Dziewczynki szybciej zaczynają mówić… bo mają lepsze geny?

Zdaniem wielu naukowców (i rodziców), dziewczynki prześcigają chłopców w uczeniu się języka: robią to szybciej i efektywniej. Jednak dopiero niedawno badaczom udało się znaleźć genetyczne oznaki różnic międzypłciowych w aktywności genów odpowiedzialnych za komunikację.

W 2001 świat obiegło odkrycie FOXP2 – pierwszego znanego genu powiązanego z posługiwaniem się językiem. Odkrycie genu FOXP2 otworzyło drzwi dla opartych na genetyce poszukiwań przyczyn różnic międzypłciowych w nabywaniu języka. Tym tematem zajął się zespół kierowany przez Michaela Bowersa i Margaret McCarthy z amerykańskiego University of Maryland w Baltimore.

Naukowcy rozpoczęli badania od obserwacji młodych szczurów, zauważając, że po oddzieleniu od matek młode piszczą, emitując ultradźwięki. Porównanie nagrań “płaczu” 4-dniowych samców i samiczek odseparowanych od matek pokazało, że to samczyki wydają dwa razy więcej pisków. Kolejnym etapem badania była analiza składu mózgów 16 młodych szczurków obu płci. Okazało się, że męskie szczury miały nawet dwa razy więcej białek FOXP2 w regionach mózgu związanych z wydawaniem dźwięków. Żeby potwierdzić, że to większa ilość FOXP2 sprawia, że młode samce częściej piszczą, naukowcy wszczepili szczurom fragment RNA częściowo blokujący aktywność genu FOXP2. Po tym zabiegu samce wydawały mniej dźwięków, bardziej przypominając samiczki.

Ostatnim etapem badania była analiza ilości białek FOXP2 w mózgach 4-5-letnich dzieci. Naukowcy zbadali mózgi 5 chłopców i 5 dziewczynek, i zauważyli, że w lewym płacie czołowym – związanym u ludzi z posługiwaniem się językiem – dziewczynki miały nawet o 30% więcej genu.

Zdaniem autorów tego badania, i u szczurów, i u ludzi, przedstawiciele płci bardziej skorej do komunikacji mieli wyższy poziom FOXP2 – genu odgrywającego ważną rolę w komunikacji. Jednak krytycy badania ostrzegają przed nadmiernym uogólnianiem tych wyników.

Magdalena Łuniewska

Źródło:

Bowers, J. M., Perez-Pouchoulen, M., Edwards, N. S., & McCarthy, M. M. (2013). Foxp2 mediates sex differences in ultrasonic vocalization by rat pups and directs order of maternal retrieval. RThe Journal of Neuroscience_: The Official Journal of the Society for Neuroscience, R33(8), 3276-3283. doi: 10. 1523/JNEUROSCI.0425-12.2013