tę swoją kubańskość. Kocha muzykę i taniec, którego sama się nauczyła całkiem naturalnie. Uwielbia upały. Jej pasją była mechanika samochodowa. Abelino jest mechnikiem.

Co czuła kiedy usłyszała, że ma ojca? “Myślałam, że mi serce wyskoczy, trzęsłam się wewnątrz. Szok. Nie wiedziałam jakie mam zadawać pytania…”

I druga dominująca emocja – wielka wdzięczność do człowieka z Kanady, który długie tygodnie, nie zniechęcając się niczym, spędził poszukując i dążąc do tego, aby połączyć tych dwoje ludzi. “Podziwiam pana Andrzeja za determinację w poszukiwaniach…. to piękne co zrobił zarówno dla mnie jak i dla mojego ojca… Ja życzę każdemu, aby mógł znaleźć się w takiej sytuacji jak ja – tak pozytywnej.”

Abelino nie zna angielskiego, ale jego brat Orlando tak, nieidealnie, ale dosyć, by pomagać w i tak niełatwej komunikacji mailowej. Karolina i Abelieno nawiązali kontakt. Oboje poczuli, że mają tyle lat do nadrobienia.

Andrzej był cały czas w kontakcie z dwojgiem ludzi na dwóch kontynentach, których los zmienił na zawsze. Stali się częścią jego życia. “To taka moja misja”, wyjaśnia.

“Zdarzają się cuda, a takim cudem jest pan Andrzej. Dziękuję!”, opowiadała mi wzruszona Karolina, która już wtedy zaczęła mówić: “Mój tata mieszka na Kubie”.

Kolejne akty – 2 i 3

O nich opowiem w kolejnych częściach tego artykułu-sagi.

Kiedy tuż po pierwszej rozmowie z kanadyjskim “detektywem” długo rozmawiałam przez Skype ze śliczną 33-letnią czarnowłosą Polko-Kubanką, poznając jej opowieść, nie wiedziałam, że kilka miesięcy później będziemy mogły się uściskać “w realu” i że dostanę od niej na pamiątkę muszlę znalezioną na plaży na Kubie.

Ale do tego dojdziemy później. Historia ta – jej akt 1 – została w styczniu utrwalona w naszym POLcaście (A Life Changing Polish-Cuban-Canadian Christmas Story i wywiad audio: Episode 38), zachwycając angielskojęzycznych słuchaczy, a potem pofrunęła do Polski, kiedy mój artykuł pt. “Kanadyjsko-kubańsko-polskie »gdyby«…” opublikowała “Angora”.

Karolina w listopadzie 2017 roku to już zupełnie inna osoba niż przed Świętami rok temu. Jej życie zmieniło się całkowicie. Te Święta w roku 2017 przeżyje już inaczej. Nie tylko zresztą ona…

Małgorzata P. Bonikowska

Zdjęcia z archiwów rodzinnych

Karoliny Żydorczyk i Andrzeja Rozbickiego

Akt 2 – już w druku w dzisiejszej “Gazecie”.