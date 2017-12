Iran – przyjazny kraj poetów

Iran – całkiem nowe egzotyczne doświadczenie, ale zupełnie różne od egzotyki Afryki, czy Dalekiego Wschodu.

W Afryce były zwierzątka na wolności – my w “klatkach” czyli intruzi uwięzieni w samochodach, w Wietnamie zwielokrotniony, w porównaniu z zapomnianym już przez nas wybuchem indywidualnej przedsiębiorczości z lat 90-tych, zapał do biznesu, a w Iranie fascynacja blond przybyszami połączona z również przez nas zapomnianym uśmiechem na ulicy, przyjaznym gestem, słowem i po prostu autentyczną życzliwością. Kodeks rytualnych uprzejmości i grzeczności to również egzotyka tego miejsca. No i chusty na naszych (babskich) głowach niemal 24 godziny na dobę. A już na pewno poza pokojem hotelowym. Zresztą szybko je polubiłyśmy, bo pozwalały nie martwić się o fryzurę, co znacznie ułatwiało nam nasze codzienne życie “nomadów” w całodziennych marszrutach. I to tyle tytułem wstępu.

Do Teheranu przylecieliśmy w środku nocy po dość uciążliwej podróży przez Ateny. W Teheranie przywitała nas na lotnisku nasza przewodniczka Ola, powiozła do hotelu i zarządziła wyjazd na miasto już o 10.00. Rozpoczęła się ciężka praca turysty u boku ambitnej przewodniczki. Drobna kruszyna z plecakiem od niej dwa razy większym i trzy razy cięższym, za to z niespożytym zasobem energii, co niespecjalnie dziwiło – wiekowo, mogłabym być jej babcią. Ola, absolwentka iranistyki, świetnie znająca kraj, język, ludzi i historię, bardzo chciała nam przekazać maksimum wiadomości. Początkowo cała ta wiedza odbijała się od naszych głów, ale z czasem zaczęliśmy trochę łapać co niektórych imamów, szachów i innych władców.

Historia Iranu sięga 6000 lat p.n.e. ale Ola zlitowała się i rozpoczęła swą opowieść od Cyrusa Wielkiego, czyli odpuściła nam 5500 lat. Ale i tak trudno nam było nie mylić Achemenidów z Afszarydami, Sasanidów z Safawidami, a Seldżuków z Kadżarami… Przelecieliśmy historię, wykopaliska i zabytki od Cyrusa do Chomeiniego. I to wszystko w absolutnej trzeźwości!!! Żadnych szans na choćby delikatnie uszlachetniony odrobiną procentów, drineczek! Musieliśmy się zadowolić piwem bezalkoholowym do obiadu! A i to głównie dlatego, że było rozkosznie zimniutkie… Taki kontrast z 35 stopniami na zewnątrz…

W Teheranie obejrzeliśmy kompleks pałacowy Sa’adabad i Golestan przedostatniej dynastii, czyli tej przed rodem Pahlawich, a późnym popołudniem polecieliśmy do Shirazu, skąd drogę powrotną do Teheranu pokonaliśmy busikiem zahaczając o różne ciekawe miejsca. Zwiedziliśmy, położone w pobliżu Shiraz, starożytne stolice Persji, tzn. wykopaliska i lepiej lub gorzej zachowane fragmenty budowli pełne informacji o ówczesnym życiu i zwyczajach zachowane w reliefach Persepolis, biegnących wzdłuż odkrytych fragmentów ścian i schodów.

Ola dokładnie tłumaczyła nam każdy detal płaskorzeźby, kto jest kim, jakie przyniósł dary i dlaczego, co sobie myślał i czy bardzo czuł się podbity przez gospodarza Dariusza Wielkiego, który rozszerzył w tym czasie imperium Persji od Azji Mniejszej i Egiptu po Indie, osiągając największe rozmiary w historii.

Późnym wieczorem dojechaliśmy do Yazd, po drodze zatrzymując się na herbatę w sympatycznej, maleńkiej herbaciarni tuż obok wspaniałego pomnika przyrody, wielkiego, zielonego drzewa cyprysowego liczącego sobie 4000 lat. Oj, napatrzył się on na ten świat, napatrzył… Ale ciągle z tego samego miejsca…

Yazd to malownicza oaza pośród piasków i kamieni, leżąca w dolinie, odizolowana dzięki pustyniom, ocalała z niszczących wszystko na swej drodze mongolskich hord Czyngis-chana w XIII w. Klimat suchy i gorący wymusił na ówczesnych architektach wzmożoną pracę szarych komórek i dzięki temu możemy poznać wciąż działającą antyczną klimatyzację bezprądową i niewpływającą negatywnie na śluzówkę nosa. Wieże-łapacze wiatru wciągają każdy, najmniejszy nawet podmuch wiatru chłodząc, do dzisiaj, domy, zbiorniki wody, wielkie chłodnie spiżarnie. Wąskie uliczki starego miasta dają sporo cienia, a poprowadzono je w sposób, by jak najefektywniej wykorzystać sezonowe wiatry. Dało się żyć w tym mieście… Nawet nam, zamotanym nie tylko w chusty, ale i ubranym od stop do głów w długie rękawy i szarawary, bądź inne portki do kostek. Ten strój był, zresztą naszą codziennością przez całe 2 tygodnie.0 Panowie mogli mieć chociaż krótki rękaw…

Odwiedziliśmy też tradycyjną irańską siłownię, mieszczącą się w XVI-wiecznym rezerwuarze na wodę. Ćwiczą tu w zagłębieniu pośrodku sali, mężczyźni, często starsi, konserwatywni, poddając się mistrzowi ceremonii, który coś recytuje, gra, śpiewa (dźwięk z nagrania). Mężczyźni ćwiczą z wykorzystaniem drewnianych maczug, tarcz, poprzeczek do pompek, oraz metalowego łuku z łańcuchami i talerzami, a na koniec wykonują wirujący taniec – od samego patrzenia można było dostać zawrotu głowy… Taki to tam fitness – odpowiednik naszych rowerków treningowych, bieżni, siłowni dla panów, aerobiku, że o spa nie wspomnę…

Następnego dnia poznaliśmy zoroastryjską tradycję pochówku. Przez tysiące lat zoroastrianie zostawiali zmarłych na odosobnionych wzniesieniach zwanych wieżami milczenia. Tam zajmowały się nimi drapieżne ptaki. Upał, nie upał, wdrapaliśmy się na jedną z takich wież, a raczej wzgórze, spełniające tę rolę od 800 lat. W latach 60. szach Reza Pahlawi zakazał tego tradycyjnego pochówku.

Z Yazdu, ciągle posuwając się na północ w kierunku Teheranu, przywieziono nas wieczorową porą do zabytkowego karawanseraju, cobyśmy chociaż trochę poczuli się zdrożonymi kupcami, lub innymi pielgrzymami przemierzającymi pustynię, poszukującymi noclegu. Oczywiście, obiekt dostosowano dla potrzeb turysty, ale: łazienka ogólna w centralnym holu w dość znacznej odległości od naszego legowiska, a spanie na materacu na podłodze w maleńkiej klitce z trudem mieszczącej oprócz tego, nasz bagaż. Niemniej, całkiem nam się to podobało, a wieczór na dachu (przypominam, że kompletnie bezalkoholowy) uzmysłowił, żeśmy na pustkowiu zupełnym i w ciemności absolutnej.

Następny etap, to Isfahan, perła w irańskiej koronie. Wokół potężnego, jednego z największych placów miejskich na świecie, zaprojektowanego w XVI w. skupiają się główne zabytki. Meczety Lotfollaha i Szacha, pałac Ali Qapu i ogromny bazar z plątaniną alejek, aromatów i dźwięków. 0 Plac przepiękny, szczególnie wieczorem, gdy górują nad nim podświetlone, cudownie dekorowane mozaiką, kopuły meczetów, a fontanny ustawione za czasów Pahlawich mienią się różnobarwnym światłem.

Na przełomie XVI i XVII w. Na skraju pustyni powstało pełne zieleni centrum miasta z prawdziwego zdarzenia, które stanowi arcydzieło islamskiej architektury i które zachwyca do dzisiaj.

Po południu plac zamienia się w ogromne miejsce piknikowe dla setek rodzin. Irańczycy uwielbiają siedzieć na trawie i wykorzystują do tego każdy jej skrawek, nawet jeśli jest to pas zieleni między jezdniami. I to nie jest jakieś bezczynne byczenie się pod chmurką… Tzn. panowie tak, ale kobiety gotują, pichcą coś na kuchenkach gazowych, nastawiają samowar, czy inny czajnik, bo herbata musi być zawsze w dużej ilości. Cały ten sprzęt przywożą ze sobą, a herbatą, zdarzało nam się być częstowanym…

Zresztą jest to naród niezwykle przyjazny i życzliwy. Uśmiechali się do nas, pozdrawiali i koniecznie ustawiali nas w charakterze “misia z Krupówek” do wspólnej fotografii. Każdy chciał mieć z którymś z nas zdjęcie oddzielnie, potem z kimś ze znajomych, lub rodziny, a na koniec jeszcze grupowo… Byliśmy naprawdę cierpliwi i uśmiechnięci, tak jak oni. Czy nie można byłoby przenieść tej życzliwości na polskie ulice?

W zaułkach bazarowych uliczek, kilka metrów od placu znajdowaliśmy urocze miniplacyki z kafejką, lub herbaciarnią. Upodobaliśmy sobie szczególnie jedną ze znakomitą kawą.

Jak Isfahan, to nie można nie wspomnieć o mostach z XVI i XVII w. Średniowieczne mosty, przeznaczone tylko dla pieszych łączą ludzi i brzegi pięknej, opiewanej w wierszach, rzeki Zajande. Najbardziej znany jest Most Trzydziestu Trzech Łuków, który stanowi ulubione miejsce wieczornych spacerów. Tutaj spotykają się grupki muzykujących artystów, deklamatorów poezji, tutaj się też piknikuje, jako, że Irańczyk musi sobie popiknikować. Nieważne, czy to trawa, czy kamienie, aby był czajnik z herbatą i kobieta, która mu to poda…

Irańczyk jest też wielkim miłośnikiem poezji. Uwielbia ją, zna cale wersety na pamięć, czci swych poetów, szczególnie Sadiego, żyjącego w XIII w. którego grobowiec w znakomicie utrzymanym ogrodzie z basenem odwiedziliśmy w Shirazie. Każdego dnia pielgrzymują tam tłumy autentycznie wzruszonych starych i młodych, recytujących nad grobowcem jego wiersze. 99% Irańczyków to poeci… Warto wybrać się do tego mauzoleum, żeby doświadczyć, czym dla Irańczyków jest poezja. ‘Czy to w biednej, czy bogatej dzielnicy, czy to pośród gór z dala od tras turystycznych, wszędzie znajdą się ludzie mówiący poezją…

Brzegi pomiędzy mostami zajmują ciągnące się kilometrami parki. Przepiękne, bardzo zielone – mnóstwo miejsca na piknik…

Odwiedziliśmy też kwaterę polską na cmentarzu ormiańskim. Kwatera niewielka, kilkanaście grobów, pamiątka po 20 tys. polskich sierot, które dotarły do Isfahanu z armią gen.Andersa w latach 1942-44.

I znowu w drogę…

Najpierw do malowniczej wioski Abyaneh oddalonej od świata i upływającego czasu, położonej w dolinie pod górą Karkas. Dopadło nas tu naprawdę rześkie, górskie powietrze. Z daleka jej malowniczość zapewniają budowane tarasowo domy z kamienia i czerwonej gliny. Od powstania wioski wieki temu niewiele się zmieniło. Widzieliśmy w jednym z domów drzwi wejściowe, służące temu domowi od 1000 lat! A na przyzbach starowinki sprzedające wysuszone przez siebie plasterki jabłek z własnego ogrodu, lub jakieś rękodzieło.

This slideshow requires JavaScript.

Po południu dotarliśmy do Kashanu. Przespacerowaliśmy się po ogrodzie Fin zaprojektowanym przez safawidzkiego szacha Abbasa I (XVI-XVII w.) Kilkanaście ogrodów W Iranie m.in. w Shiraz Ogród Eram, jak i ogród Fin w Kashanie, zostało wpisanych na Listę UNESCO. Są to oazy zieleni, kwiatów i spokoju chętnie odwiedzane przez mieszkańców i przyjezdnych.

W Kashanie znowu spacer po starym mieście, zwiedzanie meczetów, ale też dwie wspaniałe rezydencje kupieckie. Są to XIXwieczne pałace, za których niemal niepozorną fasadą, kryją się tysiące metrów kwadratowych luksusowych wnętrz, dziedzińcow i zielonych, chłodnych patio. Chłodzenie zapewniają baseny na środku dziedzińca, oraz wysokie wieże wiatru wyłapujące podmuchy wiatru z każdego kierunku. Charakterystyczne dla budownictwa gorących stref Iranu jest budowanie nie w górę, ale wgłąb ziemi. Poziom wejścia z ulicy, to poziom pomieszczeń i galerii wokół dziury-patia niższej kondygnacji. Tam toczy się życie podczas gorących miesięcy. Jest tam jakaś zieleń, jakieś oczko wodne i pomieszczenia mieszkalne.

Bardzo mile takie patio mieliśmy w Yazdzie i w Kashanie. Też otaczała je galeryjka, z której wchodziło się do pokoiku z łazienką. Na dole toczyło się towarzyskie życie hotelowe, jadaliśmy posiłki, a jakaś mało zamożna brać studencka (?), czy inna turystyczna spała na platformach, które w godzinach pozanocnych służyły do biesiadowania. Te platformy, to też ciekawy temat. Znajdują się wszędzie, gdzie coś podają. Czy to lody, czy danie obiadowe. Irańczyk zasiada w gronie przyjaciół na zaścielonej dywanem drewnianej platformie, 0,5 m nad podłogą, krzyżuje nogi i może w tej pozycji spędzić cały wieczór, pykając fajkę wodną. Trudno było nasze nogi przystosować do takiego, obcego im, traktowania. Moje ścierpły już po kilku minutach… Niemniej czasem po dłuższej wędrówce miło było się położyć lub usiąść z wyprostowanymi nogami. Taki sposób budowania pozwala oddychać powietrzem o znośnej dla człowieka temperaturze, ale… pozbawia go okien. Nieliczne pokoje hotelowe na naszej trasie mogły zaoferować nam okno w pokoju. W zasadzie tylko te na północy kraju budowane w sposób znany nam od zawsze. Trzeba jednak przyznać, że poza brakiem doznań estetycznych, jakie może dostarczać widok z hotelowego okna, powietrze i temperatura w pokoju były całkiem do przyjęcia. Klimatyzacja działała bez zarzutu, i to niekoniecznie ta współczesna wysuszająca śluzówkę.

Ostatniego dnia pobytu zwiedziliśmy ogromne jaskinie Ali Sadr w okolicach Hamedanu. Jest to największa naturalna atrakcja tych okolic, odkryta przypadkiem zaledwie 40 lat temu. 1Jaskinia jest w ogromnej swej części zalana wodą, więc pokonuje się ją głównie łodziami. Jej ogrom robi wrażenie, a poza tym jest bardzo inna od znanych nam dotychczas, z powodu wyraźnej linii skał odciętych ok.2,0 m powyżej lustra wody. Jest to linia w poziomie, której urywają się, całkiem poziomo, formy skalne wiszące ze stropu nad naszymi głowami – coś jakby równo, na tym poziomie, ukształtowane formy przypominające rozległy kalafior zwisający do dołu swymi różyczkami. Niesamowity widok! Widać, że wydarzyło się coś w przeszłości, może jakieś ruchy tektoniczne, które spowodowały dość nagłe obniżenie poziomu wody.

Tego dnia ruszyliśmy na lotnisko w Teheranie, dokąd dotarliśmy po kilku godzinach jazdy i skąd odlecieliśmy do domu. Wycieczka się skończyła, ale pozostały wrażenia i… smaki. Jedzonko pyszne! Zajadaliśmy się wspaniałym sypkim ryżem dosmaczonym szafranem, berberysem i czym tam jeszcze… 1Świetne gulasze, kury w berberysie, kebaby (zupełnie inne niż te z warszawskiej ulicy), sosy z granatów, jogurty z czosnkiem… Powyższe dotyczy obiadów, bo śniadanka bardzo monotonne. Jajka na twardo, pomidory, ogórki i dżemy. Czasem twarożek, częściej słona feta. O deserach nie napiszę, bo nie jadłam, pieruńsko słodkie, nie byłam w stanie konsumować. Soki, mogłyby być pyszne, ale też je paskudzili cukrem…

Co nas zachwycało, poza zwykłą ornamentyką i różnorodnością barw, to irańskie pismo, które okazało się niezwykle piękne i przydatne jako element dekoracji. Mnóstwo napisów, wersetów Koranu, fragmenty modlitw bogato występujące na ścianach, zostały uwiecznione w mozaikach i płaskorzeźbach jako kaligrafia. Jest to bardzo dekoracyjny, dość czasem, dowolny zapis irańskiego alfabetu, jakieś cudowne esy-floresy, trudne do odczytania nawet dla kogoś świetnie znającego ten język. Tu trzeba specjalisty, kogoś, kto poświęcił temu lata studiów…

Tekst i zdjęcia

Ewa Burdziak