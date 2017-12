Elżbieta Bawarska i cesarz Franciszek Józef (1)

Historia wczechczasów to historia prawie wyłącznie mężczyzn. Znamy niekiedy tylko imiona królowych i księżniczek i to nie wszystkich. Ich głównym zadaniem życiowym było urodzenie potomka, następcy tronu. Gdy tego nie dokonywały, odchodziły w zapomnienie. Tylko wyjątkowo wybitnym kobietom udało się zaistnieć bez wsparcia z zewnątrz, jak na przykład Joannie d’Arc, Matce Teresie, czy Florence Nightingale. Niektórym żonom cesarzy, królów, książąt udało się brać

udział w życiu publicznym i zrobić coś dobrego dla swego kraju. Było im łatwiej niż samotnicom, bo miały poparcie mężów czy innych im osób bliskich przy władzy. Ci z kolei słuchając kobiet dokonali w życiu więcej niż gdyby nie mieli ich u boku. Chciałbym oddać hołd kilku tym wspaniałym kobietom i ich mężom lub partnerom w kilku artykułach – zacznę of cesarzowej Elżbiety Bawarskiej i cesarza Franciszka Józefa.

Cesarstwo Austrii

Druga połowa XIX wieku do końca pierwszej wojny światowej to bardzo dramatyczny okres w historii Europy: waliły się trony, cesarzowie i cesarzowe byli mordowani (cesarz Meksyku Maksymilian, cesarzowa Elżbieta Bawarska, carowie Aleksander II i Mikołaj II) lub zsyłani na karne wygnania jak ostatni cesarz Austrii Karol I. Śmiertelną ranę Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu Narodu Niemieckiego, i to już na początku tego wieku, rządzonemu najdłużej przez Habsburgów, zadał Napoleon. Zrzeczono się tego dumnego tytułu; od tej pory Habsburgowie nazywali się cesarzami Austrii. Wiosna Ludów w 1848 roku o mało nie obaliła tego cesarstwa. W tym czasie rządził nim człowiek ograniczony umysłowo i chory, dobrotliwy Ferdynand I. W tych latach przewrotów, powstań i wojen dobroć była najmniej pożądaną cechą na dworze cesarskim. Zmuszono Ferdynanda by abdykował na rzecz brata Franciszka Karola. Ten z kolei zrzekł się tytułu na rzecz swego osiemnastoletniego syna Franciszka, który w roku wybuchu Wiosny Ludów zaistniał na tronie jako Franz Joseph I. Rządził Austrią 68 lat. Jego państwo było początkowo terytorialnie dość duże. W oficjalnym tytule cesarskim naliczyłem 51 ziem, których był władcą – nie wszystkie zostały jednak wymienione w tymże tytule, te mniejsze i mniej ważne ukryte pod “etc.” kończącym tę wyliczankę. Ruchy wolnościowe, nawet rewolucje, wybuchały w większości posiadłości cesarskich w czasie obejmowania tronu przez wspomnianego osiemnastolatka. Jego generałowie, jak słynny Józef Radetzky, tłumili je siłą, rewolucję węgierską na prośbę cesarza zdławił car Mikołaj I. Trzeba też było robić różne odstępstwa konstytucyjne i prawne, na przykład pozwalanie na powstawanie miejscowych parlamentów i większe uczestnictwo nie-Austriaków w życiu politycznym cesarstwa. Cesarz dość szybko uporał się z problemami mniejszych krajów mu podległych, odebrał im przywileje, lub przynajmniej ich część, nadanych w czasie Wiosny Ludów, i stał się z powrotem władcą absolutnym, tak jak jego poprzednicy.

Jednym z pierwszych niekorzystnych dla cesarstwa ruchów politycznych młodego cesarza było odebranie Rosji Mołdawii i Wołoszczyzny, gdy Rosja była osłabiona i wyczerpana Wojną Krymską 1854 roku. Car Aleksander II przekonał się, że cesarz to fałszywy przyjaciel. Niedługo żywił do niego urazę, bo zabiła go bomba rzucona pod jego pojazd przez polskiego terrorystę, ale jego dwaj następcy pamiętali o tym i warto się zastanowić czy jednego z powodów wybuchu I wojny światowej nie należy szukać w tym zaborze terytorialnym.

Nene, czyli Helena wyznaczona na żonę cesarza

Pozostały kłopoty z największym państwem satelitarnym, z Węgrami. Cesarz odłożył ich rozwiązanie na później, teraz trzeba było się ożenić i postarać się o następcę tronu. O to zadbała jego matka Zofia Bawarska z rodu Wittelsbach. Na przestrzeni kilku wieków ród ten był dostawcą żon na dwory cesarskie, królewskie i książęce, bo jak statystyki wskazywały w świecie księżniczek europejskich te kobiety były najbardziej zdolne do rodzenia dzieci i to najbardziej pożądanych – chłopców. Synowie tego rodu na przestrzeni wielu wieków byli władcami Szwecji, Danii, Węgier, Czech, Bawarii, Palatynatu Reńskiego. Po prostu ród ten przez nieczęste przypadki zawierania małżeństw z krewnymi był biologicznie zdrowy. Gdy się bardzo rozrósł, nawet małżeństwa w dalszych biologicznie rodzinach rodu nie stwarzały zagrożeń genetycznych. Matka Franza Josepha znalazła żonę dla syna oczywiście w swym rodzie. Wytypowała najstarszą z córek księcia Maksymiliana Bawarskiego człowieka z bocznej rodziny Wittelsbachów i Ludwiki Wittelsbach pochodzącej z linii królewskiej. Spłodzili oni 5 synów i 5 córek. To był skarb rodzinny wartościowszy od złota. Wszyscy wyszli za mąż czy ożenili się z osobami z rodzin rządzących Europą. Wspomniana Zofia, matka młodego cesarza, była rodzoną siostrą Ludwiki Wittelsbach. Helena, najstarsza z córek Maksymiliana i Ludwiki, chyba od dnia narodzin przeznaczona była przez siostry na żonę Franza, syna Zofii. Ponieważ Franz miał już jako dziecko realne szanse zostania cesarzem, Helenę poddano od najmłodszych lat treningowi na przyszłą cesarzową. To był intensywne zdobywanie wiedzy, dbanie o urodę, a przede wszystkim nauka etykiety dworskiej, a to był najbardziej skomplikowany przedmiot nauczania – trzeba było przyswoić sobie tysiące konwenansów i manier, by potem godnie sprawować pozycję cesarzowej. Równocześnie tworzono legendy nie tylko o umiejętnościach Heleny, ale jej niespotykanej urodzie; uznano ją za najpiękniejszą i najmądrzejszą z dziesięciorga dzieci księcia. Jej urodę i mądrość zaćmiła jej młodsza siostra, ale o tym później. To intensywne zajęcie się Heleną było gratką dla reszty rodzeństwa. Owszem, trzeby było się uczyć, ale nikt zbytnio się tym nie przejmował. Faktyczną szkołą życia dla nich było obcowanie z przyrodą, podglądanie i rozmowy z dostojnymi gośćmi na zamku rodzinnym w Possenhofen. Gdy obie mamy uznały, że ich dzieci przeznaczone sobie są na tyle dorosłe, że trzeba je wydać za siebie, wybrały się z nimi do znanego kurortu, by młodzież mogła się poznać. Do mamy i siostry Heleny, zwanej w rodzinie Nene, dołącza się mała śliczna chłopczyca Sissi czyli Elżbieta.

Cesarz wybiera na żonę Sissi, czyli Elżbietę

Franciszek zamiast w Helenie zakochuje w jej młodszej siostrze – ta się broni przed miłością, bo nie chce skrzywdzić swej siostry. Zapytana przez cesarza czy go kocha powiedziała “tak… gdybyś nie był cesarzem”. Ale serce nie sługa. Nie broniła zbytnio gdy on zadecydował, że będzie jego żoną. (Nazywam ją Sissi, bo to jej ulubiona nazwa jej pieszczotliwego imienia gdy była dzieckiem i cieszyła się, że tak ją bliskie jej osoby nazywały, gdy już była dorosła, ale i dlatego, że w prawie każdym przekazie o niej pojawia się to dziecięce imię, bo jest tak specyficzne, że nawet na chwilę nie trzeba się zastanawiać o kogo chodzi). Ponieważ ten obrót sprawy zasadniczo nie krzyżował planów obu mam, zgodziły się na tę zamianę.

Sissi poznała Franciszka, będąc szesnastolatką, w kurorcie. W roku 1853 została z nim zaręczona i w rok później po zawarciu małżeństwa została cesarzową. Szybko przepotwarzyła się z prawie dziecka w śliczną i mądrą dziewczynę. Wieść o tej niesamowitej miłości od pierwszego wejrzenia obiegła nie tylko Austrię, ale i dwory europejskie. Na uroczystość ślubną przybyły tłumy notabli z wielu krajów Europy. Cały Wiedeń wyległ na ulice, gdy Sissi w oszklonej karocy, ozdobionej jeszcze przez Rubensa, triumfalnie zjawiła się na progu pałacu Schoenbrunn, gdzie czekał na nią jej kochany w otoczeniu znakomitych gości i najważniejszych osób w kraju. Ta spektakularna uroczystość ślubna jest często porównywana do widowiskowego ślubu Diany z synem królewskim Karolem, ale podobieństwa te są mocno naciągane. Może urodą były zbliżone – były to dwie piękne kobiety i to chyba wszystko – we wszystkim innym, przynajmniej w mojej opinii, Sissi przerastała Dianę.

Powolny upadek Cesarstwa Austrowęgierskiego

Cesarz nie miał łatwego życia. Zaraz po wyciszeniu buntów i rewolucji w swym cesarstwie na jego północnych terytoriach zaczęła wyrastać potęga, która na przestrzeni kilkudziesięciu lat stała się jednym z powodów sprowadzenia potężnego i przestronnego cesarstwa austriackiego do rozmiarów małego kraju. Po upadku Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego jego członkowie zawiązali Związek Niemiecki. Przewodniczyło temu związkowi Cesarstwo Austrii, choć Austriacy nie byli przecież Niemcami – łączył ich z mieszkańcami państewek niemieckich tylko wspólny język. Ruch separacji od Austrii zaczął się w Księstwie Pruskim. Był to kraj doskonale zarządzany z potężną nowoczesną jak na owe czasy armią. Księstwo stało się królestwem i zażądało od Austrii, by zrzekła się przewodnictwa w Związku Niemieckim. Trzeba było przegranej wojny z Prusami, by cesarz austriacki zrozumiał, że już nie on rozdaje karty w Europie. Widząc dość szybki i znaczny drenaż swej władzy i autorytetu, za namową swej żony rozwiązał problem węgierski, ukoronował siebie i cesarzową na króla i królową tego państwa dając Węgrom prawie kompletną niezależność państwową wprowadzając w Węgrzech podobny system rządów co w cesarstwie, oddając dużą część samodzielności prawnej nowopostałemu parlamentowi węgierskiemu. Do nazwy cesarstwa austriackiego doczepione są od tej pory słowa “i Królestwo Węgierskie”, lub w skrócie ten nowy twór nazywał się Austro-Węgrami. Po przegranej wojnie z Prusami Związek Niemiecki został rozwiązany, powstał potężniejszy Związek Północno-Niemiecki, z którego wyłoniło się państwo niemieckie, co prawda jeszcze bez dwu terytoriów katolickich: Bawarii i Wittenbergii i kilku niemieckich kantonów szwajcarskich, także bez Austrii. Otto Bismark najechał Francję będącą protektorem wspomnianych dwóch katolickich księstw, upokorzył ją, nie tylko przejmując oba do Reichu, ale zabierając Francji Alzację i Lotaryngię jako zapłatę za swój trud wojenny. Było to rok 1871. Król Prus Wilhelm I Hohenzolern stał się cesarzem Niemiec, a Bismark kanclerzem tego nowego państwa.

My Polacy patrzymy na Bismarka jak na “czarną owcę”, bo gnębił Wielkopolan, próbował ich zgermanizować. W rzeczywistości z puntu widzenia niepolskiego to jeden z najgenialniejszych dyplomatów wszech czasów w Europie, równy zasługami dla swego kraju Ximenesowi Cisnerosowi, kardynałowi Richelieu czy Talleyrandowi.

W jednym z podziałów Europy między mocarstwa Franciszek Józef otrzymał Bośnię i Hercegowinę, kraje biedne, słabo zaludnione. W roku 1914 Cesarstwo Austro-Węgierskie dokonało aneksji tych terenów, cesarz wysłał tam następcę tronu, swego bratanka arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Ten zginął w zamachu w Sarajewie, co było bezpośrednią przyczyną I wojny światowej.

Austro-Węgry i Niemcy stanęli w szranki z carską Rosją wspieraną przez Anglię, Francję i Stany Zjednoczone. To była straszna wojna, w okopach bardziej od chorób niż od kul i od gazów bojowych zginęło kilka milionów ludzi. Obie strony konfliktu potrzebowały świeżego “mięsa armatniego”, więc Austro-Węgry i Niemcy zrobiły ukłon w stronę Polaków: Aktem 5 Listopada 1916 roku obiecano reaktywowanie Królestwa Polskiego, chociaż nikt nie zgłaszał się na króla, deklarując, że ich oba kraje “z radością ujrzą w swych granicach wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnym narodowym życiem cieszącego się państwa”. Poza tą deklaracją te tak zwane państwa opiekuńcze niewiele zrobiły by Polska zaistniała. Było to jednak ważne wydarzenie, bo rozwiązały ręce polskim patriotom, by własnoręcznie zadbać o odrodzenie Polski. Car Mikołaj II wydał podobną deklarację o stworzeniu Państwa Polskiego, ale pod czujnym okiem caratu. Akt 5 Listopada był ostatnim aktem, który Franciszek Józef podpisał przed śmiercią. Od roku 1916 do końca wojny przez dwa lata rządził Austrią ostatni jej cesarz Habsburg, wnuk brata Franciszka Józefa, Karol I. Był to prawdopodobnie prawy człowiek. Zwycięzcy zesłali go karnie razem z rodziną na Maderę, gdzie schorowany, na wyspie o klimacie wilgotnym i tropikalnym szybko umarł. Był on ostatnim z 1343 błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. Matka polskiego papieża miała wielki szacunek dla tego człowieka, dlatego nadała swemu synowi imię Karol. Szkoda, że schorowanemu i już umierającemu papieżowi nie powiedziano, że Karol I był jednym z tych, którzy sankcjonowali użycie gazów bojowych w czasie wojny; przypuszczam, że mimo nacisków nie wyniósłby go chyba na ołtarze.

Franciszek Józef I rządził samodzielnie Austrią i krajami od niej zależnymi długo. Były to raczej niezbyt radosne rządy. Dość wcześnie zdał sobie sprawę, że kończy się era, że faktycznie jest grabarzem cesarstwa. Miał się wyrazić na długo przed jego upadkiem, że “monarchia idzie na dno, ale przynajmniej z honorem”. Gdzie on widział element honoru w tym upadku na dno, nie wiem…

(Dokończenie za tydzień)