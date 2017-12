Japońska brama ku wolności

Zaplanowaliśmy Japonię na jesienny urlop. Najpierw kilka dni rejsu na kilkutysięcznej “łódce”, potem Tokio. Japonia urzekła nas w ubiegłym roku kwitnące wiśnie i nie tylko! Fascynujący kraj, świetnie zorganizowany, ludzie bardzo uprzejmi i gościnni. Pełen tradycji i też ultra nowoczesny, czysty i bezpieczny. No i ta zdrowa japońska kuchnia – od skromnego edamame (strączki młodej soi posypane solą) do wykwintnych owoców morza, zawsze podane na bardzo gustownej ceramice. Tym razem polecieliśmy do Tokio (Narita) i stamtąd pociągiem do Yokohamy. Tak na wszelki wypadek dwa dni wcześniej, by odpocząć po podróży (9 godzin lotu z Australii) i by statek nie wypłynął bez nas. Pogoda wymarzona, na dodatek trafiliśmy na festiwal jazzowy i Octoberfest! Yokohama była bardzo zielona w październiku, muzyka na ulicach wspaniała. Rozrywkę na Yokohama Octoberfest zapewniła australijska kapela, Japończycy świetnie się bawili przy niemieckim piwie i bawarskim jodlowaniu. I każdy znał “Obladi, oblada” albo się szybko nauczył! Następnego dnia rano złapaliśmy taksówkę do portu. Zwykła taksówka, niezwykłe siedzenie – białe.. Taksówkarz w białych rękawiczkach i ciemnym garniturze. Good bye, Yokohama, święta góra Mt Fuji też się pokazała na pożegnanie. W planie mieliśmy okrążenie “głównej” wyspy Japonii Honsiu, statek miał zawinąć do kilku portów, raczej niedużych. Wszędzie mieliśmy okazję docenić świetną organizację i japońską gościnność. Trzeci port, Tsuruga, zaskoczył wszystkich pięknym powitaniem. Jak zwykle przy wejściu do portu, staliśmy na balkonie naszej kajuty. Tym razem na lądzie było kolorowo i świątecznie. Młode kobiety w kimonach, dużo młodzieży. Zeszliśmy na ląd. Miasto powitało nas serdecznie pomimo chłodu i wiatru. Przeszliśmy przez szpaler powitalny i dostaliśmy małe prezenciki od tych serdecznych nieznajomych – przydatne mapy i równie przydatne japońskie kleenexy. Może ośmioletni chłopiec wręczył mi coś, co wyglądało na czerwone jabłuszko. Był bardzo przejęty… byłby jeszcze bardziej zadowolony, gdyby wiedział, że ta nieznana pani pochodzi z Polski. Już w domu, w Brisbane, okazało się, że był to ręcznik, specjalnie zmniejszony do wielkości i kształtu jabłka i opakowany w czerwoną folię.

Wiedzieliśmy, że Tsuruga leży jakieś 100 km na północny zachód od Kyoto. Nieduże miasto jak na Japonię – niewiele ponad 66 tysięcy mieszkańców. Tsuruga stała się znaczącym portem od kiedy Japonia otworzyła się na świat w samym końcu XIX wieku. W 1912 roku miasto uzyskało połączenie kolejowe z Tokio. Niedługo później, również z Europą, dzięki transsyberyjskiej kolei z Władywostoku, do którego regularnie kursowały statki z Japonii, w tym również z Tsurugi. Zajrzeliśmy do miejscowych przewodników. Poza tradycyjnymi świątyniami w mieście, zaciekawiło mnie "Port of Humanity Tsuruga Museum". Pomaszerowaliśmy więc w jego kierunku. I tam zaczęła się moja polska przygoda… Przed budynkiem muzeum polski napis "brama ku wolności". Wolontariusze przed muzeum zapraszali do środka, ale mnie nie trzeba było zapraszać bardzo się chciałam dowiedzieć dlaczego w prowincjonalnej Japonii ten polski napis. Otoczyła mnie niezwykła historia… Syberia, rok 1919. Nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię zdołali wyjechać do odrodzonej ojczyzny. Wojenna i rewolucyjna zawierucha rozdzieliła wiele rodzin, zabrała dzieciom rodziców. Pani Anna Bielkiewicz zorganizowała Polski Komitet Pomocy we Władywostoku by ratować osierocone dzieci. Zwróciła się z prośbą do USA Czerwonego Krzyża, ale oni nie mogli zaoferować pomocy i ochrony. Wielka Brytania też odmówiła, z tych samych powodów. Pani Anna poprosiła więc japoński rząd o pomoc i natychmiast ją uzyskała! Japoński Czerwony Krzyż z finansową rządową pomocą zorganizował transport dzieci z Władywostoku do Tsurugi. Również japońska prasa zaczęła pisać o syberyjskich sierotach i Japończycy otworzyli swoje serca (i kieszenie) dla polskich dzieci. Pierwszy transport wygłodniałych, wychudzonych i ogólnie zaniedbanych dzieci wylądował w Tsurudze w lipcu 1920 roku. Dzieci przybywały do Tsurugi do 1922 roku – w sumie około 800 sierot, w wieku od 1 roku do 16 lat. Tsuruga była tylko krótkim przystankiem, dzieci były potem przewiezione na dłuższy pobyt do Tokio i Osaki. Japońskie statki przetransportowały potem dzieci do Polski. Pierwsza grupa dzieci wracała przez Amerykę, druga przez Singapur i Londyn. Pomimo krótkiego postoju w Tsurudze, mieszkańcy zaoferowali wspaniałe przyjęcie młodym przybyszom i właśnie wtedy dzieci dostały również czerwone jabłka. I one stały się miejscowym symbolem gościnności..

Po Syberii Tsuruga była dla dzieci rajem na ziemi – Japoński Czerwony Krzyż po latach otrzymał wzruszające listy od wielu syberyjskich sierot z podziękowaniami za wspaniałą gościnę. Dwadzieścia lat później Tsuruga znów pomogła uciekinierom z Polski. Wielu polskich Żydów uciekło na Litwę po wrześniu 1939. W sierpniu 1940 roku Litwa została przyłączona do ZSRR i Żydzi zostali uznani za "niepewny element". Mieli do wyboru albo Syberię, albo wyjazd z Litwy. Rosjanie postawili warunek: wyjechać mogą tylko ci, którzy mają wizę do innego kraju. Ponieważ Europa była coraz bardziej niebezpieczna, jedynie podróż na wschód wchodziła w grę. W połowie lipca1940 roku setki ludzi ustawiły się przed japońskim konsulatem i prosiły o tranzytowa wizę do Japonii. Chiuno Sugihara, który był konsulem w Kownie (ówczesnej stolicy Litwy), mógł wydać pojedyncze wizy, ale nie setki wiz. Poprosił więc, zgodnie z protokołem, japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zgodę na wydanie wiz. Rząd odmówił. Sugihara jednak zaczął wystawiać wizy i wydał ich tysiące w ciągu 6 tygodni, również dla całych rodzin. Pracował 18-20 godzin dziennie i pomógł około 6000 osób przedostać się do Japonii, gdzie były bezpieczne. Uciekinierzy płacili ponad dwa razy więcej za bilet na Kolej Transsyberyjska z Moskwy do Władywostoku i potem płynęli statkiem do Japonii.

W Tsurudze otrzymali znaczącą pomoc zanim przyłączyli się do osiadłych przed laty w Kobe Żydów. Miejscowi starali się pomóc w różny sposób, by uciekinierzy mogli przeżyć i osiągnąć swój cel (między innymi właściciel łaźni zapewnił gratisowe kąpiele przez jeden dzień w tygodniu). Potem uciekinierzy powędrowali dalej… nieduża grupa dostała się do USA, również niewielka do Kanady. Wielu z nich zostało deportowanych do Szanghaju, wówczas okupowanym przez Japonię. A dzielny Sugihara? Został wysłany do Rumunii w 1941 roku przez japoński MSZ i tam po wojnie był internowany przez wojska radzieckie. Wrócił do Japonii w 1947 roku, ale już nie było dla niego pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był bardzo skromnym człowiekiem i dopiero w latach osiemdziesiątych wdzięczni Żydzi go odnaleźli i uhonorowali tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W 2015 wyprodukowano film o tym niezwykłym Japończyku, zatytułowany “Persona non Grata”.