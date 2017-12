GDZIE GRIZZLY MÓWI DOBRANOC – 98

Czy nam się podoba czy nie, zima zbliża się coraz bardziej. Już w Barry i dalej na północ, a nawet bliżej Toronto, Orangville spadł śnieg i chociaż nie poleży jeszcze długo to w ciągu miesiąca można się spodziewać prawdziwego początku zimy. A zima to nie tylko zimno, to także wspaniałe zabawy na śniegu, w tym na nartach.

Mieszkając w Toronto, czy Missisaudze mamy wiele możliwości by pojeździć na nartach. Czy to Blue Mountains, czy Mount St. Louise, czy nawet nie tak daleki Quebec czy New York State. Żadnych z tych ośrodków nie da się jednak porównać z tym, co można znaleźć w Górach Skalistych. I chociaż wydawałoby się, ze to daleko i drogo, to jednak ciągle można dostać powrotny bilet do Calgary za niecałe 400 dolarów a wynajmując kabinę w najsłynniejszych ośrodkach świata grupie np. 7 osób, można mieć wspaniałą przygodę narciarska nawet taniej niż jadąc do Quebek.

Alberta to jedna z zachodnich prowincji Kanady. Tutaj rozlegle prerie centralnej Kanady kończą się i zaczynają się potężne Góry Skaliste. To niesamowite wrażenie, jadąc przez płaski krajobraz widzieć w oddali potężne ośnieżone szczyty. Wydają się tak bliskie, gdy oglądamy je z Calgary, milionowego miasta, a trzeba jeszcze przejechać 120 km by naprawdę do nich dotrzeć. By przeciąć ten masyw górski trzeba przejechać prawie tysiąc kilometrów. Jechałem ta trasa kilka razy i mogę Was zapewnić, że nigdzie nie ma tak spektakularnego wjazdu w góry jak właśnie od strony Calgary. Tutaj tez znajduje się największe na świecie nagromadzenie jednych z piękniejszych tras zjazdowych z widokami, które zapierają dech w piersiach. Zacząć można już w mieście, w Canada Olimpic Park. W Calgary właśnie odbywała się jedna z Olimpiad Zimowych. Oprócz tras zjazdowych w parku olimpijskim, znajdują się tam również dwie olimpijskie skocznie. Nie da się ich nie zauważyć. Górują nad trans – kanadyjską trasą, która w tym miejscu opuszcza Calgary i wiedzie nas na zachód. Ta trasa to wielopasmowa autostrada, która możemy dostać się do słynnego Banff w godzinę. Ja jednak polecam inna drogę. Wiedzie ona starym szlakiem dyliżansów. W mieście zaczyna się jako H-wy 1A, która nosi nazwę Crowchild, czyli „wronie dziecko”. Skąd taka nazwa, nie wiem. Już po trzydziestu kilometrach dojedziemy do Cochrane

Cochrane to niezwykle ciekawe, zachodnio kanadyjskie miasteczko. Oprócz najlepszych lodów w Albercie, fajnych sklepików na głównej ulicy i pięknych widoków na Bow Valley, ma jeszcze coś, o czym dowiedziałem się zupełnie przypadkiem. To coś to najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłem, a jest ona przyrządzana w „Java Jamboree”. Gdy już uraczymy się kawa, jedziemy dalej na zachód aż dojeżdżamy do Canmore, gdzie szosa łączy się z trans kanadyjską autostradą i dalej do Banff.

Gdy już będziecie w Banff to polecam bardzo sklep z pamiątkami trzech polskich sióstr. Oprócz zwykłych pamiątek sprzedają one też biżuterię wykonaną z ammonitu, czyli muszli sprzed 350 milionów lat. Tego typu muszle wydobywane są prawie wyłącznie w Albercie. Ich okruchy oprawione w złoto mienią się pięknymi kolorami i stanowią znacznie piękniejszy i bardziej oryginalny pierścionek zaręczynowy czy prezent rocznicowy niż okrzyczany diament. Sklep mieści się na 222 Lynx St. i nazywa się GORO Intercultural Ltd. Jest też w Banff japońska restauracja, którą polecam. Podaje sushi, ale w specjalny sposób. Po owalnej ladzie jeździ model pociągu z towarowymi wagonami, na których leżą talerzyki ze świeżym sushi przygotowywanym na oczach klientów przez młodego Japończyka.

Jadąc dalej dojedziemy do perły Gór Skalistych – Lake Louise, a potem do Jasper na północ czy Vancouver na zachód. Nie uda mi się tu opisać wszystkich tras zjazdowych z ich spektakularnymi widokami i stopniem trudności od łatwych do extremalnych. Zresztą w dobie Internetu wystarczy wejść na stronę tych ośrodków i uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Ważne jest tylko by wiedzieć, co szukać. Te najpiękniejsze ośrodki i trasy zjazdowe to:

SUNSHINE VILLAGE, Banff, Alberta

LAKE LOUISE, Alberta

NORQUAY, Banff, Alberta

FORTRESS, Kananaskis, Alberta

NAKISKA, Kananaskis, Alberta

MARMOT BASIN, Jasper, Alberta

CASTLE MOUNTAIN RESORT, Pincher Creek, Alberta

Zapaleni narciarze z Calgary, mimo ze maja tak blisko do każdego z tych ośrodków narciarskich, oprócz może Jasper, często wynajmują zakwaterowanie w ośrodku na weekend by nie trącić nawet godziny czasu na dojazd. W SUNSHINE VILLAGE np. można wynająć cała kabinę, co może być drogo dla jednej osoby, ale gdy pojedzie ich siedem, (na tyle miejsc jest ta kabina), to koszty staja się naprawdę niewielkie. Wszystkie ceny można znaleźć na Internecie wiec nie będę ich tutaj pisał, podam tylko dla orientacji, że jedna noc zakwaterowania i cały dzien. zjazdów w Banff kosztuje ok. 100 dolarów. Same zjazdy przez cały dzień ok. 40 do 50 dolarów. Cztery dni w luksusowym hotelu w Banff, w co wliczone są również zjazdy można czasem dostać już za 450 dolarów. Jeśli mamy znajomych w Calgary to wyjazd taki może być dużo tańszy niż do innych ośrodków na świecie, łącznie z polskimi. Miałem to szczęście, że tam mieszkałem i w góry mogłem sobie wyskoczyć na kilka godzin nawet każdego dnia po pracy (są oczywiście też nocne zjazdy). Przyjezdnych zapewniam ze mogą mieć niezapomniane wakacje i narty, które będą wspominać przez resztę życia.