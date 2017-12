Kanada na bis (13)

Do kierowcy warszawskiej taksówki

Drogi kierowco warszawskiej taksówki, przede wszystkim przepraszam Cię za to, że wypominałam Ci pięciominutowe spóźnienie, a już po dwóch minutach spóźnienia dzwoniłam do centrali… co prawda tylko wtedy, kiedy bardzo się spieszyłam. Najczęściej byłeś o czasie, a nawet przed czasem. Dzisiaj niemal zawsze czekam na taksówkę, a było i tak, że dowiedziałam się, że w ogóle nie przyjedzie. Dziękuję za to, że miałeś zawsze właściwy adres. To pewno zasługa pań w centrali, które poprawnie wpisywały adresy. Być może mówię niewyraźnie po angielsku – w przeciwieństwie do pięknej polszczyzny – jednak nie wydaje mi się, aby 263 brzmiało po angielsku podobnie do 236. Dwa razy już prosiłam żeby ten adres zmienić, a kierowca wciąż podjeżdża nie pod ten adres co trzeba. Raz zdarzyła nam się taka sytuacja w Warszawie, pamiętasz, ale wystarczyło, że powiedziałam o tym raz i następnym razem adres był prawidłowy. Może pomyślisz, że to sprawa mojego języka? Chyba nie, bo w innych miejscach dogaduję się znakomicie, także tam, gdzie chodzi o podanie mojego adresu.

Dziękuję ci za to, że podjeżdżałeś dokładnie pod właściwe miejsce, chętnie i zawsze, a czasem pozwalałeś mi wyjść również w miejscu, gdzie można się zatrzymać tylko na minutę. Kierowco warszawskiej taksówki dziękuję ci za to, że nie przychodziło ci do głowy, aby zostawić mnie po drugiej stronie ulicy przy adresie, pod który jechaliśmy. Jakoś znajdowałeś sposób na to, aby zatrzymać się gdzieś bardzo blisko, choć Warszawa nie jest miejscem przyjaznym dla kierowców. Z przyjemnością wspominam nasze rozmowy na różne tematy, cieszy mnie to o tyle bardziej, że pamiętam, iż rozumiałam wszystko co do mnie mówisz. To akurat, że dziś nie rozumiem, to wyłącznie moja zasługa, mój angielski ciągle nie jest taki aby rozumieć każdą jego odmianę, każdy akcent. No i dziękuję za to, że ty mnie rozumiałeś, choć to także nie twoja zasługa. Niestety w torontońskiej taksówce bardzo często mam wrażenie, że kierowca mnie nie rozumie – literalnie, w kwestii języka, i tak w ogóle – jako człowieka, zwłaszcza jego kobiecej odmiany. Tutaj jednak sprawa jest o tyle poważna, że tłumaczę kierowcy jak ma dojechać pod wskazany adres, zatem lepiej żeby mnie rozumiał. A skoro już o byciu kobietą… to zdaje się, że to ja powinnam mieć kłopoty w odróżnianiu lewej i prawej strony, prawda? Tak się przynajmniej często mówi, choć w moim wypadku problemy mam różne (na przykład z północą i południem, zwłaszcza kiedy dostaję wiadomość, że będą reperowane północne klatki schodowe w moim bloku) ale nie z lewą i prawą stroną. I znowu po angielsku lewo i prawo brzmi wyraźnie inaczej. To dlaczego kierowca tego nie słyszy?

No i wreszcie dziękuje ci, kierowco warszawskiej taksówki, że nie pytałeś mnie, gdzie jest ulica, na którą mamy jechać. Ja wiem, Warszawa jest mniejsza niż Toronto, no i jako licencjonowany kierowca musiałeś zdawać egzamin z topografii miasta, ale mimo wszystko wdzięczna ci jestem, że czasem jak nie wiedziałeś zapytałeś kolegów, albo – po prostu – skorzystałeś z GPS. Trzeba powiedzieć, że były to zawsze dziwne adresy… Środek miasta miałeś bezwzględnie opanowany. Dziękuję ci, kierowco, że czułam się pod tym względem bardzo bezpiecznie. Z rozrzewnieniem wspominam jak oddychałam z ulgą, kiedy wsiadałam do taksówki. Tutaj się napinam… ulgę czuje dopiero po wyjściu.

Może nie mam pełnego rozeznania, wszak w Warszawie jechałam taksówką kilkaset razy, tutaj tylko kilkanaście… Ale póki co, tak czuję i dziękuję ci, warszawski kierowco.