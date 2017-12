Jesteśmy w procesie tworzenia

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Słyszałam o pastorze, który zapytał kilkuletniego chłopca: “Czy wiesz kto cię stworzył? Zapytał po to, by zacząć rozmowę o Bogu. Jakież było jego zdziwienie, kiedy usłyszał: “Tak naprawdę, to myślę, że nie jestem jeszcze do końca stworzony.” Byłoby jeszcze zabawniej, gdyby chłopczyk dodał: “Pracuję nad tym”. Tak, nie jesteśmy stworzeni do końca i codziennie tworzymy zarówno siebie jak i swoje życie. Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, nasze życie zmieni się radykalnie. Niektórzy sądzą, że człowiek się nie zmienia, zwłaszcza w kwestiach zasadniczych. To nieprawda. Redaktor więziennego pisma “San Quentin News” pisał: “Możliwe jest, aby człowiek całkowicie się przeobraził.” Dotyczyło to – jak to się dziś mówi – osadzonych. Zatem tym bardziej dotyczy to ludzi żyjących na swobodzie.

Człowiek zmienia się, to oczywiste, niestety najczęściej nieświadomie. Tak jak w danym momencie potrafi, przystosowuje się do rzeczywistości. Myśli bowiem najczęściej, że taka jest kolej rzeczy, że to on musi się przystosować…. Czyż nie powtarzano nam słów Marksa, że to byt kształtuje świadomość. Najczęściej pod pojęciem bytu ludzie niezwiązani z filozofią rozumieli warunki materialne. Byt kształtuje świadomość o tyle, że jesteśmy zanurzeni w tym bycie i w bycie wszystko jest możliwe i dostępne. To w bycie znalazłam książkę, która zmieniła moje życie, to w bycie… ktoś czyta ten felieton.

A dalej to już świadomość kształtuje byt. Świadomość pozwala nam oceniać sytuację, widzieć potrzebę zmiany czy potrzebę wprowadzenia czegoś czego dotąd nie było, nawet jeśli dotyczy to materialnej sytuacji. Wszystko tworzy się przynajmniej dwa razy: szkic czyli pomysł i następnie tworzenie. Piszę przynajmniej, bo tak dzieje się wtedy, kiedy niepotrzebne są żadne poprawki. Ale ile jest takich dzieł? Poprawki są niezbędne. Człowiek również wymaga tworzenia się na nowo. Jesteśmy prokreacją naszych rodziców, a nasze zachowanie jest efektem programów, jakie nam wdrukowano do naszej świadomości i podświadomości. Robili to rodzice ale i inni ważni ludzie w naszym otoczeniu. Dziś, w dobie zalewu informacjami i ich powtarzalności ma to miejsce na jeszcze większą skalę. Niektóre programy były niewłaściwe od początku, inne zaś straciły swoją aktualność. Wiele ze współczesnych programów nie zasługuje na to, by je wcielać. Dlatego nasze działanie wymaga poprawek. Już wiemy, że trzeba się zatrzymać. Wiemy, że trzeba pytać serca i słuchać jego odpowiedzi. Warto pójść dalej i wykorzystując te odpowiedzi świadomie stworzyć szkic siebie i swojego życia.

Przez kilka lat byłam zachwycona zdaniem Grażyny Boruckiej, psychologa, pierwszej żony Jacka Kuronia: Człowiek powinien żyć na poziomie swojej świadomości. Rozumiałam je jako wezwanie do życia w zgodzie z tym, co wiemy. Krótko mówiąc, jeśli dowiadujemy się z książki, rozmowy, kazania czy szkolenia, że można wziąć życie w swoje ręce bardziej niż dotychczas, to nie udajemy, że tego nie wiemy i nie żyjemy jak dawniej. Różnie można nazywać tę wiedzę, która nas oświeca: przebudzeniem, przesunięciem paradygmatu postrzegania rzeczywistości, oświeceniem. Ja nazywam to utratą niewinności psychologicznej. I w istocie tak jest: tracimy pewną niewinność myślenia, bo nowe informacje powodują, że uruchamia się sumienie.

Dziś myślę, że zdanie Grażyny trzeba rozumieć pełniej: w tej podświadomości jest również potencjał, do którego trzeba dotrzeć. Nie wystarczy świadomie dokonywać wyborów, warto jest świadomie siebie stworzyć i tworzyć każdego dnia. W tym celu trzeba świadomie dążyć do poznania siebie, dążyć do wszelkiej wiedzy. Trzeba otworzyć świadomość na nowe. Otwartość to ta cecha, która jest niezbędna, by ludzie mogli się kształtować, zmieniać.

Tymczasem ludzie żyją najczęściej na poziomie swojej… podświadomości. Rzadko siadają świadomie do zrobienia projektu własnego życia, jeszcze rzadziej tworzą nowy szkic siebie. Żyją automatycznie, nawykowo, reaktywnie. Żyją tak jak dyktują im okoliczności, czasem inni ludzie. Zdają się nie wiedzieć, że mają większy wpływ nie tylko na życie, ale również na zbudowanie siebie.

Wszystko się zmienia, kiedy do świadomości wprowadzi się nowe wiadomości, choćby takie jak te, które przekazuję w moich felietonach. Jeśli przejmuje się świadomie rozwój osobisty w swoje ręce, efekty są spektakularne. Wiem to na pewno, ponieważ wspieram takie zmiany od ćwierćwiecza, a i sama jestem tworem świadomego rozwoju osobistego.

Warto pamiętać, że nasze zachowanie, a nawet nasze myśli, to nie my sami. Najlepszym dowodem jest choćby to właśnie, że możemy popatrzeć na siebie jakby z boku. Dlatego wypowiadane czasem przez różne osoby w odpowiedzi na ocenę ich zachowania zdanie “Już taki/taka jestem” nie jest usprawiedliwieniem ale… deklaracją. Tak naprawdę mówią: Nie chcę się sobą zajmować, nie chce się zmieniać. Mamy prawo zachowywać się tak jak chcemy (do pewnego stopnia oczywiście, niektóre zachowania reguluje prawo), ważne jednak byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę jest to nasz wybór. Możemy zmienić swoje zachowanie, możemy zmienić swoje myśli, możemy zmienić intencje. Możemy zmieniać świat.

O tym co nam w tym pomoże i jak mamy się za to zabrać będzie kolejny felieton.