Jesteś cudem

Lepsze życie. Felieton z psychologią w tle

Jestem psychologiem z wykształcenia, jednak od zawsze interesowało mnie nie tyle wyjaśnianie ludzkich zachowań, ile korzystanie z wiedzy psychologicznej na co dzień i wykorzystywanie jej tak, by życie było lepsze, milsze i bardziej wartościowe. Nie lubię zajmować się przeszłością, chyba że po to, by wyciągać z niej wnioski i zmieniać jej znaczenie na lepsze. Koncentruję się na tym, co jest w życiu ludzi teraz i wykorzystuję wiedzę i doświadczenie do tego, aby ta teraźniejszość była możliwie najlepsza i pięknie rokowała na przyszłość. I tym chcę się tu dzielić. Będę pisać w zgodzie z własnym planem, ale jeśli zdarzy się tak, że jakiś temat zainteresuje Czytelników szczególnie, chętnie poświęcę mu więcej czasu.

Jesteś największym cudem Boga. Jesteś największym cudem świata. Oto co dostałeś, a co zapewnia Ci możliwość osiągania wszystkiego, czego naprawdę pragnie Twoje serce: Masz wzrok, oczy ze stoma milionami receptorów pozwalających Ci poruszać się bezpiecznie ale także cieszyć się własnym pięknem i pięknem stworzenia. To dar pierwszy.

Masz słuch. Dwadzieścia cztery tysiące maleńkich rzęsek w każdym Twoim uchu pomaga Ci słyszeć wszystko czego potrzebujesz, by żyć. Ale słyszysz i to, co może radować Twoje serce: szum wody, śpiew ptaków, muzykę i, mistrzów opery. Słyszysz też słowa, w tym te najpiękniejsze, jak kocham cię. To drugi dar.

Jako jedyne z boskich stworzeń potrafisz mówić. Słowami możesz uspokoić, podnieść na duchu, pobudzić do działania, pocieszyć i uczyć. Możesz też prosić i dziękować., Możesz wyrażać siebie i możesz powiedzieć: kocham cię. To trzeci dar.

Poruszasz się. Możesz chodzić, biegać, tańczyć i wykonywać wszelkie potrzebne w działaniu ruchy. W Twoim ciele jest złożony układ pięciuset mięśni, dwustu kości i dwunastu kilometrów nerwów. A wszystkie one współdziałają, by spełniać Twoje życzenia. Czasem chronią Cię bez Twojej świadomości. To czwarty dar.

Jesteś kochany, zawsze jest ktoś, kto Cię kocha. Na pewno Bóg Cię kocha. A Ty kochasz? Wiedz, że tajemnicą miłości jest to, że aby otrzymywać miłość, trzeba ją dawać, sobie i innym. Nie licz na odwzajemnienie., Miłość jest darem, za który nie chce się niczego w zamian. Sama w sobie jest nagrodą. Miłość dostaje się od Boga. Związki trzeba tworzyć, także ten z samym sobą. To może być Twój najważniejszy związek. Dar miłości policz jako dwa dary.

Masz serce, które pracuje, byś żył. Dotknij piersi, poczuj jak pulsuje dniem i nocą,, rok po roku, trzydzieści sześć milionów uderzeń rocznie kiedy śpisz i kiedy czuwasz, pompując krew przez około sto tysięcy kilometrów żył, tętnic i naczynek. Prawie dwa i pół miliona litrów na rok. A to nie wszystko. W sercu Bóg ukrył kontakt do Siebie, intuicyjny drogowskaz właściwych wyborów i zachowań., To już siódmy dar.

Masz skórę. To prawdziwy cud natury. Wymaga tylko, abyś ją z miłością pielęgnował. Zużywają się, najtwardsze metale, ale nie ta żywa powłoka, w którą Cię Bóg przyodział. Ona stale się odnawia, nowe komórki zastępują stare, co jakiś czas stajesz się nowym człowiekiem. Nawet dziś Ty nowy psychicznie możesz zastąpić tego starego. To dar ósmy.

Masz płuca, których sześćset milionów pęcherzyków nieprzerwanie filtruje życiodajny tlen, zarazem usuwając z ciała niszczące gazy. Możesz żyć nawet w środowisku, o które jako ludzie nie dbamy właściwie. To dziewiąty dar.

Masz życiodajny płyn. Pięć litrów,krwi zawiera dwadzieścia dwa tryliony krwinek, a każda krwinka miliony cząsteczek; atomy wewnątrz każdej cząsteczki wykonują ponad dziesięć milionów drgań na sekundę. W każdej sekundzie dwa miliony krwinek zastępowane są dwoma milionami nowych w procesie zmartwychwstania, który trwa od Twoich pierwszych narodzin. To dar dziesiąty.

Twój mózg jest najbardziej złożoną strukturą we wszechświecie. W tym półtorakilogramowym narządzie mieści się trzynaście miliardów komórek nerwowych, ponad miliard bilionów cząsteczek białka. Możesz zapamiętać każde wrażenie, każdy dźwięk, smak, zapach, ruch. Wszystkie wydarzenia Twojego życia czekają tylko, byś je sobie przypomniał. Wykorzystując mózg i serce możesz myśleć i tworzyć. Jesteś w tym podobny do Boga, choć skala Twojego tworzenia jest inna. Mózg kontroluje ciało, czyli umysł je kontroluje. To on jest szefem. Ten dar także liczyć należy dwukrotnie.

Energia atomów tkwiąca w Tobie wystarczy, do wszystkiego co chciałbyś zrobić. To dar trzynasty.

Masz tak wiele, pamiętaj o tym, na co dzień. Mów swoim głosem, nie naśladuj mowy Twoich przywódców. Bądź sobą. Nie rób niczego tylko dlatego, że inni tak robią._,Bóg stworzył dzieło doskonałe, największy cud, pełną żywą istotę. Potrafisz się przystosować do każdego klimatu, znosić różne warunki i wyzwania. Potrafisz rządzić swym przeznaczeniem bez boskiej interwencji. Potrafisz działać na podstawie wrażeń i odczuć, jednocześnie myśląc i rozważając, jakie działanie będzie najlepsze dla Ciebie i całej ludzkości. Bóg dał Ci jeszcze jedną moc, moc tak wielką, że nie posiadają jej nawet aniołowie. Dostałeś wolność wyboru.,Jesteś czymś więcej niż skończonym bytem: Ty się stajesz. Twoje możliwości są nieograniczone. Jako człowiek opanowałeś ogień, pokonałeś grawitacje, zdobyłeś niebiosa, przywracasz do zdrowia, potrafisz dbać o rośliny, dostarczać im wody i chronić je. Bądź zatem dumny ze swoich talentów i osiągnięć. Ciesz się każdym dniem, dzisiaj… i jutro, zawsze. Licz swoje dary. Głoś swoją cudowność. Używaj mądrze swej mocy wolnej woli.

I zapamiętaj jeszcze jedno: Rób wszystko z miłością – miłością do siebie, miłością do ludzi, miłością do Boga. Wyciągnij rękę, uchwyć boską dłoń i wyprostuj się. Poczuj skrzydła. Lataj! JESTEŚ NAJWIĘKSZYM CUDEM ŚWIATA