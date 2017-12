Kanada na bis (11)

Konto w Toronto

Kiedy trzydzieści lat temu przyjechałam do Kanady nie miałam żadnych doświadczeń z bankiem. Mój maż był jedną z nielicznych znanych mi osób, która miała w Polsce książeczkę czekową. Zachwycały mnie bankomaty… dziś jeszcze pamiętam wrażenie, jakie zrobiło na mnie zwykłe wyjmowanie 100 dolarów przez naszego przyjaciela. W zasadzie wtedy robiłam tylko wypłaty i wypłaty przez bankomat, a czasem realizowałam jakiś czek. Pamiętam, że były kolejki.

Dziś w Warszawie więcej jest banków niż w Toronto, zarówno gdy chodzi o same banki jak i oddziały. Jednak w bankach bywałam rzadko, wszystko działo się za pośrednictwem internetu. A kiedy udałam się tam czasem z jakąś sprawą, byłam bardzo miło traktowana, bo miałam osobistego doradcę, a jego żona czytała moje książki… Zatem uprzejmość tutejszych kasjerów mnie nie uwodzi. A doświadczenie, potrzeby i wymagania w stosunku do banków mam dziś inne niż kiedyś.

Zakładając konto w Toronto, byłam jednak pod wrażeniem tego, jak dokładnie wszystko wyjaśniano, podobały mi się warunki posiadania konta i oprocentowanie konta oszczędnościowego (lepsze niż w Polsce) i jeszcze to, że natychmiast wydano mi kartę debetową, podczas gdy w Polsce przychodzi ona pocztą. Nowym doświadczeniem było i to, że poproszono mnie abym podpisała tę kartę… No cóż, moje polskie karty często w ogóle nie były podpisane, do momentu, kiedy ktoś w sklepie nie zwrócił mi na to uwagi. A bywało, że nawet do końca ich ważności. Obsługa oczywiście jest miła i pomocna. To w banku dowiedziałam się, że mogę wyrobić sobie kartę ze zdjęciem będącą dowodem tożsamości na terenie Ontario. Z uśmiechem wypłacają mi 50 dolarów w jednodolarówkach i udzielają wszelkich informacji. Nigdy nie zdarzyło mi się czekać w kolejce.

Jednak na tym kończą się moje pozytywne doświadczenia. Banki polskie są zdecydowanie bardziej nowoczesne. Najpierw zdziwiło mnie, że nie ma tak typowego dla polskich transakcji przekierowywania na bezpośrednie płacenie z konta. W Polsce tak często korzystałam z tej usługi, tutaj zawsze muszę używać karty. Polskie konto daje wszelkie potrzebne informacje, w tym te od kogo dostaje się pieniądze. I nie ma znaczenia czy to przelew z Polski czy z zagranicy. Takie informacje ważne są dla kogoś, kto dostaje pieniądze z różnych źródeł i do tego z zagranicy, a tak jest w moim wypadku. Tak więc w Kanadzie nie wiem od kogo dostałam przelew, a zważywszy, że pieniądze przeliczane są ze złotówek na dolary, nie mogę nawet specjalnie zorientować się po kwocie… Dodatkowo za każdy przelew pobierana jest opłata z mojego konta, co także pomniejsza oczekiwaną kwotę i czyni niemożliwym zorientowanie się od kogo pochodzi. Pewnie mogłabym jakoś tego dociec, ale wymagałoby to sporo pracy. Proszę moich pracodawców aby informowali mnie natychmiast w wiadomości mejlowej, kiedy wychodzi od nich przelew, i jakoś sobie radzę. Ale nie mogę się jakoś z tym pogodzić. Byłam w banku, mówiłam o tym… tak, nie ma takiej usługi. Przemiła pani kasjerka nie wydawała się nawet tym specjalnie zdziwiona. Ja jestem.

(Visited 6 times, 6 visits today)