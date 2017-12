Kanada na bis (14)

Okulary

Jestem krótkowidzem noszącym okulary od dwudziestego roku życia. Pierwsze kilkanaście lat robiłam je w Polsce. Pamiętam jak zachwycił mnie sposób, w jaki zbadał mi wzrok kanadyjski okulista zaraz po pierwszym przyjeździe do Kanady. Ten specjalny fotel, wszystko mechaniczne, liczne urządzenia… To robiło wrażenie. Miałam większy wybór oprawek i udało mi się wybrać takie, w których siebie lubiłam. Nigdy nie lubiłam siebie w polskich okularach. Były ciężkie i nieładne. Świat także wydawał się jakby wyraźniejszy przez te kanadyjskie okulary, a one same były lżejsze. To wtedy dowiedziałam się również, że mam astygmatyzm. Słowo to nigdy nie padło w polskich gabinetach okulistycznych, a moje soczewki nie uwzględniały tego faktu.

A potem wyjechałam do Polski i trzykrotnie robiłam tam okulary. Obojętnie czy robiłam je w małych salonach czy w dużym sieciowym sklepie, byłam z nich zadowolona. Zawsze widziałam w nich lepiej niż w poprzednich. Szczególnie ostatnie, progresywne soczewki były źródłem nowego komfortu. Nie musiałam zdejmować okularów, kiedy czytałam. Okulary z prywatnego salonu miały zresztą bardzo ładne oprawki, jak to się mówi “po polsku” – dizajnerskie. Wiele osób zauważało je i chwaliło, a ja je uwielbiałam. Musiały być ładne, bo mój nowy, kanadyjski optyk też się nimi zachwycił, twierdząc, że… Europejczycy mają lepszy gust. Sam urodził się w Albanii, zatem czuł się wciąż nieco Europejczykiem.

No właśnie, zdecydowałam się ostatnio wymienić okulary w Toronto. Sądziłam, że mogę widzieć lepiej niż dotychczas, szczególnie pisząc na komputerze. Pani doktor zbadała mi wzrok, stwierdzając, że zmiany są minimalne, znalazła natomiast coś niepokojącego w moim oku, co było efektem nienoszenia okularów przeciwsłonecznych. Nikt mi tego w Polsce nie znalazł, mimo że kilkakrotnie byłam u okulisty z różnych powodów. Szkoda, może wcześniej zaczęłabym poważnie traktować ochronę oczu przed słońcem. Pani doktor przemiła, pan optyk wprost przyjaciel – przyjemnie korzystać z usług takich ludzi. Wybranie oprawek także było łatwe. Ogólnie – po prostu sielanka.

Nie mogłam się doczekać kiedy założę nowe okulary i świat będzie jeszcze bardziej wyraźny, a mnie łatwiej będzie na niego patrzeć. Okazało się jednak, że każda z trzech zamówionych przeze mnie par okularów nie była dobra. Nie tylko nie widziałam lepiej, ale wręcz gorzej. Poza tym soczewki były grubsze niż te, które miałam. Może warto zaznaczyć, że prosiłam o to, co jest w danym momencie najlepsze. Byłam rozczarowana.

Próbowałam się – za radą optyka – przyzwyczaić. Dwa tygodnie przyzwyczajania potwierdziły, że coś jest niedobrze zrobione. Wróciłam do salonu z ostatecznym stwierdzeniem, że okulary nie są dobre. Pani doktor zbadała moje oczy raz jeszcze. Potwierdziła swoją diagnozę. Zbadała też okulary. Oglądając moje okulary z Polski powiedziała, że jak się z mercedesa przechodzi na inny samochód, to też czuje się gorzej. Szybko znalazła błąd w okularach do pracy na komputerze. Z tymi na co dzień mieliśmy z panem optykiem więcej zachodu. Nie wiem jak wyglądałoby to w Polsce ale tutaj sielanka w salonie wciąż trwała. Wszyscy byli w dalszym ciagu mili, nie mieli do mnie pretensji, chcieli żebym była happy. Wymienili szkła, nawet oprawki wymieniłam w jednej parze okularów bez dopłaty i wszyscy cieszyli się ze mną, kiedy okazało się, że jest dobrze. Szczerze? Myślę, że mogłoby być lepiej. A może nie? Może faktycznie muszę się przyzwyczaić do japońskich soczewek w kanadyjskich okularach. Tylko dlaczego nie musiałam się przyzwyczajać w Polsce do… niemieckich soczewek we włoskich oprawkach… Jednak sposób, w jaki mnie traktowano, spowodował, że przyprowadziłam do salonu córkę. Jest zadowolona… Ale ona nigdy nie miała innych okularów niż kanadyjskie.